Воспоминания из детства

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

all4754 Просмотров: 909 Комментарии: 12 +22 Вчера, 11:12 by

В моем раннем детстве происходили некоторые загадочные и мистические явления, ответы на некоторые я так и не смогла найти до настоящего времени. Хочу поделиться здесь двумя историями, произошедшими со мной лично.И так первая из них.Мне где-то около 5 лет. Конец 70-х годов. Место происходящего - обычная хрущевка, средний подъезд, четвертый этаж, двухкомнатная типовая квартирка, комнаты вагончиком, окно на одну сторону дома, остальные окна - на другую. Квартира моих бабушки и дедушки, получили с момента постройки дома и жили в ней всю жизнь, никаких страшных событий в данном помещении не происходило, все спокойно, мирно, обычно.Меня с маленького возраста родители частенько подкидывали к бабушке с дедом с ночёвкой, да мне это и нравилось. И вот однажды, в такую ночевку меня уложили спать в дальней комнате, на детской раскладушке. Рядом на диване спала моя тётя, на тот момент - выпускница школы. Она как-то заснула быстро, а у меня прямо бессонница разыгралась. Кручусь, верчусь на этой раскладушке - ну никак сон не идёт, то одну стенку разглядываю, то другую. Вот уже и взрослые за дверью заснули, а я все с боку на бок. Изрядно устав крутиться, ложусь на спину и просто смотрю прямо в окно. На улице было жарко, приоткрыта форточка, лёгкий ветерок задувает и колышет тюлевую занавеску, ночных штор не было. Комната вся освещена легким лунным светом. Я смотрю на это колыхание тюля, и тут, середина занавески начинает вытягиваться вперёд, как будто кто-то извне через неё пробивается.Далее ЭТО начинает приобретать форму головы змеи или какой-то рептилии, формируется в более густую серую субстанцию, похожую на туман или дым, но с четким очертаниями морды "змеи". Никаких глаз, ноздрей, чешуи, зубов - ничего такого не было, просто серая масса, из которой выделялись надбровные дуги, челюсть, имелась пасть, которая слегка открывалась. Причём это была только одна морда с "шеей", там далее за занавеской больше ничего не было, я имею в виду продолжение - туловище, хвост. Звуков вообще никаких. Это нечто сформировалось в довольно крупный размер" Змеи". Оно немного вытянулось вперед, шевельнулось, повернуло морду к дивану, как бы оценивая кто там лежит, затем повернулось к моей раскладушке. На этом меня сковал такой страх и ужас, какой только мог выдать мой детский организм. Я не смогла даже закричать, влипла всем тельцем в эту раскладушку, зажмурила глаза, накрылась покрывалом и, затаив дыхание, пролежала так некоторое время. Затем потихоньку вылезла, ничего уже нет. Тётя дрыхнет, тишина, луна, прям безмятежность. Я немного посидела на раскладушке, а потом резко вырубилась, заснула... Утром, на мои рассказы о "змее" из шторы, взрослые никак не отреагировали и пропустили мимо ушей. А у меня до сих пор жуткое воспоминание, что это было? Что или кого искало? А может, оно и по соседям прошлось, когда те спали?Вторая история произошла года через полтора, два. Я так же ребёнок, но немного старше. Та же квартира, та же комната, ночь, темнота, я одна сплю на диване. Вернее не сплю, пытаюсь заснуть. Бабушка постоянно закрывала плотно дверь в комнату. Уже после этого случая, я всегда просила этого не делать, и оставлять где-нибудь включённым свет на ночь, обычно в туалете. В общем, ворочаюсь в темноте с боку на бок, закрою глаза - открою, и, после очередного открытия, внезапно вижу на потолке перед собой яркое цветное большое пятно, прямо где-то на четверть потолка, очень красивое, светлое, переливается, искрится разными цветами, как будто внутри все плывёт и растекается. Комнату не освещает, она как была темная, так и осталась. Я понимаю, что такого не может быть, окна у меня задернуты ночными шторами, такому свечению просто неоткуда было взяться, прячусь под одеялом.Несколько секунд, выглядываю - пятна уже нет. Это меня не очень сильно напугало, но впечатлило до пяток. Взрослые мне, естественно, не поверили и для отмазки связали это что-то с божественными проявлениями. Кстати, это случилось накануне Православной Пасхи, поскольку я отчетливо запомнила постоянные разговоры бабушки вечером о пасхальных куличах, кто из соседок уже напек, кто собирается... Но сильно как-то не связываю эти события.Больше ничего в этой загадочной хрущевке я уже не наблюдала, а может, просто выросла... Ведь маленькие дети часто видят то, что не видят взрослые.Ну вот такой получился рассказик моих реальных страшилок.Прошу не ругаться за возможный каламбур в написании, изложила как смогла.. Может, у кого-то было подобное?

Ключевые слова: Ночь змея свет авторская история

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