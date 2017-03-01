ВасёкКто только не бродит в ночи!
На пустынных дорогах в полной тишине кроется то, что не подвластно пониманию, не видимо взгляду и порой никак не обнаруживает своего присутствия.
Но иногда что-то заставляет сверхъестественное проявлять себя в нашем мире и поверьте, это происходит не так уж редко. Человечество боится неизвестности, необъяснимости.
Именно это заставляет большинство бояться смерти или перемен. Именно это заставляет нас бояться всего паранормального.
Эта история произошла много лет назад в маленьком придорожном магазинчике, большинство из которых, как известно, закрывают на ночь двери и весь процесс купли-продажи происходит через маленькое окошко.
В ту ночь хозяин магазина (Дмитрий) по неведомым никому причинам остался «дежурить». На страже вместе с ним был американский питбультерьер по кличке Бакс.
Все было как обычно, ночью покупателей мало и Дмитрий задремал, а проснулся от громкого и настойчивого стука в дверь. Уже после он вспомнил, что собака никак не отреагировала на стук.
Ну а тогда встал и пошел открывать. В окошко он никого не увидел, открыл дверь, чтобы убедиться в том, что улица пуста. В тот же момент пришла мысль, что стук приснился.
Когда Дмитрий закрыл дверь и уже собрался продолжить свой сон… он услышал шаги. В магазине кто-то был и этот кто-то приближался к нему.
Тут же раздался вой собаки, именно той собаки, которая по природе своей отличается азартным нравом и сильным боевым духом.
Бакс забился под стол и смотрел безумными глазами в пустоту, не забывая все время скулить. А шаги всё приближались… Дмитрий не на шутку испугался.
Но ему ничего не оставалось, как стоять и ждать неизвестности. Шаги затихли так же внезапно, как и начались. Остаток ночи ни пес, ни хозяин не сомкнули глаз.
После той ночи шаги слышались постоянно и явственно ощущалось чье-то присутствие. Пустоту прозвали Васьком и все время шутили на эту тему.
Вот только питбультерьера Бакса с той ночи даже силком нельзя было затащить в магазин. А «Васёк» все так же каждую ночь бродил по магазину на правах законного гостя.
Ведь он постучался и ему открыли…
Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 01:17
Сегодня, 01:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: В полной тишине на страже настойчивый стук в дверь «Васёк»