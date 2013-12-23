Торговый центр

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:04

Rita Asman Просмотров: 422 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 10:04 by

Рассказала мне эту историю пару дней назад знакомая, ходовая со своей подругой в кинотеатр в торговом центре."Когда мы стояли на кассе, отметили, что занято только одно место, то есть зал пустой.Когда мы вошли в зал, там уже был выключен свет и показывались трейлеры. Но, так как сидела только одна женщина, мы никому не мешали. Мы прошли на свой ряд... и я заметила, что на нем, в самом конце, сидит мужчина.Вначале я не смогла понять, что же в этом не так, и только чуть погодя до меня дошло, что этого человека здесь быть не должно. Занято было только три места, и два из них - наши, а третье - у той женщины.Я успела придумать кучу вариантов: что это просто работник кинотеатра, что мы не последние покупали билеты и т.п. Я подошла к своему месту и наклонилась, чтобы опустить сиденье и положить куртку. Подняв голову и повернувшись в сторону мужчины, я впала в ступор: его там не было. Просто не было. Словно он там и не сидел никогда.И всё бы ничего - можно было бы решить, что это и правда был работник, ушедший, когда мы пришли, если бы не одно "но": выход из зала один, и он находится за нами. То есть, чтобы уйти, нужно пройти мимо нас, не оставшись незамеченным. Но мужчина просто словно испарился. Был ли это призрак?"На самом деле, в том торговом центре постоянно происходят странные события. Взять хотя бы местные туалеты. В них сами по себе включаются сушилки для рук (что, в принципе, можно было бы списать на сбои техники, если бы не другие события), иногда можно услышать что-то в пустующей кабинке в пустом туалете, словно там кто-то находится, и очень часто возникает чувство необоснованной тревожности.

Ключевые слова: торговый центр необъяснимое Призраки авторская история

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