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Истории из жизни

Рассказ прадеда

Прадеда давно нет с нами, да и не думаю, что стал бы он возражать против обнародования истории. Всю жизнь говорил: "Страсть, как хочется узнать, что же тогда его в лесу напугало".

Дело было еще до революции, когда прадеда отчислили с последнего курса из Московского сельскохозяйственного института за студенческие бунты, в которых он принимал участие.

Не окончив института, но имея вполне приличные знания, прадед работал помощником старшего лесничего в имении Воронцовой-Дашковой. Земельные владения составляли какое-то чудовищное количество десятин, в том числе - обширные лесные угодья, объезд и обход которых вменялся ему в обязанности.

В тот злополучный летний день прадед собрался сравнительно недалеко и потому не верхом, а пешим отправился в лес. С собой была куртка, пропитание и ружье. Почему он припозднился, точно не помню: не рассчитал силенок на обратную дорогу или заплутал, не суть важно, - домой засветло вернуться не получалось. Однако дело привычное - в лесу ночевал не в первый раз. Выбрал на краю полянки большое дерево, соорудил костер, что-то там поел, накрыл курткой ноги, рядом положил ружье и уснул между корней.

Проснулся глубокой ночью от треска веток и шума, сначала довольно далекого, но быстро приближающегося. Чем ближе звуки, тем яснее становилось, что это шаги кого-то (чего-то?) огромного, земля дрожала под поступью ночного "гостя". Страшно было так, что словами не передать. Деваться некуда, бежать бессмысленно - куда убежишь от такого "скорохода"? Ничего умнее прадед не придумал, как куртку с ног перетащить на голову, скрючиться... и ждать.

Ждать пришлось недолго: "нечто" подошло и остановилось рядом с деревом, всего на несколько мгновений задержалось и тронулось в путь. Трясясь под курткой, ничего не видя и плохо соображая, прадед слушал, как удаляются шаги, а потом... потом уснул и спал до утра.

Проснувшись и страшно обрадовавшись, что жив, стал быстренько собираться: сумка, куртка... а где ж ружье? Покрутился прадедушка туда-сюда - нет ружья. Что его заставило голову поднять и посмотреть на верхушку дерева, под которым он ночевал, он и сам не знает. Но там, на одной из самых верхних веток висело оно, его ружье.

Собственно, к чему это все написано? Полистав страницы "Истории из жизни", заметила, что кроме "+" и "-" (кои меня не сильно интересуют), еще и высказываются различного рода предположения... Так есть ли у вас идеи, уважаемые?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 07:43
Причина: Удалила P.S. Спасибо за понимание :)
Вчера, 07:43 by Avis raraПросмотров: 1 984Комментарии: 19
+32

Ключевые слова: Прадед лес ружье авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Вчера, 07:56
+8
Группа: Посетители
Репутация: (625|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 740
Здесь исключается визит какого-либо зверя, допустим мишки или др. крупной живности. Ночным гостем мог быть леший или какое-нибудь паранормальное существо, которое своим действием высказало отношение к ружью, как орудию убийства.
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: voin-kov
Вчера, 08:55
+4
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 27
предположения конечно ечть - скорее всего леший или снежный человек. подобных историй достаточно много
Зарегистрирован: 6.05.2016
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 09:14
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1825|-2)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 253
Интересно. Я бы на месте деда не прятаться стала, а наоборот за ружье схватилась и фигу кто бы у меня его из рук выдрал. Почему дед так не сделал, а предпочел голову в песок засунуть - непонятно. Но у каждого своя реакция, кто-то палить бы стал, а кто-то побежал бы. Кто енто был даже затрудняюсь сказать. Либо кто-то высокий, либо тот кто умеет лазить по деревьям. Кинг-Конг, не иначе.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#4 написал: Елена Соловова
Вчера, 09:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Почему?!!! Почему дедушка который знал законы леса, от страха спрятался? А если это был бы медведь? Или другой какой дикий зверь? Имея при себе ружье, стал защищаться (прятаться под) курткой? Не логично как-то. Ночью звуки усиливаются в разы. Может и правда был не голдный мишка. А от медведя можно избавиться либо напуть его самого ( если духа хватит)) ) или прикинуться мертвым, медведь не агресивный и сытый не будет нападать. А еще... они очень хорошо лазают по деревьям. Увидел "игрушку" поигрался, да и бросил там где надоело. Ну а про пару мгновений, от страха можно и в отключку уйти, и покажется тебе что, то и было на мгновенье. Плюсую
Зарегистрирован: 10.02.2017
#5 написал: Gatta_Black
Вчера, 10:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 253
Может, действительно леший свои угодья инспектировал.
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 10:40
+2
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Репутация: (136|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 784
Может, эта неведома зверушка, тоже по ночам свои лесные угодья инспектирует.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#7 написал: Tigger power
Вчера, 10:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 571
Сначала подумала на лося или медведя, но лось то точно не мог ружье подвесить да и мишка тоже, пусть будет лесовик)+
А реакция такая у него от того, что знал видимо как какие звери передвигаются, а тут земля аж дрожала.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#8 написал: Karl Georglin
Вчера, 11:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 192
Какая высота была?
Достал ли ружье мужик?
Это был скорее всего т.н.
Цитата: voin-kov
снежный человек

ибо прадед вместо того чтобы навести оружие на звук, спрятался. Ведь лучше увидеть что бы там ни было, оценить опасность, выстрелить вверх/в него, чем покорно ждать своей участи. А эти "товарищи" как раз, пишут, имеют какую-то ауру что-ли, паники, вот прадед и оцепенел.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#9 написал: narsis
Вчера, 12:15
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Легко сказать, посмотри смерти в глаза. Просто от сильного страха шок бывает и парализует человека, в этот момент он не соображает. Может от страха ружье кинул на зверя невидимого, а потом вырубился. Всяко бывает. Но история интересная, спасибо вам автор! От меня плюс.
Зарегистрирован: 21.04.2017
#10 написал: Pmariam
Вчера, 12:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 609
Цитата: narsis
Просто от сильного страха шок бывает и парализует человека
судя по рассказу его не парализовало т.к. он все-таки натянул куртку на голову.
а мне почему-то кажется, что это был лось. наклонился - зацепился рогом за ремень ружья (не знаю как это называется) потом боднул головой чтобы сбросить вот и залетело оно на ветку.
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#11 написал: Talisha
Вчера, 13:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (672|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 670
Хозяину леса не понравились намерения прадеда (пострелять), вот и... тем более, что пропитание он взял с собой и был не голоден, а охотиться в других целях - зло.

Цитата: Баба Клава
Интересно. Я бы на месте деда не прятаться стала, а наоборот за ружье схватилась и фигу кто бы у меня его из рук выдрал. Почему дед так не сделал, а предпочел голову в песок засунуть - непонятно. Но у каждого своя реакция, кто-то палить бы стал, а кто-то побежал бы. Кто енто был даже затрудняюсь сказать. Либо кто-то высокий, либо тот кто умеет лазить по деревьям. Кинг-Конг, не иначе.

если бы дед схватился за ружье - там бы и полег. А так хозяин леса посмотрел: человек безобидный, не агрессивный, пусть живет. Только вот ружье ему ни к чему (потому и забросил повыше)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#12 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 13:21
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1670|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 687
wassat интересная история и Коментарии к ней.
+
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#13 написал: xaruda
Вчера, 14:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (43|-2)
Публикаций: 5
Комментариев: 80
Вот тут некоторые недоумевают, почему шибко напуганый герой не посмотрел от кого земля дрожит, а натянул куртку на голову? Мол, вроде бы действия не разумные и даже детские. Ну да, ну да. Сидим себе в безопасности и комфорте и рассуждаем холодной головой о смертном ужасе.

Мне в ответ вспомнился рассказ о бомбежке в ВОВ. Взрослые люди от страха прятались под кроватью и засовывали голову в маленький ящик. Это животный ужас такое делает с людьми. Есть три способа реагировать на опасность: Бежать, драться, замереть. Дед выбрал самый правильный вариант. Пять же, куртка - инстинктивное укрытие, поскольку другого не было.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#14 написал: Веснянка
Вчера, 14:19
+1
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Репутация: (793|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 293
Интересная история и комментарии. А я на Лешего подумала. Сама я с ним не встречалась, но верю. И в историю тоже верю. Плюс.
Зарегистрирован: 30.01.2016
#15 написал: MARINA135
Вчера, 14:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Цитата: Баба Клава
Интересно. Я бы на месте деда не прятаться стала, а наоборот за ружье схватилась и фигу кто бы у меня его из рук выдрал. Почему дед так не сделал, а предпочел голову в песок засунуть - непонятно. Но у каждого своя реакция, кто-то палить бы стал, а кто-то побежал бы. Кто енто был даже затрудняюсь сказать. Либо кто-то высокий, либо тот кто умеет лазить по деревьям. Кинг-Конг, не иначе.

Ага,утресь его бы нашли за ноги к самому верхнему сучку подвешенного вместе с ружьишком ,вот бы разговору было у деревенских,Хозяин леса это был,вот кто!
Зарегистрирован: 26.11.2016
#16 написал: xaruda
Вчера, 14:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (43|-2)
Публикаций: 5
Комментариев: 80
Цитата: Елена Соловова
Почему дедушка который знал законы леса, от страха спрятался?

Потому и спрятался, что невиданная махина на него идет. Зверей он знал, повадки, звуки. Лесником был фактически, и до смерти голову ломал - кто это?
Цитата: Елена Соловова
Имея при себе ружье, стал защищаться (прятаться под) курткой? Не логично как-то.

Ружье было бесполезной и слабой защитой, дед это понимал. Там минимум пулемет нужно было или еще что посильнее. В темноте стрелять по существу размером со слона и убить с первой попытки? Да и прежде чем умереть, зверь разорвал бы человека. хотя может это и не зверь был, а леший или еще какая сущь.

Цитата: Елена Соловова
Имея при себе ружье, стал защищаться (прятаться под) курткой? Не логично как-то.

Для нас спокойных это не логично, а для деда очень даже логично. Человек может просто струсить и забыть о ружье. Ружье в данном случае не защита, а так, пуколка, которая только разозлит огромного гостя.
Курткой он закрыл самую важную часть тела - голову. Ее всегда прикрывают при опасности, даже жертвуя руками. - Очень страшно видеть это, я беззащитен, убежать и ответить силой не могу, так закрою глаза, спрячу лицо как могу под курткой, чтобы сердце не разорвалость от ужаса. Так дети прячутся под одеялом.
Зарегистрирован: 24.01.2017
#17 написал: Вареньевна
Вчера, 17:40
0
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Репутация: (194|0)
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Комментариев: 227
Плюс за историю. Интересно.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#18 написал: Avis rara
Вчера, 19:07
+3
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Публикаций: 1
Комментариев: 1
Всем добрый день и спасибо за ответы. И за плюсы тоже спасибо ).
Почему прадед испугался? Очень, говорил, страшно было. Просто жутко. С лесными зверями сталкивался, конечно, но ни один звук, издаваемый дикими животными, не походил на тот шум и грохот. "
Цитата: voin-kov
или снежный человек.

Не знаю ареал обитания снежного человека ). Дело было на Волге, там снежный человек замечен )?
Цитата: Karl Georglin
Какая высота была?

Честное слово, сложно сказать, не измерял почтенный родственник высоту дерева. Но на вскидку, как прадед утверждал, не менее 15 метров
Цитата: Karl Georglin
Достал ли ружье мужик?

Достал "мужик" ружье, достал. Пришлось лезть, так как стоило оно весьма приличных денег
Цитата: Karl Georglin
А эти "товарищи" как раз, пишут, имеют какую-то ауру что-ли, паники, вот прадед и оцепенел.

Очень может быть, что именно так. Страх был просто всепоглощающий.
Цитата: narsis
Но история интересная, спасибо вам автор!

И Вам спасибо за оценку.
Цитата: Talisha
а охотиться в других целях - зло.

Целиком и полностью с Вами согласна.
Цитата: Веснянка
Сама я с ним не встречалась, но верю. И в историю тоже верю.

Благодарю. Нет, в самом деле - спасибо. Когда рассказ перечитала, просто сказка, да и только.
Цитата: MARINA135
Ага,утресь его бы нашли за ноги к самому верхнему сучку подвешенного вместе с ружьишком

Вполне возможно. Иногда куртка и бездействие - лучшая защита ).
Цитата: xaruda
Лесником был фактически, и до смерти голову ломал - кто это?

Вы совершенно правы, до смерти "ломал" голову.
Цитата: xaruda
Ружье в данном случае не защита, а так, пуколка, которая только разозлит огромного гостя.
Курткой он закрыл самую важную часть тела - голову. Ее всегда прикрывают при опасности, даже жертвуя руками.

Как биолог, не могу с Вами не согласиться.
Зарегистрирован: 23.04.2017
#19 написал: Santussa
Сегодня, 01:32
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Комментариев: 70
Прежде чем осуждать человека за его действия, для начала, окажитесь в такой же ситуации) Уверена, что поступите прямо противоположно своему же совету) Спасибо, Автор, что поделились историей своего прадедушки. Думаю, всё-же это Леший был. Может и к лучшему, что Ваш прадедушка укрылся под курткой от взора неизвестно кого. От меня плюс)
Зарегистрирован: 13.01.2015
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