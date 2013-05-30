Коробейник

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:16

капитанская дочка Просмотров: 1 099 Комментарии: 11 +22 Сегодня, 05:16 by

Лет двадцать назад я был молодой, горячий, жутко уверенный в себе. Считал, что, как говорится, "держу Бога за бороду". Учился в престижном университете, у девушек пользовался повышенным вниманием, друзей было много. Единственно, что слегка омрачало жизнь - это нехватка денег. Развлечений много, а стипендии и того, что присылали родители, не хватало.Друзья подсказали, что есть непыльная работа. Требуются интеллигентные молодые люди с хорошо подвешенным языком и с минимальными моральными принципами.Современному коробейнику или, по-новому, продавцу-распространителю необходимо выгодно продать дешевый мало нужный товар. Прибыль от работы была отличная, и я взялся за это не совсем честное дело.Мы с другом нарядились в костюмы, надели отглаженные рубашки, стильные галстуки и пошли в народ. Продавали все - от набора ниток до пылесосов. Дело шло. Сначала мне было жалко наивных людей, которые за немаленькие деньги брали настоящую ерунду. Но потом я свято уверовал, что сами виноваты, типа лохи и наживаться на них не грешно.В тот день мы с другом зашли в двухподъездный девятиэтажный дом. Он пошел в один подъезд, а я в другой.Дело шло. В продаже у меня были "необыкновенно" острые ножи, чудесный набор кремов, овощерезка и отпадно красивые кастрюли.В отличном настроении я поднялся на восьмой этаж. С правой стороны площадки одна дверь была приоткрыта, и я сразу направился туда. Позвонив несколько раз, я заглянул в дверной проем и крикнул:- Хозяева! Добрый день!В квартире было тихо-тихо. Тогда я крикнул еще раз:- Есть кто дома?Откуда-то сбоку показалась невысокая пожилая женщина (по тем временам мне все старше сорока казались старухами). Она шла медленно, как-то очень плавно и опустив глаза.Я бойко начал свою рекламную акцию-агитацию. Она также молча стояла, не поднимая глаз, но я уверенно подсовывал ей под нос то один товар, то другой и заливался "курским" соловьем, расписывая качества своего товара. Но когда я сунул ей в руки товар, то хозяйка подняла лицо, и я увидел, что глаза ее закрыты...Она отпустила коробки, и они попадали у ее ног.Сначала я оторопел, но потом подумал, что женщина слепая, хотел продолжить, но... Я почувствовал сильное оцепенение и замолчал.Старуха медленно-медленно приближалась ко мне, вперив свой незрячий взгляд. Хотя глаза были закрыты, но я знал, что она все видит. Откуда знал? Знал и все.Все мои мышцы расслабились, я был полностью во власти страшной старухи. В голове пролетела сцена из "Вия", где старуха заколдовывает Хому.Она протянула ко мне руку... Я стоял и ждал... как барашек на заклание...Вдруг подъехал лифт, и оттуда вышло несколько человек.- Вам кого, молодой человек? - обратился ко мне пожилой мужчина.Туман в моей голове рассеялся... я стоял и молчал. Тысяча мыслей крутилась в моей голове, а главная - что все это было?Мужчина подошел к двери, она, как не странно, была закрыта. Открыв ее ключом, он опять обратился ко мне:- Вы мамин студент? Пришли свою работу забрать? Прошу Вас, приходите как-нибудь в другой раз, после похорон никак еще не разберем что где.Дверь открылась, и я увидел свои коробки, в беспорядке валявшиеся на полу.- А это еще откуда? - удивился хозяин.Я не стал говорить, что это мое. Повернулся и быстро ушел.Да... вот еще... Коробки, которые несколько минут назад были яркими и новыми, теперь были какими-то потрепанными и грязными, как будто им уже много лет.Я не скажу, что сразу прекратил свою торговую деятельность. Как-то сумел убедить себя, что это было все не так: что бабка слепая, чудная и коробки она попортила. Но в одиночку старался больше по квартирам не ходить.Сейчас, когда вспоминаю эту страшную историю. Думаю, что бы со мной было, если бы вовремя не вернулся хозяин квартиры?..

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