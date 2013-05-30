Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Алёна, которой никогда не было. Девушка-фантом

Итак, чуть-чуть предыстории, ибо это важно.

Поступила в ВУЗ я довольно поздно, к этому моменту многие мои однокурсницы имели уже среднее специальное образование, а кто-то получал второе. Со мной училась девушка - Оля, с которой мы, несмотря на разницу в возрасте, подружились.

Оля была лет на десять младше меня. У нее, в свою очередь, имелась подруга - Алена, еще младше. Я эту Алену часто видела, мы даже ходили вместе в кафе.

Иногда так бывает, есть у тебя подруга, а у нее еще одна, и вот с этой "подругиной подругой" вы пересекаетесь только на совместных посиделках, а вдвоем вам говорить вроде не о чем. Так и мы с Аленой вроде общались, но только с Ольгой вместе, хотя жили почти рядом, на расстоянии нескольких домов друг от друга.

Где-то в середине нулевых Алена вышла замуж и уехала в Москву; там, по слухам, родила, несколько раз сменила телефон и, как это часто бывает, окончательно "потерялась" из виду. В социальных сетях ее не было, и Ольга часто обиженно сетовала на то, что, мол, хороша "подруженция", как попала в Москву, так и напрочь забыла.

С Ольгой мы дружили и дружим до сих пор.

Где-то год назад я начала довольно часто эту самую Алену встречать. Иногда в магазине увижу, иногда - около остановки. Город небольшой, район вообще микроскопический. А надо сказать, что внешность у девушки очень яркая, здесь совершенно невозможно обознаться. Рыжие волосы, которые завиваются колечками, зеленые глаза... Один раз увидишь, точно не спутаешь.

Когда я с Аленой здоровалась, та смотрела на меня недоуменным взглядом. И не отвечала.

Однажды в магазине я, как всегда, поприветствовала девушку, а в ответ на ее изумление сказала:

- Я - Аня, у меня еще дочь Марта есть. Помнишь Ольгу, мы с ней вместе еще учились? Кафе "Терра" - мы там кофе пили... ну... Ален...

На что девушка тихо прошептала:

- Вообще-то я не Алена, - и прошмыгнула мимо меня.

Я рассказала об этом случае Ольге, и мы стали уже практически целенаправленно эту "зазнайку" вылавливать.

Ольге, правда, я пыталась транслировать мысль, что Алена приехала из Москвы: возможно, развелась, возможно, не хочет рассказывать, что у нее "не сложилось", прошло же десять лет с того момента, как две подруги перестали общаться.

И вот как-то эту "псевдо-Алену" мы обнаружили, когда шли по улице. Подошли. Ольга даже обниматься-целоваться к подруге полезла. Та сначала "отнекивалась", потом развернула паспорт - и действительно, никакая это была не Алена, а девушка с совсем другими данными. Мы извинились и поспешно ретировались.

Чтобы окончательно все прояснить, мы зашли по старому адресу девушки. Дверь открыла ее мама и сказала, что, мол, да, Аленка в Москве, живет с мужем хорошо, вот вам адрес, в социальных сетях не сидит, а Вайбер - вот он, пишите.

На этом эпизоде можно и закончить историю Ольги и Алены. Скажу только, что на вызовы по Вайберу девушка не отвечает, а письмо с данным мамой адресом вернулось обратно.

И тут я даже не знаю, что это может быть. У меня есть несколько вариантов, но все они "хиловаты":

1. Алена попала в какую-то неприятную историю и сменила паспорт. Хотя почему тогда ее мама знает адрес?
2. Эта девушка не Алена, но настолько похожего человека и представить трудно. Хотя, чем черт не шутит: бывают очень похожие люди. Но почему именно в этом районе?
3. В голову лезут всякие мысли про секту и шизофрению, но не выглядела девушка, которую мы с Ольгой встретили на улице и в магазине, ненормальной. Обычный человек, и она была вполне обескуражена тем, что ее принимают за кого-то другого.

Я буду очень рада, если у вас есть какие-то идеи насчет этой "самозванной" Алены, ибо у меня их больше нет.

P.S.: А Ольга иногда пугает меня фразами: "Ань, а вдруг "нашей" Алены никогда и не было?"

Автор: Анна.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49 by ...Eclipse...Просмотров: 103Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Подруга двойник девушка магазин встреча

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (57|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 697
Есть просто очень похожие люди. Я раньше жил в центре, и практически каждый месяц со мной здоровались незнакомые люди и недоумевали, что я не узнаю их. Меня почему-то называли Лёхой, хотя я вовсе не Лёха. Было это, примерно, раз 15-20 с совершенно разными людьми и, примерно, моего возраста.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 14:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 431
Да у нас много близнецов по всему миру. Я уверена. Моя директор однажды приглашала подвести девушку, которую спутала со мной (хотя я в тот момент мирно работала). Все ещё не могу понять, ну вот как можно меня спутать с кем-то, вернее, кого-то со мной.
Поэтому возможно правда это совершенно другая девушка.
А сама Алена - из того маленького процента людей, которые не оставляют себя в интернете. И молодец, потому что не даёт заработать на себе фирмам по сбору информации. grimacing
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.