Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Черный ручей

Хочу поделиться историей, которая произошла со мной лет 6-7 назад, но которая до сих пор не дает мне покоя, потому что не могу найти каких-либо объяснений произошедшему...

В нашей Архангельской области множество озер, богатых рыбой. И я, страстный рыболов, побывал на многих из них. Эта история произошла в конце мая, как раз по дороге на одно из них.
Проехав полтора часа на поезде, я вышел на одном из пустынных разъездов и не спеша двинулся к намеченному месту по едва заметной таежной тропе. Надо сказать, что до места назначения было около 20 километров, поэтому путь предстоял долгий. Пройдя около половины пути, я дошел до так называемого Черного ручья. Дело было весной, и ручей превратился в небольшую речку, преодолеть которую сразу не представилось возможным. Сбросив рюкзак, я пошел вдоль ручья и вскоре нашел его узкое место, да вдобавок поваленная через ручей береза намного упрощала переход через него. Вернувшись за рюкзаком, я опять прошел к этой березе и вдруг увидел, что дальше вдоль ручья березняк редеет, и сквозь него блестит гладь озера.

Дух исследователя взял верх, и вскоре я уже был на берегу этого озера. Оно оказалось небольшое, всего метров 150-200 в диаметре, почти идеально круглое. Берега озера густо окружал сухой тростник, на поверхности не было ни волн, ни ряби. День выдался облачным, и когда солнце пряталось в облаках, озеро становилось черным.
Быстро накачав резиновую лодку-одноместку, я решил попробовать порыбачить, надеясь на улов черных, как головешки, окуней. Но клева не было абсолютно. Не найдя рыбацкой удачи у прибрежного тростника, я отплыл метров на 15-20 от берега и решил попытать счастья там. И тут я почувствовал что-то неладное... Во-первых, меня вдруг охватила ужасная усталость, мне хотелось спать. Во-вторых, я вдруг сообразил, что на озере не слышно никаких птиц, хотя по дороге весь лес был наполнен птичьими голосами.
Решив напоследок измерить глубину озера, я взял катушку с леской, привязал грузик и опустил с лодки. Каково же было мое удивление, когда вся стометровая катушка лески полностью размоталась, а груз так и не коснулся дна... Стряхнув с себя оцепенение, я пулей выскочил на берег, как можно скорее собрал вещи и кинулся прочь...
Мысли об этом озере не давали мне покоя весь оставшийся путь, но добравшись до места, мои воспоминания как-то отошли на второй план...

Уже вернувшись с той рыбалки, я встретился с одним из местных охотников, который обошел те места вдоль и поперек. Когда я рассказал ему про то загадочное озеро, он очень удивился и сказал, что никакого озера там нет и никогда не было...
Через некоторое время мне и моему другу снова довелось побывать в тех местах. Дойдя до Черного ручья, он предложил пройти к моему озеру. Я согласился, хотя, честно говоря, большого желания идти туда у меня не было. Дойдя до того места, где должно быть озеро, мы обнаружили только кочковатое болото с торчащими кое-где кривыми деревцами...
Так до сих пор и мучаюсь в догадках - что это было... Наваждение или что-нибудь еще?.. На фото тот самый Черный ручей...
Черный ручей

Источник.
Сегодня, 20:17 by LynxПросмотров: 504Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Лес рыбалка ручей озеро болото наваждение

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 21:58
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6336|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 5 316
Странно и загадочно всё это. А места там, похоже, красивые...
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 22:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 379
Плюсанул. М-да. Теряюсь в догадках.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.