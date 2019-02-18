Чудо Чудное

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:47

Calipso Просмотров: 354 Комментарии: 11 +10 Сегодня, 15:47 by

Началось все буквально на прошлой неделе. Проснулась ночью непонятно от чего и увидела в углу дивана темное пятно. Спим мы на этом же диване. Обивка у него светлая, поэтому пятно было видно хорошо даже ночью, тем более, что уличный фонарь светит ночью прямо в окно (третий этаж). Я растолкала своего любимого (пусть будет далее по тексту «муж»), он спросонья уставился в это пятно и говорит: «Что это?» То есть он тоже увидел его. Пятно не как черная клякса на светлом, а серое такое, размытое, что ли. Решили, что это тень какая-то, - и дальше спать.Но дальше – больше. На следующую ночь легли спать. Я приняла свою любимую позу на боку, лежу, не шевелюсь (!), глаза закрыты, еще дремоты нет, и тут чувствую, как мне на бок что-то «упало». Не бухнулось, а легонько-легонько так что-то как будто откуда-то спрыгнуло. Мне стало немного не по себе. Я привстала, осмотрелась, все тихо-спокойно, страха не было, и я уснула. В эту же ночь просыпаюсь от того, что за диваном (у нас за головами) кто-то или что-то как будто конфеты разворачивает. Вот прямо сразу именно это в голову пришло. Фантики шуршат! Развернул фантик – и тишина. Через несколько секунд опять повторяется. И так раз 5. Лежу я, слушаю все это, но глаза не открываю, потом прямо разозлило меня это, я голову поднимаю, смотрю за диван и говорю вслух: «Да что это за шуршание такое?» Конечно, никого я там не увидела и шуршать было просто некому и нечем! Но я слышала все это очень даже отчетливо, иначе я испанский летчик. Все сразу прекратилось, я стала уже засыпать и сквозь сон еще пару раз, наверное, слышала эти фантики.Наутро рассказала все своему мужу, а он говорит: «Что-то у нас тут на диване живет». Я уже писала на сайте про нашего домового, мы не сомневаемся, что он у нас есть. Конечно, мы подумали на него.Через 2 ночи. Опять просыпаюсь от того, что скрипит диван. Дивану год, хороший, добротный диван, и он не скрипит! Я проверяла на следующий день. В общем, опять у нас за головами как будто кто-то садится на скрипучий диван, но потихоньку так садится: скрип, через 2 секунды – скрип, через 2 секунды – скрип и т.д. Я снова поднимаю голову, смотрю в сторону скрипов – все, тишина! Я не испугалась, я уже не на шутку снова разозлилась!Рассказала опять мужу, он просил в следующий раз разбудить его.Снова через 2 ночи. Только легли в постель. Лежим, глазки закрыли, и тут у нас за головами, только уже у самого окна – тресь! Как будто кто-то наступил на скрипучую половицу, и она скрипнула, да, знаете, хорошо так скрипнула в тишине, мощно, что аж мурашки внутри тела побежали (не по телу, а внутри!). Тут уже муж сам услышал, мы, не сговариваясь, повернули головы в сторону звука и смотрим в недоумении. Мне стало страшно, мы обнялись, да так в обнимку и заснули, сквозь сон слышала, что это Чудо Чудное (я его так назвала) попрыгало на кухню по скрипучим половицам, но уже не так громко. Половиц у нас нет, тем более скрипучих!На следующий день я на полном серьезе попросила, чтобы это Чудо Чудное прекратило безобразие и не пугало нас, предложила ему орешки, которые в вазочке на кухне лежат. А что еще я могу? Каждый раз теперь, ложась спать, первая мысль – что сегодня наше Чудо учудит, а может, не будет хулиганить?Я почему-то уверена, что Чудо живет именно в углу дивана, а ночью прыгает за диван и начинает там конфеты кушать, прыгать, скакать и развлекаться, любимое место себе нашло. И почему-то я не думаю, что это домовой, вот интуиция подсказывает мне, что это нечто другое.

Ключевые слова: Чудо странность фантик конфеты страх злость авторская история

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