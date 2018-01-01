Странный сосед. Часть 1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:52

Причина: Изменён раздел.

awesome-man Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:52 by

Знаете, я очень люблю спокойные дождливые дни. В такие дни особенно приятно сидеть в интернете и пить чай с печеньями. История, о которой я сейчас расскажу, длилась дождливую осеннюю неделю.ПОНЕДЕЛЬНИК.Холодный пасмурный день, на улице небольшой дождь. Я сижу в интернете, смотрю разные видео и залипаю на форумах. Изредка посматриваю в окно (люблю в него смотреть, живу на пятом этаже). Во дворе было пусто, разве что сосед, который жил снизу, стоял посреди двора, не двигаясь. Соседа звали Владимиром, Владимиром Сергеевичем. Я не знаю, что можно рассказать об этом человеке, я с ним особо и не общался. Мужчина среднего роста, морщинистый, часто улыбался и ходил с руками по швам, осанка прямая. На тот момент он переехал в наш дом недавно. Так вот, через часа два я снова посмотрел в окно, он всё ещё был на улице, на том же месте. Это странно, но я не брал в голову (мало ли, вдруг он кого-то ждал).ВТОРНИК.Во вторник сосед уже начал меня пугать. Я возвращался домой с магазина, сильно промок под дождём. В подъезде я встретил его...- Здравствуйте, Владимир Сергеевич! - сказал я.- Дождливый дееееееень... - ответил он.Что? Сосед протянул слово "день", это было очень странно, причём на его лице была широкая улыбка. Я поднимался по лестнице, сосед шёл за мной. Когда я остановился, чтобы достать ключи от квартиры из кармана, он тоже остановился. Когда я снова стал подниматься, он оставался на месте. Когда я был на 3 этаже, я услышал удары о перила и снова это "Дождливый деееееень". Я уже потихоньку стал пугаться. Либо слишком впечатлительный, либо здесь действительно что-то не так...СРЕДА.На улице ливень. Я старался избегать соседа, начав думать, что он не совсем в себе. Я сходил с друзьями в кинотеатр, после фильма друзья побежали на автобус, а я решил пройтись пешком до дома (ливень? Пфф, я закалённый, да и люблю дождь). Через минут 10 я услышал крик, причём очень сильный и тревожный: "ДОЖДЛИВЫЙ ДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЬ". Фигура человека виднелась вдали меня, причём она приближалась. Человек бежал. Ливень усилился, фигура скрылась в нём, на меня никто не напал. Человек исчез непонятно куда. Судя по всему, это был Владимир Сергеевич.Я знаю, что это мог быть обычный пьяница. Но нет, это не так. От соседа не пахло спиртным, он не шатался при ходьбе, глаза были нормальные, он ходил ровно и с руками по швам, одну и ту же фразу он произносил чётко и осознанно. Дальше было хуже...

Ключевые слова: Дождь сосед странность страх авторская история

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