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Истории из жизни

Смерть можно избежать

История произошла более десяти лет назад. Началось все с того, что моя одноклассница, Ленка, давно мечтала съездить в Турцию. Но, то по семейным причинам, то по финансовым, ей никак не удавалось осуществить эту мечту. Работала она в бизнес-центре, вот там она и приобрела в каком-то из турагентств горящую путевку. Мечты сбываются.

С этого момента все пошло против Ленки. Начальница встала в позу, в отпуск не отпускала, ссылаясь на отчеты, планы. Ленка до генерального дошла, чтобы заявление на отпуск подписать, осознавая, начальница ей потом покоя вообще не даст, жить на работе придется. За неделю до отъезда мама попадает в больницу с аппендицитом. Мама есть мама, отпускает Ленку: операция прошла успешно, волноваться незачем, мол, езжай, дочурка, отдохни. Улетала Ленка из аэропорта другой области, поэтому в аэропорт добираться надо на автобусе до междугороднего терминала.

Ленка сидела на чемоданах два дня до отъезда, все сложив, на сто раз проверила. До автобуса оставалось не более полутора часов, паспорт с билетом на самолет найти не может. Был на месте, в кармане чемодана, а тут как испарился. Все обыскала — нет. Все выложила и сложила обратно. Села в слезах, взгляд на комод отвела — лежит паспорт, в нем билет. Быстрей на такси до вокзала. Бежит к автобусу, в кармане билет на автобус, достает, порывом ветра билет улетает метров на двадцать и залетает под ограждение. Ленка вся на нервах, но не отчаивается. Хватает междугороднего таксиста и летит на всех парусах в аэропорт.

Аэропорт, регистрация, самолет, небо, Турция.
Турция, отель, бассейн. Первые сутки все просто замечательно — знакомится с туристами-земляками. Отдых бьет ключом. Все вроде в порядке, но Ленка потеряла свой талисман «Вера, надежда, любовь», носила на шее с шестнадцати лет: крестик, сердечко и якорь. Наутро следующего дня поездка на экскурсию. Ленка проспала, да и вообще планировала день провести у бассейна, но ее разбудили земляки. Всей своей душой она не хотела ехать, но ее уговорили. Сланцы, шорты — и вперед.

Экскурсия не оставила у Ленки абсолютно никаких впечатлений. Когда она возвращалась в отель с экскурсии, начался ливневый дождь, сильный порыв ветра с неприятными каплями летел из форточки на Лену, рядом сидевший симпатичный парень предложил поменяться местами. Только Лена пересела, как автобус резко развернуло и стало бросать из стороны в сторону. Крик, хруст, паника и темнота перед глазами. Все, что запомнила Лена.

За поворотом на участке мокрой дороги водитель не справился с управлением. Так тогда звучала официальная версия СМИ. В автобусе, помимо водителя и двух гидов, было 37 россиян. Из 37 россиян погиб один парень, тот самый парень, что предложил поменяться местами с Ленкой. У самой же Лены были повреждения средней степени тяжести. Тело, конечно, заживет, но чувство и мысли, если бы он не предложил ей поменяться местами, то она бы умерла…

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:46
Сегодня, 04:46 by Мария СайгинаПросмотров: 652Комментарии: 15
+8

Ключевые слова: Смерть судьба авария совпадения

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 06:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1064|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 118
Как говорят в народе, если происходит череда препятствий перед дальней дорогой то значит судьба не хочет этой поездки - "дорога закрыта"., но человек упрямое существо, не обращает внимания на знаки и даже наоборот проявляет недюжиное упорство, только добиться своего.
Не предложи парень пересесть, для Лены поездка была бы роковой, возможно получила бы тяжелые травмы,. А парень погиб по своей судьбе, видно так на роду написано.
История поучительная! От меня большой плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Arhip
Сегодня, 06:52
+7
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Репутация: (1441|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 372
Помню одна девочка должна была лететь в Улан-Уде, но ее я за день до этого так напоил что она опоздала на самолет. А самолет в итоге разбился. Вот так я спас жизнь человеку.

Был еще случай - должны были идти на фестиваль "Крылья", но я напился и проспал. На фестиваль не пошли. А там произошел теракт в тот день.

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:15
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1756|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 174
Цитата: Arhip
Помню одна девочка должна была лететь в Улан-Уде, но ее я за день до этого так напоил что она опоздала на самолет. А самолет в итоге разбился. Вот так я спас жизнь человеку.

Был еще случай - должны были идти на фестиваль "Крылья", но я напился и проспал. На фестиваль не пошли. А там произошел теракт в тот день.

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться

Лучше бы твои родители напились)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 07:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (238|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 462
Цитата: Arhip
Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться

joy Спаситель вы наш)))))
По истории: сверху знали, что будет ж..а, и всячески пытались остановить даму. Ведь они понимали, сколько им придется переделывать вокруг, чтобы её спасти. )
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Talisha
Сегодня, 08:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1694|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 478
Цитата: Arhip

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться


По логике, если не хочется набухаться - значит, всё будет и так хорошо:))

А по истории - ну любят люди не слушаться знаков и переть "на таран". Героине повезло, что её так сильно оберегают. Но сколько людей померло, не видя очевидных подсказок!
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 09:29
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2467|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 332
А мне кажется ей суждено было погибнуть именно так, а парень изменил ход, не пожалел бы - остался жив. Или возможно все именно так и должно было случиться, может урок это ее. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#7 написал: Йожык
Сегодня, 09:42
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Цитата: Arhip
Помню одна девочка должна была лететь в Улан-Уде, но ее я за день до этого так напоил что она опоздала на самолет. А самолет в итоге разбился. Вот так я спас жизнь человеку.

Был еще случай - должны были идти на фестиваль "Крылья", но я напился и проспал. На фестиваль не пошли. А там произошел теракт в тот день.

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться

Иногда алкоголь бывает не во вред здоровью.
А у Елены Ангел-хранитель запарился ей послания слать, упертая девушка, но вот в последний момент интуитивно не хотела ехать. Парня жаль, но видимо судьба молодым умереть.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#8 написал: капитанская дочка
Сегодня, 10:52
+2
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Репутация: (128|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 83
Цитата: Arhip
Помню одна девочка должна была лететь в Улан-Уде, но ее я за день до этого так напоил что она опоздала на самолет. А самолет в итоге разбился. Вот так я спас жизнь человеку.

Был еще случай - должны были идти на фестиваль "Крылья", но я напился и проспал. На фестиваль не пошли. А там произошел теракт в тот день.

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться



Отлично! У Вас очень развита интуиция!
Зарегистрирован: 16.04.2018
#9 написал: daytaler
Сегодня, 11:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 256
то она бы умерла…
Ага, а так поменялась местами и её временное тело бессмертным стало.
Если в теле, в этой чернильной ручке закончились чернила, то это еще не значит, что погиб тот, кто ею писал мысль на полотне материи.

Цитата: Йожык
Иногда алкоголь бывает не во вред здоровью.

Да, только в том случае, когда спиртом дезинфицируешь рану.

Цитата: Talisha
Но сколько людей померло

Они мрут каждый час, не видя очевидных подсказок.

Цитата: акжана
Как говорят в народе, если происходит череда препятствий

Как говорят мудрецы: если перед путешествием в любимые мысли, перед тобой возникла череда невзгод, просто обойди их стороной.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:49
0
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Репутация: (54|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 412
Аплодирую коммениаторам. Нашла историю, мне она понравилась, решила поделиться.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 11:50
+1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 401
Вот это жесть. Мурашки по коже. Но я героиню понимаю. Настолько велико было желание поехать уже наконец куда-нибудь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:53
0
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Репутация: (54|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 412
Цитата: Arhip


Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться

Вы спасатель чужих жизней, но метод!!! smeh зелёный змий вам в помощь. Чип и Дэйл.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#13 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 12:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 412
Цитата: Talisha
Цитата: Arhip

Мораль - прежде чем осуществить задуманное надо хорошо набухаться




А по истории - ну любят люди не слушаться знаков и переть "на таран". Героине повезло, что её так сильно оберегают. Но сколько людей померло, не видя очевидных подсказок!

Ой, не любят. Как то мне надо было энную сумму денег. Пошла брать кредит. Везде отказ. Я в шоке, почему? Пошла напролом, надо и всё. Взяла в каком то кривом банке, нажила себе кучу проблем. Позже разговаривала про это с женщиной (не простой). Она меня отругала, зачем лезть на рожон, когда двери закрыты. Зачем их выбивать? Через неделю, две дверцы бы сами открылись.

Цитата: daytaler
то она бы умерла…
Ага, а так поменялась местами и её временное тело бессмертным стало.
Если в теле, в этой чернильной ручке закончились чернила, то это еще не значит, что погиб тот, кто ею писал мысль на полотне материи.

Не, вы странный конечно. Большое значение имеет когда чернила закончились в 90 лет, а не в 30.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#14 написал: daytaler
Сегодня, 12:44
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Комментариев: 1 256
Цитата: Мария Сайгина
Не, вы странный конечно. Большое значение имеет когда чернила закончились в 90 лет, а не в 30.

Когда у человека дряхлое тело, то разве оно способно реализовывать через себя мысли молодости?Разве это жизнь?Додыхание.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#15 написал: daytaler
Сегодня, 13:08
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Цитата: Мария Сайгина
Не, вы странный конечно. Большое значение имеет когда чернила закончились в 90 лет, а не в 30.

— Мария Сайгина?
— Что еще?
— Меня на похорон позовете?
— На какой такой похорон?
— На ваш естественно.
— С чего это ты решил, что я помру первая?
— А вы старше меня.Я уже подсчитал, когда вам будет девяносто, я еще буду моложе вас, смогу сам доковылять.С детства люблю бесплатные похоронные обеды.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
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