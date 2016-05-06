Смерть можно избежать

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:46

Мария Сайгина Просмотров: 652 Комментарии: 15 +8 Сегодня, 04:46 by

История произошла более десяти лет назад. Началось все с того, что моя одноклассница, Ленка, давно мечтала съездить в Турцию. Но, то по семейным причинам, то по финансовым, ей никак не удавалось осуществить эту мечту. Работала она в бизнес-центре, вот там она и приобрела в каком-то из турагентств горящую путевку. Мечты сбываются.С этого момента все пошло против Ленки. Начальница встала в позу, в отпуск не отпускала, ссылаясь на отчеты, планы. Ленка до генерального дошла, чтобы заявление на отпуск подписать, осознавая, начальница ей потом покоя вообще не даст, жить на работе придется. За неделю до отъезда мама попадает в больницу с аппендицитом. Мама есть мама, отпускает Ленку: операция прошла успешно, волноваться незачем, мол, езжай, дочурка, отдохни. Улетала Ленка из аэропорта другой области, поэтому в аэропорт добираться надо на автобусе до междугороднего терминала.Ленка сидела на чемоданах два дня до отъезда, все сложив, на сто раз проверила. До автобуса оставалось не более полутора часов, паспорт с билетом на самолет найти не может. Был на месте, в кармане чемодана, а тут как испарился. Все обыскала — нет. Все выложила и сложила обратно. Села в слезах, взгляд на комод отвела — лежит паспорт, в нем билет. Быстрей на такси до вокзала. Бежит к автобусу, в кармане билет на автобус, достает, порывом ветра билет улетает метров на двадцать и залетает под ограждение. Ленка вся на нервах, но не отчаивается. Хватает междугороднего таксиста и летит на всех парусах в аэропорт.Аэропорт, регистрация, самолет, небо, Турция.Турция, отель, бассейн. Первые сутки все просто замечательно — знакомится с туристами-земляками. Отдых бьет ключом. Все вроде в порядке, но Ленка потеряла свой талисман «Вера, надежда, любовь», носила на шее с шестнадцати лет: крестик, сердечко и якорь. Наутро следующего дня поездка на экскурсию. Ленка проспала, да и вообще планировала день провести у бассейна, но ее разбудили земляки. Всей своей душой она не хотела ехать, но ее уговорили. Сланцы, шорты — и вперед.Экскурсия не оставила у Ленки абсолютно никаких впечатлений. Когда она возвращалась в отель с экскурсии, начался ливневый дождь, сильный порыв ветра с неприятными каплями летел из форточки на Лену, рядом сидевший симпатичный парень предложил поменяться местами. Только Лена пересела, как автобус резко развернуло и стало бросать из стороны в сторону. Крик, хруст, паника и темнота перед глазами. Все, что запомнила Лена.За поворотом на участке мокрой дороги водитель не справился с управлением. Так тогда звучала официальная версия СМИ. В автобусе, помимо водителя и двух гидов, было 37 россиян. Из 37 россиян погиб один парень, тот самый парень, что предложил поменяться местами с Ленкой. У самой же Лены были повреждения средней степени тяжести. Тело, конечно, заживет, но чувство и мысли, если бы он не предложил ей поменяться местами, то она бы умерла…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Смерть судьба авария совпадения

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