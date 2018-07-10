Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак из зеркала

В детстве у меня были проблемы со сном. Я спала очень мало и, частенько, просыпаясь в 3-4 ночи, будила родителей, потому что мне было страшно лежать одной в темноте. Родители устали от еженощных пробуждений и решили просто класть спать меня в свою большую кровать. Я лежала посредине, родители по краям, я все так же просыпалась ночью, но в окружении мамы и папы мне не было страшно, и через некоторое время я засыпала снова.

Напротив кровати родителей стоял старый трельяж высотой в человеческий рост, каждое зеркало было шириной примерно в 1 метр. Просыпаясь, я каждую ночь всматривалась в эти зеркала (они просто притягивали взор, тем более, что были расположены прямо напротив меня). И всегда я видела одну и ту же картину: в углу правого зеркала появлялась тень (даже не тень, а сгусток темного тумана или дыма), ростом и очертаниями напоминавшая человека. Это не могла быть тень от дерева и прочих уличных объектов, так как за окном не было ничего, что могло бы отбрасывать тень - за окном была стена другого частного дома, без окон, дверей и т.п., просто глухая стена. Эта "тень" медленно проходила вдоль правого зеркала, переходила в центральное, а потом и в левое. Там она снова медленно отделялась от края и таким же образом двигалась в правое зеркало. И так до наступления утра. Когда начинало светать, тень будто выцветала. Я заметила, что перемещалась она именно в зеркале, а не в нашем мире, такое ощущение, что тень скользила вплотную к стеклу.

Я каждую ночь просыпалась и спокойно наблюдала за движением этого существа. Мне не было страшно, так как я была уверена, что родители защищают меня от всех бабаек на свете. Наблюдать за ним было даже интересно.

Один раз я проснулась и привычно наблюдала, как тень двигается из правого зеркала в левое, но она остановилась в центральном, выплыла из него и зависла над кроватью, потом так же медленно поплыла к стене и прошла сквозь нее. До конца ночи зеркало оставалось пустым.

На следующую ночь она снова была там, и все было как прежде. За все время, когда я спала с родителями, она покидала зеркало, наверное, раза 3-4.

Я никогда не рассказывала родителям о моих наблюдениях, так как боялась, что мне не поверят и будут ругать за выдумки. Когда мне исполнилось 6 лет, родители, не спрашивая моего мнения, переселили меня обратно в свою комнату.

Лет через 10 после описываемых событий родители поехали в гости к родственникам на неделю, а я временно переселилась в их комнату, потому что там стоял единственный в доме компьютер, и мне нравилось лежа смотреть фильмы онлайн. Я снова часто просыпалась среди ночи (бессонница у меня до сих пор), но никаких теней в зеркале не видела: то ли сущность покинула нас навсегда, то ли я разучилась видеть потусторонний мир...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05 by WasserПросмотров: 595Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Детство сущность тень зеркало авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 257
Боюсь зеркал.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#2 написал: Asheera
Сегодня, 15:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (236|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 735
Один раз я проснулась и привычно наблюдала, как тень двигается из правого зеркала в левое, но она остановилась в центральном, выплыла из него и зависла над кроватью, потом так же медленно поплыла к стене и прошла сквозь нее. До конца ночи зеркало оставалось пустым.

Внимание - это энергия. Ребенок, наблюдая каждую ночь за тенью в зеркале, напитывал существо энергией.
Возможно, что аура страха и расстройство сна- изначально было влиянием этой сущности.

Ходьба туда-сюда была для привлечения внимания ребенка и нагнетания страха. Конечно, оно окрепло, насытилось- и смогло выйти, покинуть зеркальную ловушку. Отправилось за стену, к соседям, за свежей энергией. Теперь-то у него больше маневров и возможностей для пропитания...
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 17:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (1057|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 394
Когда мне исполнилось 6 лет, родители, не спрашивая моего мнения, переселили меня обратно в свою комнату.
улыбнуло во все 32 grin


Цитата: Asheera
Возможно, что аура страха и расстройство сна- изначально было влиянием этой сущности. Ходьба туда-сюда была для привлечения внимания ребенка и нагнетания страха. Конечно, оно окрепло, насытилось- и смогло выйти, покинуть зеркальную ловушку
Asheera, но ГГ не боялась же, как она пишет. А если не было страха как тогда ОНО могло окрепнуть вплоть по выхода из зеркала и посещения соседей? и разве бессонница может быть едой для таких вот сущностей если она не имеет никакой энергии? или имеет?
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#4 написал: Asheera
Сегодня, 17:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (236|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 735
Цитата: Pmariam
Asheera, но ГГ не боялась же, как она пишет

Боялась. Присутствие сущности ощущают все, это сосущее чувство тревожности и взгляда в спину, во сне особенно ощущается, а на границе просыпания и уловить ее можно, услышать/увидеть, выплеск страха идет. Автор же даже с родителями ночуя все равно просыпался посреди ночи- только быстро успокаивался, и твари не хватало энергии, поэтому оно стало спецэффекты в зеркале устраивать, ловя на себе внимание=энергию. Так я поняла.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.