Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дикие танцы

Пару месяцев назад оставляла здесь историю из своей жизни, но ничего мистического в ней практически нет. А вот у моей матери есть несколько достаточно интересных историй. Она очень не хотела, чтоб я рассказывала их кому-то, но удержаться я всё же не могу. Надеюсь, мать простит мне эту провинность. Начнём.

Мистика, в разных её проявлениях, преследует мою мать всю жизнь. Видения, домовые, разные сущности и так далее в её жизни периодически появляются. Она очень простой и честный человек, и не верить ей у меня нет оснований. История из её раннего детства.

Обычно такой возраст дети не помнят, но, если верить рассказу мамы, то было всё примерно так. Было ей около 4 лет. Она спала в своей кровати, но, как рассказывала моя бабушка (мамина мама), мать не могла спокойно спать и постоянно плакала ночами, пока её не крестили, а было это в возрасте около или немного после 4 лет. И в этот раз она вдруг ни с того, ни с сего проснулась среди ночи, встала на своей кровати и увидела, что около неё пляшут маленькие черти ("чертенятки", как говорит она). Они были примерно её роста, с маленькими рожками и копытцами. Как она говорит: "К маленькой девочке и нечистая сила пришла маленькая". Чем всё закончилось, я не знаю, так как у мамы тоже сохранились не все воспоминания, наверное, она снова плакала, и её успокаивали родители. Но, как я уже сказала, после её крещения такого больше не повторялось. Возможно, нечисть приходила не единожды (в более позднем возрасте к ней приходили иные сущности, возможно, и об этом я расскажу), раз спала она плохо всё раннее детство, а в её голове наверно осталось самое позднее воспоминание.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:28 by Tanusha13666Просмотров: 1 193Комментарии: 14
+17

Ключевые слова: Черти танцы детство авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Elinor
Вчера, 11:32
+6
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 82
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии
Зарегистрирован: 29.08.2016
#2 написал: Jako tako
Вчера, 12:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 82
Цитата: Elinor
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии

Я думаю, это не рядовое событие, поэтому могло запомниться.
Кроме того, все зависит еще от человека.
Я, например, помню много моментов из детства. Но все они связаны с тем, что прямо впечатлило.
Представляю, насколько жутко было такое видеть маленькому ребёнку. Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Tigger power
Вчера, 13:16
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2332|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 037
Жуть какая +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: DRUID
Вчера, 13:48
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (273|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 316
Цитата: Elinor
чем там может помнить 4-летний ребёнок?


О всём. Я всё помню, особенно плохое.

Дочке было 8 месяцев когда мы отдали её ходунки, потом они перекачевали к другой семье. Как-то мы пришли к ним в гости дочке было 3 года она увидела ходунки и закричала "это мои санки". Ей был год когда папа прокатил её за рулём, ребёнок до сих пор это вспоминает, ей уже 8 лет.

За стори +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#5 написал: ЛорБор
Вчера, 14:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Моя подружка в детстве видела танцующего чертика перед ее лицом, небольшого кукольного размера. Она спала, а когда открыла глаза увидела. Причем это было рано, не ночью, потому что родные ее не спали и горел свет. Рассказывала давно, еще в период советской власти. Тогда как то не особо было принято байки подобного рода выдумывать
Зарегистрирован: 5.05.2018
#6 написал: Sisi
Вчера, 15:06
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 61
Цитата: Elinor
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии

Я все помню с 1,5 года, как в сад пошла. Все перед глазами как сейчас , фразы, взгляды , обиды, радость. При чем помню что я уже многое понимала , недосказанность , взгляд брошенный и прочее.
Хотя большинство в моем окружении себя помнят в более сознательном возрасте.
Зарегистрирован: 1.07.2019
#7 написал: YourDream
Вчера, 16:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Я себя помню с 3-х лет. В этом возрасте меня взяли на похороны и все очень четко запомнилось.
Зарегистрирован: 6.02.2019
#8 написал: Pmariam
Вчера, 16:17
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1194|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 582
ужас ужасный. черти в квартире. Неужели пропали после крещения? или остались, но стали невидимыми для мамы?!
возможно, и об этом я расскажу
ну расскажите пож
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#9 написал: Tanusha13666
Вчера, 17:33
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Цитата: Pmariam
ужас ужасный. черти в квартире. Неужели пропали после крещения? или остались, но стали невидимыми для мамы?!
возможно, и об этом я расскажу
ну расскажите пож
+


Про чертей она больше не рассказывала, а вот разные другие сущности и видения иногда бывают до сих пор. Я ещё об этом напишу обязательно, надеюсь, будет интересно об этом читать.
Спасибо всем за комментарии) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
#10 написал: Talisha
Вчера, 18:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1621|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 4 077
Я себя с года примерно помню обрывочно. И помню многие вещи видела, но в таком возрасте ребенок ещё не может оценивать: плохое или хорошее это. Странна для четырехлетки такая осведомленность о чертях. Скорее всего, в присутствии ребенка об этом говорилось, о нечистой силе, вот и увидела
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#11 написал: FromSiberia
Вчера, 20:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 000
Вот эта телега, что к маааленьким деткам приходят маааленькие чертенятки мне понравилась) Все должно быть соразмерно) Плюс.

Цитата: Elinor
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии

Я помню себя ровно с года, с дня рождения. Помню платье розовое атласное, которое мне надели и сказали, что оно "цыганское". Потом когда я уже в младшем школьном возрасте смотрела свои фотки с первого дня рождения, удивилась очень, что платье на мне другое. Они были черно-белые, но все равно было видно, что платье не то, у него низ был в клеточку. Я спросила маму, почему на мне не то платье, она очень удивилась и сказала, что да, сначала меня одели в розовое атласное, но я высыпала на себя банку кофе)))) и пришлось меня переодевать))) А вот про кофе я ничего не помню... постаралась забыть плохое, видимо)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#12 написал: Прохожий
Вчера, 20:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 94
Комментариев: 1 037
Цитата: Elinor
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии


У меня много воспоминаний до четырехлетнего возраста, просто они все разрозненные. Например, есть фото, на котором я запечатлён совсем крохой, в рябой сорочке с вышитым корабликом над нагрудным карманом. Мне этот кораблик помнится вечно перевёрнутым: ребёнком, одетый в ту сорочку, я смотрел на кораблик сверху и видел его исключительно вверх тормашками.
Зарегистрирован: 19.01.2011
     
#13 написал: Ягсе
Вчера, 23:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 158
Цитата: Elinor
Всегда сомневаюсь в такого рода историях. Ну о чем там может помнить 4-летний ребёнок? Скорее всего сон или просто фантазии

Ребёнок может помнить. Только я сомневаюсь в этой истории
Зарегистрирован: 25.11.2015
#14 написал: Gatta_Black
Сегодня, 00:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 610
Может ребенок помнить. Я, допустим, повергла маму в шок, когда в точности описала больничный бокс и то, как мне делали укол, когда она держала меня на руках. Мне тогда был год и я болела воспалением лёгких.
Зарегистрирован: 24.03.2015
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.