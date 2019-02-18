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Истории из жизни

Чудо Чудное

Началось все буквально на прошлой неделе. Проснулась ночью непонятно от чего и увидела в углу дивана темное пятно. Спим мы на этом же диване. Обивка у него светлая, поэтому пятно было видно хорошо даже ночью, тем более, что уличный фонарь светит ночью прямо в окно (третий этаж). Я растолкала своего любимого (пусть будет далее по тексту «муж»), он спросонья уставился в это пятно и говорит: «Что это?» То есть он тоже увидел его. Пятно не как черная клякса на светлом, а серое такое, размытое, что ли. Решили, что это тень какая-то, - и дальше спать.

Но дальше – больше. На следующую ночь легли спать. Я приняла свою любимую позу на боку, лежу, не шевелюсь (!), глаза закрыты, еще дремоты нет, и тут чувствую, как мне на бок что-то «упало». Не бухнулось, а легонько-легонько так что-то как будто откуда-то спрыгнуло. Мне стало немного не по себе. Я привстала, осмотрелась, все тихо-спокойно, страха не было, и я уснула. В эту же ночь просыпаюсь от того, что за диваном (у нас за головами) кто-то или что-то как будто конфеты разворачивает. Вот прямо сразу именно это в голову пришло. Фантики шуршат! Развернул фантик – и тишина. Через несколько секунд опять повторяется. И так раз 5. Лежу я, слушаю все это, но глаза не открываю, потом прямо разозлило меня это, я голову поднимаю, смотрю за диван и говорю вслух: «Да что это за шуршание такое?» Конечно, никого я там не увидела и шуршать было просто некому и нечем! Но я слышала все это очень даже отчетливо, иначе я испанский летчик. Все сразу прекратилось, я стала уже засыпать и сквозь сон еще пару раз, наверное, слышала эти фантики.

Наутро рассказала все своему мужу, а он говорит: «Что-то у нас тут на диване живет». Я уже писала на сайте про нашего домового, мы не сомневаемся, что он у нас есть. Конечно, мы подумали на него.

Через 2 ночи. Опять просыпаюсь от того, что скрипит диван. Дивану год, хороший, добротный диван, и он не скрипит! Я проверяла на следующий день. В общем, опять у нас за головами как будто кто-то садится на скрипучий диван, но потихоньку так садится: скрип, через 2 секунды – скрип, через 2 секунды – скрип и т.д. Я снова поднимаю голову, смотрю в сторону скрипов – все, тишина! Я не испугалась, я уже не на шутку снова разозлилась!

Рассказала опять мужу, он просил в следующий раз разбудить его.

Снова через 2 ночи. Только легли в постель. Лежим, глазки закрыли, и тут у нас за головами, только уже у самого окна – тресь! Как будто кто-то наступил на скрипучую половицу, и она скрипнула, да, знаете, хорошо так скрипнула в тишине, мощно, что аж мурашки внутри тела побежали (не по телу, а внутри!). Тут уже муж сам услышал, мы, не сговариваясь, повернули головы в сторону звука и смотрим в недоумении. Мне стало страшно, мы обнялись, да так в обнимку и заснули, сквозь сон слышала, что это Чудо Чудное (я его так назвала) попрыгало на кухню по скрипучим половицам, но уже не так громко. Половиц у нас нет, тем более скрипучих!

На следующий день я на полном серьезе попросила, чтобы это Чудо Чудное прекратило безобразие и не пугало нас, предложила ему орешки, которые в вазочке на кухне лежат. А что еще я могу? Каждый раз теперь, ложась спать, первая мысль – что сегодня наше Чудо учудит, а может, не будет хулиганить?

Я почему-то уверена, что Чудо живет именно в углу дивана, а ночью прыгает за диван и начинает там конфеты кушать, прыгать, скакать и развлекаться, любимое место себе нашло. И почему-то я не думаю, что это домовой, вот интуиция подсказывает мне, что это нечто другое.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47 by CalipsoПросмотров: 354Комментарии: 11
+10

Ключевые слова: Чудо странность фантик конфеты страх злость авторская история

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Комментарии

#1 написал: Попутчица
Сегодня, 16:17
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 107
Когда читала про фантики сразу вспомнился анекдот. "Папа, а почему конфеты делают в шуршащей упаковке? Папа отвечает:" А это, сынок, чтобы весь дом слышал как наша мама худеет".
Звуи могут издавать разные предметы. У меня часто телевизор, шкаф издают звуки. Я думаю это из-за того что дом постепенно оседает, так сказать, и поэтому вся мебель начинает трещать. Не верю я в домовых в каменных домах, мне кажется они живут только в старых деревянных домах.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#2 написал: Calipso
Сегодня, 16:43
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 63
Цитата: Попутчица
Звуи могут издавать разные предметы. У меня часто телевизор, шкаф издают звуки. Я думаю это из-за того что дом постепенно оседает, так сказать, и поэтому вся мебель начинает трещать

Ну почему же эта самая мебель в другое время не трещит? Ничего никогда не трещит и не скрипит! Мебель не старая и не рассохшаяся, чтобы трещать. Это так легко писать со стороны, предположения строить, я вас понимаю. Но я в состоянии оценить все со всевозможных сторон и знаете, я не нахожу логики как-то...

И надумывать специально мне не свойственно
Зарегистрирован: 10.03.2015
#3 написал: Попутчица
Сегодня, 16:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 107
Цитата: Calipso
Цитата: Попутчица
Звуи могут издавать разные предметы. У меня часто телевизор, шкаф издают звуки. Я думаю это из-за того что дом постепенно оседает, так сказать, и поэтому вся мебель начинает трещать

Ну почему же эта самая мебель в другое время не трещит? Ничего никогда не трещит и не скрипит! Мебель не старая и не рассохшаяся, чтобы трещать. Это так легко писать со стороны, предположения строить, я вас понимаю. Но я в состоянии оценить все со всевозможных сторон и знаете, я не нахожу логики как-то...

И надумывать специально мне не свойственно

Как мне говорили, что когда светло мы на любые звуки реагирует не так как если такие же будут в темноте. В темноте обостряется слух. И мебель трещит не от старости, а так как дом оседает. Если вы будете дёргать, к примеру, тумбочку с телевизором, то телевизор будет издавать некоторые звуки. Я вначале тоже дергалась от таких звуков, а потом нам рассказали что дом долго оседает и вся мебель при этом дребежжит. Поэтому на какие-то мимолетные звуки я не обращаю внимание ночью, хотя согласна, что иногда мозг начинает себе картинки додумывать разные и становится страшно).
Зарегистрирован: 18.02.2019
#4 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:58
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2724|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 1 881
По мне так удивительное у вас спокойствие автор, кто-то прыгает по квартире, жует конфеты (которые я понимаю вы за диваном не оставляли) А вы так спокойненько обнялись и уснули mmm
больше надумано
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#5 написал: Calipso
Сегодня, 17:02
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 63
Цитата: vasilina_apelsina
больше надумано

Ничего не выдумывала. Насчет спокойствия. Напряженно, но не страха не вызывает. Думаю, что ничего плохого не исходит от этого Чуда, поэтому нет никакого животного страха. Ну заснули, конечно, а куда деваться, пообсуждали еще перед этим, просто опускаю в рассказе какие-то детали.
Зарегистрирован: 10.03.2015
#6 написал: Nlo
Сегодня, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 300
Ну что хочу сказать.. Хорошо, что ваше Чудо не кусается, а только конфеты хомячит. А мы как-то купили новенький матрас, так там такие чудеса жили, что пришлось дезинфекцию вызывать satisfied
За историю + и ждём продолжения! wink
Зарегистрирован: 19.12.2018
#7 написал: Calipso
Сегодня, 17:33
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 63
Цитата: Nlo
А мы как-то купили новенький матрас, так там такие чудеса жили, что пришлось дезинфекцию вызывать

sweat_smile
Зарегистрирован: 10.03.2015
#8 написал: DRUID
Сегодня, 19:20
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (245|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 229
Домового конфетами надо угостить, пока его тонкие намёки не переросли в удушающие приёмы.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:23
0
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Репутация: (2948|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 528
А мне вот интересно будет почитать продолжение ентой истории с чудом-юдом.) А пока плюсану за начало.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#10 написал: ponchik
Сегодня, 20:15
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 75
Цитата: DRUID
Домового конфетами надо угостить, пока его тонкие намёки не переросли в удушающие приёмы.

Прекрасный совет, могу добавить от себя, что ещё, можно и молочком с печеньками домовенка побаловать. А вообще, когда про все эти шорохи, стуки и поскрипывания читаешь, то не так страшно, как если бы сам оказался в такой же ситуации. За отвагу автору "+".
Зарегистрирован: 7.07.2019
#11 написал: Calipso
Сегодня, 20:21
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 63
Цитата: Сделано_в_СССР
А мне вот интересно будет почитать продолжение ентой истории с чудом-юдом.)

Лучше бы, конечно, не было этих продолжений. Я попросила его не чудачить, но посмотрим... А про печеньки знаю, уже купила)))

Цитата: ponchik
А вообще, когда про все эти шорохи, стуки и поскрипывания читаешь, то не так страшно, как если бы сам оказался в такой же ситуации.

Ну вот нет страха такого, что прям сердце в пятки уходит. Не знаю почему. Рядом спит любимый человек и не так страшно, но вот если бы я осталась одна, то я бы спала с включенным светом, это факт! Мне кажется Чудо мое безобидное какое-то, я же говорю, даже злилась, что будит меня посреди ночи
Зарегистрирован: 10.03.2015
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