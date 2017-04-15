Незабываемые встреча

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:25

Mary3.11. Просмотров: 430 Комментарии: 1 +7 Вчера, 18:25 by

Деду моему на начало ВОВ было 22 года, совсем недавно он вернулся в родной город из армии, собирался к осени жениться. Не раздумывая ни минуты, отправился на сборный пункт. Служил он в пехоте, защищал Москву. История, о которой хочу рассказать, случилась в феврале 1942 года. Полк деда находился в районе Вязьников, бои тогда были страшные. Из писем матери он знал, что его отец, мой прадед, тоже воюет.Дед говорил: "Ночь накануне боя, холодно, хочется курить и спать. Вдруг заглядывает в блиндаж солдатик и фамилию мою называет. - Иди, - говорит, - там отец тебя ищет. Отец? Меня ищет? Ничего не понимаю, как отец мог здесь оказаться? Но иду за солдатиком. И правда, отец стоит, улыбается. - Здравствуй, сынок. Как ты? У меня все хорошо. Береги себя и мамку не бросай, ты у неё один остался. Скоро встретитесь. Отец близко не подошёл, и я почему-то не смог приблизиться, но точно могу сказать, что это был мой папа, живой и здоровый. Он, все мне сказав, просто повернулся и ушёл в темноту. Вернувшись в блиндаж, написал матери письмо, где описал нашу встречу".Потом был тяжёлый бой, дед получил ранение в ногу и контузию. В госпитале ногу ампутировали и отправили домой. От контузии дед заикался всю оставшуюся жизнь.Когда дед попал домой, его встретили мать и невеста. Мать стала расспрашивать, когда он отца смог встретить. Удивлению деда не было предела, когда он узнал, что его отец погиб за пять дней до их встречи, о чем свидетельствовала похоронка. Письмо деда с описанием этой встречи и похоронка на прадеда до сих пор хранятся в нашей семье. Прабабушка прожила почти 100 лет, увидела нас, правнуков. До конца дней она была уверена, что её муж в ту ночь приходил с сыном попрощаться.Будучи студентом исторического факультета, Михаил с друзьями поехал по местам боёв деда и прадеда. Деда взяли с собой, он плакал, вспоминая своих погибших друзей. Также нашли они и братскую могилу, в которой был похоронен его прадед.

Ключевые слова: Встреча война отец любовь авторская история

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