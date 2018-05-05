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Истории из жизни

Черная вдова

Алена была веселой привлекательной и жизнерадостной девушкой. Она всегда пользовалась спросом у парней и одна долго не оставалась. Мы подружились, когда она пришла к нам в офис на работу. Тут же Аленка встретила Матвея. Вот только он был неприступной скалой. Всех девушек отвергал.

Аленку это не остановило, она пошла к ведьме и приворожила его! Через месяц пара сыграла свадьбу и начали жить вместе. Все вроде было хорошо, но вот денег не хватало. Высокомерный Матвей был жадным. каждую копейку берег и на жену особо не тратился.

После года супружеской жизни Лана решила, что от супруга пришло время избавиться! Ведьма поколдовала и муженек не вернулся с работы. Нашли его через три дня, истерзанного. Люди поговаривали, что в городе орудует маньяк и это именно он расправился с благоверным.

Погоревала супруга... да и начала нового подыскивать. В этот раз ее выбор пал на перспективного бизнесмена — Илью. Аленка была счастлива, как никогда. Наконец-то она получила, что хотела. Уже через пару месяцев муж переписал на нее половину бизнеса. Девушка имела, что хотела.

Однако такая жизнь тоже быстро наскучила. Разводиться Алена не хотела и решила избавиться от мужа привычным способом. Пошла к своей любимой ведьме и все сделала. Супруг пропал очень стремительно. Искали его долго и мучительно, на вдову начали искоса посматривать, но потом труп обнаружили на берегу реки. Не выдержала психика бизнесмена, и он покончил с собой.

В этот раз она горевала чуть дольше. Но жизнь идет свои чередом и девушка снова влюбилась. Это был тренер в фитнес-центре. Красивый и накачанный, мечта любой девушки. Алена наслаждалась общением с ним, наконец-то она была счастлива.

Вот только муженьку быстро наскучила семейная жизнь и он нашел увлечение на стороне. Такого предательства девушка пережить не смогла. Сразу же она побежала к ведьме:

- Накажи! Убери! Сделай так, чтобы его долго не могли найти!

Не спрашивая в чем дело, она начала черный ритуал. Долго колдовала, а потом сказала:

- Черти заберут его душу, а тело оставят на земле. Жить будет, не умрет, но эту будет настоящий ад.

Довольная девушка вернулась домой и начала ждать. На третий день она заявила о пропаже любимого в милицию. Его нашли через неделю, мужчина ходил среди берез... Он был слепой. Казалось, его разум помутился.

Аленка больше не вышла замуж, боялись мужчины связывать с ней свою жизнь. В городе ее прозвали черной вдовой, свою старость она встретила в одиночестве!

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:39
Вчера, 14:39 by ЫркаПросмотров: 835Комментарии: 10
-3

Ключевые слова: Алёнка мужья ведьма

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Комментарии

#1 написал: ЛорБор
Вчера, 16:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Байка, причем грубо сколоченная, как временный забор.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#2 написал: Прохожий
Вчера, 18:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 934
Она всегда пользовалась спросом у парней и одна долго не оставалась.
Кажется, Стивен Фрай сказал про таких: «Общедоступная сахарница».

Байка, конечно, совершенно точно из жизни. Не хватает мелочи - уточнения, с чьих слов подробности стали известны: Аленки, ведьмы, чертей или утопленника со дна реки.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#3 написал: ponchik
Вчера, 18:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#4 написал: DRUID
Вчера, 19:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (233|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 231
Алёна и Лана одно и тоже имя ?

У нас фитнес- инструкторы появились совсем недавно , а деваха одного из них уже с ума свела и состариться в гордом одиночестве успела.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: stahlratte
Вчера, 20:08
+4
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 275
Цитата: DRUID
Алёна и Лана одно и тоже имя ?

У нас фитнес- инструкторы появились совсем недавно , а деваха одного из них уже с ума свела и состариться в гордом одиночестве успела.

Черные вдовы они такие, год за три идет
Зарегистрирован: 18.01.2013
#6 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 383
Цитата: DRUID
Алёна и Лана одно и тоже имя ?

У нас фитнес- инструкторы появились совсем недавно , а деваха одного из них уже с ума свела и состариться в гордом одиночестве успела.

Так она ещё и в офисе работала, наверное в бизнес центрах СССР, которые как мы знаем были обычным явлением в то время.
Зато автор состарилась не в одиночестве. Остаётся только порадоваться за неё.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#7 написал: AlphaOme
Вчера, 22:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 188
Она всегда пользовалась спросом у парней

А я то всю жизнь считала,что пользуются у парней успехом, а спросом пользуется товар!
Минус не поставила,но и на плюс такая по-детски наивная (к тому же коряво написанная) история не тянет.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 676
И чё, и всё? Т. е здесь столько историй написано про обрат, что прям думать нельзя о чёрной магии, тут же накроет. А по истории всё чудненько. Да и не к ведьме Алёна бегала, а к киллеру. И ещё хочется отметить некий романтизм ,, ходит он среди берез,,
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: az.ecmb
Вчера, 23:06
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 271
Шикарный рассказ. Напоминает чёрный квадрат Малевича стёбностью глубиной, изяществом стиля и моралью.
+++
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:44
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2921|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 451
Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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