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Истории из жизни

Вой по ночам

Как-то я выкладывала на сайте историю «Ночной гость». Она вызвала много неоднозначных откликов. Напишу сразу: я готова к различным откликам. История не придумана, иначе бы мне не составило труда перенести ее в творческий раздел. После истории «Ночной гость» произошло еще одно событие, которое отозвалось эхом три дня назад. Что это - мне судить сложно, вряд ли я тут найду ответы, но историей охотно поделюсь.
Однажды я проснулась от чувства, что кто-то стоит у меня возле головы и сверлит меня взглядом, прожигающим насквозь, он пронизывал животным чувством страха. Не найдя варианта лучше, я открыла глаза и, боясь повернуться, начала громко материть потустороннее существо... И тут оно меня неведомой силой скрутило в позу эмбриона. Я лежала, прижав голову к коленям, и никак не могла распрямиться, и вместо мата начала издавать вой, нечеловеческий вой. Вой был похож на скулеж побитой собаки. Далее последовали события одни других необъяснимее: я могла подскочить ночью и проснуться, стоя у окна, понимая, что истошно вою на луну... Но вой какой-то призывный. Как будто я им зову кого-то или общаюсь с кем-то. Я не знаю, лунатизм ли это. Или, может быть, нервы сдавали. Но вот как-то сдавали они исключительно в ночь и на луну...
Прошло без малого лет 16. Все прошло само собой. У меня прекрасная семья. Воя не было. Хотя, собственно, и был он четыре раза. Всего четыре раза. Но три дня назад это вновь произошло, но несколько иначе. Я выла всю ночь во сне, муж меня будить не стал. Просто ушел спать в другую комнату. Говорит, звучно так подвывала: «Уууу»... Протяжно. И поскуливала совсем не человеческим голосом... Благо не проснулась, стоя возле окна, с диким воем глядя на ночное светило. Следующую ночь вой опять повторился. Хотя этой ночью, слава Богу, его не было... Поглядев на лунный календарь, увидела, что 12 числа полнолуние. Что это было - мне судить сложно, ибо укушена никем не была... Повторения не хочу... А вот понять природу воя хотелось бы. Поначалу читала о военном синдроме, но ему взяться неоткуда - на войне не была. Сказать про то, что меня что-то беспокоит, - не более чем всех остальных, быт и работа. Психика закаленная, нервы-канаты. Может, у кого-то тоже был ночной вой? На этом вся история.
Сегодня, 11:49 by SnejnayПросмотров: 1 062Комментарии: 18
+15

Ключевые слова: Вой ночь нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 11:55
+5
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Публикаций: 10
Комментариев: 610
Нда, странно.... И более странно, что муж преспокойненько так просто ушёл спать в другую комнату.... Поразительный пофигист...
Плюс.
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: marlin
Сегодня, 11:59
+7
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Репутация: (541|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 607
Воя не было, но раньше когда был подростком, был небоскребный мат, и меня постоянно за это ругали:) Просыпался без вины виноватый. Стоя над моей кроватью утром ругали родители request Ещё разговаривал на непонятном языке. Многие мне это говорили утром. И у родных когда ночевал. Всем ночью было страшно. Рассказывали, будто я говорил связанными предложениями и точно на каком-то незнакомом языке. Сейчас перестал. Из другой жизни может что всплывает?
Может Вы собачкой были раньше)) шучу.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#3 написал: ана аю
Сегодня, 12:09
+8
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Публикаций: 0
Комментариев: 829
Стальные нервы у мужчины, который спокойно пошёл досыпать в соседнюю комнату, когда жена воет. Хоть бы разбудил что ли...
— Бэрримор, что это за вой на болотах?
— Вы так и не свозили свою бабу на море, сэр.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#4 написал: PUFIK
Сегодня, 12:35
+4
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Репутация: (1107|0)
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Комментариев: 1 649
Я, хвала небесам, с таким не сталкивалась. Может какая-то разновидность лунатизма? Я лунатила в подростковом возрасте несколько раз, но все прошло само собой, и обошлось без воя. Может это и не так уж плохо? Кто-то ходит во сне, кто-то разговаривает, а вот Вы воете?))) Я вот очень часто во снах разговариваю на немецком с кем-то, а когда просыпаюсь, могу запомнить отдельные слова из сна, но значение их не знаю, один раз загуглила - получила вполне определенный перевод. В жизни немецкий не знаю абсолютно. А за историю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#5 написал: evatanina
Сегодня, 12:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (470|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 323
Плюс. В студенчестве знала одного парня, он лунатил очень часто и каждую ночь говорил во сне на каком то наречии неизвестном. На утро ничего не помнил и очень возмущался, когда ему об этом говорили. А вы, получается, на утро помните о том, что подвывали? Кстати, как то читала ( не уверена, что это реально), что часто гости с того света говорят на странном наречии- вроде на русском, но речь неразборчивая.
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 13:29
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 221
В детстве лунатила пару раз и говорила во сне. Но чтоб выть...
И как-то вызывает недоверие и недоумение реакция мужа. Ему вообще пофиг, что жена ночью воет?!
Зарегистрирован: 24.03.2015
#7 написал: avolyub
Сегодня, 13:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Тоже иногда вою по ночам. Сама боюсь этого. Заметила, что это может произойти из-за того, что мне жарко, неудобно. Домашние не в силах этого слышать, будят меня в страхе. потому что это абсолютно дикий вой, как будто бесовщина какая-то. Иногда я сама просыпаюсь от этого кошмара и не узнаю свой голос. Вот сейчас прочитала и стало даже как-то легче, хоть не одна такая. Может надо к врачу обратиться, может этому есть какое-то объяснение с медицинской точки зрения.
Зарегистрирован: 22.07.2016
#8 написал: Westa
Сегодня, 14:24
+5
Группа: Посетители
Репутация: (67|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 137
Буквально на днях читала случаи лунатизма, люди делились историями из своей жизни.. Чего там только не было, от страшного до комического..

Кто среди ночи стабильно уходит спать в ванную (даже подушку специальную имеет и с вечера туда кладёт), кто раз в месяц шарит руками по постели в поисках "шкурки судака"..

Потом был пример от молодого человека о своей девушке, которая отличалась всегда кротостью нрава и альтруизмом..
Но тут со слов молодого человека, он просыпается от того, что девушка очень больно тычет ему пальцем в бок и так несколько раз..
Потом она спрыгнула с кровати и села на корточки, как гопник, и спрашивает: "Это ты волосы по полу раскидал?" Парень в ужасе, мол, какие такие волосы? А она ему ответила очень непотребственно и с трёхэтажным матом, какие именно волсы и откуда..
К слову, он долго отходил от шока, потому что совершенно не вязалось произошедшее с тем человеком, которого он знает и любит..

И я в подростковом возрасте пыталась уйти через балкон, потому что мне надо лететь, меня ждут (как я деду об этом рассказывала, когда он меня у балконной двери ловил и разворачивал осторожненько обратно спать) или разворачивала и сворачивала одеяла))

Принято считать, что такие явления во взрослом возрасте могут возникать на почве перманентного стрессового состояния, если они носят единичный характер, а если систематический, то тут сложнее, конечно..

История жутковатая, особенно это шокирует близких.. плюсую..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#9 написал: Lolycon
Сегодня, 14:52
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 65
Нарушение любой фазы сна может привести к сонному параличу. Это состояние, при котором немеет все тело. Голосовые связки скованы и, кроме невнятного звука, спящий не может произнести ни одного слова. Вот почему человек мычит во сне. +++
Зарегистрирован: 10.10.2015
#10 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 15:12
+2
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Комментариев: 734
В 21 веке обходятся без укусов, автору переживать нечего - это эволюция.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#11 написал: Васнецова
Сегодня, 15:41
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 173
Я приходила ночью к родителям и говорила ,, там на кровати моя учительница сидит..что она там делает? ,, Даже ночью училка по музыки являлась..Разгрози гром эту бабу.

А однажды просыпаюсь ночью ( лет 18 мне было ) и понимаю, что в моей комнате на балконе стоит человек и ощущение такое, что я знаю его и он мне симпатичен. Со словами ,, сейчас тебе открою ,, пошла отворять балконную дверь и очнулась как раз в момент поворачивания балконной ручки..Тоесть пришла в себя. Легла и долго думала..кто из знакомых мог мне почудиться на балконе? ...Про вой в ночи тоже слышала, Автор..а вдруг вы оборотень ? Плюс.
Зарегистрирован: 15.07.2016
#12 написал: Halet
Сегодня, 16:19
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Комментариев: 148
Может волчьи гены передаются воздушно-капельным путем? Надышало на вас чудище... А если серьезно, то я совершенно не знаю, что это вообще такое.

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
#13 написал: Скважина
Сегодня, 17:25
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Комментариев: 64
Знакомая рассказывала, что муж часто во сне разговаривает, а иногда и воет, довольно жутко. Есть поверье, что если человек во сне разговаривает, нужно взять его за мизинчик и он будет отвечать на любые вопросы. Что моя знакомая и проделывала.
Зарегистрирован: 4.02.2016
#14 написал: Black Bagira
Сегодня, 17:31
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Цитата: Скважина
Что моя знакомая и проделывала.


и получилось?
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#15 написал: Скважина
Сегодня, 18:20
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Комментариев: 64
По её словам, выходило довольно забавно. Он связно отвечал на вопросы о каких-то знакомых и незнакомых ему людях и , на поверку это оказывалось правдой. Причем наутро этих откровений не помнил. Спал и спал. Прямо как спящий пророк)))
Зарегистрирован: 4.02.2016
#16 написал: xaruda
Сегодня, 18:37
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Комментариев: 58
[quote=alex.kuzmenko2017]Нда, странно.... И более странно, что муж преспокойненько так просто ушёл спать в другую комнату.... Поразительный пофигист...
Плюс.[/quote]
А что по вашему он должен был сделать? Просто интересно. Моя фантазия застопорилась noknow

[quote=Westa]потому что мне надо лететь, меня ждут[/quote

А куда лететь, если не секрет и кто ждет?
Зарегистрирован: 24.01.2017
#17 написал: Snejnay
Сегодня, 19:08
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Комментариев: 124
alex.kuzmenko2017
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ана аю
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Kreisleiter13
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Halet
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xaruda
Всем спасибо за комментарии
Цитата: evatanina
Плюс. В студенчестве знала одного парня, он лунатил очень часто и каждую ночь говорил во сне на каком то наречии неизвестном. На утро ничего не помнил и очень возмущался, когда ему об этом говорили. А вы, получается, на утро помните о том, что подвывали?

Я просыпалась от собственного воя. Четыре раза возле окна. И последние два раза в кровати. Четыре раза первые пробуждалась и в окно светило огромное ночное светило. Как то на конечных этапах понимала или доходило до меня что я завываю. Тогда была не замужем. В эти два раза муж не стал будить - говорил что думал , что мне что то сниться. Но я могу предположить что он несколько был обескуражен и решил оставить все как есть. Т.е не помнить не могу...
Зарегистрирован: 14.10.2016
#18 написал: Snejnay
Сегодня, 19:19
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Комментариев: 124
Цитата: Васнецова
..Про вой в ночи тоже слышала, Автор..а вдруг вы оборотень ?

Если оборотень - то ничего не помню (шутка) А если серьезно читала про вой достаточно - гипотез много от проблем психик и стрессои, до одержимости и астральных путешествиях. Но вот что меня напрягает - как только человек что то видит или ведет себя иначе, люди стараются объяснить все с научной точки зрения и сразу все видения адресуют к болезням с психическими расстройтсвами. Уложить все в существующие общепринятые рамки... Увы я считаю что объяснять мы такие явления не можем ни с какой стороны, ибо наше видение мира так же возможно илюзорно и мы не можем охватить зрением другие измерения, которые находятся в нашем мире.
Зарегистрирован: 14.10.2016
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