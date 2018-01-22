Золотая змейка

V.V.Pukin Просмотров: 536 Комментарии: 12 +10 Сегодня, 08:50 by

Историей поделился знакомый, пополнению личного бюджета которого с некоторых пор способствуют доходы от продажи найденных ювелирных изделий. Ничего удивительного. В наше время достаточно любителей пошарить металлоискателем по берегу и дну пляжей. Причём, по словам самого знакомого, летом данная часть доходов в его бюджете является чуть ли не основной.На пару с другом Семёном он поставил это дело на практически профессиональные рельсы. Не поскупились ребята ни на фирменные гидрокостюмы, ни на современное поисковое оборудование.На протяжении купального сезона (на Урале - с мая по сентябрь включительно) парни прочёсывали береговую линию у санаториев, баз отдыха и прочих мест скопления отдыхающей публики. Да ещё и не по разу...В одной из таких поисковых вылазок счастливчик Сёма выловил совершенно уникальный предмет. Это была толстая нашейная золотая цепочка. Вернее сказать, цепь. Звенья украшения были выполнены в виде свитой кольцом змеи, кусающей собственный хвост. Вместо глаз у каждой змейки-звена поблескивали два редких жёлтых сапфира.Сёмин металлоискатель наткнулся на это чудо-творение неизвестного мастера в совершенно неподходящем вроде бы месте. Чуть ли не в болотине, поодаль от расхристанного пляжа полузабытой турбазы. Семён и в воду-то полез не в поисках «сокровищ», а чтобы проверить на непромокаемость гидрокостюм. Металлоискатель схватил по привычке. А тот возьми да сработай. Да ещё так удачно!Когда Сёма выудил из травы и ила посверкивающую желтизной увесистую цепку, он долго не мог поверить своим глазам. В ней же добрых полкило будет! Ну пусть меньше. Но ненамного!.. Да ещё какой редкостной красоты побрякушка!Золотая цепь оказалась застёгнутой. Это было весьма странно. Потому как, если подобная вещь терялась – то либо порвалась, либо застёжка отстегнулась. А тут все змейки-колечки целы, и застёжка-невидимка пристёгнута. Свалиться случайно через голову цепь бы не смогла, так как диаметр слишком мал, чтобы таким образом соскользнуть с шеи. Ну не выбросили же её нарочно! Даже у Безоса не поднялась бы рука зашвырнуть эдакое богатство в болото…Выбравшись на берег, Сёма битый час мучился, пытаясь отыскать секретный замочек на цепи. Почти отчаявшись, хотел уже оставить пустую затею, как вдруг случайно надавил на камушки-глазки одного из звеньев, и… цепочка распалась!В дальнейшем оказалось, что и остальные звенья могут открываться тем же способом. При довольно сильном нажатии на камушки-глазки верхняя челюсть змеиной головки становилась подвижной, приподнимаясь вверх. При этом обнажались два длинных золотых клыка, служащих защёлкой на кончике змеиного хвостика.Сразу примерил драгоценную находку себе на шею. Приятная тяжесть благородного металла легла на ключицы. Круть! Хоть могла бы быть и посвободней. Узковата для повседневной носки…Дома тщательно промыл цепочку и бережно отполировал слегка помутневшее в озёрной воде золото. Кто знает, сколько времени пролежала она, забытая на дне под слоем травы и ила. Пока наконец не попала к Сёме. Вещь действительно была выдающаяся. Счастливый обладатель то и дело брал золотое изделие в руки, с удовольствием перебирая пальцами податливые звенья, выполненные с потрясающей филигранностью. Даже микроскопические чешуйки выгравированы на каждом кольце-змейке. Вот уж мастер – так мастер постарался!..При взвешивании находка потянула ровно на 333 грамма. К оценщикам осторожный Семён решил её не носить. Мало ли, вдруг настоящий хозяин отыщется. Вещица-то приметная…Следуя поверью, что найденное золото притягивает другие ценные «потеряшки», Семён перед выходом на очередные поиски застегнул золотую змейку на шее. Такой ритуал у него был заведён давно. Всегда брал «на дело» что-то из предыдущих находок.Но, к огорчению, в тот день удача им с другом не благоволила. Безрезультатно обыскав несколько пляжей, пустынных из-за непогоды, парни уже собрались обратно ни с чем. Как вдруг металлоискатель слабо пискнул. «Наверняка ржавый гвоздь или очередная вилка-ложка…» - равнодушно подумал Сёма. Нехотя сунул под воду руку, порылся на дне и… выудил толстенное обручальное кольцо! Золотое, естественно.Так и повелось. Не забудет золотую змейку на поиски надеть – вернётся с хорошей добычей. Оставит по забывчивости дома – почти гарантированно порожняком. Но подобных случаев было мало. Молодой мужик Семён памятью пока не страдал.Заметил, правда, одну особенность своей счастливой находки. И эта особенность его слегка озадачила…Обычно он хранил золотое украшение застёгнутым, в сейфе. Но как-то вечером, сняв цепь с шеи, оставил её на столе в раскрытом виде. Утром же, проснувшись, с удивлением обнаружил, что золотая змейка каким-то чудесным образом застегнулась. Хотя лежит на том же месте.Засомневался даже – может, такой и была с вечера? Решил провести повторный эксперимент. Так же оставил цепочку раскрытой на ночь. А поутру в очередной раз изумился – застегнулась. Жил мужик один, животных даже не держал. Вот тогда-то впервые призадумался слегка – так ли всё просто со странной находкой. Поделился мыслями с другом, но тот его быстро успокоил и развеял все настороженные сомнения. Мол, ты был с устатку, да слегка с поддатку, вот и померещилось.Второй звоночек прозвенел в другой раз, когда обмыли удачную сделку по продаже очередной партии найденного золотишка. Сёма на радостях накушался до состояния риз и после ресторана остался ночевать у гостеприимного друга. Которого поднял под утро грохотом, свалившись с дивана, и жутким задыхающимся хрипом. Полусонный товарищ, подоспевший на помощь, увидел, как Сёма, судорожно хватая воздух ртом, пытается сорвать с горла свою золотую цепь. Пьяный вечером он так и уснул в ней, не снимая. Когда с немалыми обоюдными усилиями золотая змейка была расстёгнута, еле отдышавшийся Семён рассказал, что чуть было не задохнулся. Ведь цепь столь сильно сдавила горло, что перекрыла воздух… Или так ему показалось.Как бы то ни было, но золотой цепочки Сёма даже стал чуток побаиваться. И всё же беспокойная душа искателя сокровищ заставляла надевать свой счастливый амулет всякий раз, когда отправлялся на поиски с металлоискателем.С металлоискателем, кстати, он не расставался, как с зубной щёткой, даже в дальних поездках.Из очередной такой поездки с гостевым визитом к родственникам в город Медынь Калужской области Сёма привёз настоящий клад. Который отыскал как раз с помощью своего металлоискателя. А главное, как он сам считал, благодаря золотой змейке, оказавшейся в тот день у него на шее. Правда, друг узнал о невиданной находке спустя значительный промежуток времени. Уже после того, как Семён купил шикарную квартиру в центре уральской столицы. Под настойчивыми расспросами напарника – откуда, мол, такие деньжищи? – пришлось сдаться и выложить всё, как на духу.По его рассказу, дело было так. В один из дней, когда гостил в Медыне у родни, он возвращался после очередной разведки с реки. Вдруг словно что-то потащило в другую от намеченного пути сторону. Не в силах сопротивляться неведомой и невидимой силе, Семён послушно шагал в неизвестном направлении. Вскоре показались развалины старинного монастырского собора. Тут уже мужик достал металлоискатель и, словно по указке, направил его в кирпичную кладку одной из стен. Прибор громко зашумел…Когда, вернувшись с ломом, наш золотодобытчик раскурочил стену, то потерял дар речи от увиденного. В скрытой за двумя слоями кирпичей нише лежал немецкий ранец времён Великой Отечественной войны, полный золотых украшений. Видимо, во время оккупации какой-то фриц награбленное спрятал. А после не смог забрать. Может, пульку русскую словил или ещё что с ним приключилось…Тайком от всех Сёма упаковал находку в своём багаже и благополучно вернулся домой на Урал. Потом недорого, но быстро всё распродал. Вырученных денег хватило с лихвой не только на квартиру. За зиму приобрёл машину, шмотья всякого. Успел пару раз и на морские курорты слетать.В начале июня открыли по традиции с другом поисковый сезон. В один из понедельников приехали на удалённую базу отдыха, где в выходные гремел какой-то фестиваль. Так что улов вполне обещал быть.Но то ли фестиваль прошёл не весело, и купальщики были не слишком пьяные, то ли голодранцы отдыхали, но за несколько часов поисков напарники так ничего, кроме простого серебряного крестика, не выловили со дна пляжа. Даже волшебная цепочка на Сёминой шее не помогла.Чтобы дальняя поездка не прошла совсем даром, решили поохотиться на щук. Достав подводные ружья, поплыли в разные стороны вдоль береговых камышей.Когда мой знакомый вернулся к пляжу с парой среднего размера щучек, напарника ещё не было. Прошёл час, затем другой, а Семён всё не появлялся. Друг забеспокоился. Сплавал в ту сторону за ним. Покричал. Никого…Ближе к вечеру, так и не дождавшись пропащего, вызвал спасателей.Поиски начали с утра.И через некоторое время Сёму нашли. Запутавшегося в старой, брошенной кем-то китайской сети. На дне одного из глубоких омутов водоёма. Сеть зацепилась за корягу, и бедолага не смог вынырнуть на поверхность…Когда водолазы достали тело, уложив на берегу, мой знакомый не увидел на шее друга цепочки – золотой змейки. А ведь точно помнил, что Семён уплыл с ней.После этого трагического случая потерявший напарника и близкого друга мужик даже решил было завязать с любимым делом. Не заныривал месяца два. Но к концу лета тяга к приключениям и лёгкой добыче взяла своё.Как-то, оценивая очередную находку, мой знакомый разговорился с экспертом. Темой разговора как раз была трагическая судьба друга Сёмы и его редкая цепь – золотая змейка. Старый ювелирный мастер с большим интересом слушал рассказ, не прерывая. Когда мой знакомый закончил, дедушка укоризненно покачал седой головой:- Что ж вы, ребятушки, так безголово себя повели? Вроде не первый год с рыжьём работаете, а не поняли, что золото к золоту тянет. Но не для того, чтобы потом его транжирить и менять на бабки. Это ведь деньги – чем больше тратишь, тем больше возвращаются. А с золотишком всё по-другому. Попало в руки шальное золото, оставь. Не продавай. Скоро ещё придёт…И ведь было же твоему горе-напарнику предупреждение, когда чуть не задохнулся ночью после продажи найденных с помощью золотой змейки вещиц! Нет, не прислушался.Цепь-то Семёну непростая досталась. Заговорённая. Специально сделанная старинным мастером-умельцем для накопления богатства. Знаю, что изначально она в два раза длинней была. Но предыдущий владелец тоже, видать, непутёвый оказался. Наверняка продал по дурости половину. За что также сурово поплатился, как пить дать.Ну да со временем попадёт-таки эта дьявольская вещица в правильные руки. Обретёт настоящего хозяина…Примечание: Имя главного героя изменено по просьбе рассказчика. Сам он тоже пожелал остаться безымянным для читателей.20.01.2020

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