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Истории из жизни

Это не дар. Это проклятие...

Из жизни моей мамы я рассказывала уже несколько историй. И вот ещё одна, наверное, последняя. И несколько небольших историй к ней.

Есть у моей матери особенность "чувствовать людей". Хотя, наверно, практически все матери чувствуют друзей, хороших и плохих людей рядом со своими детьми. В плане моих друзей и "настоящих любовей" (в данный момент бывших) мать ни разу не ошиблась. Даже когда ничего ещё, так сказать, не предвещало беды. Практически каждого человека, даже не видя, а порой, даже не зная имени, возраста, мать может внешне описать, рассказать о характере, особенностях человека, поведении, предпочтениях в одежде и так далее. И на 80-90, а то и на 100% она оказывается права.

О своих племянниках (моих двоюродных) она говорила, ещё когда они были маленькими детками, какие профессии они выберут. В отношении девочки она оказалась права, а парень ещё в школе учится, через несколько лет узнаю, правду ли она сказала. Моей подруге, когда нам было лет по 14-15, она говорила, что видит её в свадебном платье, а та отмахивалась, смеялась, говорила, что в 18-20 лет ни за что замуж не выйдет. Однако, может совпадение, но она уже в 16 познакомилась с будущим мужем, в 17 забеременела и действительно вышла замуж через 2 месяца после 18-летия, как говорят "по залёту" (хотя дело и шло к свадьбе, беременность лишь ускорила процесс). У неё с мужем уже 2 деток, и она безумно любит своего мужа и счастлива в браке и, как говорят, "дышит" семьёй, детками. И до сих пор удивлена тому, что говорила ей моя мама.

У меня есть предположение, почему именно эту девочку мать видела в белом платье, так как до 20 лет вышли замуж многие мои знакомые и подруги, но практически все разошлись с мужьями, либо не счастливы и живут на грани развода. Наверно, белое платье в видении матери значило не только свадьбу, но и счастливую семью девушки, и жизнь в целом.

Мама считает, что дар предвидеть что-то, либо описывать людей перешёл ей от бабушки и дедушки её отца (её прабабушка и прадед). Жили они в конце 1800 - начале 1900 годов в деревне, были по тем временам достаточно обеспеченными, оба занимались врачевательством, знали заговоры разные. Они были известными, к ним обращались очень многие. Кто-то из них лечил животных, а кто-то людей, точно мать не помнит, кто чем занимался.

Конечно, всё, что говорит мать, можно списать на интуицию, угадывания и совпадения. Но это небольшое отступление от основной истории. Эта страшная история является для меня очень ярким воспоминанием, а врезалась она так сильно в память потому, что страшна тут не мистика, а то, что это реальная жизнь, и что кто-то способен на подобное.
Вот сама история. Она произошла, если мне не изменяет память, летом 2002 года.

Возможно, на год-два я ошибаюсь. К тому времени моя мать несколько лет работала в большом цеху на крупном заводе. И, естественно, за годы общения с людьми, знала практически каждого человека в своём цеху. Мужчина, главный герой этой истории, был то ли мастером цеха, то ли каким-то мелким начальником. Но, как о нём всегда отзывалась мать, человек он хороший, к которому всегда можно обратиться с вопросами по работе. Работа на заводе в разных цехах проходит в две, либо в три смены. В день получения зарплаты мужчина возвращался домой, отработав вторую смену. Заканчивается она в 23.20. Работа грязная, нужно помыться, переодеться, 5-7 минут идти по огромной территории завода до проходной. Следовательно, с территории люди выходят ближе к полуночи. На следующий день, благодаря преобладающему числу женщин в коллективе, по "сарафанному радио" разнеслась информация, что до дома, до которого идти ему пешком минут 15-20, мужчина не дошёл. Пропал человек. К сожалению, в очень скором времени был найден его труп, где-то по дороге между работой и домом. Милиция и медики установили явный факт убийства. Ему было около 40, точный возраст не скажу. Остался без отца ребёнок, убитые горем жена и мать. Мотивом, по мнению следствия, послужили деньги - его зарплата.

Конечно, для моей матери история оказалась шоком. Вчера ты работал с человеком - сегодня его убили. Семья покойного устроила поминки, мать пойти не смогла, говорит, что не выдержала бы, сердце разрывалось. До боли жаль было прекрасного человека, о котором все рабочие отзывались хорошо, убитого за копейки. В скором времени у матери было очередное видение (так она сама называет это явление). Практически сразу она сказала, что убийц было 2, описывала внешность каждого: цвет глаз, волос, черты лица, телосложение, рост; примерный возраст. Уже через несколько лет я спрашивала у неё, будучи наивным подростком, почему она не пошла тогда в милицию. И с огромным сожалением она говорила: "Но куда ж я пойду со всем этим? Хотя могла бы помочь составить фотороботы. Мне, конечно, не поверят", - отмахивалась она.

К счастью, справедливость восторжествовала! Хотя человека уже не вернуть. Убийц нашли, далеко не сразу, но нашли. Прошло около полугода с момента убийства, может чуть больше. На открытом заседании суда были многие негодующие рабочие, требующие справедливого наказания, были, конечно, и родственники убитого. Моя мать не была в суде, но поинтересовалась, кто такие преступники, что из себя представляют. По тем описаниям, которые дали ей несколько человек, мать поняла, что оказалась права в их описании процентов на 90. Может, и какие-то фото у кого-то были, и мать их видела. Точно уже не вспомню.
Конечно, она не всегда права и не отрицает своих ошибок.

И напоследок. На отдельную историю не тянет, напишу здесь. У матери есть хорошая знакомая, с которой она проработала до ухода на пенсию всё на том же заводе не один год. Но любила та женщина по молодости выпить, да и сейчас по этой теме изредка, но прогулы бывают. Она часто болеет, лежит в больницах - последствия алкогольной зависимости. Мать несколько раз с грустью говорила мне: "Она вся больная. Я вижу, что её не станет в 50 лет. Но ей-то я сказать не могу (как мы все понимаем, по соображениям морали и возможной ошибки, да и чтоб женщина не дала себе негативную настройку на этот возраст)! Зачем мне всё это знать?" Этой женщине сейчас уже за сорок. И я искренне надеюсь, что мать в этот раз очень сильно ошибается в цифрах.

Ещё несколько лет назад я матери где-то даже немного завидовала и хотела себе такой "дар". С возрастом понимаю, что это безумно тяжело. Раньше на мамины рассказы об очередном видении я говорила ей: "Мам, у тебя дар!" На что она с грустью и безысходностью в голосе отвечала: "Это не дар - это проклятие и наказание! Не понимаю, зачем мне всё это видеть? Всю жизнь всякая чертовщина рядом со мной..."


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:30 by Tanusha13666Просмотров: 23Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дар проклятие убийство мать преступление видение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:52
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Комментариев: 12 163
Думаю, правильно мама не пошла в милицию заявлять на преступников. Видения к делу не пришьёшь, да и беду на себя привлечёшь. Даже по телевизору экстрасенсы не афишируют, то что видят, а доносят информацию в закрытом ключе. Судьба сама распорядилась, как наказать убийц. Замечательный рассказ. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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