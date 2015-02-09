Великан

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 601 Комментарии: 8 +8 Вчера, 18:18 by

В нашем районе города есть «кусочек природы». Находится прямо за домами. Постараюсь описать: отходишь от домов, переходишь дорогу, дальше посадка молодых сосенок, участок метров 100-150. Но поскольку сосны еще маленькие, то проще это место назвать полем. За этим полем ручеёк, на обоих берегах которого заросли, кусты высотой, не знаю какой, но выше меня. Я там однажды от сестры с собакой спряталась, когда гуляла с ними. А они меня и искать то не стали, просто на телефон позвонила мне сестра и выяснила откуда мелодия моего звонка играет. Но меня из-за кустов не было видно, кусты выше меня, а я 175 см в росте.Дальше за ручьем поля и лесочки (березняк в основном). Место - истоптанное вдоль и поперек собаководами и их питомцами. Через ручей есть мостик, точнее старая дверь, кем-то принесенная и положенная над ручейком (и еще какие-то доски). Помимо места с этим импровизированным мостиком, к ручейку подобраться сложно. Так как кусты по обоим берегам ручья поросли непролазными, а местами и колючими зарослями. Там и черемуха, и шиповник, и еще что-то.И вот, в один вечер, а была уже осень, с неделю как первый снег выпал. И вокруг все стало белым. А надо сказать, осенью, когда слякоть, на этот наш «кусочек природы» ходить не особо охота. Грязюка там, и сам вляпаешься, и собакен уделается в грязи. Так вот, пока грязь да слякоть, выгуливать собак приходилось за домами, а тут уже и за ручей сходить можно. И пошла сестра моя с псом туда, на природу-то, по дороге Катьку встретила. Зовет с собой Аленка Катьку. А та ни в какую. Странно, вроде никогда ничего не боялась, а тут уперлась, не идет и всё. Ну сестра давай до подружайки докапываться, что случилось-то. А та поупиралась, да и выдала.(собакен Катькин)(есть там местечко внутри кустов, где я пряталась от сестры с собакой (выше рассказала), без растительности, даже трава по лету не растет, может, метр на метр шириной, не больше).Страшно туда опять идти ей. Боится, сама не знает почему, этого великана. Ужас он внушает и Катьке, и собаке её.

Ключевые слова: Катька великан мистика необъяснимое авторская история

Другие, подобные истории: