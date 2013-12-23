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Истории из жизни

Воспоминания из детства

В моем раннем детстве происходили некоторые загадочные и мистические явления, ответы на некоторые я так и не смогла найти до настоящего времени. Хочу поделиться здесь двумя историями, произошедшими со мной лично.

И так первая из них.
Мне где-то около 5 лет. Конец 70-х годов. Место происходящего - обычная хрущевка, средний подъезд, четвертый этаж, двухкомнатная типовая квартирка, комнаты вагончиком, окно на одну сторону дома, остальные окна - на другую. Квартира моих бабушки и дедушки, получили с момента постройки дома и жили в ней всю жизнь, никаких страшных событий в данном помещении не происходило, все спокойно, мирно, обычно.

Меня с маленького возраста родители частенько подкидывали к бабушке с дедом с ночёвкой, да мне это и нравилось. И вот однажды, в такую ночевку меня уложили спать в дальней комнате, на детской раскладушке. Рядом на диване спала моя тётя, на тот момент - выпускница школы. Она как-то заснула быстро, а у меня прямо бессонница разыгралась. Кручусь, верчусь на этой раскладушке - ну никак сон не идёт, то одну стенку разглядываю, то другую. Вот уже и взрослые за дверью заснули, а я все с боку на бок. Изрядно устав крутиться, ложусь на спину и просто смотрю прямо в окно. На улице было жарко, приоткрыта форточка, лёгкий ветерок задувает и колышет тюлевую занавеску, ночных штор не было. Комната вся освещена легким лунным светом. Я смотрю на это колыхание тюля, и тут, середина занавески начинает вытягиваться вперёд, как будто кто-то извне через неё пробивается.

Далее ЭТО начинает приобретать форму головы змеи или какой-то рептилии, формируется в более густую серую субстанцию, похожую на туман или дым, но с четким очертаниями морды "змеи". Никаких глаз, ноздрей, чешуи, зубов - ничего такого не было, просто серая масса, из которой выделялись надбровные дуги, челюсть, имелась пасть, которая слегка открывалась. Причём это была только одна морда с "шеей", там далее за занавеской больше ничего не было, я имею в виду продолжение - туловище, хвост. Звуков вообще никаких. Это нечто сформировалось в довольно крупный размер" Змеи". Оно немного вытянулось вперед, шевельнулось, повернуло морду к дивану, как бы оценивая кто там лежит, затем повернулось к моей раскладушке. На этом меня сковал такой страх и ужас, какой только мог выдать мой детский организм. Я не смогла даже закричать, влипла всем тельцем в эту раскладушку, зажмурила глаза, накрылась покрывалом и, затаив дыхание, пролежала так некоторое время. Затем потихоньку вылезла, ничего уже нет. Тётя дрыхнет, тишина, луна, прям безмятежность. Я немного посидела на раскладушке, а потом резко вырубилась, заснула... Утром, на мои рассказы о "змее" из шторы, взрослые никак не отреагировали и пропустили мимо ушей. А у меня до сих пор жуткое воспоминание, что это было? Что или кого искало? А может, оно и по соседям прошлось, когда те спали?

Вторая история произошла года через полтора, два. Я так же ребёнок, но немного старше. Та же квартира, та же комната, ночь, темнота, я одна сплю на диване. Вернее не сплю, пытаюсь заснуть. Бабушка постоянно закрывала плотно дверь в комнату. Уже после этого случая, я всегда просила этого не делать, и оставлять где-нибудь включённым свет на ночь, обычно в туалете. В общем, ворочаюсь в темноте с боку на бок, закрою глаза - открою, и, после очередного открытия, внезапно вижу на потолке перед собой яркое цветное большое пятно, прямо где-то на четверть потолка, очень красивое, светлое, переливается, искрится разными цветами, как будто внутри все плывёт и растекается. Комнату не освещает, она как была темная, так и осталась. Я понимаю, что такого не может быть, окна у меня задернуты ночными шторами, такому свечению просто неоткуда было взяться, прячусь под одеялом.

Несколько секунд, выглядываю - пятна уже нет. Это меня не очень сильно напугало, но впечатлило до пяток. Взрослые мне, естественно, не поверили и для отмазки связали это что-то с божественными проявлениями. Кстати, это случилось накануне Православной Пасхи, поскольку я отчетливо запомнила постоянные разговоры бабушки вечером о пасхальных куличах, кто из соседок уже напек, кто собирается... Но сильно как-то не связываю эти события.

Больше ничего в этой загадочной хрущевке я уже не наблюдала, а может, просто выросла... Ведь маленькие дети часто видят то, что не видят взрослые.
Ну вот такой получился рассказик моих реальных страшилок.
Прошу не ругаться за возможный каламбур в написании, изложила как смогла.. Может, у кого-то было подобное?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:12 by all4754Просмотров: 909Комментарии: 12
+22

Ключевые слова: Ночь змея свет авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:18
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 89
Комментариев: 5 678
Думаю это всё таки яркие такие сны. Были провалы в сон кратковременные, и показалось что не спится вообще. При таком раскладе трудно отделить реальность от сновидений.

Притом, что на непривычном месте спится плохо, а усталость своё берёт
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Elinor
Вчера, 11:34
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 82
Ну вот опять воспоминания из раннего детства.
Зарегистрирован: 29.08.2016
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:04
+3
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Публикаций: 12
Комментариев: 484
Описание пятна точь в точь пятно из рассказа Кинга "Плот". Оно там заманивало своим красивым видом людей и лопало их, отчего становилось еще больше.
Я понимаю, что это не оно, но как же похоже!
Соглашусь с Яблочком про сны. Мне и во взрослом возрасте такое снится, когда я между сном и явью нахожусь.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: ЛорБор
Вчера, 14:25
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Комментариев: 14
Что то опостылело вот это блогеровское окончание повествования вопросом. Сразу так, мнение о надуманности рассказа и подтолкновению к обсуждениям.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#5 написал: Pmariam
Вчера, 15:13
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Комментариев: 3 582
первое могу связать со сном.
второе можно приписать и к мистике, если не найти разумного обоснования в части вариаций света/луча с улицы сквозь занавески и т.п.
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#6 написал: t.eir
Вчера, 16:19
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У меня лично такого не было.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#7 написал: Talisha
Вчера, 18:25
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Комментариев: 4 077
И на сны можно списать, и нет. Я в детстве жила у бабушки и днем она укладывала меня с сестрой на дневной сон, в зал. Плотно закрывала ставни и дверь в комнату и было темно, как ночью. Я не спала днем, не могла и лежала просто пялясь в темноту. А потом откуда-то прилетел маленький светящийся треугольник с точкой по центру и летал над нами. Я зажмуривалась и снова открывала глаза - он не исчезал. Потом куда-то вбок сместился, и я вскочила с дивана и убежала из комнаты.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: FromSiberia
Вчера, 20:35
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Репутация: (106|0)
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Комментариев: 1 000
История о "змее" из шторы напомнила рассказ одной моей преподавательницы. Она работала как-то раз с ребенком старшего дошкольного возраста, который жаловался на то, что у него в шкафу живет ящерица... Мерзкая такая ящерица, которую он описывал во всех подробностях и очень боялся. Мама от жалоб на ящерицу очень устала, вот и решила поручить ребенка специалисту. Причем никаких признаков начинающейся детской шизофрении у ребенка видно не было, по всем показателям он был абсолютно нормален. Но вот ящерица. Как нам сказала преподавательница, у нее в процессе работы не осталось сомнений, что ребенок здоров, просто видит тонкий мир. А вот почему он видит именно так называемый низкий мир в образе мерзкого рептилоида, это уже серьезный вопрос и проблема, которую надо решать. Ну она изучала трансперсональную психологию, шаманские техники даже какие-то... в общем, разобралась с ящеркой.
Возможно, и с автором произошло нечто подобное, хорошо, что единожды.
А цветное пятно я бы тоже хотела такое посмотреть... Я вам белой завистью завидую)
Плюс.

Цитата: Фиолетовая Дымка
Описание пятна точь в точь пятно из рассказа Кинга "Плот". Оно там заманивало своим красивым видом людей и лопало их, отчего становилось еще больше.


А разве оно не черное было?..
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:15
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Публикаций: 12
Комментариев: 484
Цитата: FromSiberia
А разве оно не черное было?..

Оно было похоже на бензиновое. Черное с яркими, радужным переливами. В описании автора оно светлое, но тем не менее я первым делом про это пятно подумала. Как раз из-за яркого цвета.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: слон и слоненок
Вчера, 21:22
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Комментариев: 14
В доме моих родителей окно комнаты, в которой я спала, выходило в сад. За забором светила уличная яркая лампа, отчего в комнату падал свет через тонкие шторы и светился квадрат окна на стене. Я лежала и смотрела в стену, спать не хотелось. И по этому светлому квадрату проплыла абсолютно круглая тень, размером с футбольный мяч. Что это было - понятия не имею до сих пор. Деревня, частный дом на небольшой улице.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#11 написал: FromSiberia
Вчера, 22:46
0
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Комментариев: 1 000
Цитата: Фиолетовая Дымка
Цитата: FromSiberia
А разве оно не черное было?..

Оно было похоже на бензиновое. Черное с яркими, радужным переливами. В описании автора оно светлое, но тем не менее я первым делом про это пятно подумала. Как раз из-за яркого цвета.


Понятно) Я про переливы забыла что-то...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#12 написал: Ягсе
Вчера, 23:18
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Комментариев: 158
Это просто сны.
Зарегистрирован: 25.11.2015
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