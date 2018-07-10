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Истории из жизни

Прабабушка Епистиния

Здравствуйте, дорогие читатели и авторы этого замечательного сайта! Мне тоже захотелось добавить на ваш суд несколько историй. Вот первая из них.

Моя прабабушка, Епистиния, жили в староверческой общине. Нравы и правила в ней были весьма строгими и подчинялись своеобразному совету старейшин. Возможно, мужчины и могли хоть как-то высказывать свое мнение, но женщины были подчинены полностью, и права слова у них не было совершенно. Было запрещено, в том числе, работать на государство и даже самостоятельно обрезать себе бороду и волосы. Особенно из рассказа матери мне запомнилось, что волосы мог подстричь только старейшина, при определенной фазе луны, с соответственными молитвами. С последующим захоронением этих волос.

Так вы, наверняка, в недоумении, зачем я вам все это рассказываю. Но эти небольшие детали имеют значение в дальнейшем.
Как и все молодые девушки, моя, тогда еще незамужняя, прабабушка, невзирая на табу и правила, с такими же подружками своего возраста, решила погадать на зеркале в бане.
Историй других участниц этой затеи, я, к сожалению, не знаю. Но атрибутика была полностью соблюдена. Свечи, зеркало, едва освещенная баня, молодая еще прабабушка Епистиния, в сорочке и простоволосая. С замиранием сердца она вглядывается в зеркало. И видит, как по зеркалу идет легкая изморозь (как на окнах), и весьма симпатичный молодой человек. Не успела она порадоваться наличию жениха, как в изображении сзади него проявилось смутное изображение гроба на двух стульях.

Немудрено было испугаться, ведь и сам ритуал жутковатый, да еще и картинка подкачала. Епистиния набросила кусок ткани на зеркало и в истерике выбежала вон из бани.
Опущу последующие события, могу сказать только, что прадедушка, в самом деле, прожил недолго. Он провалился в прорубь и за считанные дни "сгорел", предположительно, от воспаления легких. Прабабушка осталась одна с тремя детьми. Работать ее не отпускали старейшины, бедную, до срока постаревшую женщину использовали в качестве практически бесплатной служанки-батрачки.
Ее дочь, моя бабушка Мария, насмотревшись на судьбу матери, ушла из общины, демонстративно обрезав себе косу. И брат Марии, Алексей, так же практически сбежал из общины. Их предали анафеме. О судьбе третьего ребенка Епистинии я ничего не знаю, возможно, он умер в детстве.
История моей бабушки тоже будет написана.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:38 by Синица 55Просмотров: 841Комментарии: 10
+17

Ключевые слова: Прабабушка гадание староверы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 952
Жду истории про бабушку. +
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (543|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 087
Сразу вспомнил фильм - Отражение Неба. Дела тёмные, либо бежать, но уже некуда, либо прислуживать, либо сдохнуть. Выбор есть, да какой. Но в фильме об этом ни слова, исключительное счастье, добрые улыбки, красивая природа, трудолюбивые люди! Пока не копнёшь чуток.

Автор, пишите ещё, с удовольствием почитаю! +++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#3 написал: DRUID
Сегодня, 17:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (278|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 338
Хочется подобрать особенные слова, но на языке вертится одно:
"Бедные мы бабы".
Уж сколько натерпелись за всю круговерть минувших веков.

Гадания до добра не доводят.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:51
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 499
Жду истории про вашу бабушку.
Жесткие обычаи и нравы,конечно, в той общине.
Хорошо, что хоть прадедушка с прабабушкой успели детей родить.Иначе не читали бы мы сейчас эту историю.
Вам +++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: conjure one
Сегодня, 18:50
+2
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Комментариев: 2 734
После подобных историй черная полоса жизни уже не кажется такой черной... +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:52
+1
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Публикаций: 93
Комментариев: 5 800
Цитата: DRUID
Бедные мы бабы"

Вообще люди бедные. Заложники старых убеждений и нравов
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Синица 55
Сегодня, 20:45
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: Light_a_dark
Жду истории про бабушку. +

Обязательно будет)

Цитата: ПИК НИК
Сразу вспомнил фильм - Отражение Неба. Дела тёмные, либо бежать, но уже некуда, либо прислуживать, либо сдохнуть. Выбор есть, да какой. Но в фильме об этом ни слова, исключительное счастье, добрые улыбки, красивая природа, трудолюбивые люди! Пока не копнёшь чуток.

Автор, пишите ещё, с удовольствием почитаю! +++++

Спасибо!
В фильмах довольно часто грешат тем, что идеализируют некоторые аспекты жизни или какую-нибудь группу людей.

Цитата: conjure one
После подобных историй черная полоса жизни уже не кажется такой черной... +++++

Поддерживаю

Цитата: DRUID
Хочется подобрать особенные слова, но на языке вертится одно:
"Бедные мы бабы".
Уж сколько натерпелись за всю круговерть минувших веков.

Гадания до добра не доводят.

И гадания тоже. Но главная трагедия, по-моему способность некоторых людей под благовидным предлогом воспользоваться ситуацией, в которую попал человек
Зарегистрирован: 24.08.2019
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 20:54
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 105
Как и все жду дальнейших историй, ох уж этот странный мир закрытых общин. В фильмах все приглажено - ходят в белых рубахах, коз доят да венки на речке плетут, а вот в жизни женщины там рабы. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#9 написал: marzzz
Сегодня, 21:19
+2
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Публикаций: 106
Комментариев: 7 140
Ох-хо-хо.... Мои предки - староверы. Уклад жизни не поддается описанию. Нашими мерками: либо живёшь и подчиняешься, либо никак.
Всё-таки, скажу пару фраз в оправдание. До раскола церкви на Руси и даже после - все так жили. Был полнейший патриархат. Это плохо? А вот и нет. Жена, женщина, мать, соответственно, - все причитающиеся обязанности. Это дикость? Да нет! Мы ж не амазонки! И не феминистки! А что получили? Сомнительные привилегии - ходить в брюках и делать карьеру? Да тьфу на них!
Дом, быт, дети - все это осталось. Только добавились работа и, часто, - ответственность одиноких матерей, тащащих на горбу и ребенка, и эту долбанную работу. А иногда так надоедает быть лошадью!!! Хочется вернуться к патриархату. И искренне позавидовать староверам. Где мужчина - узурпатор, но не пьет, не курит, не ругается матом. Пашет, как вол, и обеспечивает семью. Мое личное, очень предвзятое мнение.

Спасибо за рассказ. Не понятно, почему бабушку ещё раз замуж не отдали? Поэтому и жила в прислужницах. Вышла бы замуж, была бы ЗА мужем.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:44
0
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Репутация: (543|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 087
Цитата: marzzz
Ох-хо-хо.... Мои предки - староверы. Уклад жизни не поддается описанию. Нашими мерками: либо живёшь и подчиняешься, либо никак.
Всё-таки, скажу пару фраз в оправдание. До раскола церкви на Руси и даже после - все так жили. Был полнейший патриархат. Это плохо? А вот и нет. Жена, женщина, мать, соответственно, - все причитающиеся обязанности. Это дикость? Да нет! Мы ж не амазонки! И не феминистки! А что получили? Сомнительные привилегии - ходить в брюках и делать карьеру? Да тьфу на них!
Дом, быт, дети - все это осталось. Только добавились работа и часто - ответственность одиноких матерей, тащащих на горбу и ребенка, и эту долбанную работу. А иногда так надоедает быть лошадью!!! Хочется вернуться к патриархату. И искренне позавидовать староверам. Где мужчина - узурпатор, но не пьет, ее курит, не ругается матом. Пашет, как вол, и обеспечивает семью. Мое личное, очень предвзятое мнение.

Спасибо за рассказ. Не понятно, почему бабушку ещё раз замуж не отдали? Поэтому и жила в прислужницах. Вышла бы замуж, была бы ЗА мужем.


Подпишусь, под каждым словом!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
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