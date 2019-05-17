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Несерьезные истории

Странная соседка

История, рассказанная приятелем. Повествую от первого лица.
Я сменил работу, а заодно и место жительства. На новой квартире прямо напротив жила соседка Ленка. Мы с ней здоровались, но не более. Работал я посменно. Однажды, возвращаясь домой (а было это часов в двенадцать), я столкнулся лицом к лицу с Ленкой. Она пулей выскочила из подъезда и уверенным шагом направилась в сторону леса. Надо сказать, что хату я снимал в жопе мира, был мой дом, потом еще два, а дальше уже лесопарк, и все. Меня удивило, зачем это она в такой час туда поперлась. Как-то я возвращался домой еще позже, ближе к часу.
В этот раз я встретил Ленку на лестничной площадке. Она уже возвращалась домой. Я поздоровался, а она молча посмотрела на меня как-то странно, с испугом, что ли, и направилась к себе. Мне показалось в ней что-то странным. Уже зайдя в квартиру, я вспомнил. Ну да, у Ленки ведь глаза серо-зеленые, а в ту ночь они были прям черные. Не карие, а черные-пречерные. Я еще больше заинтересовался, строил всякие фантастические теории. В следующий раз, когда я увидел ее идущей куда-то в ночь, то направился прямо за ней. Я шел сзади, надвинув шапку на глаза, но Ленка все же заметила меня и начала так удивленно на меня смотреть. Я понял, что спугнул ее, поэтому, так сказать, сошел с дистанции. Больше ничего необычного я не замечал. Со временем я узнал, что Ленка была наркоманкой. Очевидно, она дожидалась ночи и ходила в лес за закладками, и нажиралась прям на месте, оттого у нее и были зрачки во весь глаз.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 08:14 by epochtПросмотров: 61Комментарии: 1
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Ключевые слова: Соседка глаза лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Сегодня, 10:49
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Комментариев: 15
Бдительный Вы парень,хотели ведьму выследить? Эх ,Ленка, что ж она Вас так подвела ?
Зарегистрирован: 17.05.2019
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