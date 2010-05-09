История одного приворота

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В настоящее время продается очень много литературы по магии. Это позволяет многим думать, что магия – это какая-то доступная поэма в стихотворной форме. Прочитал книгу, кое — что выучил на память — и ты уже всемогущий МАГ. Это далеко не так. Магия – наука, но она доступна далеко не каждому.В советское время не было такой информации, но все же были люди, обладающие магическими способностями от рождения.Я хочу рассказать историю семьи моих друзей. На момент нашего знакомства Игорь и Наташа были женаты 15 лет.Мы работали в одной организации. Игорь работал инженером, а Наташа – бухгалтером. Они производили впечатление очень дружной семьи и воспитывали двух очень умных и воспитанных сына.И вот всезнающие женщины, (а такие имеются в каждом трудовом коллективе) начали шептаться о том, что у Игоря появилась любовница.Я не сторонник подобных сотрудниц. Поэтому, услышав подобные новости, не поверила в них.— Вам, очевидно, нечем заняться, девушки. Скоро будет сокращение кадров, наверное, кого-то не досчитаемся….Оборвала я однажды доброжелателей, принесших мне эту новость.Некоторое время разговоры поутихли, очевидно «сокращение» стало для любознательных женщин стимулом для работы.Но все-таки я присмотрелась к Игорю.Он заметно преобразился. Каждый день на работу ходил в костюме, светлой рубашке с галстуком. Всегда – аккуратно выбрит и причесан. Этого за ним ранее не наблюдалось.Одним словом – на лицо были все признаки влюбленности.Раньше он совершенно не придавал значения своему внешнему виду. Позволял себе приходить на работу в несвежей рубашке и не всегда аккуратно побритым и причесанным.Наташа была очень подавленной. На нее больно было смотреть, она очень переживала по поводу происходящего.Однажды утром Наташа заскочила ко мне в кабинет в слезах. Я ее усадила в кресло, дала воды и попросила успокоиться и рассказать обо всем, что ее так расстроило.Немного успокоившись, Наташа начала рассказывать.Оказывается, ее муж уже целый месяц не живет дома. Сегодня утром он пришел, что бы забрать свои вещи и поставить в известность жену о том, что у него появилась любимая женщина, с которой он собирается жить вместе. Он подает на развод….Наташа снова расплакалась.Я, как могла, ее успокоила. Затем позвонила ее начальнику и попросила для Наташи отгул на этот день. Не хотелось, чтобы коллеги видели ее в таком виде, (а особенно «доброжелатели»).Но «доброжелатели», как оказалось, не упустили момента.Как только Наташа вышла из моего кабинета, ее сразу же случайно встретила коллега по работе, выразила свое сочувствие и тут же предложила помощь. По словам коллеги, у нее есть знакомая бабушка, которая сможет помочь несчастью Наташи. Эта бабушка живет в пригороде, туда надо ехать на электричке, а затем на автобусе. Доброжелательница написала на листике бумаги адрес бабушки.Поскольку у Наташи был отгул, она сразу же направилась на железнодорожный вокзал. Часам к 14 она добралась в село, в котором жила бабушка.Наташа постучала в дверь. Дверь открыла моложавая женщина лет 55.— Проходите. Что Вас привело ко мне?Сказала она не очень доброжелательным голосом.— Помогите! Я очень люблю своего мужа, а он полюбил другую. Сегодня он предупредил, что хочет со мной развестись. Как мне жить?Всхлипывая от слез, произнесла Наташа.— Я советую тебе отпустить его. Так складываются обстоятельства, что тебе лучше за него не бороться, - сказала бабушка.— Нет, я готова на все, что бы его вернуть. Я заплачу, сколько бы это не стояло. Помогите.Говорила безутешная Наташа.— Заплатить тебе придется своим здоровьем. Деньги в этом вопросе не имеют значения.Резко ответила знахарка.— Я согласна на все.Прошептала Наташа.— Смотри, не пожалей. Если ты согласна, то завтра к 7 часам утра принеси мне рубашку мужа и …..(я не буду упоминать всего). А сейчас можешь ехать домой.Наташа уехала домой.Утром, взяв такси, она стояла на пороге знахарки с пакетом вещей и предметов…— Принесла? Не передумала?Спросила бабушка.— Нет, не передумала. Я согласна на все.Ответила молодая женщина.— Тогда уходи и придешь часов в 15. Я буду делать ритуал.В назначенное время Наташа вернулась к заветной двери.Бабушка завела ее в дом и рассказала последовательность операций, которые необходимо сделать по приезду домой.— Я сделала приворот, теперь муж тебя не бросить до самой твоей смерти. Ты этого хотела?- Да! Спасибо большое.Сказала обрадованная Наташа и прощаясь, протянула знахарке деньги.— За этот ритуал я денег не беру. Ты просила, я сделала. Дома тебя ждет муж. Уходи и больше ко мне не приходи.Знахарка захлопнула дверь.Наташа приехала домой. Муж готовил ужин с сыновьями на кухне.— Привет. Мой руки. Будем ужинать.Сказал он, как ни в чем не бывало.На следующий день Наташа проделала все процедуры, какие ей рекомендовала знахарка.С этого дня муж никуда не уходил. Он был заботливым. Все произошедшее с ними теперь казалось дурным сном, о котором Наташа не хотела даже вспоминать.Прошел год. Отношения в семье были прекрасными.И вдруг у Наташи начало падать зрение. Муж возил ее по больницам. Поставили диагноз «Сахарный диабет». Молодая женщина теряла зрение с каждым днем. За пол года она ослепла.Ушла с работы. Получила первую группу инвалидности. Муж очень заботливо ухаживал за женой. Готовил, закупал продукты. Иногда ходил в гости с нею.Несколько раз они приезжали в гости к нам. Игорь очень бережно вел Наташу за руку. Выглядели они вполне счастливо.Так продолжалось около 3-х лет. Болезнь прогрессировала, не смотря на старания врачей и заботу мужа.Наташа слегла. Она не могла подниматься.Игорь ухаживал за нею. Он стал ее сиделкой. Это продолжалось почти 3 года.Умирая Наташа, держала руку Игоря. Последними словами ее были:— Я ни о чем не жалею.Через пол года после смерти Наташи Игорь женился.Вот такая грустная история.Реальность выглядит так, что за все наши поступки необходимо платить. Не сделай «Приворот», Наташа могла бы жить долго, могла бы еще устроить свою личную жизнь, понянчить внуков. Все сложилось бы в ее жизни подругому.Она же пожертвовала своим здоровьем ради удовлетворения своего желания – удержать рядом неверного мужа.Реальность порой обходится с нами очень жестоко. Но это наше субъективное мнение. Может быть, Реальность пытается подтолкнут нас к поступкам, которые изменят нашу жизнь к лучшему. Наше пребывание в этом мире всего лишь школа. Но мы не привыкли учить все уроки. Так хочется услышать от кого – то подсказку, прибегнуть к помощи магии. Стоит ли? На мой взгляд, лучше проанализировать происходящее, сделать выводы. Взвесить все «за» и «против». А как хочется, что бы все было так, как хочешь только ты!Я тоже не всегда учила уроки на отлично. Как выяснилось – напрасно.Автор - Любовь Денисенко.

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