Вой по ночам

Snejnay Просмотров: 1 062 Комментарии: 18 +15 Сегодня, 11:49 by

Как-то я выкладывала на сайте историю «Ночной гость». Она вызвала много неоднозначных откликов. Напишу сразу: я готова к различным откликам. История не придумана, иначе бы мне не составило труда перенести ее в творческий раздел. После истории «Ночной гость» произошло еще одно событие, которое отозвалось эхом три дня назад. Что это - мне судить сложно, вряд ли я тут найду ответы, но историей охотно поделюсь.Однажды я проснулась от чувства, что кто-то стоит у меня возле головы и сверлит меня взглядом, прожигающим насквозь, он пронизывал животным чувством страха. Не найдя варианта лучше, я открыла глаза и, боясь повернуться, начала громко материть потустороннее существо... И тут оно меня неведомой силой скрутило в позу эмбриона. Я лежала, прижав голову к коленям, и никак не могла распрямиться, и вместо мата начала издавать вой, нечеловеческий вой. Вой был похож на скулеж побитой собаки. Далее последовали события одни других необъяснимее: я могла подскочить ночью и проснуться, стоя у окна, понимая, что истошно вою на луну... Но вой какой-то призывный. Как будто я им зову кого-то или общаюсь с кем-то. Я не знаю, лунатизм ли это. Или, может быть, нервы сдавали. Но вот как-то сдавали они исключительно в ночь и на луну...Прошло без малого лет 16. Все прошло само собой. У меня прекрасная семья. Воя не было. Хотя, собственно, и был он четыре раза. Всего четыре раза. Но три дня назад это вновь произошло, но несколько иначе. Я выла всю ночь во сне, муж меня будить не стал. Просто ушел спать в другую комнату. Говорит, звучно так подвывала: «Уууу»... Протяжно. И поскуливала совсем не человеческим голосом... Благо не проснулась, стоя возле окна, с диким воем глядя на ночное светило. Следующую ночь вой опять повторился. Хотя этой ночью, слава Богу, его не было... Поглядев на лунный календарь, увидела, что 12 числа полнолуние. Что это было - мне судить сложно, ибо укушена никем не была... Повторения не хочу... А вот понять природу воя хотелось бы. Поначалу читала о военном синдроме, но ему взяться неоткуда - на войне не была. Сказать про то, что меня что-то беспокоит, - не более чем всех остальных, быт и работа. Психика закаленная, нервы-канаты. Может, у кого-то тоже был ночной вой? На этом вся история.

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