Черная вдова

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:39

Ырка Просмотров: 835 Комментарии: 10 -3 Вчера, 14:39 by

Алена была веселой привлекательной и жизнерадостной девушкой. Она всегда пользовалась спросом у парней и одна долго не оставалась. Мы подружились, когда она пришла к нам в офис на работу. Тут же Аленка встретила Матвея. Вот только он был неприступной скалой. Всех девушек отвергал.Аленку это не остановило, она пошла к ведьме и приворожила его! Через месяц пара сыграла свадьбу и начали жить вместе. Все вроде было хорошо, но вот денег не хватало. Высокомерный Матвей был жадным. каждую копейку берег и на жену особо не тратился.После года супружеской жизни Лана решила, что от супруга пришло время избавиться! Ведьма поколдовала и муженек не вернулся с работы. Нашли его через три дня, истерзанного. Люди поговаривали, что в городе орудует маньяк и это именно он расправился с благоверным.Погоревала супруга... да и начала нового подыскивать. В этот раз ее выбор пал на перспективного бизнесмена — Илью. Аленка была счастлива, как никогда. Наконец-то она получила, что хотела. Уже через пару месяцев муж переписал на нее половину бизнеса. Девушка имела, что хотела.Однако такая жизнь тоже быстро наскучила. Разводиться Алена не хотела и решила избавиться от мужа привычным способом. Пошла к своей любимой ведьме и все сделала. Супруг пропал очень стремительно. Искали его долго и мучительно, на вдову начали искоса посматривать, но потом труп обнаружили на берегу реки. Не выдержала психика бизнесмена, и он покончил с собой.В этот раз она горевала чуть дольше. Но жизнь идет свои чередом и девушка снова влюбилась. Это был тренер в фитнес-центре. Красивый и накачанный, мечта любой девушки. Алена наслаждалась общением с ним, наконец-то она была счастлива.Вот только муженьку быстро наскучила семейная жизнь и он нашел увлечение на стороне. Такого предательства девушка пережить не смогла. Сразу же она побежала к ведьме:- Накажи! Убери! Сделай так, чтобы его долго не могли найти!Не спрашивая в чем дело, она начала черный ритуал. Долго колдовала, а потом сказала:- Черти заберут его душу, а тело оставят на земле. Жить будет, не умрет, но эту будет настоящий ад.Довольная девушка вернулась домой и начала ждать. На третий день она заявила о пропаже любимого в милицию. Его нашли через неделю, мужчина ходил среди берез... Он был слепой. Казалось, его разум помутился.Аленка больше не вышла замуж, боялись мужчины связывать с ней свою жизнь. В городе ее прозвали черной вдовой, свою старость она встретила в одиночестве!Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Алёнка мужья ведьма

Другие, подобные истории: