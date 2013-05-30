Алёна, которой никогда не было. Девушка-фантом

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:49

...Eclipse... Просмотров: 103 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:49 by

Итак, чуть-чуть предыстории, ибо это важно.Поступила в ВУЗ я довольно поздно, к этому моменту многие мои однокурсницы имели уже среднее специальное образование, а кто-то получал второе. Со мной училась девушка - Оля, с которой мы, несмотря на разницу в возрасте, подружились.Оля была лет на десять младше меня. У нее, в свою очередь, имелась подруга - Алена, еще младше. Я эту Алену часто видела, мы даже ходили вместе в кафе.Иногда так бывает, есть у тебя подруга, а у нее еще одна, и вот с этой "подругиной подругой" вы пересекаетесь только на совместных посиделках, а вдвоем вам говорить вроде не о чем. Так и мы с Аленой вроде общались, но только с Ольгой вместе, хотя жили почти рядом, на расстоянии нескольких домов друг от друга.Где-то в середине нулевых Алена вышла замуж и уехала в Москву; там, по слухам, родила, несколько раз сменила телефон и, как это часто бывает, окончательно "потерялась" из виду. В социальных сетях ее не было, и Ольга часто обиженно сетовала на то, что, мол, хороша "подруженция", как попала в Москву, так и напрочь забыла.С Ольгой мы дружили и дружим до сих пор.Где-то год назад я начала довольно часто эту самую Алену встречать. Иногда в магазине увижу, иногда - около остановки. Город небольшой, район вообще микроскопический. А надо сказать, что внешность у девушки очень яркая, здесь совершенно невозможно обознаться. Рыжие волосы, которые завиваются колечками, зеленые глаза... Один раз увидишь, точно не спутаешь.Когда я с Аленой здоровалась, та смотрела на меня недоуменным взглядом. И не отвечала.Однажды в магазине я, как всегда, поприветствовала девушку, а в ответ на ее изумление сказала:- Я - Аня, у меня еще дочь Марта есть. Помнишь Ольгу, мы с ней вместе еще учились? Кафе "Терра" - мы там кофе пили... ну... Ален...На что девушка тихо прошептала:- Вообще-то я не Алена, - и прошмыгнула мимо меня.Я рассказала об этом случае Ольге, и мы стали уже практически целенаправленно эту "зазнайку" вылавливать.Ольге, правда, я пыталась транслировать мысль, что Алена приехала из Москвы: возможно, развелась, возможно, не хочет рассказывать, что у нее "не сложилось", прошло же десять лет с того момента, как две подруги перестали общаться.И вот как-то эту "псевдо-Алену" мы обнаружили, когда шли по улице. Подошли. Ольга даже обниматься-целоваться к подруге полезла. Та сначала "отнекивалась", потом развернула паспорт - и действительно, никакая это была не Алена, а девушка с совсем другими данными. Мы извинились и поспешно ретировались.Чтобы окончательно все прояснить, мы зашли по старому адресу девушки. Дверь открыла ее мама и сказала, что, мол, да, Аленка в Москве, живет с мужем хорошо, вот вам адрес, в социальных сетях не сидит, а Вайбер - вот он, пишите.На этом эпизоде можно и закончить историю Ольги и Алены. Скажу только, что на вызовы по Вайберу девушка не отвечает, а письмо с данным мамой адресом вернулось обратно.И тут я даже не знаю, что это может быть. У меня есть несколько вариантов, но все они "хиловаты":1. Алена попала в какую-то неприятную историю и сменила паспорт. Хотя почему тогда ее мама знает адрес?2. Эта девушка не Алена, но настолько похожего человека и представить трудно. Хотя, чем черт не шутит: бывают очень похожие люди. Но почему именно в этом районе?3. В голову лезут всякие мысли про секту и шизофрению, но не выглядела девушка, которую мы с Ольгой встретили на улице и в магазине, ненормальной. Обычный человек, и она была вполне обескуражена тем, что ее принимают за кого-то другого.Я буду очень рада, если у вас есть какие-то идеи насчет этой "самозванной" Алены, ибо у меня их больше нет.P.S.: А Ольга иногда пугает меня фразами: "Ань, а вдруг "нашей" Алены никогда и не было?"Автор: Анна.

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