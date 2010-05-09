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Истории из жизни

История одного приворота

В настоящее время продается очень много литературы по магии. Это позволяет многим думать, что магия – это какая-то доступная поэма в стихотворной форме. Прочитал книгу, кое — что выучил на память — и ты уже всемогущий МАГ. Это далеко не так. Магия – наука, но она доступна далеко не каждому.

В советское время не было такой информации, но все же были люди, обладающие магическими способностями от рождения.

Я хочу рассказать историю семьи моих друзей. На момент нашего знакомства Игорь и Наташа были женаты 15 лет.

Мы работали в одной организации. Игорь работал инженером, а Наташа – бухгалтером. Они производили впечатление очень дружной семьи и воспитывали двух очень умных и воспитанных сына.

И вот всезнающие женщины, (а такие имеются в каждом трудовом коллективе) начали шептаться о том, что у Игоря появилась любовница.

Я не сторонник подобных сотрудниц. Поэтому, услышав подобные новости, не поверила в них.

— Вам, очевидно, нечем заняться, девушки. Скоро будет сокращение кадров, наверное, кого-то не досчитаемся….

Оборвала я однажды доброжелателей, принесших мне эту новость.

Некоторое время разговоры поутихли, очевидно «сокращение» стало для любознательных женщин стимулом для работы.

Но все-таки я присмотрелась к Игорю.

Он заметно преобразился. Каждый день на работу ходил в костюме, светлой рубашке с галстуком. Всегда – аккуратно выбрит и причесан. Этого за ним ранее не наблюдалось.

Одним словом – на лицо были все признаки влюбленности.

Раньше он совершенно не придавал значения своему внешнему виду. Позволял себе приходить на работу в несвежей рубашке и не всегда аккуратно побритым и причесанным.

Наташа была очень подавленной. На нее больно было смотреть, она очень переживала по поводу происходящего.

Однажды утром Наташа заскочила ко мне в кабинет в слезах. Я ее усадила в кресло, дала воды и попросила успокоиться и рассказать обо всем, что ее так расстроило.

Немного успокоившись, Наташа начала рассказывать.

Оказывается, ее муж уже целый месяц не живет дома. Сегодня утром он пришел, что бы забрать свои вещи и поставить в известность жену о том, что у него появилась любимая женщина, с которой он собирается жить вместе. Он подает на развод….

Наташа снова расплакалась.

Я, как могла, ее успокоила. Затем позвонила ее начальнику и попросила для Наташи отгул на этот день. Не хотелось, чтобы коллеги видели ее в таком виде, (а особенно «доброжелатели»).

Но «доброжелатели», как оказалось, не упустили момента.

Как только Наташа вышла из моего кабинета, ее сразу же случайно встретила коллега по работе, выразила свое сочувствие и тут же предложила помощь. По словам коллеги, у нее есть знакомая бабушка, которая сможет помочь несчастью Наташи. Эта бабушка живет в пригороде, туда надо ехать на электричке, а затем на автобусе. Доброжелательница написала на листике бумаги адрес бабушки.

Поскольку у Наташи был отгул, она сразу же направилась на железнодорожный вокзал. Часам к 14 она добралась в село, в котором жила бабушка.

Наташа постучала в дверь. Дверь открыла моложавая женщина лет 55.

— Проходите. Что Вас привело ко мне?

Сказала она не очень доброжелательным голосом.

— Помогите! Я очень люблю своего мужа, а он полюбил другую. Сегодня он предупредил, что хочет со мной развестись. Как мне жить?

Всхлипывая от слез, произнесла Наташа.

— Я советую тебе отпустить его. Так складываются обстоятельства, что тебе лучше за него не бороться, - сказала бабушка.

— Нет, я готова на все, что бы его вернуть. Я заплачу, сколько бы это не стояло. Помогите.

Говорила безутешная Наташа.

— Заплатить тебе придется своим здоровьем. Деньги в этом вопросе не имеют значения.

Резко ответила знахарка.

— Я согласна на все.

Прошептала Наташа.

— Смотри, не пожалей. Если ты согласна, то завтра к 7 часам утра принеси мне рубашку мужа и …..(я не буду упоминать всего). А сейчас можешь ехать домой.

Наташа уехала домой.

Утром, взяв такси, она стояла на пороге знахарки с пакетом вещей и предметов…

— Принесла? Не передумала?

Спросила бабушка.

— Нет, не передумала. Я согласна на все.

Ответила молодая женщина.

— Тогда уходи и придешь часов в 15. Я буду делать ритуал.

В назначенное время Наташа вернулась к заветной двери.

Бабушка завела ее в дом и рассказала последовательность операций, которые необходимо сделать по приезду домой.

— Я сделала приворот, теперь муж тебя не бросить до самой твоей смерти. Ты этого хотела?

- Да! Спасибо большое.

Сказала обрадованная Наташа и прощаясь, протянула знахарке деньги.

— За этот ритуал я денег не беру. Ты просила, я сделала. Дома тебя ждет муж. Уходи и больше ко мне не приходи.

Знахарка захлопнула дверь.

Наташа приехала домой. Муж готовил ужин с сыновьями на кухне.

— Привет. Мой руки. Будем ужинать.

Сказал он, как ни в чем не бывало.

На следующий день Наташа проделала все процедуры, какие ей рекомендовала знахарка.

С этого дня муж никуда не уходил. Он был заботливым. Все произошедшее с ними теперь казалось дурным сном, о котором Наташа не хотела даже вспоминать.

Прошел год. Отношения в семье были прекрасными.

И вдруг у Наташи начало падать зрение. Муж возил ее по больницам. Поставили диагноз «Сахарный диабет». Молодая женщина теряла зрение с каждым днем. За пол года она ослепла.

Ушла с работы. Получила первую группу инвалидности. Муж очень заботливо ухаживал за женой. Готовил, закупал продукты. Иногда ходил в гости с нею.

Несколько раз они приезжали в гости к нам. Игорь очень бережно вел Наташу за руку. Выглядели они вполне счастливо.

Так продолжалось около 3-х лет. Болезнь прогрессировала, не смотря на старания врачей и заботу мужа.

Наташа слегла. Она не могла подниматься.

Игорь ухаживал за нею. Он стал ее сиделкой. Это продолжалось почти 3 года.

Умирая Наташа, держала руку Игоря. Последними словами ее были:

— Я ни о чем не жалею.

Через пол года после смерти Наташи Игорь женился.



Вот такая грустная история.

Реальность выглядит так, что за все наши поступки необходимо платить. Не сделай «Приворот», Наташа могла бы жить долго, могла бы еще устроить свою личную жизнь, понянчить внуков. Все сложилось бы в ее жизни подругому.

Она же пожертвовала своим здоровьем ради удовлетворения своего желания – удержать рядом неверного мужа.

Реальность порой обходится с нами очень жестоко. Но это наше субъективное мнение. Может быть, Реальность пытается подтолкнут нас к поступкам, которые изменят нашу жизнь к лучшему. Наше пребывание в этом мире всего лишь школа. Но мы не привыкли учить все уроки. Так хочется услышать от кого – то подсказку, прибегнуть к помощи магии. Стоит ли? На мой взгляд, лучше проанализировать происходящее, сделать выводы. Взвесить все «за» и «против». А как хочется, что бы все было так, как хочешь только ты!

Я тоже не всегда учила уроки на отлично. Как выяснилось – напрасно.


Автор - Любовь Денисенко.
Источник.

Сегодня, 03:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 012Комментарии: 40
+15

Ключевые слова: Друзья семья работа любовница бабушка знахарка приворот смерть

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Комментарии

#1 написал: oliver80
Сегодня, 04:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Обычно кого привораживают, эти люди долго не живут, они постепенно чахнут со временем, и если жена ушла , то он уйдет в след за ней.
Зарегистрирован: 9.05.2010
#2 написал: daytaler
Сегодня, 06:48
-4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Магия— это физика, и она доступна каждому.В советское время так же была информация, и колдуны присутствовали во всех поселениях.Я сочувствую Игорю, у него жена Наташа, полная неряха, она допускала, чтобы муж приходил на работу в несвежей рубашке, не бритым, и не чесанным.И это любовь с её стороны?Чуханка.Мужчина по природе своей полигамен, и имеет право от Творца сожительствовать в дружеских отношениях со многими женщинами одновременно.Ведь любящая женщина отдает любовь, и тем самым преображает мужчину, а не обезображивает его, отнимая у него силы жизненные.
Знахарка ещё старая кобыла, уж лучше посоветовала ей приехать домой и перестирать все рубашки, да самой подумать о своем холоде к мужу.Нет, чтобы откровенно поговорить с мужем о причине отстраненности, так поехала к чужому человеку.И вы бабоньки умные?Да у вас многих, такой кисель в головах!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 07:06
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Магия— это физика, и она доступна каждому.В советское время так же была информация, и колдуны присутствовали во всех поселениях.Я сочувствую Игорю, у него жена Наташа, полная неряха, она допускала, чтобы муж приходил на работу в несвежей рубашке, не бритым, и не чесанным.И это любовь с её стороны?Чуханка.Мужчина по природе своей полигамен, и имеет право от Творца сожительствовать в дружеских отношениях со многими женщинами одновременно.Ведь любящая женщина отдает любовь, и тем самым преображает мужчину, а не обезображивает его, отнимая у него силы жизненные.
Знахарка ещё старая кобыла, уж лучше посоветовала ей приехать домой и перестирать все рубашки, да самой подумать о своем холоде к мужу.Нет, чтобы откровенно поговорить с мужем о причине отстраненности, так поехала к чужому человеку.И вы бабоньки умные?Да у вас многих, такой кисель в головах!

Мужу, взрослому лбу голову мыть и напоминать чтобы побрился? Не инвалид же. Потерял интерес к жене, сам на себя плюнул, причину- следствие вы путаете.
Знахарка не психолог, чтобы жену увещевать, совершили бартерную сделку, о последствиях жену изначально отговаривала и честно предупреждала.
У баб кисель в голове? Перед большинством мужчин стоит прокрутить задом, и полдела к обольщению сделано. У вас в голове что?
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#4 написал: daytaler
Сегодня, 07:28
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
и честно предупреждала

Так почему же она ей не разжевала всю информацию ритуала?Что за недомолвки!Почему она не села, и не переговорила с ней, и не разъяснила причину её прихода, суть её просьбы, и последствие её выбора?А-а?Она пакостница, сожрала её, как паук бабочку.Бабочка то улетела от паука, но не заметила на своей лапке нить-паутинку, через которую та высосала с неё все жизненные соки.Сожрала.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 07:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
и честно предупреждала

Так почему же она ей не разжевала всю информацию ритуала?Что за недомолвки!Почему она не села, и не переговорила с ней, и не разъяснила причину её прихода, суть её просьбы, и последствие её выбора?А-а?Она пакостница, сожрала её, как паук бабочку.Бабочка то улетела от паука, но не заметила на своей лапке нить-паутинку, через которую та высосала с неё все жизненные соки.Сожрала.

А в каких структурах честны с клиентами? Редкий случай, вопрос совести. Везде недомолвки и сокрытие деталей. Все, знаете ли, "жить" хотят, все ищут свою выгоду.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#6 написал: Kate_88
Сегодня, 08:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
и честно предупреждала

Так почему же она ей не разжевала всю информацию ритуала?Что за недомолвки!Почему она не села, и не переговорила с ней, и не разъяснила причину её прихода, суть её просьбы, и последствие её выбора?А-а?Она пакостница, сожрала её, как паук бабочку.Бабочка то улетела от паука, но не заметила на своей лапке нить-паутинку, через которую та высосала с неё все жизненные соки.Сожрала.

Это было бесполезно. Девушка бы все равно согласилась.
Зарегистрирован: 15.09.2019
#7 написал: daytaler
Сегодня, 10:14
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
А в каких структурах честны с клиентами?

Темники хреновы.Все темнят, все хотят жить за счёт чужой силы.Вот с кем боролся Иисус, вот за то, что кукловодов вывел из тени на свет правды, и был казнён руками слабоумных.

Цитата: Kate_88
Это было бесполезно. Девушка бы все равно согласилась.

Да она зараза знала все наперёд, потому проговорила вслух те мысли, которые уподобились сыру в мышеловке.Она же приехала на эмоциях.Человек на эмоциях глух ко всему.Она хотела близости плоти, а не близости мыслей.Вот потому и расплатилась силой своего тела.Эх люди, доколе вы будете радеть о теле, попирая мысль?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#8 написал: daytaler
Сегодня, 10:38
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
Потерял интерес к жене, сам на себя плюнул, причину- следствие вы путаете.

Мужчина без внимания женщины, без подпитки силой любви, быстро затухает.

Цитата: Kinigos
Перед большинством мужчин стоит прокрутить задом

Уж лучше бы вы покрутили перед нашим взором двумя подносами, на одном из них чистая рубашка, а на втором тарелка с горячим борщом.

Цитата: Kinigos
У вас в голове что?

Мысли доброты...
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#9 написал: marzzz
Сегодня, 10:53
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (580|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 231
Цитата: daytaler
уж лучше посоветовала ей приехать домой и перестирать все рубашки

Братец мужа был симпатичным общительным парнем. Девочки при виде него томно вздыхали, закатывая глаза. Недостаток был один - Серёга был женат. Мешало это прискорбное обстоятельство не многим. Одна девица начала на него охоту. Как кошка мартовская: трётся, ластится. Пришел Серёга в несвежей рубашке, небритый, помятый какой-то, а девица пристроилась рядом, положила свою бестолковую головку ему на плечо и томно вздохнула: "Жалко, что ты не мой муж! Вот если бы ты был МОИМ мужем, я бы знаешь как за тобой ухаживала!! Ты всегда бы ходил чистый, опрятный, чтобы девочкам, с которыми ты общаешься, было приятно!".
Диалог проходил на моих глазах. В тот момент ко мне забежала подруга Танюха. Мы переглянусь: я с открытым от идиотского замечания ртом, Танька - с ехидной улыбочкой. И Танюха, человек с обостренным чувством социальной справедливости, ткнув пальцем в грудь Сережки, выпалила:
- А вот если бы ты был МОИМ мужем, ты бы свои рубашки стирал САМ!!! smeh

Не в рубашках счастье.
Когда рушится мир, накрывает отчаяние. Это чувство - последняя инстанция. После него либо самой в петлю, либо всех убить и остаться одной! Поэтому столько случаев и одного, и другого на фоне несчастной любви.
Правильный, единственный совет был получен: отпусти. К сожалению, отчаяние делает людей слепыми, глухими, невменяемыми.

Как я поняла, проведен ритуал, отличный от классического приворота. Четкая плата за каждый вздох рядом с любимым мужем. Жизнь утекла, как песок в песочных часах, заряженных ровно на три года.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#10 написал: daytaler
Сегодня, 11:12
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Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: marzzz
Как я поняла, проведен ритуал, отличный от классического приворота.

Ребята, а поход в загс, это не ритуал на привязку, и на обладание мужчины как вещью?Он только мой, вон видите, штамп в паспорте!Дух мужчины свободный, и никто в праве посягать на его свободу.Любовь — это свобода дарения своей силы, для реализации мыслей любящего!У вас любовь — это хищение внимания, и лишения свободы мыслить.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 11:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Мужчина без внимания женщины, без подпитки силой любви, быстро затухает.

Не обобщайте. Сколько случаев, когда мужчина остыл и ищет новые впечатления.

Цитата: daytaler
Уж лучше бы вы покрутили перед нашим взором двумя подносами, на одном из них чистая рубашка, а на втором тарелка с горячим борщом.

Как показывает практика, зад более эффективное оружие, борщи и рубашки могут вообще отойти на второй план.

Цитата: marzzz
если бы ты был МОИМ мужем, ты бы свои рубашки стирал САМ!!!

Ну да, ещё и трусы жены впридачу. Подруга с такими взглядами вообще замужем?
Сам себе рубашки, сам борщи...зачем тогда вообще жена нужна?
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#12 написал: daytaler
Сегодня, 11:22
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Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
Сколько случаев, когда мужчина остыл и ищет новые впечатления.

Вы творите наши тела, и вам Богом даровано право питать наш дух — силой своего внимания.Мать ребёнка, вскармливает молоком плоть, а жена вниманием — дух мужа.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 11:36
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Дух мужчины свободный, и никто в праве посягать на его свободу.

Кому что. Лучше быть нужным или свободным?

Цитата: daytaler
Цитата: marzzz
Как я поняла, проведен ритуал, отличный от классического приворота.

Ребята, а поход в загс, это не ритуал на привязку, и на обладание мужчины как вещью?Он только мой, вон видите, штамп в паспорте!Дух мужчины свободный, и никто в праве посягать на его свободу.Любовь — это свобода дарения своей силы, для реализации мыслей любящего!У вас любовь — это хищение внимания, и лишения свободы мыслить.

Печать накладывает обязательства. Кому они в тягость или кто в сомнении, лучше не пробовать.
Цитата: daytaler
У вас любовь — это хищение внимания, и лишения свободы мыслить.

У вас, у нас... Все такие разные, только я одинаковый.

Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
Сколько случаев, когда мужчина остыл и ищет новые впечатления.

Вы творите наши тела, и вам Богом даровано право питать наш дух — силой своего внимания.Мать ребёнка, вскармливает молоком плоть, а жена вниманием — дух мужа.

Как нам вас вскармливать, если у нас ...." любовь — это хищение внимания, и лишения свободы мыслить."...видимо, на большее не способны. Не противоречьте себе. Заметно, что у вас идеальная жена отличается от её реального представления.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#14 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:58
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 510
Ну так она ни о чем и не пожалела. Когда об этом при смерти говорят, значит точно искренне. Не оправдываю ее, но неизвестно как ее жизнь обернулась после его ухода. Может он смыслом жизни для нее был.
С моей точки зрения, она сделала так как по ее мнению было правильно. И всю ответственность за приворот тоже взяла на себя.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#15 написал: daytaler
Сегодня, 12:24
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Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
Лучше быть нужным или свободным?

Вы говорите совместное сожительство, а я понимаю, как совместное мышление.Почему люди влюбляются в геометрию плоти, а не в геометрию мышления?Во внешность тела, но не во внешность поступков?Почему глаза открыты, а очи духа слепы?

Цитата: Фиолетовая Дымка
Может он смыслом жизни для нее был.

В современном мире, муж и жена — это принудительные слушатели рассказов, которые не заказывали их сердца.

Умирая Наташа, держала руку Игоря. Последними словами ее были:
— Чтоб ты жил на одну зарплату!!!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#16 написал: Kinigos
Сегодня, 12:53
+1
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Вы говорите совместное сожительство, а я понимаю, как совместное мышление.Почему люди влюбляются в геометрию плоти, а не в геометрию мышления?Во внешность тела, но не во внешность поступков?Почему глаза открыты, а очи духа слепы?

Вы понимаете только то, что хотите понимать. Да и вообще вы категоричны и однобоки в своих суждениях. Никакой гибкости ума, никакой дипломатичности в выражениях.
Кто влюбляется в плоть но не в мышление? По вашему мнению все, и без вариантов.
Вы опять говорите за всех.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#17 написал: Kinigos
Сегодня, 13:14
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Мужчина по природе своей полигамен, и имеет право от Творца сожительствовать в дружеских отношениях со многими женщинами одновременно.Ведь любящая женщина отдает любовь, и тем самым преображает мужчину, а не обезображивает его, отнимая у него силы жизненные.

Полигамия возникает от психологической неудовлетворенности.
Женщина более полигамна, нежели мужчина. Опять же ваш сексизм и патриархат придушил женское начало, втиснули нас в социальные и моральные рамки, ограничил свободу. Если вы ещё не знаете, мужская любовь тоже преображает и вдохновляет женщину.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#18 написал: daytaler
Сегодня, 13:17
0
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
Вы опять говорите за всех

Вы спросите в любого из своих знакомых, что им известно о единомыслии?Что роднит супругов?Что кроется за словом любовь?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#19 написал: Kinigos
Сегодня, 13:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Знахарка ещё старая кобыла, уж лучше посоветовала ей приехать домой и перестирать все рубашки, да самой подумать о своем холоде к мужу.Нет, чтобы откровенно поговорить с мужем о причине отстраненности, так поехала к чужому человеку.И вы бабоньки умные?Да у вас многих, такой кисель в головах!

Это ваши "мысли доброты"? Добро так и хлыщет чуть не из каждого комментария

Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
У вас в голове что?
Мысли доброты...


Цитата: daytaler
Вы спросите в любого из своих знакомых, что им известно о единомыслии?Что роднит супругов?Что кроется за словом любовь?

Лучше попробовать самому, а ещё лучше, для чистоты эксперимента, несколько раз.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#20 написал: daytaler
Сегодня, 13:26
0
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Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 658
Цитата: Kinigos
Добро так и хлыщет чуть не из каждого комментария

Она съела женщину, а я должен её комплиментами осыпать?Я не смотрю на внешность плоти, чтобы судить о том, кто передо мной:ангел или вечно голодный демон.Она хищник, и за счет невежества, жрет всех, кто попадается ей на крючок.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#21 написал: Kinigos
Сегодня, 13:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 390
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
Добро так и хлыщет чуть не из каждого комментария

Она съела женщину, а я должен её комплиментами осыпать?Я не смотрю на внешность плоти, чтобы судить о том, кто передо мной:ангел или вечно голодный демон.Она хищник, и за счет невежества, жрет всех, кто попадается ей на крючок.

Я о большинстве ваших комментариев.
И вообще, складывается впечатление, что женщина для вас лишь придаток, приложение для обслуживания и удовлетворения "духовных" нужд.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#22 написал: Sisi
Сегодня, 13:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 99
Цитата: Kinigos
Цитата: daytaler
Вы говорите совместное сожительство, а я понимаю, как совместное мышление.Почему люди влюбляются в геометрию плоти, а не в геометрию мышления?Во внешность тела, но не во внешность поступков?Почему глаза открыты, а очи духа слепы?

Вы понимаете только то, что хотите понимать. Да и вообще вы категоричны и однобоки в своих суждениях. Никакой гибкости ума, никакой дипломатичности в выражениях.
Кто влюбляется в плоть но не в мышление? По вашему мнению все, и без вариантов.
Вы опять говорите за всех.

Я давно заметила , что наш дорогой daytaler - теоретик во всех аспектах жизни.
Зарегистрирован: 1.07.2019
#23 написал: daytaler
Сегодня, 13:46
0
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Цитата: Kinigos
женщина для вас лишь придаток

Женщина для меня: друг, компаньон, соратник.Кто, как не женщина, способна прочувствовать сердце ближнего.Она духовный щит семьи.Та, кто наделяет мощью мысль мужчины, для реализации её наяву.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#24 написал: Kinigos
Сегодня, 13:52
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Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
женщина для вас лишь придаток

Женщина для меня: друг, компаньон, соратник.Кто, как не женщина, способна прочувствовать сердце ближнего.Она духовный щит семьи.Та, кто наделяет мощью мысль мужчины, для реализации её наяву.

И в то же время

Цитата: daytaler
В современном мире, муж и жена — это принудительные слушатели рассказов, которые не заказывали их сердца.

Выходит, дело зашло в тупик.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#25 написал: daytaler
Сегодня, 13:58
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Комментариев: 658
Цитата: Sisi
Я давно заметила , что наш дорогой daytaler - теоретик во всех аспектах жизни.

Вся проблема многих в том, что они замышляют одно, а говорят другое.Вот только в поступках видна первомысль.Я что замышляю, то и говорю, а что говорю, то и делаю.Потому меня мало кто любит.Я не скрытничаю помимо вас.Потому у вас, как не конфликты, так измены, которые переходят в разводы.

Цитата: Kinigos
Выходит, дело зашло в тупик.

Ну какие могут быть чувства, от противоречивых замыслов?Два потребителя под одной крышей, и каждый хочет покататься верхом на спине.Два тирана в одном помещении.Любовь — это дарение внимания, а не грубое отнимание.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#26 написал: marzzz
Сегодня, 14:01
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Цитата: daytaler
Ребята, а поход в загс, это не ритуал на привязку, и на обладание мужчины как вещью?

Уф, как все запущено.... Лично я упиралась ногами и руками, чтобы не идти в ЗАГС. Был бы хвост и рога, ещё и ими упиралась бы. Последнее, что меня интересовало - это обладание мужчиной как ВЕЩЬЮ. Этого добра ни даром не нать, ни с печатью!

Брак - отмеченный печатью, это не ритуал, это гражданское состояние. Институт семьи никто не отменял. Со всеми вытекающими наложенными обязательствами. Какая разница, печать в паспорте, обряд венчания или покупка жены за сотню коров вождём африканского племени? После проведения любой из перечисленных процедур мужчина выступает не в роли вещи, а в иной ипостаси. На минуточку, как глава семьи. Если вы считаете себя вещью после "печати", сочувствую.

Цитата: Kinigos
Ну да, ещё и трусы жены впридачу. Подруга с такими взглядами вообще замужем?
Сам себе рубашки, сам борщи...зачем тогда вообще жена нужна?

Подруга была дважды замужем. И все два раза - по любви. smeh Оба мужа были приучены к тому, что часть "бабской" работы частично выполняется ими, так как жена занимает руководящую должность, и бремя бестолковых домашних хлопот разделено, по мере возможности, пополам.

Насчёт трусов.... Хорошо, если решили опуститься до банальностей, отвечу. Заповедь "И в радости, и в горе", я полагаю, накладывает ряд обязанностей на обоих. В рассказе упомянулось, что муж слепую жену водил под ручку. Как думаете, если уж вы подняли этот вопрос грязного белья, кто у них трусы стирал, слепая она или зрячий он? Когда в семье случается беда, и человек лишается здоровья, не дай бог такое пережить, происходит так называемая проверка на вшивость. Кому-то проще слинять, а кто-то до последнего дня говно вывозит из- под лежачего супруга!
Считаю обсуждение подобного просто не этичным и бесполезным, иначе далеко зайдём.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#27 написал: daytaler
Сегодня, 14:10
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Цитата: Kinigos
В современном мире, муж и жена

В современном мире, муж и жена — это две руки, которые не мою друг друга, а пачкают.

Цитата: marzzz
Брак - отмеченный печатью, это не ритуал

Брак - отмеченный печатью, это не ритуал, это брак!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#28 написал: Kinigos
Сегодня, 14:14
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Цитата: marzzz
Насчёт трусов.... Хорошо, если решили опуститься до банальностей,

Естественно, каждый случай частный. Я о том, что целенаправленно делать из мужика доработницу, кухарку и поломойку- унижение для обоих. (Ради справедливости отмечу- мне всегда попадались хозяйственные, понимающие мужчины, и сейчас иногда пытаюсь что-то изобразить у плиты, но у них всяко лучше получается, в итоге сами предлагают мне в этом помощь).

Цитата: daytaler
В современном мире, муж и жена — это две руки, которые не мою друг друга, а пачкают.

Вы не знаете ни одной счастливой пары? Счастливой своим единением? Или не хотите знать, что такое бывает?
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#29 написал: daytaler
Сегодня, 14:20
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Цитата: marzzz
Уф, как все запущено....

Стоп, погодите!Я как мужчина, взрослая личность, в месте с женщиной, сформировавшеюся взрослою личностью идём в загс.Каждый из нас жил своими мыслями до штампа в паспорте.Так почему мы должны изменять своим мыслям после штампа.Не проще отыскать человека с такими же мыслями-желаниями, и дальше, но уже вместе продолжить написание романа под названием — "Жизнь"— из совместных мыслей.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#30 написал: Kinigos
Сегодня, 14:27
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Цитата: daytaler
Цитата: marzzz
Уф, как все запущено....

Стоп, погодите!Я как мужчина, взрослая личность, в месте с женщиной, сформировавшеюся взрослою личностью идём в загс.Каждый из нас жил своими мыслями до штампа в паспорте.Так почему мы должны изменять своим мыслям после штампа.Не проще отыскать человека с такими же мыслями-желаниями, и дальше, но уже вместе продолжить написание романа под названием — "Жизнь"— из совместных мыслей.

Все так думают до первого похода в загс. Все, кого знаю, и по собственному опыту тоже. Получив "ненужную" печать отношение к узаконенному союзу вдруг меняется, меняются отношения между супругами, часто в лучшую сторону. Некоторые даже во вкус входят, идут и идут ещё. Но это уже другая тема для обсуждения.

Цитата: daytaler
Каждый из нас жил своими мыслями до штампа в паспорте.

Чаще идут вместе все-таки со схожими мыслями и взглядами.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 

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