Полтергейст, стучащийся в стену

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:28

RobertShtirner Просмотров: 84 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 05:28 by

Эта история уже была выложена человеком, который мне её лично рассказал. Она не получила должного внимания, поэтому я решил пересказать её от третьего лица и дополнить фактами, им, по неизвестным мне причинам, не рассказанные.Дмитрий, мой хороший друг, свое свободное время проводит крайне смешанно: сменяя кратковременные прогулки по своему городу исследованием различного рода материалов в интернете и прочтением там разнообразных паранормальных историй. Я с легкостью могу сказать, что он фанател и фанатеет от мистики и до описанных ниже событий даже мечтал повстречать что-либо паранормальное, о чем неоднократно признавался своим друзьям.Однажды ночью мы переписывались. Атмосфера была интересная: я начал замечать вокруг себя теневых человечков, но со временем отвлёкся. Дмитрий, сидя «по ту сторону» экрана, услышал со стороны улицы три стука. Такое он наблюдал уже неоднократно, но это пугало его тогда не так сильно. Мы много шутили по этому поводу, мол, у меня теневые человечки, а у него полтергейст дома в стены стучится, но потом нам стало не до шуток.Это произошло утром. Он переписывался со мной, на часах было около 9-10 утра. Вдруг он услышал звуки из ванной. Стуки. Он насторожился. Он был один, так сказать, «боеспособный» в его квартире, остальные спали. Стуков в ванной он насчитал около 10. Насколько я понял, стуки были аналогичны предыдущим, с одним только отличием: что в прошлые разы их было три, а здесь, повторюсь, десять. В этот раз мы опять благополучно отшутились, свалив стуки в ванной на соседей верху, а стуки в стенах на деревья. Такое объяснение устроило всех.Через некоторое время, если мне не изменяет память, спустя несколько часов, он продолжал сидеть за компьютером, просматривая какие-то видео или занимаясь чем-то другим, планируя прогулку через пару часов. Буквально рядом с ним находилось окно. Было жарко и безветренно.Вдруг окно со всей силы захлопнулось, а ручка, предназначенная для его закрытия, смогла неведомым образом повернуться на несколько градусов. Будучи человеком набожным, Дмитрий начал истово молиться и креститься, а затем, отойдя от шока, сразу написал о произошедшем в беседу, в которой находился я и еще несколько человек.Через некоторое время мы снова начали обсуждать этот инцидент. С того момента, как он произошел, прошло несколько дней. Сейчас мой друг и не думает о встрече с паранормальным, а также в срочном порядке прекратил ночные сеансы в социальных сетях. Он рассказал, что похожее с окном происходило несколько раз после этого, но на то были свои причины, вроде сильного ветра и прочего. Однако данный случай с его закрыванием подобного объяснения не имеет: ветра не было, а ручка начала поворачиваться сама по себе.Сам Дмитрий объяснил это так: «Я очень хотел лично столкнуться с чем-то паранормальным, сверхъестественным. Вот и дохотелся! Мысли, всё же, материальны, иначе я не знаю, как это объяснить».

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