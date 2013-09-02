Жми на газ!!!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Городецкий Просмотров: 560 Комментарии: 9 +17 Сегодня, 06:06 by

Буквально на прошлой неделе жена рассказала. Произошло это с ее знакомой.Имя изменено, поскольку разрешения это писать не спрашивал.Зимой у нас в городе большинство дорог чистится только на бумаге, что ведет к большому количеству аварий в период снегопада и гололедицы. И вот, едет Лена на своем автомобиле по одной из таких нечищеных дорог, по каким-то своим делам, слева от нее МАЗ огромный, она его как раз обходит на своей небольшой машинке и попадает в колею, цепляет задней левой частью авто тот самый МАЗ, и выносит ее прямо перед капотом грузовика.Собирается она нажать педаль тормоза, но слышит резкий крик откуда-то сзади: "Жми на газ!!!", - без раздумий, вместо тормоза нажимает газ, вылетает с дороги в забор. Как итог - сильно поврежден автомобиль, снесла какой-то забор (власти города оценили его в сумму порядка 100 тысяч руб.), виновницей ДТП, конечно же, является Лена, но сама цела и невредима.Дальнейший разговор с водителем МАЗа показал, что первого удара он даже не ощутил, а машинку Лены увидел уже тогда, когда она буквально из под его колес выпрыгнула в забор, то есть, скорее всего, если б она надавила на тормоз, МАЗ бы ее просто смял. Ни в ее автомобиле, ни где-то рядом людей не было от слова совсем. Вот теперь и думает Лена - это ее гениальное подсознание ее заставило вместо тормоза на газ нажать или ангел-хранитель?

Ключевые слова: Машина авария голос авторская история

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