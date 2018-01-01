Странный сосед. Часть 1

Странный сосед. Часть 1Знаете, я очень люблю спокойные дождливые дни. В такие дни особенно приятно сидеть в интернете и пить чай с печеньями. История, о которой я сейчас расскажу, длилась дождливую осеннюю неделю.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
Холодный пасмурный день, на улице небольшой дождь. Я сижу в интернете, смотрю разные видео и залипаю на форумах. Изредка посматриваю в окно (люблю в него смотреть, живу на пятом этаже). Во дворе было пусто, разве что сосед, который жил снизу, стоял посреди двора, не двигаясь. Соседа звали Владимиром, Владимиром Сергеевичем. Я не знаю, что можно рассказать об этом человеке, я с ним особо и не общался. Мужчина среднего роста, морщинистый, часто улыбался и ходил с руками по швам, осанка прямая. На тот момент он переехал в наш дом недавно. Так вот, через часа два я снова посмотрел в окно, он всё ещё был на улице, на том же месте. Это странно, но я не брал в голову (мало ли, вдруг он кого-то ждал).
ВТОРНИК.
Во вторник сосед уже начал меня пугать. Я возвращался домой с магазина, сильно промок под дождём. В подъезде я встретил его...
- Здравствуйте, Владимир Сергеевич! - сказал я.
- Дождливый дееееееень... - ответил он.
Что? Сосед протянул слово "день", это было очень странно, причём на его лице была широкая улыбка. Я поднимался по лестнице, сосед шёл за мной. Когда я остановился, чтобы достать ключи от квартиры из кармана, он тоже остановился. Когда я снова стал подниматься, он оставался на месте. Когда я был на 3 этаже, я услышал удары о перила и снова это "Дождливый деееееень". Я уже потихоньку стал пугаться. Либо слишком впечатлительный, либо здесь действительно что-то не так...
СРЕДА.
На улице ливень. Я старался избегать соседа, начав думать, что он не совсем в себе. Я сходил с друзьями в кинотеатр, после фильма друзья побежали на автобус, а я решил пройтись пешком до дома (ливень? Пфф, я закалённый, да и люблю дождь). Через минут 10 я услышал крик, причём очень сильный и тревожный: "ДОЖДЛИВЫЙ ДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЬ". Фигура человека виднелась вдали меня, причём она приближалась. Человек бежал. Ливень усилился, фигура скрылась в нём, на меня никто не напал. Человек исчез непонятно куда. Судя по всему, это был Владимир Сергеевич.
Я знаю, что это мог быть обычный пьяница. Но нет, это не так. От соседа не пахло спиртным, он не шатался при ходьбе, глаза были нормальные, он ходил ровно и с руками по швам, одну и ту же фразу он произносил чётко и осознанно. Дальше было хуже...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:52
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 09:52 by awesome-manПросмотров: 17Комментарии: 0
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