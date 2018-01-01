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Заброшки


Страшно интересно / Заброшки

Заброшенные деревни Каргополья

Неделю назад я вернулся из небольшой экспедиции по югу нашей области, в программе были покинутые деревни, заброшенные храмы и всякая другая интересная всячина. Традиционно завернули в Красную Лягу и уникальную Кучепалду. Но здесь будет не только она, а сборная солянка из трех покинутых деревень!
Заброшенные деревни Каргополья

Каргополье (Архангельская область) - это клещевой рай, поэтому всегда поездки по нему - постоянная смена одежды, с энцефалиткой и запахом аэрозоли ту не расстаешься всю поездку.
Заброшенные деревни Каргополья

А в таких зарослях без этого никуда.
Заброшенные деревни Каргополья

Дома все разной сохранности. Что-то совсем развалилось - откровенных руин тут не будет. Как это:
Заброшенные деревни Каргополья

А что-то идеальной сохранности, с утварью и все незамысловатой деревенской обстановкой и советским шармом.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

Кровать с подстилкой из травы, на стенах тоже "букеты". Все это перебивает запах затхлости и покинутости.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

На Каргополье офигенные печи!
Заброшенные деревни Каргополья

Много в домах своедельного. Например, такие ящики от комода.
Заброшенные деревни Каргополья

Или шкафы-перегородки!
Заброшенные деревни Каргополья

Привычные всем железные кровати.
Заброшенные деревни Каргополья

Внешне дома выглядят мощно, я б сказал - монументально!
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

Некогда резное богатое крыльцо.
Заброшенные деревни Каргополья

Нутрянка у большей части домов такая.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

А есть и хорошие образчики.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

Ну и пара деталей.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

Если что - это икона.
Заброшенные деревни Каргополья
Заброшенные деревни Каргополья

Спасибо! Всем хорошей недели и отличных выходных!
Автор - Стрыйчич Лины (Kamelopardalis).
Источник (закрытый блог).
Сегодня, 15:06 by LynxПросмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Каргополье заброшенная деревня старые дома заброшка поход отчет

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