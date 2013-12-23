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Истории из жизни

Торговый центр

Рассказала мне эту историю пару дней назад знакомая, ходовая со своей подругой в кинотеатр в торговом центре.
"Когда мы стояли на кассе, отметили, что занято только одно место, то есть зал пустой.
Когда мы вошли в зал, там уже был выключен свет и показывались трейлеры. Но, так как сидела только одна женщина, мы никому не мешали. Мы прошли на свой ряд... и я заметила, что на нем, в самом конце, сидит мужчина.
Вначале я не смогла понять, что же в этом не так, и только чуть погодя до меня дошло, что этого человека здесь быть не должно. Занято было только три места, и два из них - наши, а третье - у той женщины.
Я успела придумать кучу вариантов: что это просто работник кинотеатра, что мы не последние покупали билеты и т.п. Я подошла к своему месту и наклонилась, чтобы опустить сиденье и положить куртку. Подняв голову и повернувшись в сторону мужчины, я впала в ступор: его там не было. Просто не было. Словно он там и не сидел никогда.
И всё бы ничего - можно было бы решить, что это и правда был работник, ушедший, когда мы пришли, если бы не одно "но": выход из зала один, и он находится за нами. То есть, чтобы уйти, нужно пройти мимо нас, не оставшись незамеченным. Но мужчина просто словно испарился. Был ли это призрак?"
На самом деле, в том торговом центре постоянно происходят странные события. Взять хотя бы местные туалеты. В них сами по себе включаются сушилки для рук (что, в принципе, можно было бы списать на сбои техники, если бы не другие события), иногда можно услышать что-то в пустующей кабинке в пустом туалете, словно там кто-то находится, и очень часто возникает чувство необоснованной тревожности.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04 by Rita AsmanПросмотров: 422Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: торговый центр необъяснимое Призраки авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:15
+1
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Комментариев: 2 774
И какова же предыстория этого торгового центра? Без этого "расследование" неполное. Просто изложен сухой набор фактов.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Joss
Сегодня, 10:37
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Наверно:
торговый центр построен на месте старого кладбища и потревоженные души усопших ходят смотреть фильмы. 173
Или:
это душа рабочего который погиб при строительстве данного торгового центра. ogo
А может:
это душа летчика который разбился во время ВОВ, на поле, где позже построили торговый центр... 359
noknow
У меня еще куча версий по этому поводу...

Автор проведите расследование. Не оставляйте нас в неведении...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:43
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Комментариев: 50
Неплохо живется призраку в торговом центре, Фильм просмотрел, зашёл в туалет, далее пошёл в ашан, поел на халяву, поспал в зоне отдыха - а главное все на халяву)) Живут же некоторые привидения!
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 10:45
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Цитата: Joss
торговый центр построен на месте старого кладбища и потревоженные души усопших ходят смотреть фильмы.


А после фильма в туалет, сушилкой попользоваться.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#5 написал: Rita Asman
Сегодня, 11:34
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Публикаций: 5
Комментариев: 4
Цитата: зелёное яблочко
И какова же предыстория этого торгового центра? Без этого "расследование" неполное.


Цитата: Joss
Автор проведите расследование. Не оставляйте нас в неведении...

Как только я смогу разузнать что-то, я обязательно об этом поведаю)
Зарегистрирован: 21.04.2018
#6 написал: Talisha
Сегодня, 13:26
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Призраки тоже любят развлекаться:)
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