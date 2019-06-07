Душа висельницы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:41

V.V.Pukin Просмотров: 130 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:41 by

Случай рассказан Иваном, моим знакомым. Описываемые события произошли в одной из деревень Кировской области.Середина восьмидесятых годов прошлого века. Иван с женой и тремя детьми жил в хорошем частном доме. При дворе держал обычное по тем временам для деревенского хозяйство: корову, свиней, кроликов, птицу разную. Трудился в колхозе на тракторе «Кировце».По соседству стоял дом молодой семейной пары. Лет по двадцать пять обоим. Сынок-дошкольник у них. Простая деревенская семья. Жили мирно, не скандалили, не пьянствовали. В те времена не запивались на селе. Некогда. Работы много. Да и воспитание не то - перед соседями стыдно.Единственным, что омрачало счастливую и размеренную жизнь молодой семьи, был недуг Анфисы – жены и матери. Находило на неё временами помутнение рассудка. В такие моменты женщина становилась словно не в себе. Не узнавала никого, могла впасть в беспричинную тоску и лежать молчком, уставясь в одну точку, сутками.Благо, эти помутнения случались нечасто.Но вот как-то, в один из таких приступов, Анфиса взяла и повесилась…Через некоторое время после похорон висельницы, в доме начали происходить странные вещи. Подробностей рассказчик Иван не знал. Но, по словам его овдовевшего соседа, там стало просто страшно жить. Дошло до того, что молодой вдовец забрал малолетнего сына и переехал к родителям. Соседский дом остался пустовать…Однажды посреди ночи Ивана толкает взволнованная жена:- Вань, слышь… В окно кто-то долбится!..Заспанный мужик прислушался. И впрямь по оконному стеклу постукивали чем-то твёрдым. Стук довольно сильный. С очередным громким ударом их рыжий кот распушился и стремглав заскочил к супругам под одеяло. Такого с ним никогда не бывало! Иван попытался спихнуть наглеца обратно на пол, но перепуганный не на шутку котяра ни в какую на это не соглашался. Намертво вцепившись когтями в матрац и выпучив сверкающие в темноте глаза, таращился испуганно на дребезжащее окно.Неожиданно раздался особенно мощный удар, словно от брошенного кирпича. Оконное стекло разлетелось вдребезги. Осколки со звоном посыпались на пол. Тут уж Иван подскочил и, прихватив топор, выбежал во двор.А там никого. Лишь высокая ирга на краю соседнего участка раскачивается, размахивая ветвями, словно длинными руками, пытаясь дотянуться до окна. Хотя ветра почти нет. Ночная тишина не нарушается ни единым звуком. Иван обошёл двор, внимательно осматриваясь по сторонам. Может, притаились в темноте ночные тати – воришки и готовятся исподтишка нанести очередной подлый удар... Но всё было спокойно, ни одной живой души.А ведь кто-то же запустил камень в окно! Или отчего оно тогда раскололось на мелкие кусочки?.. Неужто красавица-ирга своими ветками так исхитрилась дотянуться?..Перешагнув небольшой штакетник, отделявший двор от соседской усадьбы, мужик решил обследовать пустующий участок. Медленно направился вдоль заборчика к раскачивающейся странным образом в безветренную ночь ирге. Когда оставалось сделать всего три-четыре шага, из-под корней дерева с пронзительным рёвом выскочила ощетинившаяся чёрная кошка. Как ракета, пролетела мимо ног опешившего Ивана и скрылась в темноте. Мужик аж топор выронил. Да что там топор! Чуть в штаны от неожиданности и испуга не надудонил.Желание продолжать обследование покинутого хозяевами двора начисто пропало. Перемахнув назад через штакетник, Иван торопливо вернулся в дом. Успокоив жену и разбуженных шумом детей, забрался под одеяло, прислушиваясь к ночным звукам за расхристанным окном.До утра не замёрзнем – лето. А днём всё восстановим…Хозяин – молодой вдовец, как обычно появился к вечеру, после работы. Он приходил в бывшее семейное гнездо ежедневно, взять что-нибудь необходимое из вещей да в огороде полить, пополоть.Иван рассказал парню и о разбитом окне, и о странной чёрной кошке, которую раньше здесь никогда не встречал. На разговор подтянулись другие соседи. Пообсуждав детали ночного происшествия, решили обратиться за помощью к местному священнику. Чтобы снял с дома наваждение и прогнал «нечистую силу», из-за которой не стало здесь покоя молодому отцу с сынишкой. А теперь вот и соседу Ивану досталось.Батюшка пришёл. Освятил все углы-закоулки беспокойной усадьбы. Сказал, что это неупокоенная душа висельницы Анфисы воинствует.Обратившись к молодому вдовцу молвил:- Не надо было вам с сыном покидать дом. Опечалило её это очень. Вот и бунтует грешная душа. Пытается о себе так напомнить и вернуть вас обратно…Помимо обряда освещения крестом и святой водой, посоветовал рассыпать везде по дому и двору маковое семя. Помогает, мол. Что и сделали.После этого молодой папаша с пацанёнком, по совету батюшки, вернулись жить в дом. На удивление, с тех пор никаких необъяснимых явлений больше не возникало. Видать правда, угомонилась покойная Анфиса, как и обещал святой отец.07.06.2019

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