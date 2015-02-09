Домовой-бабник приходил знакомиться или "Мне столько же лет, сколько вашему дому"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tanusha13666 Просмотров: 631 Комментарии: 4 +8 Вчера, 16:47 by

О домовых у мамы есть несколько историй. И вот парочка из тех, которые я слышала чаще всего. Почему пишу их вместе? Мне кажется, что вторая из них дополнит и пояснит первую.Моя семья уже более 30 лет проживает в частном доме, он был куплен за несколько лет до моего рождения. И вот, что приключилось однажды с моей мамой и её родной сестрой через небольшой промежуток времени после покупки жилища. В то время в доме проживали четверо (не считая животинок, имеющихся в доме и дворе всегда в большом количестве): мама, её сестра, мои бабушка и дедушка (родители мамы и её сестры). После покупки дома из одной большой комнаты сделали две, тоже достаточно просторные, прямоугольные и достаточно вытянутые: зал и спальню. В спальню из зала ведут два входа без двери, которые расположены по разным её концам. Моя мать спала в зале, её сестра - в одном конце спальни, бабушка и дед - в другом. Мать спала, отвернувшись к стене. Вдруг сквозь сон она услышала гулкие и достаточно тяжёлые шаги, как будто медленно топал здоровенный мужик. Сон моментом ушёл. Через несколько секунд она почувствовала, как кто-то гладит её по голове огромной рукой, как она говорит "лапищей". Сие действо длилось совсем недолго. От неожиданности и испуга она ещё некоторое время не могла прийти в себя. А шаги удалились, как маме показалось, в комнату. Она прислушалась. Бабушка и дед похрапывали-посапывали, их было очень хорошо слышно, сестра так громко топать не могла. Мать включила свет, спустя некоторое время.После той ночи мамина сестра, человек очень набожный, но при этом не верящий в домовых и подобную чертовщину, рассказывала, что в ту же ночь она проснулась оттого, что кто-то большущей рукой её, как она выразилась, "всю общупал".Мать моя - человек далеко не из пугливых, но после такого события месяц спала с включенным светом.С чего мама решила, что это домовой, ведь их чаще представляют очень маленькими, тихими, юркими, а также волосато-лохматыми старичками? А вот здесь нам всё поможет понять вторая история.До момента покупки дома, мамина семья жила в другом частном доме, построенном в своё время силами бабушки и деда. И как-то маме, до событий первой истории, снился сон. Ходит она, значит, возле дома, занимается какими-то делами по хозяйству, тут же где-то во дворе находится и бабушка. Тут из дома выходит молодой мужчина с длиннюу-у-у-у-ущей бородой, НО! Абсолютно голый! А всю "срамоту" прикрывает борода. Мать почему-то понимает во сне, что это домовой и спрашивает у него: "Домовой-домовой, а почему ты такой молодой?" На что тот отвечает: "А мне ведь столько лет, сколько этому дому!" А дому, и правда, было около пары десятилетий. А вот дом, в котором "шалил" домовой из первой истории, достаточно старый, так сказать "пожилой", по меркам человеческого возраста. Если верить документам, то дому около ста лет. Видимо и домовой у нас пожилой, отчего громко и гулко топает, хотя мне его слышать не довелось, наверно, к счастью, ибо я не такая смелая, как моя мать.На сегодня у меня всё.

Ключевые слова: Домовой мама дом авторская история

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