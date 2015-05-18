Коллеги

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:07

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 443 Комментарии: 7 +9 Сегодня, 06:07 by

Эта история произошла спустя несколько месяцев после дня кончины нашей соседки, тети Аллы.На тот момент я уже давно жила вместе с мужем в отдельной квартире неподалеку от мамы. Мы согласились приехать к ней для того, чтобы помочь сделать ремонт. Незадолго до этого она вызвала сантехника, о чем я узнала только в тот день, когда он пришел. У нас всегда так и бывает – все всегда в последний момент. И снится мне сон накануне его прихода.Я в своей старой комнате, сижу и смотрю телевизор. Вдруг я начинаю ощущать, что комната начинает как-то странно вибрировать. Воздух становится тяжелым, и я начинаю понимать, что сейчас еще чуть-чуть и начнется чертовщина. Я выбегаю в наш коридор и пытаюсь открыть дверь в общий, но было такое ощущение, что она как будто вросла в косяк. Ни туда, ни сюда. И тут раздается звонок в дверь. Я подхожу к глазку и вижу только красную теплую куртку. К слову, дело происходило где-то в феврале-марте. Вижу человека, усы на его лице. Он маленького роста, довольно смуглый, но он совсем не двигался, а голова его была странно опущена на плечо. Набравшись храбрости, я спрашиваю: «Кто там?», но ответом мне была тишина. После этого раздается три или четыре удара в дверь, как будто ногой, и я просыпаюсь.Разбудила мужа, рассказала, он как-то меня уложил обратно, и тут снится другой сон. Что я опять встаю с дивана, иду к двери и слышу звонок. Опять смотрю в глазок, но никого не вижу. В этот момент в моей квартире гаснет свет, я пытаюсь включить его, но как только щелкаю выключателем, свет загорается, и его как будто пожирает темнота. Я сажусь напротив двери и вижу через щель, что в общем коридоре свет горит. Тут на глазах дверная щель начинает расти, и я отчетливо вижу, что по ту сторону двери кто-то стоит. Я снова заглядываю в глазок и вижу не человека почему-то, а только ноги в военных сапогах. Причем довольно стройные ноги в военных штанах и не в берцах, как ходят у нас военные, а в более тонких сапогах до середины щиколотки. Дальше был стук в дверь, очень ритмичный, а потом лай с той стороны. Я опять сползаю по стене и в огромную расщелину вижу большую серо-черную собаку со светлыми глазами – питбуль, вроде, похож. Но он был поистине огромный. Он просто сидел вразвалочку на попе и смотрел на меня своими белыми яркими глазами. После увиденного я успокоилась, потому что собаки во сне никогда не приносили мне вред и символизировали друга или покровительство (это уже собирательный сонный образ на основе сонника Цветкова и моих впечатлений и ощущений).В момент следующего звонка я проснулась и уже не смогла спать. Остаток ночи просидела на кухне. Когда проснулась мама, я поделилась с ней тем, что увидела во сне, особенно ощущением от этого сна – гнетущее, грустное, безысходность. Угрозы от второго сна я не почувствовала и не открыла дверь только потому, что знаю, что нельзя – все свои сами войдут.Вечером после работы она отвела меня на кухню и сказала, что умер Сергей, мамин коллега, который работал у них водителем. Он периодически ездил с нами в приют для собак, возил вещи, лекарства и корма. Он служил в Чечне в свое время, и его заветной мечтой была собака бойцовой породы, как их принято называть. К сожалению, он очень сильно пил, снимал квартиру недалеко от Москвы, и пока что мечты о собаке были просто мечтами. В один день он впал в кому на фоне алкогольного отравления. Так и не откачали. С тех пор мама периодически подходит ко мне утром и осторожно спрашивает, что приснилось. Честно говоря, это сильнее угнетает, чем то, что я иногда вижу.В тот день пришел сантехник, на котором была красная куртка, через полторы или две недели он упал с лестницы, но остался жив.Следующая история обо мне и моей старой работе.Лет в 19-20 я работала в одном из отелей Москвы, где в мои обязанности входили прием гостей, распределение номеров, организация завтраков и опционально – организация совещаний.В 2017 году ушел из жизни один известный исполнитель, с которым я была очно знакома. Не буду называть его фамилию и имя, все равно никто не поверит. Да это и не важно. С этим человеком мы очень мило общались, смеялись. Один раз даже обедали вместе именно в этой гостинице. В 2017 году на весь мир прогремела новость о его кончине, и я что-то совсем загрустила, ведь мне казалось, что тверже и сильнее этого человека не может быть никого. Было довольно тошно. Но как у нас поступают на Руси? Правильно, идут ставить свечку. И я пошла.А в эту ночь снится сон, что этот человек у меня подметает на кухне веником. На плите стоит что-то готовится, а в ванной спит на кровати моя ужа давно мертвая бабушка. На мой вопрос: «Ты чего туда (в ванную) не идешь?», он поворачивается и говорит: «А еще не все». Потом он разворачивается и идет в ванную. Тут подскакивают моя мать и Данька – мой пес. Мама ласковым тоном говорит Даньке: «Данюш, пойдешь спать?» А на этот вопрос Даня, который уже хотел вбежать в ванную, резко развернулся и, опустив голову, побежал в угол. Его опередил кот Сеня, который встал лапами на порог, обернулся и исчез в ванной.Последствий этого сна пришлось ждать почти полгода. Сначала какая-то скотина на собачьей площадке разбросала отраву, и Даня отравился. Мы его чудом вытянули с того света. Это были бессонные ночи на капельницах и промываниях. А в апреле начал сдавать кот. Гипертиреоз. Похудел, одичал, осунулся. Лечение не увенчалось успехом. Так и умер мой малыш в марте. Об этом здесь есть отдельная история, которая так и называется «Сеня».К слову, об этой истории: Даня имеет две особенности. Первая – он очень не любит фотографироваться. На каком-то собачьем уровне он сразу чувствует, что его снимают, поэтому даже исподтишка снять его проблематично, что напоминает мне Жука из книги А.Солженицына «Раковый корпус». Вторая – если ему говоришь фразу «Данюш, иди спать», Данюша превращается в дурачка, который скукоживается до размера чихуа и делает вид, что не понимает слов. В итоге он падает там, где разыграл концерт, так его и оставляем.Третья история относится к коллеге моей матери, которую зовут Елена. Елена, как и моя мать, имела неосторожность связаться с человеком по имени Михаил, который тоже работает вместе с ними, но она была его первой женой, и они были в разводе больше двух лет.На момент происходящих событий Елена еще не работала там.Хочу отметить, что я слыхом не слыхивала о том, что у мамы было с ним что-то, а когда уже узнала – было поздно. Они даже ездили тайком от меня на курорт в Таиланд. Обидно, да ну ладно.После ее отъезда снится мне сон, в котором стоит фигура в дверном проеме. То была нагая женщина с короткой стрижкой, по ногам у нее текла кровь. Сначала я даже не поняла, что сплю, даже села на кровати, сделала ингаляцию как обычно. А она все стояла. Потом я заметила, что под ней какая-то черная лужа. Тут девушка начала топтаться на месте, как будто хотела в туалет, при этом ее руки болтались как макаронины вдоль тела. А уж потом она схватилась за живот. Дальше в ушах начался шум, и меня как будто прибило к кровати. Двигаться я не могла примерно минут 40, как мне показалось, а когда вскочила, то уже орали попугаи на кухне, и было примерно 5 утра, было лето.Через два дня позвонила мама, сказала, что приехала. Мы поговорили, и я рассказала ей сон. Она сказала, что тоже плохо спала, и мы распрощались.На следующую ночь эта фигура снова вернулась и так же покачивалась. Я уж подумала, мол, ну вот брехня, собаки и кошки не реагируют, значит все ОК. Отвернулась и все.А на следующий день мама внезапно вернулась. Оказалось, что она была как раз с Михаилом, и ему позвонила его бывшая жена сказать, что она беременна, хотя встречался он с моей матерью уже года полтора. Вот кто была та девушка – не знаю, но знаю, что нельзя лезть в чужие отношения, даже если вас приглашают.После этого тот мужчина не пожалел наглости и устроил ее на работу рядом с моей мамой.

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