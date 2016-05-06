Рассказ прадеда

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 07:43

Причина: Удалила P.S. Спасибо за понимание :)

Avis rara Просмотров: 1 984 Комментарии: 19 +32 Вчера, 07:43 by

Прадеда давно нет с нами, да и не думаю, что стал бы он возражать против обнародования истории. Всю жизнь говорил: "Страсть, как хочется узнать, что же тогда его в лесу напугало".Дело было еще до революции, когда прадеда отчислили с последнего курса из Московского сельскохозяйственного института за студенческие бунты, в которых он принимал участие.Не окончив института, но имея вполне приличные знания, прадед работал помощником старшего лесничего в имении Воронцовой-Дашковой. Земельные владения составляли какое-то чудовищное количество десятин, в том числе - обширные лесные угодья, объезд и обход которых вменялся ему в обязанности.В тот злополучный летний день прадед собрался сравнительно недалеко и потому не верхом, а пешим отправился в лес. С собой была куртка, пропитание и ружье. Почему он припозднился, точно не помню: не рассчитал силенок на обратную дорогу или заплутал, не суть важно, - домой засветло вернуться не получалось. Однако дело привычное - в лесу ночевал не в первый раз. Выбрал на краю полянки большое дерево, соорудил костер, что-то там поел, накрыл курткой ноги, рядом положил ружье и уснул между корней.Проснулся глубокой ночью от треска веток и шума, сначала довольно далекого, но быстро приближающегося. Чем ближе звуки, тем яснее становилось, что это шаги кого-то (чего-то?) огромного, земля дрожала под поступью ночного "гостя". Страшно было так, что словами не передать. Деваться некуда, бежать бессмысленно - куда убежишь от такого "скорохода"? Ничего умнее прадед не придумал, как куртку с ног перетащить на голову, скрючиться... и ждать.Ждать пришлось недолго: "нечто" подошло и остановилось рядом с деревом, всего на несколько мгновений задержалось и тронулось в путь. Трясясь под курткой, ничего не видя и плохо соображая, прадед слушал, как удаляются шаги, а потом... потом уснул и спал до утра.Проснувшись и страшно обрадовавшись, что жив, стал быстренько собираться: сумка, куртка... а где ж ружье? Покрутился прадедушка туда-сюда - нет ружья. Что его заставило голову поднять и посмотреть на верхушку дерева, под которым он ночевал, он и сам не знает. Но там, на одной из самых верхних веток висело оно, его ружье.Собственно, к чему это все написано? Полистав страницы "Истории из жизни", заметила, что кроме "+" и "-" (кои меня не сильно интересуют), еще и высказываются различного рода предположения... Так есть ли у вас идеи, уважаемые?

Ключевые слова: Прадед лес ружье авторская история

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