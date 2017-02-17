То ли девочка, то ли видение

То ли девочка, то ли видениеЭто очень коротенькая история. Случай, рассказанный мне моей хорошей знакомой, произошёл с её соседкой (назовём её Лена). Далее со слов знакомой.
"Произошло это накануне Нового 2014 года. Однажды вечером, как обычно, в ожидании мужа, Лена сидела в своём любимом кресле в зале и читала. Тихонько работал телевизор, час был поздний.
В какой-то момент она отчётливо почувствовала на себе чей-то взгляд. Лена подняла голову от книги и оцепенела - к ней из коридора не спеша шла маленькая девочка, на вид - лет шести.
Детей у них нет, дома она находилась одна, ни в какое сверхъестетсвенное Лена никогда не верила, но ведь ребёнок откуда-то здесь взялся?
Находясь в состоянии тихого шока, она решается спросить:
- Ты кто?
Девочка вдруг вскрикнула и начала рыдать, но через мгновение прекратила и низким мужским голосом произнесла:
- Я - папа твой!
Вот тогда впервые соседка крестилась как сумасшедшая и причитала:
- Господи, спаси и сохрани!
Видение исчезло, но тут же последовал телефонный звонок. Звонила сестра Лены с печальной новостью о том, что их отец только что скончался.
А рассказала она это, когда пришла ко мне и принесла пирожки на помин отцу".
На этом всё.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:34 by WestaПросмотров: 1 361Комментарии: 24
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