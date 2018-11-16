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Истории из жизни

Мистические случаи из жизни

Смерть где-то рядом.

Иногда неведомые силы спасают людей от неминуемой гибели. Как можно с точки зрения здравого смысла объяснить два этих случая?
«У меня было прошлой зимой такое: иду я рядом с домом, вдруг слышу, что меня кто-то окликает, я оборачиваюсь - посмотреть, кто это был, но сзади никого не оказывается и в это время с крыши падает огромная сосулька на то место, где могла оказаться я, если бы не остановилась».
«Расскажу случай, который произошел с моим мужем много лет назад. Я в то время в роддоме лежала, а он ехал меня навестить. Вдруг за пару остановок, он выходит практически бессознательно. В общем, только на остановке обнаружил, что вышел. Садится в следующий троллейбус и на перекрестке видит, что первый троллейбус попал в аварию. Практически в то место где он стоял, въехал грузовик. Вмятина, как он рассказывал, была внушительная. Если бы он остался, в лучшем случае, стал бы инвалидом... Бывает и так».
А вот эта поразительная история имеет печальный конец, но тем не менее ее главная героиня удивляет своими необыкновенными предчувствиями...
«Одна моя знакомая 72 лет к своим преклонным годам не имела даже карточки в поликлинике - не болела. На просьбы сходить проверить здоровье, всегда отвечала - "А зачем лечиться, тут такая жизнь - деньги пролечишь, а тебе кирпич на голову упадет!" Будете смеяться - она погибла от пробитого черепа - кирпич упал. Я серьезно».

Чертова щетка.

Большое место в виртуальных рассказах о паранормальных явлениях занимают истории о таинственном исчезновении вещей.
Вот, например, такое загадочное событие: «Купили сыну зубную щетку в магазине. По дороге домой, сидя на заднем сидении машины, он держал упаковку с этой щеткой в руках, как родную. Приехали, еще не выйдя из машины, обнаруживаем что щетки нет. "Дани, где щетка?" Он не помнит, в какой момент выпустил ее из рук, и куда она делась. Обыскали ВСЮ машину, на сидении, под сидением, под ковриками- нет щетки. Поругали ребенка, муж высадил нас и уехал по своим делам. Через 10 минут звонит мне с дороги и нервным голосом сообщает, что только что услышал сзади какой-то звук, как хлопок, повернулся - а на сидении, прямо посередине, лежит эта самая чертова щетка»...
И это далеко не единичный случай таинственного исчезновения и не менее таинственного возвращения вещей.
Вот история, рассказанная другой форумчанкой:
«Мы только въехали в квартиру, муж собирал этажерку в пустой комнате на полу. Приходит на кухню, глаза круглые: выложил все детальки по кучкам, все собрал - одной ножки нет. Закатиться не могла - некуда - голый пол. Поискали-поискали, пошли попить чаю, возвращаемся - ножка прямо посреди комнаты лежит»...
Можно только гадать, где именно побывали эта щетка или ножка от этажерки — в параллельном пространстве или у домовых, поигравших с новыми хозяевами.

Автор - Наталья Трубиновская, исследователь працивилизаций.
Источник.


Новость отредактировал Фея леса - Вчера, 13:21
Вчера, 11:38 by Фея лесаПросмотров: 1 342Комментарии: 21
+20

Ключевые слова: Мистика пропажа вещей предостережения

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 11:51
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (61|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 496
Истории интересные. Но что за чудо профессия
автора такая - исследователь працивилизаций? Вопрос на еще одну мистическую историю.
Конечно, остальные истории в источнике совсем уж не вызывают доверия.
Но за данную подборку от меня +
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Фея леса
Вчера, 11:52
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (4|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 6
Цитата: Фиолетовая Дымка
Но что за чудо профессия
автора такая - исследователь працивилизаций?
Вот что указано в информации об авторе: Ищет следы працивилизаций, снимается в качестве эксперта на ТВ, пишет статьи. На нашем сайте вы можете прочесть и посмотреть видеоотчеты об экспедициях в Египет, Италию, Кипр, Индию, Крит, на Урал, Заполярье и т.д.
Зарегистрирован: 6.01.2020
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 11:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (61|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 496
Цитата: Фея леса
Цитата: Фиолетовая Дымка
Но что за чудо профессия
автора такая - исследователь працивилизаций?
Вот что указано в информации об авторе: Ищет следы працивилизаций, снимается в качестве эксперта на ТВ, пишет статьи. На нашем сайте вы можете прочесть и посмотреть видеоотчеты об экспедициях в Египет, Италию, Кипр, Индию, Крит, на Урал, Заполярье и т.д.

Я так понимаю она ищет следы ранее существовавших цивилизаций. Как тогда, интересно, это может быть связано с данными мистическими случаями? Но благодарю вас за подборку. Случаи довольно интересные.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:17
+3
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Публикаций: 92
Комментариев: 5 787
Первая история вроде уже была.
У меня таинственно исчезла вилка. Но ещё не материализовалась. Ну и ладно relaxed . Пусть будет плата за что-то хорошее
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Kinigos
Вчера, 13:23
+3
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
всегда отвечала - зачем лечиться, .......кирпич на голову упадет!
притянула на свою голову старая.
Зарегистрирован: 5.10.2019
#6 написал: Kinigos
Вчера, 14:10
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: Фиолетовая Дымка
Как тогда, интересно, это может быть связано

Сейчас в метафизике наблюдается тенденция к синкретизму. В одном эзотерическом круге смешаны все направления. У нас в один из приездов Эдуардо Шианка так называемые дипломы (или удостоверения, или сертификаты) выписывала Премавати деви даси. Все друг друга знают, общаются, совместные семинары, церемонии...
Зарегистрирован: 5.10.2019
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:10
+10
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Комментариев: 1 081
Постоянно происходит исчезновение зарплаты! Только получу и...
Прямо беда facepalm
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#8 написал: Lotus
Вчера, 14:13
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 57
А когда то здесь была история про наволочку, которая исчезала и появлялась неожиданно
Зарегистрирован: 25.01.2018
#9 написал: Tigger power
Вчера, 14:48
+5
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Репутация: (2344|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 101
Про кирпич история зацепила прямо за живое, я как то выходила из подъезда и зачем-то тормознула перед тем как пуститься в полную прыть. И вот в это краткий промежуток под ноги мне падают плоскогубцы, как потом оказалась с 5 этажа вроде (там с окном ремонтники ковырялись) . Вальяжной походкой не отличаюсь к сожалению, все бегу куда-то, почему затормозила не понимаю, в голове никаких голосов, рядом тоже) но по кумполу нехило бы получила. Страшно подумать - какой-то миг или шаг разделяют жизнь и смерть. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#10 написал: Kinigos
Вчера, 14:56
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 310
Цитата: Tigger power
падают плоскогубцы,

Передо мной как-то кастрюля с борщем, даже поварешка внутри была. В другой раз тазик с винегретом спикировал. Нет бы что доброе...
Зарегистрирован: 5.10.2019
#11 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:01
+4
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Репутация: (102|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 929
Цитата: ПИК НИК
Постоянно происходит исчезновение зарплаты! Только получу и...
Прямо беда

Ага, прямо как у Винни-Пуха:"Но мед, это очень уж хитрый предмет,
Всякая вещь - или есть, или нет,
А мед, - я никак не пойму в чем секрет, -
Мед если есть, то его сразу нет!"
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#12 написал: Light_a_dark
Вчера, 15:26
+2
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Репутация: (102|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 929
Цитата: Lotus
А когда то здесь была история про наволочку, которая исчезала и появлялась неожиданно

И не только про наволочку)
И, если кто-то помнит про моё нытье насчет колокольчика и лопаточки, так они появились.И появились именно в тех местах, где я их каждый раз при уборке искала.)
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#13 написал: LudaM
Вчера, 15:57
+1
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Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 805
Истории очень интересные. Смех-смехом, а иногда случается, что прям обыщешься чего-либо. И вот- лежит на самом видном месте. Непонятно, что это. И "внутренний голос" раньше так часто мне всего говорил )) А сейчас что-то редко, помалкивает в основном. Не пойму, в чем причина стала.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#14 написал: Tigger power
Вчера, 17:50
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2344|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 101
Цитата: Kinigos
Цитата: Tigger power
падают плоскогубцы,

Передо мной как-то кастрюля с борщем, даже поварешка внутри была. В другой раз тазик с винегретом спикировал. Нет бы что доброе...

Ну да, колье там какое брулликовое, чек на предъявителя плавно бы спикировал на плечо, а так то обидно конечно
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#15 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:12
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 92
Комментариев: 5 787
Цитата: ПИК НИК
Постоянно происходит исчезновение зарплаты! Только получу и...
Прямо беда facepalm

Уж не жена ли зовется барабашка?)
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#16 написал: fuchsikk
Вчера, 18:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Иногда ангелы предупреждают, у меня знакомый вдруг ни с того ни с сего не захотел лететь , здал билет и взял на другое число , говорит ещё пару дней здесь погуляю, в итоге самолёт упал в под Донецком .
Зарегистрирован: 19.01.2020
#17 написал: FromSiberia
Вчера, 19:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 022
У нас было подобное. Папа как-то швейную машинку смазывал (старого типа, давно еще) и масленку рядом с собой на линолеум положил. Линолеум светлый, без рисунка, масленку было видно прекрасно. Но вскоре папа хвать-похвать, а масленки нет... он все вокруг себя осмотрел, нет ее. Позвал маму, стали вместе смотреть, не помогло))) Стали руками линолеум ощупывать!!! бесполезно... В конце концов, папа говорит: "Нафаня, ну отдай, пожалуйста масленку!" Мы так решили, что нашего домового Нафаней зовут, еще до этого случая:) Ладно, туда-сюда огляделись, а масленка-то вот она... именно на том месте, где папа положил ее.
Говорят, это так домовой глаза отводит. Но руками-то мои родители тоже все кругом ощупали, именно это смутно подозревая:) А масленку не нащупали. Поэтому я думаю, что тут все сложнее. Читала где-то историю о встрече с домовым, там ГГ писал, что видел домовенка одновременно НА полу и ПОД полом... он не смог вразумительно объяснить, как это. Вот я и думаю, что предметы в таких случаях тоже как-то так... на другом слое реальности, что ли, находятся.

++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
   
#18 написал: conjure one
Вчера, 19:33
+2
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Комментариев: 2 728
У моей знакомой косметичка вот так пропала. Не нашла. Мы иногда шутим, что домовой спёр. Наверное, теперича красоту наводит... sweat_smile +++

Цитата: FromSiberia
что видел домовенка одновременно НА полу и ПОД полом... он не смог вразумительно объяснить, как это. Вот я и думаю, что предметы в таких случаях тоже как-то так... на другом слое реальности, что ли, находятся.


интересный момент. Попробую представить...
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#19 написал: FromSiberia
Вчера, 19:34
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Репутация: (109|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 022
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Lotus
А когда то здесь была история про наволочку, которая исчезала и появлялась неожиданно

И не только про наволочку)
И, если кто-то помнит про моё нытье насчет колокольчика и лопаточки, так они появились.И появились именно в тех местах, где я их каждый раз при уборке искала.)

Ура! Я помню:)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
   
#20 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:59
+3
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Репутация: (539|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 081
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: ПИК НИК
Постоянно происходит исчезновение зарплаты! Только получу и...
Прямо беда facepalm

Уж не жена ли зовется барабашка?)


Нет. Жёны, это наше всё! love
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#21 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (217|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 555
У многих с зарплатой мистика такая происходит! Я не исключение)))
И с вещами такое бывает. Особенно у меня часто с ключами такое случается. Вот пропадут, ищешь-ищешь - нет нигде! Через время раз! нашлись. Растеряша-Маша!

И самое интересное - когда теряю не волнуюсь, потому что знаю, что найдутся, просто надо подождать)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
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