Призрак из зеркала

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:05

Wasser Просмотров: 595 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 15:05 by

В детстве у меня были проблемы со сном. Я спала очень мало и, частенько, просыпаясь в 3-4 ночи, будила родителей, потому что мне было страшно лежать одной в темноте. Родители устали от еженощных пробуждений и решили просто класть спать меня в свою большую кровать. Я лежала посредине, родители по краям, я все так же просыпалась ночью, но в окружении мамы и папы мне не было страшно, и через некоторое время я засыпала снова.Напротив кровати родителей стоял старый трельяж высотой в человеческий рост, каждое зеркало было шириной примерно в 1 метр. Просыпаясь, я каждую ночь всматривалась в эти зеркала (они просто притягивали взор, тем более, что были расположены прямо напротив меня). И всегда я видела одну и ту же картину: в углу правого зеркала появлялась тень (даже не тень, а сгусток темного тумана или дыма), ростом и очертаниями напоминавшая человека. Это не могла быть тень от дерева и прочих уличных объектов, так как за окном не было ничего, что могло бы отбрасывать тень - за окном была стена другого частного дома, без окон, дверей и т.п., просто глухая стена. Эта "тень" медленно проходила вдоль правого зеркала, переходила в центральное, а потом и в левое. Там она снова медленно отделялась от края и таким же образом двигалась в правое зеркало. И так до наступления утра. Когда начинало светать, тень будто выцветала. Я заметила, что перемещалась она именно в зеркале, а не в нашем мире, такое ощущение, что тень скользила вплотную к стеклу.Я каждую ночь просыпалась и спокойно наблюдала за движением этого существа. Мне не было страшно, так как я была уверена, что родители защищают меня от всех бабаек на свете. Наблюдать за ним было даже интересно.Один раз я проснулась и привычно наблюдала, как тень двигается из правого зеркала в левое, но она остановилась в центральном, выплыла из него и зависла над кроватью, потом так же медленно поплыла к стене и прошла сквозь нее. До конца ночи зеркало оставалось пустым.На следующую ночь она снова была там, и все было как прежде. За все время, когда я спала с родителями, она покидала зеркало, наверное, раза 3-4.Я никогда не рассказывала родителям о моих наблюдениях, так как боялась, что мне не поверят и будут ругать за выдумки. Когда мне исполнилось 6 лет, родители, не спрашивая моего мнения, переселили меня обратно в свою комнату.Лет через 10 после описываемых событий родители поехали в гости к родственникам на неделю, а я временно переселилась в их комнату, потому что там стоял единственный в доме компьютер, и мне нравилось лежа смотреть фильмы онлайн. Я снова часто просыпалась среди ночи (бессонница у меня до сих пор), но никаких теней в зеркале не видела: то ли сущность покинула нас навсегда, то ли я разучилась видеть потусторонний мир...

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