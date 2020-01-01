Ночной гость

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Адам Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:08 by

Человеческий страх - явление крайне неоднозначное и сложное, зачастую уходящее своими корнями в детство. Это период максимальной восприимчивости нашего сознания к внешним явлениям окружающего мира. Добавив к этому чрезвычайно живое детское воображение, мы получаем в результате воистину ужасающие истории, не дающие спать по ночам. Таким образом, страхи, приобретенные нами в детстве, остаются самыми сильными на протяжении всей жизни, сопровождая нас до последнего вздоха. (прим. автора)Поделюсь с тобой, мой читатель, историей рождения одного из сильнейших своих страхов. Я не буду нагнетать мистику и додумывать какие-то детали, все написанное дальше является чистой рефлексией и не более того.Родители мои были учителями математики, последний курс их обучения в педагогическом институте совпал с моим рождения. Отцу светила армия, и единственным решением было уехать на несколько лет в сельскую местность, где учителя получали законный отвод от призыва.Жили мы в небольшом многоквартирном доме на первом этаже, моя комната была ближе всех ко входу, рядом с кухней. Родительская спальня была через гостиную, поэтому ощущал я всегда себя в некой изоляции от них, зато примерил на себя роль этакого стража квартиры, определяющего по скрипу двери, что кто-то пришел.Однажды ночью я проснулся в своей детской кровати-манеже от характерного звука открывающейся входной двери. Поднялся и выглянул через край. Но никого не увидел, да и дверь была закрыта. Подумал, что показалось. Лег обратно. Заснуть всегда я мог, только засунув руку под подушку. И тут кто-то схватил мою руку через прутья кровати, пытаясь вытянуть меня из нее. Изо всех сил я дернул на себя и высвободился из хватки когтистых пальцев, скользнувших по моей коже. От шока я не мог кричать и звать родителей, я свернулся под одеялом, накрывшись с головой. В тот момент мне казалось, что это лучший вариант защититься. В комнате раздался тихий смех. Так я и пролежал до утра, не смыкая глаз. Много дней я приходил в себя, настолько был переполнен ужасом изнутри.С той ночи прошло около двадцати пяти лет. Из мальчика я вырос в мужчину, причем далеко не робкого десятка. Но до сих пор каждую ночь у меня не получается пересилить себя и заснуть с рукой под подушкой.

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