Золотая графика Яна Лоссела

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 11:10 by

Хочу познакомить вас с очень интересным и ярким, на мой взгляд, художником современности - Яном Лосселом.Французский художник и дизайнер Ян Лоссел (Yoann Lossel) любит атмосферу безвременья и древних ритуалов. Он переносит на бумагу пришедшие на ум мифические образы. Трансформирует в своих картинах реальность, погружает зрителя в мрачный мир фантастических образов, пейзажей, сюжетных композиций.«Трагедии эпических сражений, обещания взаимной любви на полянах, укрытых в потаённых местах, ледяное одиночество гор, древние истории, что приходят к нам из глубин веков и повторяются снова и снова теми, кто сидит у огня. Это те рассказы о верности и событиях, которые люди передают друг другу, создавая бессмертие этих историй и их героев». (Ян Лоссел о своих картинах).Сейчас Ян живет в небольшом домике в лесу Броселианд (Бретания). Окружающий пейзаж напоминает художнику о кельтских мифах и короле Артуре.Мифология народов мира и собственные мечты стали неисчерпаемым источником вдохновения для художника-графика, автора целого цикла картин фэнтезийной направленности, обрамлённых золочёным орнаментом в стиле модерна с использованием мотивов и элементов скандинавского эпоса.Своеобразное сочетание сусального золота и монохромного изображения сцены или портрета, прорисованных со множеством деталей, одним графитным карандашом или с затемнениями пятен тушью - стало визитной карточкой художника.Именно это слияние золотых всполохов, отражающих на своей глянцевой поверхности окружающие источники света и цвета и многооттеночного монохрома придаёт картинам иллюзию цветного изображения. Сложная работа по вкраплению золотых крупинок, лоскутков сусального золота и напылению золотого порошка является частью замысла художника, и он крайне редко отказывается в своих работах от этой техники рисунка.Кроме золота художник использует в работах засушенные лепестки и листья гортензии, которые по необходимости или оставляет в первозданном виде, или окрашивает масляными красками, или тонирует сусальным золотом. Такие природные вкрапления в картинах придают им элемент объёма и дополнительной реалистичности.Впрочем, в последнее время Ян стал экспериментировать с цветом, не только с отражённым в золотой зеркальной поверхности. Он использует масляные краски и демонстрирует при этом довольно высокий уровень мастерства владения ими. Достаточно посмотреть на изображённые им водяные валы, на переданный внутренний свет волны или свечение кожи натурщицы.Тем не менее, для большинства своих поклонников Ян Лоссел остаётся в первую очередь мастером графической прорисовки и именно своими мифическими иллюстрациями он завораживает зрителей на своих выставках.«Это именно те места, которые хранят память. Они находятся в стране, удалённой от всех дорог, скрытой туманной дымкой над гладью озёр и тенью вековых деревьев. Тёмный таинственный лес хранит легенды и имена бесстрашных героев». (Ян Лоссел о своих картинах).«Кто может сопротивляться и не обмакнуть свою кисть художника в зелень весенних листьев? Невозможно не услышать песню ветра, не увидеть несокрушимые, словно ковчеги, огромные дубы-великаны, возвышающиеся над путешественниками. Вот и вы прогуляйтесь по моим мирам». (Ян Лоссел о своих картинах).И немного фотографий творческого процесса:Автор: Екатерина (текст), Ян Лоссел (арты).И добавлю ещё от себя, а то рамки в стиле модерн похвалили, а показали всего ничего. Так что вот:

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