Псих или вампир?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 507 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 17:08 by

Историю рассказал мой друг. Он сам иногда читает этот сайт, но не зарегистрирован, так как до недавнего момента просто нечего было рассказать. И то, что произошло с ним недавно, он попросил рассказать меня. А он потом прочтет и ему будет приятно (это его слова).Итак, мой друг, зовут Андрей, пошел в супермаркет за покупками.Ну в том, что люди иногда ходят иногда в супермаркет за продуктами ничего мистического нет. Даже если бы они приезжали туда на мотоциклах и воровали продукты - тоже ничего мистического. Мистика будет дальше.И вот, заходит Андрей в супермаркет, берет тележку (тележка, кстати, была мистическая - у нее колесики не в ту сторону крутились. Но история не об этом).Еще на входе внимание друга привлек какой-то неадекватный мужик лет пятидесяти. Он пытался пройти в супермаркет с рюкзаком, а когда охранник вежливо попросил его рюкзак запаковать в целлофан, начал материться на охранника, требовать начальство, угрожать жалобами и увольнением всех и вся, но рюкзак запечатал.Далее этот мужик периодически попадался другу - этот тип носился как ненормальный со своей тележкой, хватал, кажется, все, что под руку попадется. Потом периодически останавливался, осматривал что он там в тележку нагрузил, выгружал половину и продолжал свой шопинг.Снова начинал носиться по всему залу, периодически задевая других покупателей и сшибая их тележки. Но вместо того чтобы извиниться, бежал дальше, при этом еще громко высказывая свое недовольство, как будто это другие во всем виноваты.Закончив с покупками, становится Андрей в очередь в кассу. И тут же следом за ним встает тот самый неадекватный мужик.И вот, стоят они в очереди. Мужик вроде как притих, а Андрей вдруг вспоминает, что забыл что-то там важное купить. Перед ним еще женщина в очереди, ее покупки как раз пробивают, так что время есть быстро сбегать и взять что нужно.И вот, возвращается он с тем, что забыл (бутылка пива Балтика 7).и с ужасом видит - женщина перед Андреем еще только расплачивается за покупки, а неадекватный мужик все покупки Андрея уже сдвинул назад, а на их место выложил свои!Андрей подходит, молча сгребает рукой все барахло того мужика назад по ленте, а все свое возвращает обратно. В ответ мужик начинает орать что-то типа: "А что ты тут творишь? Да тебя тут вообще не стояло! Зад оторвал - место потерял! Вали в конец очереди!" Андрей ему в ответ вежливо говорит, что мужику надо идти в такое определенное место, где бесплатная кормежка, постоянно заботятся о твоем здоровье, а стены обиты мягкими подушками. Мужик в ответ что-то орет. Андрей тоже что-то ему в ответ. В общем, слово за слово... Нет, до драки не дошло. Но вот Андрей в процессе этой перепалки чувствует, что у него начинает болеть голова, давление повышается, да и в общем самочувствие как-то резко ухудшаться начало.И тут он вспоминает про энергетических вампиров. Что вот такие вампиры сознательно толкают людей на конфликт, а потом подпитываются их энергией. И вспоминает, что надо мысленно представить стену между собой и вампиром, и тогда вампир не сможет тобой подпитываться.Но Андрей, вместо того, чтобы эту стену представить, почему-то смотрит мужику в глаза и представляет, как он через глаза у него энергию обратно забирает. Мужик мгновенно замолкает. Они играют в гляделки с полминуты, наверное, а потом мужик падает на пол и начинает биться в натуральном эпилептическом припадке!Ну тут собрался народ с целью оказать помощь. Толку, конечно, было мало, в основном советы. Мужику под голову его же рюкзак положили, охранник скорую вызвал, Андрей смотался в отдел зоотоваров и приволок косточку для собак - мужику в зубы вставить. После чего с чувством выполненного долга отправился домой. А голова прошла, самочувствие улучшилось.И вот вопрос Андрея (привожу дословно):

Ключевые слова: Магазин покупатель вампир авторская история

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