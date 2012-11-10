Нечто в доме

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Попутчица Просмотров: 243 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 19:03 by

Недавно знакомый рассказал мистическую историю, хоть он и скептик. Сохраняю полностью стиль автора, то есть, копирую полностью его текст.Занесло меня как-то раз по работе в другой город. Решил город поменять. Снял там однушку в хрушевке. Обстановка спартанская. Комната, кухня, санузел совмещенный, полы, доски под линолеумом, диван да шкаф. Меня в принципе устраивало. Вечером с работы пришёл, ужин сготовил да спать. Стирка там, глажка, уборки всякие, это по выходным. Ну вот.Прожил так с месяц, все норм, тихо спокойно, соседи не бурогозят, все бабки старинные да кошки. А тут чего-то началось. По ночам дичь какая-то творится. Лежу, не сплю еще, что-то ворочаюсь, и тут в коридоре скрип половиц, как будто кто-то осторожно шагает. Там в квартире, как заходишь, сразу коридор налево, там, в конце, комната и кухня. Сам он глухой, и ночью там темень. Ничего не видно вообще. Ну там в темноте и скрипит. Думаю, дверь, что ли, кто открыл? Да ну. Встал, вышел, посмотрел. Нифига. Все норм. Лёг. Опять скрип, как кто-то осторожно подходит, все ближе. А потом опять уходит. Потом перестало, уснул, на утро как-то уже все нелепым казалось. А следующей ночью опять началось. Скрип- скрип, скрип- скрип. И вода в ванне из крана потекла. Думаю, нифига себе, кто-то у меня помыться решил. Пошел в ванну. Ничего там не течет. Но я явно слышал же. Ложусь. Опять течет, явно, у меня. Встаю - не течет. Выругался, залез под подушку. Уснул.И вот такая канитель начала происходить не каждую ночь, но с завидным постоянством. Только еще с новыми выкрутасами. То ходит, то вода, потом над ухом стали имя выкрикивать. Только начинаешь забываться, засыпать, как над ухом как рявкнет - Саша!!! Или - вставай! Вскочишь, в ушах звенит. Холод какой-то. И тишина... или отвернулся к стене, вроде уже дремлешь и чувствуешь, что за спиной кто-то на диван садится, явственно так. Или садится и в бок тычет. Ну, я оборачиваться не стал, чтобы совсем не прифигеть. Что мне места, что ли, жалко? И через силу, через не хочу, спать. Рефлексовать стал, от таких подвижек. Люди, которые оставались у меня на ночь, говорили: "Фигня у тебя тут какая-то творится, то вода льется, то ходит кто-то. Неприятно находиться у тебя ночью. Как будто есть кто и шлындает по квартире". А мне что? Я держусь и выдумываю планы! Что это может быть, и как с этим бороться. Глюки что ли массовые, дом из отравленных материалов или реально что-то есть? Проверил по работе данные на квартиру, вроде никто там ласты не клеил, что уже приятно. Значит, надо искать.Как-то, в одну ночь, только лег, по стенам как побегут, как чьи-то невидимые ноги устроили забег по стенам под потолком. Из шкафа на кухне грохнулась с грохотом посуда. Ту ночь я провел со светом и при поддержке бутылки рома и канарейки (кенаря товарищ оставил присмотреть, пока он в отъезде). Фиг с ним, живём дальше! Один товарищ так вдохновился, что привёл какую-то женщину-экстрасенса. Та обдымила все углы, и объявила, что у меня тут какая-то бабка маленькая обитает. Вот типо она и шалит. Хоть я и не особо в это верю, но боевого духа это мало прибавило. А я говорю, откуда ж тут ей взяться, если в хате никто не давал дуба и не жмурился? А эта экстрабаб мне и говорит, а это дух затерялся. Не понял что перекинулся, вот и остался в нашем мире, а здесь приют нашел, типо квартира долго пустая стояла. И что выгнать-то можно, но за отдельную такую нифиговую плату. Я обещал подумать, скептически поразмыслил. Думаю, ну что теперь, съезжать что ли? Это моя хата, и не эта (тут автор написал оскорбление в адрес нечисти) в ней хозяин! Будем разбираться и бороться!!! Не, ну а что? Дома всегда кто-то есть, дом под присмотром, своя такая чучундра возится, так сказать изюминка жилья! Мыслю, фиг с ним, если мешать не будет. Нехай живёт.Чего-то опять в коридоре зашевелилось, заскрипело, послал матом от души, и можно дальше спать. Так сказать, поменялся местами. Пусть оно рефлексует в моем доме, а я буду в своё удовольствие жить. Ну и как-то все стихло. Или я перестал внимание обращать. Но вроде как бегать, красться и воду лить перестали.Хочу ещё одну его историю написать в этой, но она больше для улыбки, не мистическая. Если пропустит модератор, добавляю историю.Проснулся как-то раз ночью, оттого, что ручку входной двери кто-то дергает. Вверх-вниз. Как будто открыть хочет. У меня последний, пятый, этаж. Ручка дергается. Так настойчиво. Смотрю в глазок. Никого, а ручка дёргается. Ну, решил, открою, посмотрю на гостя-то. Распахиваю дверь, а там, на перилах, что от пролета к двери идут, сидит крыса. И к ручке дверной тянется. Пришлось потом гонять её из подъезда!Автор - Александр (знакомый).Ссылки нет, так как писал мне в контакте. Согласие свое дал.

Ключевые слова: Квартира дух вода коридор

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