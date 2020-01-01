МашкаБаба Маша, соседка моей бабушки, славилась всегда своим ядреным самогоном, от которого потом ноги не шли, и своими колдовскими штучками.
В детстве, когда нам было по 5-6 лет, мы, знавшие, что она колдунья, при встрече с ней скрещивали пальцы и что-то шептали. Только почему она колдунья, родители никому из нас не рассказывали до определённого возраста, видимо, боясь попортить детскую психику. Мы её боялись. Но боялись как-то игриво: нам нравилось скрещивать пальцы, шептать какой-то шепоток про «соль и глаза». Нам нравилось здороваться с ней, чтобы услышать её фирменное «здравствуйТЯ»...
Потом, когда мы стали чуть старше, мы стали делиться фактами биографии и деяний бабки Маши, которые нам рассказывали наши родители: кому рожу «посадила», кого к дочке своей привораживала, кому «на смерть» сделала, что еле потом отчитали. Много разных историй.
Машка всегда, не особо скрывая, делала очень странные вещи.
Раз пришла она «петь» на похороны. Священник отпел усопшего, а угольки от кадила выбросил у дома на землю. Баба Маша подошла, аккуратно сложила все это в белоснежный носовой платочек и унесла с собой.
Однажды авария была со смертельным исходом - парень с девушкой разбились на мотоцикле. Вся обочина в крови была. Баба Маша также бережливо собирала в платочек кровь, перемешанную с придорожной грязью и уносила.
А сколько шуток-прибауток она знала. Скажет кому-нибудь «ой, какие резвые ножки бегут по дорожке», человек потом рожу на ноге лечит. Либо «ой, какой здоровый малыш-крепыш», ребёнка потом месяцами по бабкам катают- не спит, не ест, плачет сутками.
Много было историй про бабушку Машу.
Век её был долог, но смерть глупая.
Дверь в её двор всегда была открыта настежь, даже ночью: местные любители выпить забегали к бабушке Маше за самогонкой. И вот однажды эта открытая дверь сыграла с ней злую шутку. Во время процесса варения огненной воды, за которую в то время была серьезная ответственность, к ней пожаловали полицейские, и успела она только ахнуть - сердце от испуга остановилось.
В гробу Машка лежала как живая. Каждый успел отметить то, что не было на её лице ни одной морщинки, как положено бабушкам, и какая-то хитрая полу-ухмылка украшала этот образ, будто вот-вот сорвётся с губ «Здравствуйтя!» Всё бы ничего, похороны как похороны, но и тут не обошлось без странностей. Откуда-то появилась молодая женщина, незнакомая равным счетом никому, которая активно предлагала какой-то чёрный маленький пакет со словами: «Покойная просила отдать первому, кого увижу». Все отказывались. В итоге, когда двинулась похоронная процессия, эта женщина шла впереди машины и предлагала этот пакет встречным людям. Кто-то шарахался, кто-то просто проходил мимо, но на кладбище женщину увидели уже без пакета.
Вот такая история, друзья. Берегите себя и своих близких.
Сегодня, 08:03 by EsenineПросмотров: 71Комментарии: 0
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