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Истории из жизни

То ли девочка, то ли видение

Это очень коротенькая история. Случай, рассказанный мне моей хорошей знакомой, произошёл с её соседкой (назовём её Лена). Далее со слов знакомой.

"Произошло это накануне Нового 2014 года. Однажды вечером, как обычно, в ожидании мужа, Лена сидела в своём любимом кресле в зале и читала. Тихонько работал телевизор, час был поздний.
В какой-то момент она отчётливо почувствовала на себе чей-то взгляд. Лена подняла голову от книги и оцепенела - к ней из коридора не спеша шла маленькая девочка, на вид - лет шести.
Детей у них нет, дома она находилась одна, ни в какое сверхъестетсвенное Лена никогда не верила, но ведь ребёнок откуда-то здесь взялся?
Находясь в состоянии тихого шока, она решается спросить:
- Ты кто?
Девочка вдруг вскрикнула и начала рыдать, но через мгновение прекратила и низким мужским голосом произнесла:
- Я - папа твой!

Вот тогда впервые соседка крестилась как сумасшедшая и причитала:
- Господи, спаси и сохрани!
Видение исчезло, но тут же последовал телефонный звонок. Звонила сестра Лены с печальной новостью о том, что их отец только что скончался.
А рассказала она это, когда пришла ко мне и принесла пирожки на помин отцу".

На этом всё.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 11:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:34 by WestaПросмотров: 1 361Комментарии: 24
+29

Ключевые слова: Девочка крик страх смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Квантовый Переход
Вчера, 10:58
+10
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Кошмар! flushed Упаси Бог, такое пережить, поседеешь.
Чисто предположение, что это могли быть "шутки" домового. Девочка.... Потому что от сестры она узнала в итоге о смерти отца. Но так поди разбери "их" логику. Плюс.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: marlin
Вчера, 11:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: (517|-2)
Публикаций: 6
Комментариев: 585
Даже непривычно, обычно коменты автора больше чем все истории вместе взятые)) Не знаю, заезжено домового приплетать везде, но наверное приплету. Все время предупреждает или когда поздно, или когда не знаешь что и где делать. В любом случае толку ноль от этого. А так страшновато это все представить. Маленькая девочка навивает больше страха, чем лохматое душащее нечто. Пришла тут видите ли, как каравелла, вся в зелёных соплях, прохладной ночью после жаркого дня. Девочка - привиденье wink
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#3 написал: Westa
Вчера, 11:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Цитата: Квантовый Переход
Кошмар! flushed Упаси Бог, такое пережить, поседеешь.
Чисто предположение, что это могли быть "шутки" домового. Девочка.... Потому что от сестры она узнала в итоге о смерти отца. Но так поди разбери "их" логику. Плюс.

БлагоДарю за Вашу версию! У меня тоже была эта мысль, чем объяснить такой внешний вид..
Цитата: marlin
Даже непривычно, обычно коменты автора больше чем все истории вместе взятые)) Не знаю, заезжено домового приплетать везде, но наверное приплету. Все время предупреждает или когда поздно, или когда не знаешь что и где делать. В любом случае толку ноль от этого. А так страшновато это все представить. Маленькая девочка навивает больше страха, чем лохматое душащее нечто. Пришла тут видите ли, как каравелла, вся в зелёных соплях, прохладной ночью после жаркого дня. Девочка - привиденье wink

joy я ж предупредила в самом начале, что буду очень краткой, со мной иногда и такое случается)) А Леонидова ты, конечно, лихо переплюнул))

Ну, а серьёзно, если, то Марина (моя знакомая) вместе с успокоившейся Леной тоже сошлись на версии о домовом, поскольку это было хоть и жуткое, но своего рода "оповещение".. а по поверьям - это главная серьёзная миссия домовых (а не только по углам печеньки ныкать)..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#4 написал: акжана
Вчера, 11:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (497|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 612
Похоже, что домовой предупредил о смерти отца. Какой "заботливый" домовой попался. Однако увидев такое и поседеть можно.
ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#5 написал: Asheera
Вчера, 11:39
+4
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Страх какой! Я не думаю, что это домовой, это вестник. Хотя кто их разберет.
Когда умер мой дед, мне кто-то невидимый долго стучал в окно снаружи, а этаж-то третий! И было жуткое чувство, что на тебя оттуда СМОТРЯТ, прямо в нутро. Такое, наверное, чувствует охотник в лесу, когда за ним хищник крадется.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#6 написал: Westa
Вчера, 11:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
акжана
Похоже, что домовой предупредил о смерти отца. Какой "заботливый" домовой попался.

Действительно, с "заботой" он чуть было не перестарался.. unamused

Asheera
Страх какой! Я не думаю, что это домовой, это вестник. Хотя кто их разберет.
Когда умер мой дед, мне кто-то невидимый долго стучал в окно снаружи, а этаж-то третий!

А это не одно и то же? К примеру, на родине моей бабушки домового называют одним словом "вестит"..
Про стук в окно, это тоже очень страшно.. и это нередкий случай, причём, как до печального события "стучат", так и сразу после него могут..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#7 написал: Asheera
Вчера, 12:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Цитата: Westa
А это не одно и то же? К примеру, на родине моей бабушки домового называют одним словом "вестит"..
Про стук в окно, это тоже очень страшно.. и это нередкий случай, причём, как до печального события "стучат", так и сразу после него могут..

По-разному везде толкуют. Даже люди "видящие". В деревне, где росла моя бабушка, такое деление есть.
Вообще, что это за домовой такой, который готов хозяйку до сердечного приступа довести! uzas
У меня стук в окно был аккурат в момент смерти деда, в 11 утра. Узнали мы на следующий день только.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#8 написал: Калина74
Вчера, 12:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 370
Чего бы это ни было - видение, галюник или какая-то потусторонняя суть - но это очень страшно. И неспроста ведь оно явилось, надо же... Вот такие истории и нужны сайту
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#9 написал: Westa
Вчера, 13:54
+2
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Asheera
Вообще, что это за домовой такой, который готов хозяйку до сердечного приступа довести! uzas
У меня стук в окно был аккурат в момент смерти деда, в 11 утра. Узнали мы на следующий день только.

Да они все какие-то не особо щепетильные эти домовые.. Мы для них, очевидно, не диковинка, а они для нас очень даже)

Перед смертью моего отца стука не было, но веститы были.. Неделю до его смерти включался видак сам, я со школы приходила, а он включен, мигала красная кнопочка, и кассета вправлена.. Пробовала говорить с родителями, но они отмахивались, мол, некогда, не до того.. а ровно за сутки до страшного момента часы в стенном шкафу остановились на 6:45.. именно в это время папы на следующее утро не стало..

Проверять часы и аппаратуру нам тогда было недосуг, но всё исправилось само..
Часы пошли, а видак больше не включался сам собой..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#10 написал: Asheera
Вчера, 14:07
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 153
Света, сочувствую утрате ((
У нас дома странная похожая непонятка творилась:
стоило выйти из гостиной, где работал телевизор, как канал уже другой по возвращении работал. Канал сам по себе переключался, когда никого в комнате не было. Давно было дело, телевизоры тогда без пультов были, на это не спишешь. Года два такое творилось, потом прошло. Никто не умирал, ничего плохого не происходило.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Минди
Вчера, 14:07
+3
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Публикаций: 4
Комментариев: 372
Вот это жуть! ogo Окочуриться от сраха можно.У нас накануне смерти мамы у бабушке лопнуло, прям взорвалось большое зеркало. Сама видела - одна рама осталась. От таких вестников и поседеешь, а то и полысеешь! Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#12 написал: Tigger power
Вчера, 16:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
Домовых много, характеры у всех разные, темперамент тоже))) ну жуть конечно, легче пережить лохматое нечто, чем девчулю говорящую мужицким голосом) история шикарна конечно, волосы дыбом+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#13 написал: Talisha
Вчера, 16:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
Как из какого-то ужастика...жуть. Может правда домовой так донес информацию?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#14 написал: Black Bagira
Вчера, 16:57
+2
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Репутация: (256|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 507
Я очень любила свою мамочку думала, что не смогу пережить её смерть и всегда уверена была, что я почувствую приближение её смерти или какие то знаки будут, нупросто почти не сомневалась в этом... но ничего подобного не было: ни стуков, ни знаков, только сны какие то тревожные были(
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#15 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 17:01
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
Надо признать, покойный папенька выбрал своеобразное обличие для появления перед дочерью. Реально - лучше бы чудищем лохматым обернулся; от него и то не так страшно было бы услышать что-то подобное.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#16 написал: Вареньевна
Вчера, 18:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
Тут не только поседеть, полысеть и все такое... тут вообще коньки можно отбросить. Жуть... Плюс конечно
Зарегистрирован: 4.02.2017
#17 написал: Westa
Вчера, 18:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Asheera, благодарю, Оля, и взаимно - по поводу дедушки..
Talisha, пока никакой другой нет идеи.. есть категория сущностей, которые деятельны за счёт человеческой энергии и, теоретически, произошедшая с Леной реакция - страх и истерика - это отличная для них пища, но тогда такое проявление не должно было стать единственным..
Black Bagira, сочувствую Вам.. это и мой самый большой страх(
Winnie-the-Pooh, хз, мне, всё же, кажется, что это точно был кто угодно, но только не папа..
Минди, сочувствую Вам.. И надо же.. такое явное физическое проявление.. у меня предупреждения чаще всего через сновидения идут, но только - что толку.. confused
Tigger power, да уж.. этот попался - большой оригинал)
Вареньевна, согласна с Вами, особенно, если человек сердцем не очень здоров..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#18 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (751|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 595
АААА!!!! Мля!!! .... Вот сижу, вечер, тихо телевизор бурчит, сам истории на сайте читаю.... Представил... Жооооо.!!!! ogo

Не относящееся к сей истории история: "Друг за компом допоздна засиделся, решил пойти кофейку на кухню замутить.... Свет во всей квартире выключен, только на кухне горит и из комнаты монитор подсвечивает..... И тут видит: со стороны комнаты стул-клесло прикомпьютерное, (ну как во всех офисах такое), из стороны комнаты небольшими рывками медленно движеться.... Всё ближе и ближе... друг аж про кофЭ своё забыл.... Страшно - жуть....
Как оказалось, черепаха из лотка вылезла как-то, под крестовину стула забралась и там застряла, а потом на свет вместе со стулом и поползла....."
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#19 написал: Westa
Вчера, 22:08
+4
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Цитата: alex.kuzmenko2017
И тут видит: со стороны комнаты стул-клесло прикомпьютерное, (ну как во всех офисах такое), из стороны комнаты небольшими рывками медленно движеться.... Всё ближе и ближе... друг аж про кофЭ своё забыл.... Страшно - жуть....
Как оказалось, черепаха из лотка вылезла как-то, под крестовину стула забралась и там застряла, а потом на свет вместе со стулом и поползла....."

С моей мамой произошёл аналогичный случай буквально на днях..
Ждала гостей, побежала на рынок, помимо всего прочего купила огромного карпа.. Пока разувалась, положила пакет с ним на тумбочку в прихожей..

Закрутилась, разбирала сумки на кухне, слышит шум подозрительный в квартире, словно шуршание и огромные шлепки по поверхности.. Обомлела, испугалась.. Подождала - звук через промежутки возобновляется, и это точно в квартире..
Взяла на всякий пожарный доску разделочную vetka , двинулась на разведку.. Исследовав короткими перебежками жилище и не обнаружив присутствия живой души, стала на всякий случай уже подозревать потустороннюю, пока, наконец, карп в тщетных прпытках быть мамой замеченным, упал в коридоре на пол..

К слову сказать - карп был выпотрошеный..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#20 написал: ПинкиПай
Вчера, 23:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 181
Такая короткая история и такая до мурашек страшная! scream
Зарегистрирован: 9.08.2012
#21 написал: Марья
Вчера, 23:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Ага, короткая и жуткая... flushed Недавно здесь читала историю, как кот бежал по дороге за матерью с ребёнком , а потом сел на дорогу и что-то сказал человеческим голосом... Они убежали. Это примерно из той же серии... Только и убежать то некуда, если эта девочка в прихожей была.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#22 написал: mi2017
Вчера, 23:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
[quote=Westa]акжана [quote]Похоже, что домовой предупредил о смерти отца. Какой "заботливый" домовой попался.[/quote]
Действительно, с "заботой" он чуть было не перестарался.. unamused

Asheera [quote]Страх какой! Я не думаю, что это домовой, это вестник. Хотя кто их разберет.
Когда умер мой дед, мне кто-то невидимый долго стучал в окно снаружи, а этаж-то третий![/quote]
А это не одно и то же? К примеру, на родине моей бабушки домового называют одним словом "вестит"..
Про стук в окно, это тоже очень страшно.. и это нередкий случай, причём, как до печального события "стучат", так и сразу после него могут..[/i[quote=Westa]акжана [quote]Похоже, что домовой предупредил о смерти отца. Какой "заботливый" домовой попался.[/quote]
[i]Действительно, с "заботой" он чуть было не перестарался.. unamused

Asheera [quote]Страх какой! Я не думаю, что это домовой, это вестник. Хотя кто их разберет.
Когда умер мой дед, мне кто-то невидимый долго стучал в окно снаружи, а этаж-то третий![/quote]
А это не одно и то же? К примеру, на родине моей бабушки домового называют одним словом "вестит"..
Про стук в окно, это тоже очень страшно.. и это нередкий случай, причём, как до печального события "стучат", так и сразу после него могут..[/quote]
Светик, а помнишь, мне в ноябре 2015 в окно стучали (тоже 3 этаж)? Сейчас пришло в голову... ведь как раз в это примерно время Марина умерла в больнице, жена моего брата!

Цитата: Westa
Цитата: alex.kuzmenko2017
И тут видит: со стороны комнаты стул-клесло прикомпьютерное, (ну как во всех офисах такое), из стороны комнаты небольшими рывками медленно движеться.... Всё ближе и ближе... друг аж про кофЭ своё забыл.... Страшно - жуть....
Как оказалось, черепаха из лотка вылезла как-то, под крестовину стула забралась и там застряла, а потом на свет вместе со стулом и поползла....."

С моей мамой произошёл аналогичный случай буквально на днях..
Ждала гостей, побежала на рынок, помимо всего прочего купила огромного карпа.. Пока разувалась, положила пакет с ним на тумбочку в прихожей..

Закрутилась, разбирала сумки на кухне, слышит шум подозрительный в квартире, словно шуршание и огромные шлепки по поверхности.. Обомлела, испугалась.. Подождала - звук через промежутки возобновляется, и это точно в квартире..
Взяла на всякий пожарный доску разделочную vetka , двинулась на разведку.. Исследовав короткими перебежками жилище и не обнаружив присутствия живой души, стала на всякий случай уже подозревать потустороннюю, пока, наконец, карп в тщетных прпытках быть мамой замеченным, упал в коридоре на пол..

К слову сказать - карп был выпотрошеный..

Карпы - они такие! Я видела, как у соседки на сковородке прыгали КУСКИ карпа! Капец....
Зарегистрирован: 20.02.2017
#23 написал: Westa
Вчера, 23:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Цитата: mi2017

Светик, а помнишь, мне в ноябре 2015 в окно стучали (тоже 3 этаж)? Сейчас пришло в голову... ведь как раз в это примерно время Марина умерла в больнице, жена моего брата!
Карпы - они такие! Я видела, как у соседки на сковородке прыгали КУСКИ карпа! Капец....

Вот.. я про стук помнила твой случай, а про Марину не сопоставила даже..
Про карпа, прыгающего на сковородке - хлеще ужастика.. unamused
Зарегистрирован: 12.02.2017
#24 написал: Latta
Сегодня, 02:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 168
Зеркальный, наверно, карп оказался. Мистический!

По истории: неведомые сверх-силы, тщательно поразмыслив, приняли самый безобидный, казалось бы, облик: милой дошкольницы, но не учли в своих стараниях, что для нас, земных созданий, подобный способ подсказки это предельный жесткач! Они там, в своей канцелярии, такие наивные.
Зарегистрирован: 28.04.2012
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