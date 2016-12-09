Остров. Сплетни о моей подружке

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:54

Alisa293 Просмотров: 320 Комментарии: 2 +11 Вчера, 22:54 by

Не знаю, поверите ли вы мне, дорогие мои, но пишу все, как было и без прикрас.В детстве и ранней юности у меня была подружка Ленка, про которую в нашей деревне ходили нехорошие слухи. Я думаю, что это, прежде всего, связано с её бабкой по отцу, которую местные считали очень сильной ведьмой. Сама бабка не обращала на это внимания, но на всякий случай жила в лесу, а не в деревне.Самое смешное, что я сама не помню, как познакомилась с Ленкой. По моим воспоминаниям, мы с ней знакомы с детства, однако старые люди рассказывают, что её семья и, само собой, сама Ленка переехали к нам в деревню, когда мы уже учились в школе.Я же отчетливо помню голубые Ленкины глазищи, задорные веснушки, а еще то, как она прикладывает палец к моему рту, чтобы я не орала, и нас с ней не поймали, когда мы сбежали из детского сада.Помню, как потом мы прибежали к её бабке - в избушку в лесу. У её бабки были такие же, как и у Ленки, голубые глазищи и рыжие волосы шваброй. Я испугалась, а Ленка уверяла, что её бабка очень красивая.Бабка почему-то звонко хохотала, а потом напоила чаем и отправилась провожать нас обратно в садик. Хорошо помню, что нас сопровождал ещё её кот. Кота звали Иванычем, и он шел за нами, задрав рыжий хвост, а бабка говорила, что кот сердится, и если мы с Ленкой ещё раз сбежим, то он нам покажет… Ещё помню, как вечером мне попало дома от мамы…Мы часто с Ленкой вспоминали этот случай, но вот моя мама уверяла, что из садика я на самом деле сбегала одна, за что мне, конечно же, попало, но никакой Ленки со мной не было, а Ленкина бабка – колдунья, как, скорей всего, и сама Ленка, а эти воспоминания не настоящие, а дело их рук. И если уж я такая упрямая, как осел, то не мешало бы мне посмотреть детские фотки из садика – ни на одном из них Ленки нет…Но в памяти снова и снова возникали эпизоды нашего с Ленкой детства.В школе с ней почти никто не дружил – семья у них считалась неблагополучная, хотя на самом деле семья была обычная, только жили скромно, так как у Ленки было еще шесть сестер, а мама не работала - сидела с детьми. Еще Ленку дразнили Лягушкой за большой рот и огромные глаза, похожие на луковицы, а про её семью слухи разные ходили... Говорили, например, что Ленкина бабка водится с нечистым, что ей уже лет двести, а выглядит она лет на пятьдесят, а еще бабка по ночам купается голая в нашем озере в ту пору, когда там цветут кувшинки, что, разумеется, никак не подтверждало её связи с нечистой силой.В озере этом, надо сказать, давно никто не купался, так как все, кто на это решился, недолго потом жили. С Ленкиной бабкой же ничего плохого не случалось, хотя после побега из детсада я бабку не видела, но Ленка уверяла, что она жива-здорова.Еще говорили, что Ленка (или одна из её сестер) со временем будет бабкиной преемницей - после того как бабка помрёт. Ленка же про это помалкивала, да и бабка на тот свет, похоже, не собиралась.В общем, в слухи я не верила и всегда защищала Ленку, считая, что на её семью наговаривают. Дома у меня такую дружбу не одобряли, однако и не препятствовали особо (видимо, моя мама Ленку жалела).Тем не менее кое-что в подружке меня все же настораживало. Например, как-то раз (уже и не помню, зачем) я пошла к ней вечером.Дело было зимой, уже смеркалось. На перекрестке, по дороге к Ленкиному дому, я увидела сидящую собаку. Собака была большая и лохматая. Она повернула голову в мою сторону, и я отчетливо увидела, как блеснули её глаза... Я тогда ничего не боялась, поэтому, вместо того чтобы убежать, я подошла ближе. Вы будете смеяться, но, оказывается, никакой собаки не было, на перекрестке сидела… Ленка! Не обращая на меня внимания, она и вовсе легла на снег, сильно прижавшись ухом к дороге, и, как когда-то в детстве, сказала мне: «Т-с-с, тише!».- Сегодня помрет… - уверенно изрекла Ленка, вдоволь належавшись на дороге.- Кто?! – удивилась я.- Макаровна.Макаровной звали старенькую Ленкину соседку, ей уже давно нездоровилось, но на следующий день мы действительно узнали, что она умерла. Одноклассница, с которой я сдуру этим поделилась, сказала, что давно знала, что Ленка – такая же ведьма, как и бабка, что Макаровна померла не просто, а из-за того, что Ленка наслала на неё порчу…Я в это, конечно, не поверила, но мне стало не по себе. Я стала избегать подружки, что было не так сложно, так как начались летние каникулы, а потом мне пришлось уехать вместе с родителями в другую деревню.Вернулись мы на родину только накануне первого сентября десятого класса. В школе я узнала всех своих одноклассников, кроме красивой девушки, которая сидела за нашей с Ленкой партой. Девушка убрала со лба прядь пшеничных волос и сказала, улыбнувшись:- Привет!- Ленка! – чувствуя, как дрожат ноги, обмерла я.Ну конечно, это была Ленка. И как я её не узнала?! Но Ленка стала совсем другой не только внешне. Казалось, она все время сдерживает себя, чтобы чего-нибудь лишнего не ляпнуть. Меня же больше всего интересовало (в силу моего возраста) её чудесное превращение, поэтому все разговоры с Ленкой сводились к тому, чтобы вытянуть из подружки именно эту тайну. Но, к моему разочарованию, Ленка заявила, что сейчас ей совсем не до этого.Злые языки болтали, что Ленкина бабка уже давно при смерти, но на тот свет уйти не может, так как Ленка отказалась перенимать её знания, причем это должна быть именно Ленка, а не её сестры, ведь недаром она так «выкунела» (то есть похорошела).Понятное дело, что сплетни я пропустила мимо ушей. Но вскоре после этого я встретила её очень печальной. Я тихонько шла рядом, уже не пытаясь о чем-то расспросить, просто сочувствуя. Вдруг Ленка разревелась и начала такое говорить! Рассказала, что бабке очень плохо, и отец завтра пойдёт разбирать потолок в бабкиной избе, чтобы она померла наконец.Ленка, оказывается, с прошлого лета за бабкой ухаживала, а однажды, когда бабка уснула, Ленка читала книгу на лавочке, под окном бабкиной избушки.Вдруг она увидела перед собой бабку, что очень Ленку испугало, так как если бы бабка вышла из избы, то Ленка её должна была увидеть раньше. Бабка тем временем захихикала и сказала, что, мол, все видит, как Ленка переживает из-за внешности, что её Лягушкой дразнят, что совсем скоро все будут считать Ленку красавицей, только Ленка должна войти сейчас в избу и взять бабку за руку… Ленка, понятное дело, удивилась: зачем идти в избу, когда сама бабка тут? Но все-таки послушалась, зашла в домик, а там… бабка на кровати как лежала, так и лежит (спит)! А кто тогда снаружи, спрашивается?! В общем, испугалась она тогда и перестала одна к бабке ходить. Но с того времени стала бабка Ленке сниться. Сны были тяжелые, и во сне бабка просила Ленку выполнить обещание – взять её за руку, а не то она с собой заберет кого-нибудь из её сестер...Через несколько дней после Ленкиных откровений дошли слухи, что её бабка умерла, а самой же Ленки в тот день в школе не было, что было вполне понятно, так как вскоре бабку похоронили.Еще через неделю наша соседка - баба Фая - зашла навестить могилку своих родителей и уже собралась уходить с кладбища, как услышала, как кто-то тоненько так и жалобно плачет. Она долго шла на голос, пока не подошла к свежей могиле Ленкиной бабки… До сих пор баба Фая уверяет, что иногда на кладбище слышат плач Ленкиной бабки, так как все ведьмы, которые не передали свой дар при жизни, плачут в могилах. Но я сама, сразу говорю, того не слышала…Ленка же после бабкиной смерти школу бросила, и мы практически перестали общаться. Я это понимала, так как на её семью несчастья сыпались одно за другим: сначала умерла от внезапной болезни старшая сестра, потом другая сестра, которая уже жила в городе, пропала без вести (так и не смогли найти).Из-за самой Ленки подрались взрослые женатые мужики. Один из них получил очень серьёзные увечья и умер. Ленка после этого исчезла из деревни, и я её не встречала.В то время местное сарафанное радио донесло, что в лесу, в избе Ленкиной бабки, кто-то поселился. А еще видели женщину, которая выходит купаться к озеру. Сплетники уверяли, что это тоже колдунья. Дальше мнения расходились: кто-то считал, что это Ленкина бабка никак не успокоится, кто-то говорил, что это другая женщина, тоже ведьма, а кто-то убеждал, что видел там Ленку! Я несколько раз приходила к избушке Ленкиной бабки, куда мы когда-то сбежали из детского садика, но покосившиеся двери всегда были закрыты на большой амбарный замок, а окна наглухо зашторены, так что жил ли кто-то там - сказать не могу.Окончив школу, я уехала в город и Ленку встретила только раз, уже через много лет, когда приехала к маме. Разговор наш не клеился. Ленка рассказала, что после потери сестер она осталась за старшую, мама у них тоже вскоре умерла. Личная жизнь у неё так и не сложилась, она одинока, работает там, где придется, потому что школу так и не закончила.Пока мы с ней разговаривали, её все время сопровождал рыжий кот, а когда мы распрощались, и она пошла своей дорогой, я услышала, как она его позвала:- Ну, пойдём домой, Иваныч...

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