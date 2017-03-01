Васёк

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:17 by

Кто только не бродит в ночи!На пустынных дорогах в полной тишине кроется то, что не подвластно пониманию, не видимо взгляду и порой никак не обнаруживает своего присутствия.Но иногда что-то заставляет сверхъестественное проявлять себя в нашем мире и поверьте, это происходит не так уж редко. Человечество боится неизвестности, необъяснимости.Именно это заставляет большинство бояться смерти или перемен. Именно это заставляет нас бояться всего паранормального.Эта история произошла много лет назад в маленьком придорожном магазинчике, большинство из которых, как известно, закрывают на ночь двери и весь процесс купли-продажи происходит через маленькое окошко.В ту ночь хозяин магазина (Дмитрий) по неведомым никому причинам остался «дежурить». На страже вместе с ним был американский питбультерьер по кличке Бакс.Все было как обычно, ночью покупателей мало и Дмитрий задремал, а проснулся от громкого и настойчивого стука в дверь. Уже после он вспомнил, что собака никак не отреагировала на стук.Ну а тогда встал и пошел открывать. В окошко он никого не увидел, открыл дверь, чтобы убедиться в том, что улица пуста. В тот же момент пришла мысль, что стук приснился.Когда Дмитрий закрыл дверь и уже собрался продолжить свой сон… он услышал шаги. В магазине кто-то был и этот кто-то приближался к нему.Тут же раздался вой собаки, именно той собаки, которая по природе своей отличается азартным нравом и сильным боевым духом.Бакс забился под стол и смотрел безумными глазами в пустоту, не забывая все время скулить. А шаги всё приближались… Дмитрий не на шутку испугался.Но ему ничего не оставалось, как стоять и ждать неизвестности. Шаги затихли так же внезапно, как и начались. Остаток ночи ни пес, ни хозяин не сомкнули глаз.После той ночи шаги слышались постоянно и явственно ощущалось чье-то присутствие. Пустоту прозвали Васьком и все время шутили на эту тему.Вот только питбультерьера Бакса с той ночи даже силком нельзя было затащить в магазин. А «Васёк» все так же каждую ночь бродил по магазину на правах законного гостя.Ведь он постучался и ему открыли…

Ключевые слова: В полной тишине на страже настойчивый стук в дверь «Васёк»

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