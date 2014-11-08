Хотелось получить острых ощущений

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:05

Причина: Изменён раздел.

Стигандр Просмотров: 34 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:59 by

Отдыхая летом в деревне, молодые люди из города целыми днями наслаждались новыми видами природы, просторами окрестностей, беззаботным исследованием всевозможных уголков этого мира: ручья, озера, леса, оврагов…Родительский дом, где они ночевали, стоял на краю пологого оврага, в овраге тёк холодный мелкий ручей, за оврагом была белокаменная церковь с колокольней. За церковью дальше шли редкие частные строения и лес с тропинкой до железнодорожной станции, слева от церкви был пустырь, ещё левее - деревенское кладбище. Это казалось достаточно далеко, но всё это можно было увидеть, не сходя с места. Воздух был прозрачный, и, не смотря на большое расстояние, были видны мелкие детали очень чётко: рельеф позолоченного креста на колокольне, кирпичные швы из под облупившейся штукатурки, деревянные кресты с домиком на могилках, гуляющая рядом с кладбищем косматая большая рыжая собака неопределённой породы. Казалось, можно даже рассмотреть и сосчитать, сколько пальцев у ворон, что были на пустыре.Исследовав овраг несколько раз, посетив церковь, сходив на озеро, молодые люди в один из последних вечеров решили пойти на кладбище. Шаг этот был всеми обдуман, а сделать это нужно было, чтобы «до конца отдохнуть в деревне». Выполнить всё, что хотелось выполнить, а именно получить свою дозу острых ощущений. Чтобы её получить почему-то нужно непременно сходить на старое деревенское кладбище и обязательно там начать рассказывать страшные истории.Дошли степенно, ещё у дома заприметив возле кладбища вкопанный в землю синий столик и две лавочки по обеим сторонам от него. Столик располагался за пределами кладбища. Но и этого оказалось достаточно.Разместились за столиком. Рядом кладбищенская деревянная оградка, с другой стороны от столика - заросли, за зарослями - лес. С третьей стороны - непроходимые кусты, за ними - пустырь, и дальше - церковь, сейчас её за зарослями и не видно, а с четвёртой стороны - вид на село с маленькими огонёчками окон. Небо звёздное, глаза привыкли к темноте, и кажется, что даже светло.Двое товарищей закурили, начали рассказывать коротенькие истории, вроде той, когда таксист на "Волге" отвёз посреди ночи старушку на городское кладбище, а потом, не дождавшись, пошёл за ней, и увидел, как горит свечка, а рядом с ней разрытая могила и старушка как будто чавкает над открытым гробом, таксист закричал и кинулся к машине, как доехал-долетел до города - не помнит, но уже при свете уличных фонарей начал приходить в себя, и тут увидел в салонном зеркале отражение! Что старушка, оказывается сидит на заднем сидении, смотрит на него через его зеркало и улыбается. Таксист, не зная, как себя вести в такой ситуации ничего умнее не нашёл, как задать вопрос:- Бабушка, Вы что? Мертвечину едите?А она ему:- ДА-А!Вздрогнули от неожиданного громкого «ДА» рассказчика, улыбнулись, поёжились, посмотрев на кладбище. Да темно там. Ничего там нет. И никого там нет. Вторую историю рассказали в таком же ключе, потом третью... В воздухе ощутимо становилось влажно. Влага легла на траву, на листья... Стал опускаться туман. Наступила пауза. Один товарищ вальяжно отправил щелчком пальцев свой непогашенный окурок в непроходимые кусты. Во тьме было видно, как тлеющая искра пролетела сквозь кусты, ударилась о какую-то преграду, и, изменив траекторию полёта, упала вниз, сразу потухнув. Одновременно с этим случился из кустов звук:- МУГГЭХЭ-Э!И вот, все уже сидят на завалинке у своего дома! Смотрят друг на друга, и у всех одышка. Это была большая рыжая собака, да, конечно, собака, кто же ещё?!На следующей день её опять видели возле кладбища. Видимо, она была в кустах в тот момент, и «бычок» попал ей в морду. С ней всё в порядке?!Ну и хорошо, что всё в порядке, хорошо, что всё хорошо. Хорошо, что все живы и что теперь есть то, что здесь можно написать…

Ключевые слова: Кладбище деревня истории из жизни острые ощущения авторская история

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