Деревенский фольклор

Летяга Просмотров: 951 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 11:41 by

Относительно далеко от моего города находится деревня, называется «Осиновка». Искать на картах бесполезно: таковых деревень по всей необъятной десятки, если не больше, а более конкретного расположения деревни я давать не хочу по своим причинам. В этой деревне у меня живет в основном родня по материнской линии, кому за 60.Я туда несколько раз приезжал, в основном летом. Деревенька в принципе небольшая, жил у сестры бабушки. Место там красивое. Позади деревни находятся холмы. Невысокие, самый большой был высотой метров 10-15 от силы. На некоторых холмиках росли березы, что придавало еще большей красоты этому месту. Земля вокруг деревни была нетронутой, поэтому невысокие сопки уходили в даль. Я помню, иногда на закате, если небо было облачным, можно было встать на самый высокий холм и любоваться, как теплый ветер колышет траву на оранжевых от заката кусках земли.С другой стороны деревни был огромный, густой хвойный лес. Никак не могу забыть, как просыпался рано утром, чтобы застать раннюю зарю, когда одна часть неба наливалась рассветом, а вторая была еще во владениях ночи. Тогда лес выглядел особенно прекрасно. Какие-то части его уже становились зелеными, другие были синими. Нередко понизу стелился еще предрассветный туман, выходящий из леса. Лес на глазах просыпался. В глубине леса царствовала тишина, очень редко раздавался стук дятла вдалеке, или хруст веток под лапами какого-то животного. До сих пор помню, что где-то в чаще, у поваленной сосны, течет небольшой ручеек. Во всем лесу воздух был неописуемым, из-за него хотелось задержаться там подольше.Тем не менее, приезжаю я в Осиновку редко, один раз в 2-3 года примерно. Несмотря на красоты того места, мне больше нравится цивилизация. К тому же, к сожалению, лес начали потихоньку вырубать, а холмы ровнять для будущей, на сколько я понял, застройки.Сам я в Осиновке ничего странного не замечал, но старался собирать рассказы тех, кто там жил. Получился такой, своего рода, сборник слегка криповых деревенских историй. Сейчас я все более-менее отредактировал и желаю поделиться им с вами.Многих в детстве пугали всякими злыми бабайками, дядями и другими НЕХами, которые должны были наказать непослушного ребенка. Осиновка не стала исключением. Там детей пугали «Ушой» (производное от «Уша»).Уша представляла из себя высокую худую женщину с выкрученными назад босыми ногами. Волосы у нее были седыми, грязными, длинными и более походили на паутину, чем на волосы. Вся она была перемотана какими-то тряпками, лица видно не было. По рассказам, руки по локоть у этого существа были привязаны к туловищу. Ковыляла эта худая фигура крайне неуклюже и приходила со стороны холмов обычно на закате. При ходьбе существо издавало тихий звук, похожий на «уш», (по всей видимости, выкрученные ступни создавали дискомфорт) отсюда и название. Уша ковыляла вдоль домов ища непослушных детей, если таковых находила, резко набрасывалась на них, хватала мертвой хваткой и уводила за собой, за холмы. Считалось, что Уша слепая и ищет своих потерянных детей, которые были непослушными и из-за этого пропали, таким образом принимает чужих детей за своих, а понимает, что ошиблась, уже у себя в хижине, но ребенка домой уже не отпускает…Эта история относительно новая, произошла в начале 2000. Ее я узнал уже от местных жильцов. Героиней этой истории стала (на тот момент) девушка лет 25, которая перебралась в Осиновку из-за ее красот. Дом девушке достался от почивших родителей. Девушка была с ребенком.В принципе все было хорошо, с соседями она не ссорилась, денег хватало, за дитем ухаживала сама. Но в один день все поменялась. Как говорят местные, тогда была поздняя весна. Дело было вечером. Уже готовясь ко сну, девушка услышала, что кто-то долбится в дверь. Нехотя она встала и открыла. На пороге стояла сгорбленная незнакомая бабка в черной одежде. Даже кисти рук были в черных перчатках, несмотря на жару. Только бледнющее лицо выглядывало из-под ткани. Бабка посмотрела на девушку, секунду помолчала, а потом начала басистым голосом говорить, что-то типа: «Это мой дом, отдай мне его!», но порог не переступала. Девушка испугалась и закрыла дверь перед носом старухи, после этого последняя замолчала.Утром девушка обнаружила, что весь дом снаружи был покрыт какими-то вырезанными символами. Даже на стекле они были нацарапаны, но не глубоко. Причем все было сделано очень аккуратно и кропотливо, но девушка, напуганная старухой и не спавшая всю ночь, не слышала никаких странных звуков.Увидев эту письменность на своем доме, героиня этого рассказа впала в истерику, начала быстро собирать вещи, что бы уехать, во время это действия, удивленные состоянием домика соседи расспросили ее о происшествии, конечно, никто ничего не слышал про странную старуху.Девушка уехала в город в тот же день, а через пару недель этот дом сгорел.Примерно в 500 метрах от крайнего дома в Осиновке находится деревенское кладбище. Если я не ошибаюсь, такое расстояние было выбрано не случайно. Вроде бы вокруг кладбища должно быть расстояние до колодцев и огородов, потому что почва становится ядовитой. Но я не о том.Многие жители этой деревни рассказывают эту историю. Давно в Осиновке жила одна баба, звали Варварой кажется. Она была, что называется, «не от мира сего». Ходила, все время что-то под нос бубнила, хихикала не к месту и т.д. По рассказам, она такой была не всегда, поехала крышей после того, как пьяного мужа собаки загрызли. Любила она его сильно, вот и сошла с ума. Соседи старались помогать Варваре, чем могли. Продуктами, чинили, если у нее что-то сломается, короче, заботились о ней.Рядом с ее домом как раз проходила тропинка к кладбищу. Варвара часто выходила на ту тропинку, становилась и смотрела в сторону могилок, причем, на само кладбище она не заходила.Ну и вот, одним сентябрьским вечером, Варвара опять пошла на свою тропинку, но довольно быстро вернулась. Понятия не имею, что там случилась, но довольная девушка с широкой улыбкой бегала по деревне и радостно кричала, что, этой ночью, наконец-то, ее навестит ее муж – Алёшенька, потому что именно в эту ночь следует ждать гостей с кладбища.Если верить рассказам жителей Осиновки, то не до конца понятно, навестили ли Варвару гости или нет, так как в ту ночь она пропала с концами. Зашли ее на утро проведать, а изба пустая. С милицией долгих разборок не было, никаких следов и улик не нашли, как и тело. Девушка будто испарилась.Эта история произошла с братом моей бабушки. Героя зовут Василий. Знаю я об этом случае от бабушки, так как с этим родственником вижусь крайне редко, реже даже, чем приезжаю в Осиновку.История произошла в 2010 году. Тогда герой этих событий пошел на праздник к своему знакомому. Вроде бы был день рождения. История происходила осенью. Торжество происходило хорошо, стол прямо трещал от яств. Народу было много, все веселились. Стемнело тогда рано. На улице стрекотали сверчки, прохладный ветер шелестел ветки деревьев и кустов. Ну и вот в какой-то момент Василий решил отлучится по нужде в сортир. Кто не знает, в деревнях сортиры в основном стоят на участке в метрах 5-8 от домика, поэтому до него нужно идти по улице. В общем, справил он нужду, выходит из сортира и видит, что примерно метрах в двух от него в темноте стоит высокая фигура. Виден только силуэт и глаза – глазищи у него были прямо отчетливы, в отличии от тела. Ну и вот, стоит Василий напротив незнакомца, оба не двигаются около секунд трех, а потом черная фигура резко прыгнула в сторону заброшенного участка по соседству и, по всей видимости, перемахнула через 2-метровый забор одним прыжком.Василий после этого влетел в дом, где шло застолье, как Усейн Болт, начал там орать, мол, что это за херня, кто прикалывается. Как оказалось, никто про это не был в курсе, и все сидели в домике. К слову, дядя Василий всю жизнь был убежденным трезвенником и никогда, тем более в тот день, не пил ничего алкогольного.Говорят, что в лесу, что растет около Осиновки, есть странное место. Из-за этого места в лес стараются ходить как можно меньше. Я не особо понял, где конкретно находится та поляна, но, видимо, глубоко в чаще. По рассказам людей к ней ведет тропинка, но непонятно, кто ее протоптал. Деревья в том месте высохшие и скрюченные. Но там всегда много грибов, так эту поляну и нашли. И считают, что на этой поляне черти водятся.Моя бабка говорила мне, что там часто летают шаровые молнии, вот прям слишком часто и по несколько штук, и даже тогда, когда их, по идее, быть не может. К тому же некоторые жильцы Осиновки, которых я спрашивал насчет той поляны, говорили, что там иногда появляются следы очень странных животных.Рассказывали еще про одного мужика, который зачем-то пошел в лес и пропал. Искали его тщательно по лесу. Нашли только на четвертые сутки. Он сидел на пеньке и находился явно не в себе. Нес какую-то чушь, медленно ходил, заикался постоянно, хотя до этого речь у него была хорошо поставленной. Где он находился все это время, внятно объяснить не смог, много раз упоминал, что забрел на поляну, и огоньки его забрали. Куда именно «огоньки» его забрали не говорил. Бубнил что-то еще про то, что нужно скорее вытереть пол с потолка и подобный бред. Короче, так не пришел в себя и остался местным деревенским дурачком, который пару лет назад умер.Эту историю мне рассказывали местные пацаны. История тоже относится к Осиновке, так что, думаю, в этот сборник она подойдет. Примерно в километре от Осиновки, в стороне ближайшего населенного пункта, есть небольшая речка. Самое глубокое место там едва достигает пяти метров. Туда часто бегает детвора искупаться, ибо вода почти всегда теплая и чистая.Как заявляли рассказчики, летом прошлого года они ходили на ту речку довольно часто, и вот, в середине августа, произошел этот инцидент. Придя в тот день на берег, один внимательный увидел, что примерно в метре от берега под водой находится какой-то деревянный сундучок. Ну они его выловили. По их словам, все время было ощущение, что за ними следят. Ящик был закрыт на хлипкий ржавый замок, так что проблем с открытием не возникло – пацаны раздолбали его камнем. Открывают, а там – волосы. Причем прилично так, будто девка с волосами до копчика их сбрила и засунула в этот сундук, но волосы были разных цветов. Копаться было в этом мерзко, поэтому решили скинуть ящик в глубокий овраг, чтобы не загрязнять речку. Говорят, через пару дней сундук из оврага пропал, что вызвало еще больше вопросов, так как сундучок был достаточно тяжелый, а овраг глубиной метра 3, и кому надо было вытаскивать ящик с чужими волосами – непонятно.Много людей заявляют, что видели лешего, ну или по крайней мере встречались с ним. Один мужик мне рассказ следующую стори. На тот момент дядьке было около 25 лет, он любил ходить в лес за грибами. В деревне он родился и провел всю свою жизнь, так что весь лес знал наизусть, как он говорил, даже с завязанными глазами бы легко вышел к деревне.Пошел он, значит, одним днем в лес. Набрал себе целую корзинку опят и лисичек, обрадовался этому, решил идти обратно и забрел на одну поляну. На поляне стояли два дерева, и оба были без коры вплоть до крон. Мужик охренел, ибо не знал, как так можно было в чаще леса содрать кору с двух высоких деревьев, да и зачем. Походил он по поляне и пошел на выход к лесу, но не все так просто. Через пять минут опять вышел на ту же поляну. Тут дядька охренел, думает, может свернул он не туда, пошел дальше, но вскоре опять вышел на поляну. Тут дядька, в полном недоумении, решил сесть на пенек и хорошенько подумать, что происходит. И вот как только он сел на имевшийся пенек, он услышал, как где-то сзади треснула ветка и кто-то издал странный звук, отдаленно напоминавший что-то среднее, между ржанием лошади и хрюканьем. От этого у мужика пошли мурашки по коже, звук был совершенно неуместный. Кабанов в лесу Осиновки не было никогда, да и не издают таких звуков кабаны. Дядька замер, звук повторился, но на этот раз немного ближе.Тут мужик подорвался с пенька и побежал, бросив корзинку, в противоположную от звука сторону. По его словам, через пять минут он уже выбежал к деревне, а треск веток позади преследовал его почти весь путь.Кстати, поляну ту, как я понял, больше никто не видел, а дядька наотрез отказался ходить в лес, тем более искать ту поляну.Наряду с Ушой, в Осиновке есть еще одна, похожая байка, только её описание немного скромнее. Популярен этот персонаж в основном среди мелких, но все равно довольно жуткий. По рассказам детворы, этого персонажа называют «ходунок» – название дебильное и не совсем подходящее под описание ходунка, но, тем не менее, так его называют.По заверению ребят, ходунка можно встретить ночью на холмах. Представляет он из себя фигуру, ходящую на четырех лапах, с туловищем человеческих размеров, но с очень длинными конечностями. Одна конечность размером около двух-трех метров, из-за этого складывается впечатление, что фигура ходит на ходулях. В темноте было бы трудно заметить этот худой силуэт, если бы не два ярко светящихся глаза. Говорят, что ходунок что-то ищет на холмах, но что – не знает никто.Эту историю мне рассказывала бабушка и по ходу рассказа несколько раз крестилась. Живет в Осиновке одна женщина (сейчас уже скорее бабушка), которая столкнулась в конце 90х с чем-то вроде домового, или хз что это еще такое.У нее был муж, кажется, Павлом звали, если я ничего не путаю, ну да не суть. Тогда денег в их семье было мало, еды не хватало. Муж не пил, жену не бил, по хозяйству помогал, был красив и т.д. По словам бабушки, этой женщине (имя ее забыл спросить, назовем ее Марией) все в округе завидовали, какой у нее муж. Обоим было тогда за 40. Ну и вот. От матери жены достались семье иконы, но так как и Мария, и Павел были неверующими, а наследство выкидывать было неудобно, держали их в мешке где-то в домике. Но когда уже больше не откуда было получить денег, муж решился съездить в город и продать иконы. Жена не возражала, потому что есть было нечего. Уехал он на целый день. Мария к вечеру уже переживать начала, но когда вернулась домой от соседки, когда уже стемнело, обнаружила в доме мужа. Тот сидел за столом и смотрел на Марию добрым взглядом, подпирая щеку одной рукой. Единственным источником освещения была свеча, стоявшая на столе, рядом с Павлом (семье электричество отключили давно за неуплату). Женщина начала расспрашивать, чего он так долго и продал ли иконы, как тут Павел дунул на свечу. В темноте не было ничего видно, но, когда Мария зажгла спичку, она увидела, что в доме никого больше нет. Испугалась она тогда знатно, прибежала к соседке и той пришлось отпаивать Марию валерьянкой. Как выяснилось потом, Павел еще на подъезде в город попал в аварию с летальным исходом.Двоюродный брат моей матери (назовем его Стас), который проживает в деревне, на мой вопрос о странных событиях рассказал мне эту историю.Происходило все ночью Ивана Купалы. Кто не знает, это ночь с 6 по 7 июля.Сложилось так, что он 6 июля работал весь день, сильно устал и от этого рано лег спать. По его словам, проснулся он непонятно от чего. Смотрит – а на часах полночь. Пытается снова уснуть, но не получается. И в какой-то момент понимает, что за окном что-то светится.А у него около дома, примерно в 10 шагах ходьбы, находится колодец и светится именно он. Свет был ярко-синий. Стас вышел к колодцу, решил посмотреть, что происходит. Вся деревня была мертвенно тихой, видимо все, кто не спит, ушли на речку колядовать (или как это называется). Заглядывает он, значит, внутрь и, по его словам, ему показалось, что он спит, Стас даже укусил себя в руку, но не проснулся. Колодец был глубиной метров 10, но тогда он был определенно глубже. Все внутри него было озарено синим светом, исходившим непонятно откуда, а по стенкам колодца росли какие-то толстые корни. причем определенно росли вверх, а снизу летали маленькие огоньки. К чему именно крепились корни разглядеть не получилось. В один момент Стасу даже показалось, что он услышал с глубины колодца девчачий смех.После услышанного хохота Стас перекрестился и пошел домой.На утро он проверил тот колодец – никакого света, корней и огоньков там не было. Говорит, что если бы не оставшийся укус, то посчитал бы, что все это ему приснилось.Автор - uTterBrod3213.

Ключевые слова: Осиновка фольклор деревенские байки лес колодец деревня

Другие, подобные истории: