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Истории из жизни

Коробейник

Лет двадцать назад я был молодой, горячий, жутко уверенный в себе. Считал, что, как говорится, "держу Бога за бороду". Учился в престижном университете, у девушек пользовался повышенным вниманием, друзей было много. Единственно, что слегка омрачало жизнь - это нехватка денег. Развлечений много, а стипендии и того, что присылали родители, не хватало.

Друзья подсказали, что есть непыльная работа. Требуются интеллигентные молодые люди с хорошо подвешенным языком и с минимальными моральными принципами.

Современному коробейнику или, по-новому, продавцу-распространителю необходимо выгодно продать дешевый мало нужный товар. Прибыль от работы была отличная, и я взялся за это не совсем честное дело.

Мы с другом нарядились в костюмы, надели отглаженные рубашки, стильные галстуки и пошли в народ. Продавали все - от набора ниток до пылесосов. Дело шло. Сначала мне было жалко наивных людей, которые за немаленькие деньги брали настоящую ерунду. Но потом я свято уверовал, что сами виноваты, типа лохи и наживаться на них не грешно.

В тот день мы с другом зашли в двухподъездный девятиэтажный дом. Он пошел в один подъезд, а я в другой.

Дело шло. В продаже у меня были "необыкновенно" острые ножи, чудесный набор кремов, овощерезка и отпадно красивые кастрюли.

В отличном настроении я поднялся на восьмой этаж. С правой стороны площадки одна дверь была приоткрыта, и я сразу направился туда. Позвонив несколько раз, я заглянул в дверной проем и крикнул:

- Хозяева! Добрый день!

В квартире было тихо-тихо. Тогда я крикнул еще раз:

- Есть кто дома?

Откуда-то сбоку показалась невысокая пожилая женщина (по тем временам мне все старше сорока казались старухами). Она шла медленно, как-то очень плавно и опустив глаза.

Я бойко начал свою рекламную акцию-агитацию. Она также молча стояла, не поднимая глаз, но я уверенно подсовывал ей под нос то один товар, то другой и заливался "курским" соловьем, расписывая качества своего товара. Но когда я сунул ей в руки товар, то хозяйка подняла лицо, и я увидел, что глаза ее закрыты...

Она отпустила коробки, и они попадали у ее ног.

Сначала я оторопел, но потом подумал, что женщина слепая, хотел продолжить, но... Я почувствовал сильное оцепенение и замолчал.

Старуха медленно-медленно приближалась ко мне, вперив свой незрячий взгляд. Хотя глаза были закрыты, но я знал, что она все видит. Откуда знал? Знал и все.

Все мои мышцы расслабились, я был полностью во власти страшной старухи. В голове пролетела сцена из "Вия", где старуха заколдовывает Хому.

Она протянула ко мне руку... Я стоял и ждал... как барашек на заклание...

Вдруг подъехал лифт, и оттуда вышло несколько человек.

- Вам кого, молодой человек? - обратился ко мне пожилой мужчина.

Туман в моей голове рассеялся... я стоял и молчал. Тысяча мыслей крутилась в моей голове, а главная - что все это было?

Мужчина подошел к двери, она, как не странно, была закрыта. Открыв ее ключом, он опять обратился ко мне:

- Вы мамин студент? Пришли свою работу забрать? Прошу Вас, приходите как-нибудь в другой раз, после похорон никак еще не разберем что где.

Дверь открылась, и я увидел свои коробки, в беспорядке валявшиеся на полу.

- А это еще откуда? - удивился хозяин.

Я не стал говорить, что это мое. Повернулся и быстро ушел.

Да... вот еще... Коробки, которые несколько минут назад были яркими и новыми, теперь были какими-то потрепанными и грязными, как будто им уже много лет.

Я не скажу, что сразу прекратил свою торговую деятельность. Как-то сумел убедить себя, что это было все не так: что бабка слепая, чудная и коробки она попортила. Но в одиночку старался больше по квартирам не ходить.

Сейчас, когда вспоминаю эту страшную историю. Думаю, что бы со мной было, если бы вовремя не вернулся хозяин квартиры?..


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:16
Сегодня, 05:16 by капитанская дочкаПросмотров: 1 099Комментарии: 11
+22

Ключевые слова: Студент квартира товар продавец старуха похороны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (56|-1)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 686
Если ты в молодости был Дон Жуаном, а сейчас едва дотягиваешь шаркающей походкой до уровня кресла, то надо заниматься прежде всего категорией причины-следствия в своей жизни, исключая негатив для себя, и увлекаться аскетизмом - тогда можно скинуть с десяток лет. И во внешности появится сила и уверенность, что очень нравится женщинам.
А сопли жевать по ушедшей молодости и заниматься придумыванием небылиц и парить их молодым мамам на детской площадке в надежде быть на высоте хоть в чём-то - это удел немощных и слабых.
Думаю, у этого престарелого парня было что-то, но он домыслил ситуацию и намешал столько хрени, что сейчас сам чёрт не разберёт, что было изначально.
Девушке, которая называет себя капитанской дочкой, плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 460
Качественный ужастик. Я, не смотря, кто автор, дочитывая до конца, даже подумала, что опять В.В П.
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#3 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 09:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (261|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 637
Вот если бы коробки чудесным образом не оказались в квартире за замкнутой дверью, то вполне можно было бы поверить
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 11:40
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2465|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 331
Цитата: Мать_Драконов
Вот если бы коробки чудесным образом не оказались в квартире за замкнутой дверью, то вполне можно было бы поверить

Та же мысль, уже переборщ конечно с коробками. А так вполне симпатишно, особенно это "пожилая женщина - старуха - страшная старуха" какая метаморфоза за минуты)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: Фингал
Сегодня, 11:40
0
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Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 100
В тот день мы с другом зашли в двухподъездный девятиэтажный дом//
В отличном настроении я поднялся на восьмой этаж//

а что не на девятый то ? или забыл уже что дом 9-этажный :-)

Но когда я сунул ей в руки товар//
Старуха медленно-медленно приближалась ко мне,//

да она и так практически в упор стояла, раз он ей передал коробки - куда еще приближаться


Она протянула ко мне руку.//
Мужчина подошел к двери, она, как не странно, была закрыта. Открыв ее ключом,//

бабка не к нему руку тянула, а дверь закрыть, чтоб не надоедал со всякой фигней :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#6 написал: капитанская дочка
Сегодня, 12:16
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 80
Цитата: Фингал
В тот день мы с другом зашли в двухподъездный девятиэтажный дом//
В отличном настроении я поднялся на восьмой этаж//

а что не на девятый то ? или забыл уже что дом 9-этажный :-)

Но когда я сунул ей в руки товар//
Старуха медленно-медленно приближалась ко мне,//

да она и так практически в упор стояла, раз он ей передал коробки - куда еще приближаться


Она протянула ко мне руку.//
Мужчина подошел к двери, она, как не странно, была закрыта. Открыв ее ключом,//

бабка не к нему руку тянула, а дверь закрыть, чтоб не надоедал со всякой фигней :-)


"Художника каждый обидеть может!
Так Вы не художник!
Ну вот... опять..." weary weary laughing
Зарегистрирован: 16.04.2018
#7 написал: Talisha
Сегодня, 13:55
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 476
Цитата: Мать_Драконов
Вот если бы коробки чудесным образом не оказались в квартире за замкнутой дверью, то вполне можно было бы поверить

Наоборот в этом самый смак. Иначе можно было бы подумать, что парню всё банально приглючилось стоя на лестничной площадке и никакой мистики.
А преподавательница то ого-го была, раз такое посмертие:))) Мне история понравилась, что-то новое, хотя есть в ней пару смущающих моментов, но не в рассказе самом, а по ощущениям, будто было что-то ещё или не совсем так было, какописано. О чём-то автор умолчал.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: Холодная роса
Сегодня, 14:36
0
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Комментариев: 10
Главное, что пацан оказался не потрепаным и грязным, а всего лишь коробки. Я все ждала, как она вцепится в него холодными скрюченными пальцами...
Зарегистрирован: 25.05.2020
#9 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:59
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Комментариев: 2 522
А я завсегда знала, что училки они все ведьмы! Хотя и господа комивояжеры тоже хороши. Бывает так задолбают, что будешь готов из гроба встать и асех их передушить голыми руками.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 16:21
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Цитата: Light_a_dark
Я, не смотря, кто автор, дочитывая до конца, даже подумала, что опять В.В П.
+

О да. Аналогично. Но никто не исключает возможность, что у ОНОГО настоящих жутких историй столько, что он ими сыплет под разными именами по всему интернету (возможно ещё на другие языки сам переводит).
История - ну байка. Но почитать было интересно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#11 написал: Tanusha13666
Сегодня, 17:40
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Публикаций: 6
Комментариев: 374
Когда читала, ждала, что рассказ пойдёт о том, как "аукнулся" главному герою обман людей. А тут всё намного прозаичнее. История понравилась. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
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