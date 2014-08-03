Черный ручей

Lynx Просмотров: 504 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 20:17 by

Хочу поделиться историей, которая произошла со мной лет 6-7 назад, но которая до сих пор не дает мне покоя, потому что не могу найти каких-либо объяснений произошедшему...В нашей Архангельской области множество озер, богатых рыбой. И я, страстный рыболов, побывал на многих из них. Эта история произошла в конце мая, как раз по дороге на одно из них.Проехав полтора часа на поезде, я вышел на одном из пустынных разъездов и не спеша двинулся к намеченному месту по едва заметной таежной тропе. Надо сказать, что до места назначения было около 20 километров, поэтому путь предстоял долгий. Пройдя около половины пути, я дошел до так называемого Черного ручья. Дело было весной, и ручей превратился в небольшую речку, преодолеть которую сразу не представилось возможным. Сбросив рюкзак, я пошел вдоль ручья и вскоре нашел его узкое место, да вдобавок поваленная через ручей береза намного упрощала переход через него. Вернувшись за рюкзаком, я опять прошел к этой березе и вдруг увидел, что дальше вдоль ручья березняк редеет, и сквозь него блестит гладь озера.Дух исследователя взял верх, и вскоре я уже был на берегу этого озера. Оно оказалось небольшое, всего метров 150-200 в диаметре, почти идеально круглое. Берега озера густо окружал сухой тростник, на поверхности не было ни волн, ни ряби. День выдался облачным, и когда солнце пряталось в облаках, озеро становилось черным.Быстро накачав резиновую лодку-одноместку, я решил попробовать порыбачить, надеясь на улов черных, как головешки, окуней. Но клева не было абсолютно. Не найдя рыбацкой удачи у прибрежного тростника, я отплыл метров на 15-20 от берега и решил попытать счастья там. И тут я почувствовал что-то неладное... Во-первых, меня вдруг охватила ужасная усталость, мне хотелось спать. Во-вторых, я вдруг сообразил, что на озере не слышно никаких птиц, хотя по дороге весь лес был наполнен птичьими голосами.Решив напоследок измерить глубину озера, я взял катушку с леской, привязал грузик и опустил с лодки. Каково же было мое удивление, когда вся стометровая катушка лески полностью размоталась, а груз так и не коснулся дна... Стряхнув с себя оцепенение, я пулей выскочил на берег, как можно скорее собрал вещи и кинулся прочь...Мысли об этом озере не давали мне покоя весь оставшийся путь, но добравшись до места, мои воспоминания как-то отошли на второй план...Уже вернувшись с той рыбалки, я встретился с одним из местных охотников, который обошел те места вдоль и поперек. Когда я рассказал ему про то загадочное озеро, он очень удивился и сказал, что никакого озера там нет и никогда не было...Через некоторое время мне и моему другу снова довелось побывать в тех местах. Дойдя до Черного ручья, он предложил пройти к моему озеру. Я согласился, хотя, честно говоря, большого желания идти туда у меня не было. Дойдя до того места, где должно быть озеро, мы обнаружили только кочковатое болото с торчащими кое-где кривыми деревцами...Так до сих пор и мучаюсь в догадках - что это было... Наваждение или что-нибудь еще?.. На фото тот самый Черный ручей...

Ключевые слова: Лес рыбалка ручей озеро болото наваждение

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