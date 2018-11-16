Мистические случаи из жизни

Новость отредактировал Фея леса - Вчера, 13:21

Фея леса Просмотров: 1 342 Комментарии: 21 +20 Вчера, 11:38 by

Иногда неведомые силы спасают людей от неминуемой гибели. Как можно с точки зрения здравого смысла объяснить два этих случая?«У меня было прошлой зимой такое: иду я рядом с домом, вдруг слышу, что меня кто-то окликает, я оборачиваюсь - посмотреть, кто это был, но сзади никого не оказывается и в это время с крыши падает огромная сосулька на то место, где могла оказаться я, если бы не остановилась».«Расскажу случай, который произошел с моим мужем много лет назад. Я в то время в роддоме лежала, а он ехал меня навестить. Вдруг за пару остановок, он выходит практически бессознательно. В общем, только на остановке обнаружил, что вышел. Садится в следующий троллейбус и на перекрестке видит, что первый троллейбус попал в аварию. Практически в то место где он стоял, въехал грузовик. Вмятина, как он рассказывал, была внушительная. Если бы он остался, в лучшем случае, стал бы инвалидом... Бывает и так».А вот эта поразительная история имеет печальный конец, но тем не менее ее главная героиня удивляет своими необыкновенными предчувствиями...«Одна моя знакомая 72 лет к своим преклонным годам не имела даже карточки в поликлинике - не болела. На просьбы сходить проверить здоровье, всегда отвечала - "А зачем лечиться, тут такая жизнь - деньги пролечишь, а тебе кирпич на голову упадет!" Будете смеяться - она погибла от пробитого черепа - кирпич упал. Я серьезно».Большое место в виртуальных рассказах о паранормальных явлениях занимают истории о таинственном исчезновении вещей.Вот, например, такое загадочное событие: «Купили сыну зубную щетку в магазине. По дороге домой, сидя на заднем сидении машины, он держал упаковку с этой щеткой в руках, как родную. Приехали, еще не выйдя из машины, обнаруживаем что щетки нет. "Дани, где щетка?" Он не помнит, в какой момент выпустил ее из рук, и куда она делась. Обыскали ВСЮ машину, на сидении, под сидением, под ковриками- нет щетки. Поругали ребенка, муж высадил нас и уехал по своим делам. Через 10 минут звонит мне с дороги и нервным голосом сообщает, что только что услышал сзади какой-то звук, как хлопок, повернулся - а на сидении, прямо посередине, лежит эта самая чертова щетка»...И это далеко не единичный случай таинственного исчезновения и не менее таинственного возвращения вещей.Вот история, рассказанная другой форумчанкой:«Мы только въехали в квартиру, муж собирал этажерку в пустой комнате на полу. Приходит на кухню, глаза круглые: выложил все детальки по кучкам, все собрал - одной ножки нет. Закатиться не могла - некуда - голый пол. Поискали-поискали, пошли попить чаю, возвращаемся - ножка прямо посреди комнаты лежит»...Можно только гадать, где именно побывали эта щетка или ножка от этажерки — в параллельном пространстве или у домовых, поигравших с новыми хозяевами.Автор - Наталья Трубиновская, исследователь працивилизаций.

Ключевые слова: Мистика пропажа вещей предостережения

Другие, подобные истории: