ВеликанВ нашем районе города есть «кусочек природы». Находится прямо за домами. Постараюсь описать: отходишь от домов, переходишь дорогу, дальше посадка молодых сосенок, участок метров 100-150. Но поскольку сосны еще маленькие, то проще это место назвать полем. За этим полем ручеёк, на обоих берегах которого заросли, кусты высотой, не знаю какой, но выше меня. Я там однажды от сестры с собакой спряталась, когда гуляла с ними. А они меня и искать то не стали, просто на телефон позвонила мне сестра и выяснила откуда мелодия моего звонка играет. Но меня из-за кустов не было видно, кусты выше меня, а я 175 см в росте.
Дальше за ручьем поля и лесочки (березняк в основном). Место - истоптанное вдоль и поперек собаководами и их питомцами. Через ручей есть мостик, точнее старая дверь, кем-то принесенная и положенная над ручейком (и еще какие-то доски). Помимо места с этим импровизированным мостиком, к ручейку подобраться сложно. Так как кусты по обоим берегам ручья поросли непролазными, а местами и колючими зарослями. Там и черемуха, и шиповник, и еще что-то.
И вот, в один вечер, а была уже осень, с неделю как первый снег выпал. И вокруг все стало белым. А надо сказать, осенью, когда слякоть, на этот наш «кусочек природы» ходить не особо охота. Грязюка там, и сам вляпаешься, и собакен уделается в грязи. Так вот, пока грязь да слякоть, выгуливать собак приходилось за домами, а тут уже и за ручей сходить можно. И пошла сестра моя с псом туда, на природу-то, по дороге Катьку встретила. Зовет с собой Аленка Катьку. А та ни в какую. Странно, вроде никогда ничего не боялась, а тут уперлась, не идет и всё. Ну сестра давай до подружайки докапываться, что случилось-то. А та поупиралась, да и выдала.
''Пару дней назад, - говорит, - иду с Греем (собакен Катькин) по тропинке, темнеть уже начало, но всё еще хорошо видно, да и от снега светло вокруг. Грей бежал впереди, вдруг встал как вкопанный, потом как давай лаять. Сам на кусты возле «мостика» смотрит (есть там местечко внутри кустов, где я пряталась от сестры с собакой (выше рассказала), без растительности, даже трава по лету не растет, может, метр на метр шириной, не больше). Вот стоит пес и лает на кусты, а потом ко мне подбежал и за ноги мои прячется. А сам рычит в сторону кустов. Я-то на кусты смотрю и ничего не вижу. А расстояние ну метров 30 до них. Решила пойти в другую сторону - вдоль ручья. Раз уж Грей не хочет через ручей на природу идти. Прогулялись, идем назад. И опять на этом месте собака лаять начала. Смотрю на кусты, а там фигура человека встает. Будто сидел и встал. Самого человека уже не разглядеть, лицо там, одежду, не видно уже. Только очертания. Ну, думаю, человек, и что тут такого. А самой не по себе так стало. И понять не могу почему. Я собаку схватила на поводок и в сторону к дому пошла. А сама оглядываюсь. И Грей порыкивает и вертится постоянно. Наверное, опасность чует. Не гавкает он вот так на людей обычно. А когда до дороги то дошла и последний раз оглянулась, не было уже фигуры, ушел, видать, или присел опять. Но тут-то до меня доходить начало, что не так. Кусты-то высокие, а этому «человеку» они по грудь были, если не ниже. Значит, роста он метра два с половиной. Не видела я таких великанов. Но, может, и есть Валуев какой-нибудь, только местный. Тот самый-то навряд ли в наш городок поедет, в кустиках посидеть. Домой пришла, мужу рассказала.
А утром мы вместе с мужем и собакой пошли туда прогуляться. Пес вел себя беспокойно. Порыкивал и принюхивался, как зверя почуял, так муж сказал. Сказал, пес себя именно так в настоящем лесу ведет, где зверь дикий водится (муж брал пса с собой в тайгу пару раз).
А в кустах там всего одно место есть, где растительность отсутствует, там-то, по моим подсчетам, и стоял тот великан (больше негде, шиповник кругом непролазный). Только вот следов не было на этом месте, вообще никаких. Хотя должны были быть, ведь где люди или собаки ходили следы есть. Ночью снегопада не было, значит, занести следы не могло. А там снег ровным слоем лежит, будто и не было никого здесь до нас. И мест-то больше нигде нет таких, чтоб хотя бы собака, а тем более человек, средь кустов этих пролезть мог.
На следующий вечер опять собралась туда на поле пройтись, только от дороги отошла. Пес опять насторожился и порыкивать начал. Издалека показалось, что опять великан в кустах стоит. Струхнула и повела собаку вдоль дома гулять’’.
Страшно туда опять идти ей. Боится, сама не знает почему, этого великана. Ужас он внушает и Катьке, и собаке её.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:18 by Скептик 2012Просмотров: 601Комментарии: 8
Ключевые слова: Катька великан мистика необъяснимое авторская история