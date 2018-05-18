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Истории из жизни

Псих или вампир?

Историю рассказал мой друг. Он сам иногда читает этот сайт, но не зарегистрирован, так как до недавнего момента просто нечего было рассказать. И то, что произошло с ним недавно, он попросил рассказать меня. А он потом прочтет и ему будет приятно (это его слова).

Итак, мой друг, зовут Андрей, пошел в супермаркет за покупками.
Ну в том, что люди иногда ходят иногда в супермаркет за продуктами ничего мистического нет. Даже если бы они приезжали туда на мотоциклах и воровали продукты - тоже ничего мистического. Мистика будет дальше.

И вот, заходит Андрей в супермаркет, берет тележку (тележка, кстати, была мистическая - у нее колесики не в ту сторону крутились. Но история не об этом).
Еще на входе внимание друга привлек какой-то неадекватный мужик лет пятидесяти. Он пытался пройти в супермаркет с рюкзаком, а когда охранник вежливо попросил его рюкзак запаковать в целлофан, начал материться на охранника, требовать начальство, угрожать жалобами и увольнением всех и вся, но рюкзак запечатал.
Далее этот мужик периодически попадался другу - этот тип носился как ненормальный со своей тележкой, хватал, кажется, все, что под руку попадется. Потом периодически останавливался, осматривал что он там в тележку нагрузил, выгружал половину и продолжал свой шопинг.
Снова начинал носиться по всему залу, периодически задевая других покупателей и сшибая их тележки. Но вместо того чтобы извиниться, бежал дальше, при этом еще громко высказывая свое недовольство, как будто это другие во всем виноваты.

Закончив с покупками, становится Андрей в очередь в кассу. И тут же следом за ним встает тот самый неадекватный мужик.
И вот, стоят они в очереди. Мужик вроде как притих, а Андрей вдруг вспоминает, что забыл что-то там важное купить. Перед ним еще женщина в очереди, ее покупки как раз пробивают, так что время есть быстро сбегать и взять что нужно.
И вот, возвращается он с тем, что забыл (бутылка пива Балтика 7).
и с ужасом видит - женщина перед Андреем еще только расплачивается за покупки, а неадекватный мужик все покупки Андрея уже сдвинул назад, а на их место выложил свои!
Андрей подходит, молча сгребает рукой все барахло того мужика назад по ленте, а все свое возвращает обратно. В ответ мужик начинает орать что-то типа: "А что ты тут творишь? Да тебя тут вообще не стояло! Зад оторвал - место потерял! Вали в конец очереди!" Андрей ему в ответ вежливо говорит, что мужику надо идти в такое определенное место, где бесплатная кормежка, постоянно заботятся о твоем здоровье, а стены обиты мягкими подушками. Мужик в ответ что-то орет. Андрей тоже что-то ему в ответ. В общем, слово за слово... Нет, до драки не дошло. Но вот Андрей в процессе этой перепалки чувствует, что у него начинает болеть голова, давление повышается, да и в общем самочувствие как-то резко ухудшаться начало.

И тут он вспоминает про энергетических вампиров. Что вот такие вампиры сознательно толкают людей на конфликт, а потом подпитываются их энергией. И вспоминает, что надо мысленно представить стену между собой и вампиром, и тогда вампир не сможет тобой подпитываться.
Но Андрей, вместо того, чтобы эту стену представить, почему-то смотрит мужику в глаза и представляет, как он через глаза у него энергию обратно забирает. Мужик мгновенно замолкает. Они играют в гляделки с полминуты, наверное, а потом мужик падает на пол и начинает биться в натуральном эпилептическом припадке!

Ну тут собрался народ с целью оказать помощь. Толку, конечно, было мало, в основном советы. Мужику под голову его же рюкзак положили, охранник скорую вызвал, Андрей смотался в отдел зоотоваров и приволок косточку для собак - мужику в зубы вставить. После чего с чувством выполненного долга отправился домой. А голова прошла, самочувствие улучшилось.

И вот вопрос Андрея (привожу дословно):
"Это действительно вампир был или просто душевно больной человек? Если энергетический вампир - могли мои действия у него припадок вызвать? А если душевно больной – то, получается, я ни при чем? Или все же тоже мог его на припадок спровоцировать? Или, может, он и тем, и тем одновременно являлся?"


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:08 by ArhipПросмотров: 507Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Магазин покупатель вампир авторская история

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Комментарии

#1 написал: t.eir
Сегодня, 17:32
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 375
Психованный вампир.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:33
+3
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Комментариев: 5 147
Возможно все сразу) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 17:43
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 1 130
-тележка, кстати, была мистическая - у нее колесики не в ту сторону крутились В обратную сторону, к выходу?:)
-Душевно больной человек энергетический вампир.
-А если серьезно, то Андрей, сам того не подозревая провел ритуал по возвращению своей энергии обратно от того, кто её забирал. Причем его энергия при этом возвращается вместе с частью энергии вампира. А так, как человек имел предпосылки или само заболевание, то получилось то, что получилось. Ваш друг не тот кем себя знает. Случайности не случайны.
+
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Kinigos
Сегодня, 19:06
+1
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Комментариев: 415
Взгляд василиска. Ещё древние знали о психической энергии, исходящей из глаз. Особенно "сильны" эмоционально возбужденные люди, коим и оказался ваш друг в тот момент. Взгляд может излучать и позитивную энергию, и негативную, излучать свет и разрушать
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 19:20
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Публикаций: 0
Комментариев: 415
Сама лично наблюдала аналогичный случай, только без судорог, жаль только всего один раз.
..ну а колесики- так у нас сейчас всё не в ту сторону крутится.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 19:20
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Комментариев: 461
Мужик испугался коронавируса и судорожно скупался в бункер)))

А так, неадекватов везде хватает, а что припадок случился, может быть просто совпадением ?
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#7 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 21:03
+2
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Публикаций: 6
Комментариев: 2 327
Скорее всего чел с рюкзаком действительно энергетический вампир, и психически хворый впридачу. А друг правильно сделал.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
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