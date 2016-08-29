Дикие танцы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tanusha13666 Просмотров: 1 193 Комментарии: 14 +17 Вчера, 11:28 by

Пару месяцев назад оставляла здесь историю из своей жизни, но ничего мистического в ней практически нет. А вот у моей матери есть несколько достаточно интересных историй. Она очень не хотела, чтоб я рассказывала их кому-то, но удержаться я всё же не могу. Надеюсь, мать простит мне эту провинность. Начнём.Мистика, в разных её проявлениях, преследует мою мать всю жизнь. Видения, домовые, разные сущности и так далее в её жизни периодически появляются. Она очень простой и честный человек, и не верить ей у меня нет оснований. История из её раннего детства.Обычно такой возраст дети не помнят, но, если верить рассказу мамы, то было всё примерно так. Было ей около 4 лет. Она спала в своей кровати, но, как рассказывала моя бабушка (мамина мама), мать не могла спокойно спать и постоянно плакала ночами, пока её не крестили, а было это в возрасте около или немного после 4 лет. И в этот раз она вдруг ни с того, ни с сего проснулась среди ночи, встала на своей кровати и увидела, что около неё пляшут маленькие черти ("чертенятки", как говорит она). Они были примерно её роста, с маленькими рожками и копытцами. Как она говорит: "К маленькой девочке и нечистая сила пришла маленькая". Чем всё закончилось, я не знаю, так как у мамы тоже сохранились не все воспоминания, наверное, она снова плакала, и её успокаивали родители. Но, как я уже сказала, после её крещения такого больше не повторялось. Возможно, нечисть приходила не единожды (в более позднем возрасте к ней приходили иные сущности, возможно, и об этом я расскажу), раз спала она плохо всё раннее детство, а в её голове наверно осталось самое позднее воспоминание.

Ключевые слова: Черти танцы детство авторская история

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