Заброшенные деревни Каргополья

Lynx Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:06 by

Неделю назад я вернулся из небольшой экспедиции по югу нашей области, в программе были покинутые деревни, заброшенные храмы и всякая другая интересная всячина. Традиционно завернули в Красную Лягу и уникальную Кучепалду. Но здесь будет не только она, а сборная солянка из трех покинутых деревень!Каргополье (Архангельская область) - это клещевой рай, поэтому всегда поездки по нему - постоянная смена одежды, с энцефалиткой и запахом аэрозоли ту не расстаешься всю поездку.А в таких зарослях без этого никуда.Дома все разной сохранности. Что-то совсем развалилось - откровенных руин тут не будет. Как это:А что-то идеальной сохранности, с утварью и все незамысловатой деревенской обстановкой и советским шармом.Кровать с подстилкой из травы, на стенах тоже "букеты". Все это перебивает запах затхлости и покинутости.На Каргополье офигенные печи!Много в домах своедельного. Например, такие ящики от комода.Или шкафы-перегородки!Привычные всем железные кровати.Внешне дома выглядят мощно, я б сказал - монументально!Некогда резное богатое крыльцо.Нутрянка у большей части домов такая.А есть и хорошие образчики.Ну и пара деталей.Если что - это икона.Спасибо! Всем хорошей недели и отличных выходных!Автор - Стрыйчич Лины (Kamelopardalis).

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