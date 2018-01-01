Заброшенные деревни Каргополья

Заброшенные деревни КаргопольяНеделю назад я вернулся из небольшой экспедиции по югу нашей области, в программе были покинутые деревни, заброшенные храмы и всякая другая интересная всячина. Традиционно завернули в Красную Лягу и уникальную Кучепалду. Но здесь будет не только она, а сборная солянка из трех покинутых деревень!
Каргополье (Архангельская область) - это клещевой рай, поэтому всегда поездки по нему - постоянная смена одежды, с энцефалиткой и запахом аэрозоли ту не расстаешься всю поездку.
А в таких зарослях без этого никуда.
Дома все разной сохранности. Что-то совсем развалилось - откровенных руин тут не будет. Как это:
А что-то идеальной сохранности, с утварью и все незамысловатой деревенской обстановкой и советским шармом.
Кровать с подстилкой из травы, на стенах тоже "букеты". Все это перебивает запах затхлости и покинутости.
На Каргополье офигенные печи!
Много в домах своедельного. Например, такие ящики от комода.
Или шкафы-перегородки!
Привычные всем железные кровати.
Внешне дома выглядят мощно, я б сказал - монументально!
Некогда резное богатое крыльцо.
Нутрянка у большей части домов такая.
А есть и хорошие образчики.
Ну и пара деталей.
Если что - это икона.
Спасибо! Всем хорошей недели и отличных выходных!
Автор - Стрыйчич Лины (Kamelopardalis).
Источник (закрытый блог).
Сегодня, 15:06 by LynxПросмотров: 38Комментарии: 0
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