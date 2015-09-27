Умерший брат

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:32

Yana89 Просмотров: 366 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:32 by

Произошла эта история со мной, вернее, в моё присутствие. Есть у меня тётя, у тёти было двое детей: сын старший и дочка младшая. Четыре года назад сын умер у нее на руках в прямом смысле этого слова, просто остановка сердца. Не дожил до своего дня рождения, через три дня ему бы исполнилось двадцать семь лет. А младшую в принципе она и не хотела рожать, так получилось. Родила она её уже в сорок два года, но сын был всегда любимчиком.И вот сидим мы за столом на девять дней, поминаем. Позади меня стоял компьютерный стол, и на нем - рюмка из хрусталя, ещё совдеповской закалки. В рюмке был рис, и вставлена свеча, всё по традиции. И тут тётя моя давай срываться на свою дочь, говорила всякие неприятные слова. Типа того, что она нежеланная, да лучше бы она умерла, чем сын, и всё в таком духе.Тут, естественно, пошёл кипиш, начали тётю все успокаивать. И в это время позади меня просто вдребезги разлетается эта рюмка, я помню прекрасно как весь этот рис осыпал моё плечо! Я впала в ступор, да и все находившиеся там. Тётя сразу прям как будто проснулась, начала извинятся перед дочкой, плакать. Я помню, как я тёте сказала: "Тёть Люба, это Витя защищает Нюшу (так он называл свою сестрёнку Таню)". Да и при жизни он всегда заступался за неё, даже если она провинится перед матерью.До сорока дней он часто снился, и сны были все одинаковые. Как будто мы его хороним. Стоит гроб, все прощаются, а он стоит в сторонке и спрашивает: "Кого хоронят?" Мы ему говорим, что, мол, тебя. А он постоянно во всех снах говорил: "Вы чего? Я не умер, я же живой". И такие сны были у моей сестры, она рассказывала. Но это было лишь до сорока дней, пока душа ещё была здесь, видать, не осознавал, что уже умер. Да и смерть нелепая, столько раз побывал в авариях страшных и даже вешался. В коме был, врачи говорили, что "овощем" будет. Вышел, всё хорошо с ним было, правда, после этого в эту же ночь у меня мама повесилась. Я как помню его, как выпьет, так плакал, что Света (так звали мою маму) жизнь ему отдала. Она была его самой любимой тётей. Не знаю, может это и совпадение, а может и действительно жизнь свою отдала.

Ключевые слова: Брат самоубийство мать тетя авторская история

Другие, подобные истории: