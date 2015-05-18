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Истории из жизни / Сны

Коллеги

Эта история произошла спустя несколько месяцев после дня кончины нашей соседки, тети Аллы.

На тот момент я уже давно жила вместе с мужем в отдельной квартире неподалеку от мамы. Мы согласились приехать к ней для того, чтобы помочь сделать ремонт. Незадолго до этого она вызвала сантехника, о чем я узнала только в тот день, когда он пришел. У нас всегда так и бывает – все всегда в последний момент. И снится мне сон накануне его прихода.

Я в своей старой комнате, сижу и смотрю телевизор. Вдруг я начинаю ощущать, что комната начинает как-то странно вибрировать. Воздух становится тяжелым, и я начинаю понимать, что сейчас еще чуть-чуть и начнется чертовщина. Я выбегаю в наш коридор и пытаюсь открыть дверь в общий, но было такое ощущение, что она как будто вросла в косяк. Ни туда, ни сюда. И тут раздается звонок в дверь. Я подхожу к глазку и вижу только красную теплую куртку. К слову, дело происходило где-то в феврале-марте. Вижу человека, усы на его лице. Он маленького роста, довольно смуглый, но он совсем не двигался, а голова его была странно опущена на плечо. Набравшись храбрости, я спрашиваю: «Кто там?», но ответом мне была тишина. После этого раздается три или четыре удара в дверь, как будто ногой, и я просыпаюсь.

Разбудила мужа, рассказала, он как-то меня уложил обратно, и тут снится другой сон. Что я опять встаю с дивана, иду к двери и слышу звонок. Опять смотрю в глазок, но никого не вижу. В этот момент в моей квартире гаснет свет, я пытаюсь включить его, но как только щелкаю выключателем, свет загорается, и его как будто пожирает темнота. Я сажусь напротив двери и вижу через щель, что в общем коридоре свет горит. Тут на глазах дверная щель начинает расти, и я отчетливо вижу, что по ту сторону двери кто-то стоит. Я снова заглядываю в глазок и вижу не человека почему-то, а только ноги в военных сапогах. Причем довольно стройные ноги в военных штанах и не в берцах, как ходят у нас военные, а в более тонких сапогах до середины щиколотки. Дальше был стук в дверь, очень ритмичный, а потом лай с той стороны. Я опять сползаю по стене и в огромную расщелину вижу большую серо-черную собаку со светлыми глазами – питбуль, вроде, похож. Но он был поистине огромный. Он просто сидел вразвалочку на попе и смотрел на меня своими белыми яркими глазами. После увиденного я успокоилась, потому что собаки во сне никогда не приносили мне вред и символизировали друга или покровительство (это уже собирательный сонный образ на основе сонника Цветкова и моих впечатлений и ощущений).

В момент следующего звонка я проснулась и уже не смогла спать. Остаток ночи просидела на кухне. Когда проснулась мама, я поделилась с ней тем, что увидела во сне, особенно ощущением от этого сна – гнетущее, грустное, безысходность. Угрозы от второго сна я не почувствовала и не открыла дверь только потому, что знаю, что нельзя – все свои сами войдут.

Вечером после работы она отвела меня на кухню и сказала, что умер Сергей, мамин коллега, который работал у них водителем. Он периодически ездил с нами в приют для собак, возил вещи, лекарства и корма. Он служил в Чечне в свое время, и его заветной мечтой была собака бойцовой породы, как их принято называть. К сожалению, он очень сильно пил, снимал квартиру недалеко от Москвы, и пока что мечты о собаке были просто мечтами. В один день он впал в кому на фоне алкогольного отравления. Так и не откачали. С тех пор мама периодически подходит ко мне утром и осторожно спрашивает, что приснилось. Честно говоря, это сильнее угнетает, чем то, что я иногда вижу.

В тот день пришел сантехник, на котором была красная куртка, через полторы или две недели он упал с лестницы, но остался жив.

***


Следующая история обо мне и моей старой работе.

Лет в 19-20 я работала в одном из отелей Москвы, где в мои обязанности входили прием гостей, распределение номеров, организация завтраков и опционально – организация совещаний.

В 2017 году ушел из жизни один известный исполнитель, с которым я была очно знакома. Не буду называть его фамилию и имя, все равно никто не поверит. Да это и не важно. С этим человеком мы очень мило общались, смеялись. Один раз даже обедали вместе именно в этой гостинице. В 2017 году на весь мир прогремела новость о его кончине, и я что-то совсем загрустила, ведь мне казалось, что тверже и сильнее этого человека не может быть никого. Было довольно тошно. Но как у нас поступают на Руси? Правильно, идут ставить свечку. И я пошла.

А в эту ночь снится сон, что этот человек у меня подметает на кухне веником. На плите стоит что-то готовится, а в ванной спит на кровати моя ужа давно мертвая бабушка. На мой вопрос: «Ты чего туда (в ванную) не идешь?», он поворачивается и говорит: «А еще не все». Потом он разворачивается и идет в ванную. Тут подскакивают моя мать и Данька – мой пес. Мама ласковым тоном говорит Даньке: «Данюш, пойдешь спать?» А на этот вопрос Даня, который уже хотел вбежать в ванную, резко развернулся и, опустив голову, побежал в угол. Его опередил кот Сеня, который встал лапами на порог, обернулся и исчез в ванной.

Последствий этого сна пришлось ждать почти полгода. Сначала какая-то скотина на собачьей площадке разбросала отраву, и Даня отравился. Мы его чудом вытянули с того света. Это были бессонные ночи на капельницах и промываниях. А в апреле начал сдавать кот. Гипертиреоз. Похудел, одичал, осунулся. Лечение не увенчалось успехом. Так и умер мой малыш в марте. Об этом здесь есть отдельная история, которая так и называется «Сеня».

К слову, об этой истории: Даня имеет две особенности. Первая – он очень не любит фотографироваться. На каком-то собачьем уровне он сразу чувствует, что его снимают, поэтому даже исподтишка снять его проблематично, что напоминает мне Жука из книги А.Солженицына «Раковый корпус». Вторая – если ему говоришь фразу «Данюш, иди спать», Данюша превращается в дурачка, который скукоживается до размера чихуа и делает вид, что не понимает слов. В итоге он падает там, где разыграл концерт, так его и оставляем.

***


Третья история относится к коллеге моей матери, которую зовут Елена. Елена, как и моя мать, имела неосторожность связаться с человеком по имени Михаил, который тоже работает вместе с ними, но она была его первой женой, и они были в разводе больше двух лет.

На момент происходящих событий Елена еще не работала там.

Хочу отметить, что я слыхом не слыхивала о том, что у мамы было с ним что-то, а когда уже узнала – было поздно. Они даже ездили тайком от меня на курорт в Таиланд. Обидно, да ну ладно.

После ее отъезда снится мне сон, в котором стоит фигура в дверном проеме. То была нагая женщина с короткой стрижкой, по ногам у нее текла кровь. Сначала я даже не поняла, что сплю, даже села на кровати, сделала ингаляцию как обычно. А она все стояла. Потом я заметила, что под ней какая-то черная лужа. Тут девушка начала топтаться на месте, как будто хотела в туалет, при этом ее руки болтались как макаронины вдоль тела. А уж потом она схватилась за живот. Дальше в ушах начался шум, и меня как будто прибило к кровати. Двигаться я не могла примерно минут 40, как мне показалось, а когда вскочила, то уже орали попугаи на кухне, и было примерно 5 утра, было лето.

Через два дня позвонила мама, сказала, что приехала. Мы поговорили, и я рассказала ей сон. Она сказала, что тоже плохо спала, и мы распрощались.

На следующую ночь эта фигура снова вернулась и так же покачивалась. Я уж подумала, мол, ну вот брехня, собаки и кошки не реагируют, значит все ОК. Отвернулась и все.

А на следующий день мама внезапно вернулась. Оказалось, что она была как раз с Михаилом, и ему позвонила его бывшая жена сказать, что она беременна, хотя встречался он с моей матерью уже года полтора. Вот кто была та девушка – не знаю, но знаю, что нельзя лезть в чужие отношения, даже если вас приглашают.

После этого тот мужчина не пожалел наглости и устроил ее на работу рядом с моей мамой.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:07
Сегодня, 06:07 by shiny_pumpkin_of_little_starsПросмотров: 443Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Коллеги сны собака дверь ванная отель работа мама авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:46
+2
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Комментариев: 4 484
По последней истории - видимо, была ещё какая-то женщина, о которой Михаил скрыл ото всех, ныне не живая.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 08:27
+4
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 438
Уважаемый, автор, как вы с этим живёте? Это ж чокнуться можно с такими снами. Во второй истории все кто вошёл в ванну уже мертвы. В третьей истории у Елены чем беременность закончилась? Михаил отцом стал? Исходя из сна, ребёнок не родился. Ну а если по жизни, то знаете сколько таких Михаилов-дебилов. Мой первый муж, после нашего развода, долго не понимал, что он уже не герой моего романа. Хотя состоял в новых отношениях. Уступи я ему тогла, была бы такой же Еленой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:55
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Классные истории) Исполнитель, ушедший в 2017 - сразу в голове всплыло имя солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Ох, и завидую я Вам, если вы с ним знакомы были (врядли, конечно, но чего только в жизни не бывает), я его видела лишь издалека на концерте). Тоже очень переживала о его смерти, большую часть жизни являюсь фанаткой группы...
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#4 написал: apry
Сегодня, 12:01
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А я про известного исполнителя подумала на Олега Яковлева из Иванушек...........
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#5 написал: Tanusha13666
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Цитата: apry
А я про известного исполнителя подумала на Олега Яковлева из Иванушек...........

Много очень людей в тот год ушло из жизни, ещё про Михаила Задорнова подумала, но он не исполнитель. У каждого, наверно, всплывают в голове наиболее значимые люди, для меня это и были Беннингтон и Задорнов - шикарная музыка и шикарный юмор... Очень жаль...
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#6 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
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Цитата: Talisha
По последней истории - видимо, была ещё какая-то женщина, о которой Михаил скрыл ото всех, ныне не живая.

Здравствуйте! Большое спасибо за комментарий. Вроде бы нет, была только Лена вот эта и моя мама. Хотя, черт его знает. Чужая душа - потемки.

Цитата: Мария Сайгина
Уважаемый, автор, как вы с этим живёте? Это ж чокнуться можно с такими снами. Во второй истории все кто вошёл в ванну уже мертвы. В третьей истории у Елены чем беременность закончилась? Михаил отцом стал? Исходя из сна, ребёнок не родился. Ну а если по жизни, то знаете сколько таких Михаилов-дебилов. Мой первый муж, после нашего развода, долго не понимал, что он уже не герой моего романа. Хотя состоял в новых отношениях. Уступи я ему тогла, была бы такой же Еленой.


Здравствуйте)))Спасибо, что читали. Эх, да у меня ощущение того, что я уже потихоньку съезжаю. С одной стороны, привыкнуть можно, но с другой - очень все это тревожит.
Елена родила, насколько я знаю. Но вот она это была или нет - понятия не имею. Я видела женскую фигуру и как будто короткую стрижку. Елену я видела только гораздо позже, на фотографиях новогоднего корпоратива, она уже была с длинными волосами. Может быть, я думаю, кто-то "рядом" оказался и пришел предупредить? Не знаю даже.

Ой, мужики - отдельная история, на себе испытала и не один раз. Но мне было проще, я всегда знала где они и что они, поэтому при любом левом ощущении, припирала к стенке и они сознавались. Сейчас я замужем и мне немного сложнее с этим человеком. Несмотря на то, то мы абсолютно родственные души, я не могу его до конца прочуять что ли)))))))) да и ладно, наверное. Верить надо))))))
А бывший да, решил, что имеет право мне мужа подбирать)))))помните, как в Покровских воротах было?)))

Цитата: Tanusha13666
Классные истории) Исполнитель, ушедший в 2017 - сразу в голове всплыло имя солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Ох, и завидую я Вам, если вы с ним знакомы были (врядли, конечно, но чего только в жизни не бывает), я его видела лишь издалека на концерте). Тоже очень переживала о его смерти, большую часть жизни являюсь фанаткой группы...

Здравствуйте! Спасибо большое за комментарий))
На счет Беннингтона - просто подмигну. На самом деле, я никогда не была на их концертах и нравились только старые песни. Когда он заехал, я, честно говоря, не узнала его и не помнила имени. Если вообще знала... Кажется, я даже не интересовалась, как зовут. Дошло только уже года два спустя. Забавно вышло))
Зарегистрирован: 5.02.2019
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:48
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 384
Значит Честера тоже видели smiley Эх, хорошая работа у Вас была, наверно, очень многих знаменитостей в жизни повидали)
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
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