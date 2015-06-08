Стихотворение

V.V.Pukin Просмотров: 841 Комментарии: 8 +13 Сегодня, 11:03 by

Не хочу читать мораль. Да и не в том возрасте я ещё, чтобы заниматься нравоучениями. Но всё же поделюсь своими размышлениями по поводу так называемой силы слова. Часто многие сорят словами, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. То, что заключено в словах (особенно старорусского языка) и их словосочетаниях, может нести как великое добро, так и неумолимое зло. Недаром до сих пор, в век подвижек и медицинских реформ, к бабкам-знахаркам, врачующим словом, выстраиваются длинные очереди болезных, страждущих исцеления. Наверное, если б от «бабок» совсем не было толку, такое бы не происходило.Расскажу о случае с моим товарищем. Как раз на эту тему.С Костей я познакомился лет семь-восемь тому назад. Заочно. На одном из литературных сайтов. Мы оба сочиняли стихи. И оба, в основном, юмористические. В отличие от «творчества» большинства самостийных поэтов, в Костиных шуточных произведениях юмор на самом деле присутствовал. Проходных, незапоминающихся стихов у него не было вовсе. Любое его творение, если не вызывало гомерический хохот, то улыбку до ушей – обязательно.Я очень редко пишу комментарии к чужому творчеству (просто считаю себя не вправе судить не свои старания), но на Костины жизнеутверждающие, искромётные стишки не мог не откликнуться. Так, с шуточных комментариев на стихи друг друга, и началось наше знакомство.Обмен стихотворными комментами продолжился перепиской по электронной почте и мессенджерам. Константин проживал в другом городе, поэтому для общения подходил лишь такой тип связи. Ну, и по телефону иногда разговаривали. Но не подолгу. Мы ж мужчины, а не девушки-болтушки.За несколько лет такого заочного общения неплохо узнали друг друга. А однажды даже выбрались вчетвером (со своими вторыми половинками) на совместный недельный сплав по речке Чусовой. В жизни Костян оказался таким же неунывающим юмористом, как и в своих неподражаемых стихах.Через год после того сплава по Чусовой, мы запланировали нечто подобное уже по сибирской реке. Но…Как-то Костя прислал, по обыкновению, мне на месссенджер очередное своё стихотворение. Прочтя его я в растерянности даже подумал – а Костино ли это мрачное творение?..Стих был наполнен унынием и безысходностью, словно сочинил его не мой товарищ-шутник, а какой-нибудь замороченный гот.Тут же посылаю Константину законный вопрос – ты часом не заболел, дружище?Он пишет в ответ, что прочёл на сайте страничку какого-то нового автора. Где его до глубины души поразило одно стихотворение, под впечатлением от которого и написал этот свой странный опус. И тут же мне присылает ссылку на ту страницу.Захожу. Там стишок в шесть-семь четверостиший. Начал читать – ничего особенного. Мура какая-то. Ни смысла, ни рифмы, набор слов – не более. Но после прочтения на душе словно туман чёрный растёкся. Причём сразу. Будто какой-то гадости глотнул невзначай. Так до самого вечера и ходил, словно пыльным мешком ни за что ударенный…Но наутро хандра улетучилась, и неприятное вчерашнее ощущение полностью позабылось.С Костей не списывались дня три. А потом он присылает ещё один свой стишок. Мрачнее первого. С какими-то безысходными размышлениями о жизни и смерти, а в концовке полная безнадёга…Я давай уже с беспокойством его расспрашивать – не случилось ли чего в семье, с родителями или близкими? Нет, там везде всё по-прежнему, хорошо.Интересуюсь – а что тогда так резко тематику своего творчества поменял, с комедии на трагедию?Он что-то невразумительное бубнил. Мол, наверное, творческий кризис, настроение неважное…Позже присылал ещё несколько своих не менее траурных сочинений. На мои шутки и приколы перестал реагировать. И потихоньку наша переписка сошла на нет.Месяца полтора, наверное, не писал и не звонил я Костяну. С его стороны также ни эсэмэсочки за всё время.Но на Новый год, по традиции, названивая с поздравлениями всем, кому попало, набрал я и Костин номер. Долго никто не отвечал, а потом трубку взяла его гражданская жена Лиза. Та, с которой совместно сплавлялись по реке.Её печальный голос, и то, что ответила она, а не Костя, меня сразу обеспокоило. В ходе разговора подтвердились самые худшие опасения…По словам Лизы, два месяца назад Костя резко переменился. Стал молчаливым, замкнутым. Ночами сидел у компьютера, допоздна сочиняя жуткие, на грани бреда, стихи. А днём ходил, как сомнабула, засыпая на ходу. Перестал следить за собой, отпустил неухоженную бороду. Даже волосы расчёсывал только после отдельного напоминания.На работе заметили столь разительные перемены и принудительно отправили в очередной отпуск. Мол, Костя, тебе обязательно надо отдохнуть. Где-нибудь под кокосовыми или финиковыми пальмами.Но он никуда так и не поехал. Весь отпуск проторчал за своим компом, сочиняя стихи, один ужаснее другого.Над своим рабочим столом приклеил лист с чужим странным стихотворением. Когда Лиза произнесла название, я сразу понял, что это был за стих…А в последнюю ночь своего отпуска Костя повесился. В туалете. Женщина спала и ничего не слышала. В ужасе обнаружила его лишь наутро.На практике, по каждому случаю неестественной смерти привлекаются ребята из внутренних органов. Самоубийство Константина не стало исключением. Правда, всё ограничилось опросом близких. И глубокого расследования не проводилось.Вот только мать Кости случайно услышала разговор полицейских сотрудников через неплотно прикрытую дверь в кабинете, пока ожидала, сидя в коридоре, своей очереди на опрос. Из их разговора выходило, что странных, очень похожих на Костин, суицидов уже несколько по городу. Но что их может связывать, до сих пор непонятно.Я потом, пролистав историю нашей с Костей переписки в мессенджере, нашёл ту странную ссылку. Но она оказалась уже не рабочей. Зловещего стихотворения по ней не нашлось. Его автора тоже…15.03.2020

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