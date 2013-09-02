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Истории из жизни

Жми на газ!!!

Буквально на прошлой неделе жена рассказала. Произошло это с ее знакомой.
Имя изменено, поскольку разрешения это писать не спрашивал.
Зимой у нас в городе большинство дорог чистится только на бумаге, что ведет к большому количеству аварий в период снегопада и гололедицы. И вот, едет Лена на своем автомобиле по одной из таких нечищеных дорог, по каким-то своим делам, слева от нее МАЗ огромный, она его как раз обходит на своей небольшой машинке и попадает в колею, цепляет задней левой частью авто тот самый МАЗ, и выносит ее прямо перед капотом грузовика.
Собирается она нажать педаль тормоза, но слышит резкий крик откуда-то сзади: "Жми на газ!!!", - без раздумий, вместо тормоза нажимает газ, вылетает с дороги в забор. Как итог - сильно поврежден автомобиль, снесла какой-то забор (власти города оценили его в сумму порядка 100 тысяч руб.), виновницей ДТП, конечно же, является Лена, но сама цела и невредима.

Дальнейший разговор с водителем МАЗа показал, что первого удара он даже не ощутил, а машинку Лены увидел уже тогда, когда она буквально из под его колес выпрыгнула в забор, то есть, скорее всего, если б она надавила на тормоз, МАЗ бы ее просто смял. Ни в ее автомобиле, ни где-то рядом людей не было от слова совсем. Вот теперь и думает Лена - это ее гениальное подсознание ее заставило вместо тормоза на газ нажать или ангел-хранитель?


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:06 by ГородецкийПросмотров: 560Комментарии: 9
+17

Ключевые слова: Машина авария голос авторская история

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 06:37
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Главное все обошлось. Зимой на дорогах осторожными надо быть.
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#2 написал: Лист лавровый
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В экстремальных ситуациях у многих людей "чуйка" срабатывает. В детстве, перебегал дорогу в неположенном месте (сократить путь решил), так мне внутренний голос сказал: "Стой! Пригнись!". Остановился и пригнулся как раз в тот момент, когда над головой пронёсся борт грузового автомобиля. Я, конечно, потом сразу "дал стрикоча", пока водитель из кабины вылазил. Но адреналину хапнул на долгие годы, как и водитель, видимо.
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#3 написал: ПИК НИК
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-Товарищ майор, это не я, это моё гениальное подсознание заставило меня нарушить ПДД и совершить обгон справа! Во всем виноват МАЗ! (и ещё маленько забор). da
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Цитата: ZelD
-Товарищ майор, это не я, это моё гениальное подсознание заставило меня нарушить ПДД и совершить обгон справа! Во всем виноват МАЗ! (и ещё маленько забор). da

Обгон и опережение немного разные маневры)
Обгон – это маневр опережения движущихся транспортных средств, связанный с выездом на встречку.
Здесь, насколько я понимаю, просто опережение, без всяких перестроений. В идеале она прямо должна была двигаться, если б не колея...
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#6 написал: conjure one
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#7 написал: Tanusha13666
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Тут хочешь верь, а хочешь нет, но вот по себе знаю, что есть какая-то сила, которая оберегает нас в этой жизни от полной *опы и даже от гибели!
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#8 написал: Arhip
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Цитата: Городецкий
Обгон и опережение немного разные маневры)
Обгон – это маневр опережения движущихся транспортных средств, связанный с выездом на встречку.

Не обязательно на встречку. Если ты для обгона перестроился в другой ряд а потом вернулся обратно - обгон. Если перестроился а потом не вернулся или вообще не перестраивался - опережение.
Так что ничего она не нарушала. Единственное - неправильно выбрала скоростной режим. А колея вообще вещь коварная
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#9 написал: marzzz
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Все может быть. Правда, у меня почему-то в таких ситуёвинах одни рефлексы: в голове - тишина и полное отсутствие мыслей, ноги-руки сами по себе.
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