Машка

Esenine Просмотров: 71 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 08:03 by

Баба Маша, соседка моей бабушки, славилась всегда своим ядреным самогоном, от которого потом ноги не шли, и своими колдовскими штучками.В детстве, когда нам было по 5-6 лет, мы, знавшие, что она колдунья, при встрече с ней скрещивали пальцы и что-то шептали. Только почему она колдунья, родители никому из нас не рассказывали до определённого возраста, видимо, боясь попортить детскую психику. Мы её боялись. Но боялись как-то игриво: нам нравилось скрещивать пальцы, шептать какой-то шепоток про «соль и глаза». Нам нравилось здороваться с ней, чтобы услышать её фирменное «здравствуйТЯ»...Потом, когда мы стали чуть старше, мы стали делиться фактами биографии и деяний бабки Маши, которые нам рассказывали наши родители: кому рожу «посадила», кого к дочке своей привораживала, кому «на смерть» сделала, что еле потом отчитали. Много разных историй.Машка всегда, не особо скрывая, делала очень странные вещи.Раз пришла она «петь» на похороны. Священник отпел усопшего, а угольки от кадила выбросил у дома на землю. Баба Маша подошла, аккуратно сложила все это в белоснежный носовой платочек и унесла с собой.Однажды авария была со смертельным исходом - парень с девушкой разбились на мотоцикле. Вся обочина в крови была. Баба Маша также бережливо собирала в платочек кровь, перемешанную с придорожной грязью и уносила.А сколько шуток-прибауток она знала. Скажет кому-нибудь «ой, какие резвые ножки бегут по дорожке», человек потом рожу на ноге лечит. Либо «ой, какой здоровый малыш-крепыш», ребёнка потом месяцами по бабкам катают- не спит, не ест, плачет сутками.Много было историй про бабушку Машу.Век её был долог, но смерть глупая.Дверь в её двор всегда была открыта настежь, даже ночью: местные любители выпить забегали к бабушке Маше за самогонкой. И вот однажды эта открытая дверь сыграла с ней злую шутку. Во время процесса варения огненной воды, за которую в то время была серьезная ответственность, к ней пожаловали полицейские, и успела она только ахнуть - сердце от испуга остановилось.В гробу Машка лежала как живая. Каждый успел отметить то, что не было на её лице ни одной морщинки, как положено бабушкам, и какая-то хитрая полу-ухмылка украшала этот образ, будто вот-вот сорвётся с губ «Здравствуйтя!» Всё бы ничего, похороны как похороны, но и тут не обошлось без странностей. Откуда-то появилась молодая женщина, незнакомая равным счетом никому, которая активно предлагала какой-то чёрный маленький пакет со словами: «Покойная просила отдать первому, кого увижу». Все отказывались. В итоге, когда двинулась похоронная процессия, эта женщина шла впереди машины и предлагала этот пакет встречным людям. Кто-то шарахался, кто-то просто проходил мимо, но на кладбище женщину увидели уже без пакета.Вот такая история, друзья. Берегите себя и своих близких.

Ключевые слова: Маги колдовство ведовство колдунья авторская история

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