Прикосновение покойника

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 320 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 15:33 by

Мистика была и в нашей семье, эту историю рассказала мне мама. Жили мы в небольшом поселке, мама работала в библиотеке, а папа в совхозе. Мне на тот момент было семь лет, а брату пять.В начале лета папу с еще двумя мужчинами председатель отправил в другую область за новой сельхозтехникой. Мама осталась с нами. Говорила, что по вечерам было страшно, и только заходила вечером в дом, стразу же закрывала дверь на два замка. Так было и в тот вечер.Мы уже спали, было часов 11 вечера, мама сидела в другой комнате за швейной машинкой и шила мне платье. Вдруг она почувствовала чье-то присутствие в комнате и вся похолодела, так как точно знала, что дверь заперла, еще и проверила несколько раз. Но сейчас отчетливо чувствовала, что кто-то стоит у нее за спиной. Обернуться не было сил, страх сковал все тело, только подумала: «Хоть бы до детей не пошло».Вдруг почувствовала тепло возле своего плеча, как будто кто руку положил, и тихий вздох. Больше она ничего не помнит, подозревает, что потеряла сознание. Когда залаяла собака во дворе, она очнулась, вскочила и побежала к нам в комнату. Мы спали, все было нормально, и мама немного успокоилась. Произошедшее помнила так явственно, что даже чувствовала то теплое прикосновение.Рано утром пришел председатель и наш сосед, мама, как их увидела, сразу поняла, что случилась беда. Так и было – папа погиб в аварии. Мама до сих пор верит, что в тот вечер его душа приходила увидеть нас в последний раз.Автор - Алла.

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