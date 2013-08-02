Четыре спички

V.V.Pukin Просмотров: 87 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 17:45 by

Многие не верят в такое понятие, как порча. Особенно мужики и мо́лодежь городская. А зря, ребята...Расскажу историю, приключившуюся с Владимиром, моим знакомым.Дело было на Кубани, в конце восьмидесятых. Володя трудился в солидной конторе, на хорошей должности. К тому же в очередной раз продвинулся вверх по карьерной лестнице. Вот как раз это, по его мнению, и послужило толчком к развитию дальнейших, весьма неприятных, событий.Жили они с молодой женой, верхне-кубанской казачкой из Карачаево-Черкессии, в частном доме. По соседству с Володиной коллегой по службе. Женщиной недоброй и завистливой. Его новое назначение стало, как видно, ей костью в горле. Потому что на выгодное место претендовала и она.Хотя… Может, мужик и ошибался. Как бы то ни было, буквально через день после радостного события Владимир почувствовал себя неважно. Пришлось даже отпроситься пораньше с работы, так как самочувствие быстро ухудшалось. Домой добрался уже почти на полусогнутых. Едва дойдя до кровати, рухнул в полном изнеможении. Состояние было странное. Вроде и не болит ничего, а сил совершенно нет. Даже голову оторвать от подушки. И страх… Неизбывный необъяснимый страх, словно сковавший всё тело от головы до кончиков пальцев на ногах.Молодая супруга, с трудом перевернув обездвиженного мужа на спину, пытала:- Володенька, любимый, что с тобою?! Где болит?..Но тот, не в силах произнести даже пары связных слов, только мычал в ответ что-то нечленораздельное.Обычно в таких случаях вызывают неотложку или врача из поликлиники. Но Володькина жена поступила по-другому. Немедля ни минуты, ибо супруг уже начал хрипеть и задыхаться, налила в плошку водицы, поставив её возле кровати. Затем взяла спички. Стала поджигать их и бросать крест-накрест в воду. При этом, наговаривала что-то негромко.Странным образом спички тонули почерневшими головками вниз. Первая, вторая, третья, четвёртая…Володя продолжал лежать всё так же, не шевелясь. Глядел сквозь полуприкрытые веки на тонущие спички, на ставшее очень серьёзным лицо любимой женщины, после того, как утонула четвёртая спичка. Слушал всё затихающий женский голос, продолжавший произносить странные слова…Из забытья его вернул холодок на лице. Открыв глаза, мужчина увидел, как жена, обмакивая в воду с потонувшими спичками подол своей исподней юбки, затем вытирает ему лицо.Неожиданно он почувствовал какое-то изменение в своём состоянии. Внутри под грудью словно что-то зашевелилось. А потом медленно пошло наверх, по пищеводу. Через минуту сильный рвотный позыв выплеснул в заботливо приготовленный женой тазик густую чёрную слизь. И вместе с этой слизью на эмалированное дно посудины изо рта вывалился здоровенный комок, похожий на плотно свалявшуюся шерсть или волосы. Тоже чёрный, как смоль. Опешившему Володьке даже показалось, что торчащие во все стороны тонкие отростки-шерстины чёрного колобка шевелятся! Рассмотреть внимательно он не мог, так как слёзы заливали глаза, а нутро продолжало выворачивать наизнанку.Но вскоре наступило долгожданное облегчение. Силы стали возвращаться, в конечностях и всём теле появилась подвижность. А давящий непонятный страх отступил.Выпив залпом несколько стаканов воды, мужчина быстро и крепко заснул…Проснувшись утром, чувствовал себя совершенно здоровым. Ничто даже вскользь не напоминало о вчерашнем болезненном кошмаре. У кровати со счастливой улыбкой сидела жена-казачка:- Володюшка, скажи спасибо моей маме, которая ещё в ранней молодости обучила меня этому заговору. Да и не только этому. Ведь на тебе сильнейшая порча была. Когда тонут подряд четыре спички, погибель человеку грозит, если не помочь должным образом…К сожалению, долгой и счастливой семейной жизни у Володи с кубанской казачкой не получилось. Спустя время, супруга занедужила тяжёлым психическим расстройством и впоследствии умерла. Любящий муж оставался с ней до самого конца…Болезнь её с описанным случаем он не связывает.24.12.2019

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