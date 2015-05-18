Вот я тебя и нашел

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 659 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 10:07 by

Я – бабушка городская, хоть и родилась в деревеньке в Иркутской области, но даже и не знала жизни колхозной. Во времена нашей молодости, семья моя с Александром Дугаровичем считалась творческой элитой: пела, выступала на больших сценах Улан-Удэ, а муж мой танцевал, был «народником», как говорили тогда. Ох, и красивая мы были пара, что греха таить. Дед мой даже в годах был статным, по тем временам считался для бурята уж очень высоким. Росточком дотянул почти до 180 сантиметров. Я внешне хоть особенно и непримечательна, но мужчинам нравилась, даже большим людям - чьи имена как вспомнишь, так и диву даешься: чего я замуж не вышла за кого-нибудь из них? Как сыр бы в масле каталась! А я вот возьми и влюбись в простого танцора, он даже не заслуженный артист, еще и на 15 лет меня старше! Мне тогда 23 было, а ему, считай, уже 37. Вдовец, с двумя мальцами на плечах, а тут я молодая и веселая, как пташка. Влюбились, поженились. Я честно матерью стала сыновьям его, родила еще двоих пострелят. Славно жили, грех жаловаться. Но ушел мой Саша рано, едва отметив 60-летие. Заболел он сильно, долго лежал. А перед смертью все грозил: «Ох, Людочка, смотри у меня. Приведешь в дом другого мужика, я тебе устрою!» Умер супруг с угрозами, будто бы когда я ему неверна была.Благо дети были взрослыми уже, а я ударилась в работу, внуков нянчила. Как-то незаметно 20 лет и пробежало. Я уже давно на пенсии, живу в своем доме, дети все в Улан-Удэ, но забегать могут не каждый день. Сама понимаю, молодость, дела. Я уж было заскучала, но тут соседка меня соблазнила учебой, да не где-нибудь, а в школе третьего возраста. Слышали, наверное, там старикам и компьютерную грамотность преподают, и много чего интересного. Да суть не в этом, а в том, что нашла я там много друзей, даже компания у нас своя собралась: каждую пятницу я всех озорных бабулек и дедулек, как мы себя сами прозвали (в нашей женской компании из семи девчонок затесались два 65-летних парнишки) звала к себе на чай. Дом-то у меня большой, всем места хватало. Играли на гармони, пели песни, поигрывали в картишки, иногда нет-нет и пропустим рюмашку моей фирменной смородиновой наливочки. Эх, стыдно признаться, но вот однажды разошлись вечерком ребятки, а Григорий Михайлович замешкался. Поговорить, мол, нам с тобой, Людмила Прокопьевна, надо. Ну ладно, стало быть, есть у человека разговор. Сели на диван, а он возьми и выпали: «Хорошая, ты, Люда, нравишься мне, давай вместе жить». И вы не поверите, в этот момент портрет мужа возьми и свались прямо на голову Григорию Михайловичу! Я аж взвизгнула и тут же рассказала ему историю про мужнин завет. А он, старый перечник, ни в какую, смеется надо мной, прямо закатывается. Короче говоря, уговорил меня, да и я, честно сказать, не против была. Так и съехались.В первую ночь пребывания в нашем доме моего сердечного друга случилось вот какое дело. Встала я водички попить, захожу в кухню, а там фигура мужская. Я удивилась: когда вставала, отчетливо видела, что Гриша спит. Неужто он, забыв про больные колени, сайгаком кинулся, лисой прокрался и вперед меня на кухне очутился? Недоумевая, я протянула руку и, бурхан, силуэт просто растаял в воздухе! Вне себя от ужаса, кинулась я в спаленку, а там уже взъерошенный Григорий стоит: «Что шум подняла?» Конечно, в мой рассказ он опять не поверил, а на следующий день пришлось и ему сердце свое на прочность проверить. Как рассказывал позже Гриша, проснулся он раньше меня. Решил другу позвонить, а телефон найти не может. Ищет, как вдруг слышит, что зазвенел. В кармане куртки оказался. Звонит номер без цифр «Скрытый абонент».- Але.- Оставь Люду в покое, а то несдобровать тебе!-Але, кто это?А там и гудки. Вот так и поверил мне Гриша. Решили мы временно у него пожить, уж больно дом стал казаться враждебным и пугающим. Казалось, будто даже окна укоризненно смотрят на меня, хозяйку-предательницу, и вторгшегося без одобрения Григория Михайловича. И снова в первую же ночь я проснулась оттого, что меня «давит» - это необъяснимое ощущение, будто бы что-то тяжелое, очень грузное навалилось на грудь и не дает вздохнуть. Я открыла глаза и хотела закричать, но рот будто бы парализовало. И вижу: стоит передо мной покойный муж. И спокойно так говорит: «Вот я и нашел тебя, Люда».Следующим же утром заявила Григорию, что уезжаю домой без него. Еще не хватало, чтобы Саша довел кого-то из нас до инфаркта! И, знаете, дома одна я спала совершенно спокойно. Вот такая ерунда приключилась со мной. А дети, кстати, до сих пор ничего не знают и гадают, чем мне Григорий Михайлович не ко двору пришелся.Автор - Людмила З.

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