Коробейник

КоробейникЛет двадцать назад я был молодой, горячий, жутко уверенный в себе. Считал, что, как говорится, "держу Бога за бороду". Учился в престижном университете, у девушек пользовался повышенным вниманием, друзей было много. Единственно, что слегка омрачало жизнь - это нехватка денег. Развлечений много, а стипендии и того, что присылали родители, не хватало.
Друзья подсказали, что есть непыльная работа. Требуются интеллигентные молодые люди с хорошо подвешенным языком и с минимальными моральными принципами.
Современному коробейнику или, по-новому, продавцу-распространителю необходимо выгодно продать дешевый мало нужный товар. Прибыль от работы была отличная, и я взялся за это не совсем честное дело.
Мы с другом нарядились в костюмы, надели отглаженные рубашки, стильные галстуки и пошли в народ. Продавали все - от набора ниток до пылесосов. Дело шло. Сначала мне было жалко наивных людей, которые за немаленькие деньги брали настоящую ерунду. Но потом я свято уверовал, что сами виноваты, типа лохи и наживаться на них не грешно.
В тот день мы с другом зашли в двухподъездный девятиэтажный дом. Он пошел в один подъезд, а я в другой.
Дело шло. В продаже у меня были "необыкновенно" острые ножи, чудесный набор кремов, овощерезка и отпадно красивые кастрюли.
В отличном настроении я поднялся на восьмой этаж. С правой стороны площадки одна дверь была приоткрыта, и я сразу направился туда. Позвонив несколько раз, я заглянул в дверной проем и крикнул:
- Хозяева! Добрый день!
В квартире было тихо-тихо. Тогда я крикнул еще раз:
- Есть кто дома?
Откуда-то сбоку показалась невысокая пожилая женщина (по тем временам мне все старше сорока казались старухами). Она шла медленно, как-то очень плавно и опустив глаза.
Я бойко начал свою рекламную акцию-агитацию. Она также молча стояла, не поднимая глаз, но я уверенно подсовывал ей под нос то один товар, то другой и заливался "курским" соловьем, расписывая качества своего товара. Но когда я сунул ей в руки товар, то хозяйка подняла лицо, и я увидел, что глаза ее закрыты...
Она отпустила коробки, и они попадали у ее ног.
Сначала я оторопел, но потом подумал, что женщина слепая, хотел продолжить, но... Я почувствовал сильное оцепенение и замолчал.
Старуха медленно-медленно приближалась ко мне, вперив свой незрячий взгляд. Хотя глаза были закрыты, но я знал, что она все видит. Откуда знал? Знал и все.
Все мои мышцы расслабились, я был полностью во власти страшной старухи. В голове пролетела сцена из "Вия", где старуха заколдовывает Хому.
Она протянула ко мне руку... Я стоял и ждал... как барашек на заклание...
Вдруг подъехал лифт, и оттуда вышло несколько человек.
- Вам кого, молодой человек? - обратился ко мне пожилой мужчина.
Туман в моей голове рассеялся... я стоял и молчал. Тысяча мыслей крутилась в моей голове, а главная - что все это было?
Мужчина подошел к двери, она, как не странно, была закрыта. Открыв ее ключом, он опять обратился ко мне:
- Вы мамин студент? Пришли свою работу забрать? Прошу Вас, приходите как-нибудь в другой раз, после похорон никак еще не разберем что где.
Дверь открылась, и я увидел свои коробки, в беспорядке валявшиеся на полу.
- А это еще откуда? - удивился хозяин.
Я не стал говорить, что это мое. Повернулся и быстро ушел.
Да... вот еще... Коробки, которые несколько минут назад были яркими и новыми, теперь были какими-то потрепанными и грязными, как будто им уже много лет.
Я не скажу, что сразу прекратил свою торговую деятельность. Как-то сумел убедить себя, что это было все не так: что бабка слепая, чудная и коробки она попортила. Но в одиночку старался больше по квартирам не ходить.
Сейчас, когда вспоминаю эту страшную историю. Думаю, что бы со мной было, если бы вовремя не вернулся хозяин квартиры?..
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:16
Сегодня, 05:16 by капитанская дочкаПросмотров: 1 099Комментарии: 11
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