Вещий сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Wynardtage Просмотров: 99 Комментарии: 0 +3 Вчера, 23:08 by

Начало сентября 2017 года. Опять весь день лил дождь, ну сколько можно, хоть бы ненадолго выглянуло солнышко, думала я, сидя на работе и доделывая последний отчёт перед отпуском. Наконец-то, свершилось, и я иду в долгожданный отпуск, хоть и всего на одну недельку. Вместо меня остаётся мой коллега, да и очень хороший друг - Игорь, весёлый и никогда не унывающий человек. Я всегда удивлялась, как можно всегда так оптимистично ко всему относиться, когда у тебя столько проблем, уйма нерешенных дел, эх, этому мне не научиться никогда.Остановлюсь немного поподробнее об Игоре. Мы познакомились в январе 2014 года, как раз, когда я устраивалась на эту работу, он мне сразу понравился. Человек весёлый, всегда найдет время чтобы пошутить, да, в основном, он и возился со мной первое время, объясняя, что да как. В общем, отлично сработались, а в дальнейшем и подружились. Иногда я даже говорила ему, что он даже не как лучший друг, а как брат, когда я просила у него помощи, то он никогда не отказывал, всегда заступался за меня. Даже в работе мы понимали друг друга, поэтому у нас всё было сделано вовремя и сдано в срок. Вот и сейчас, уходя в этот недельный отпуск, я была уверена, что он отлично справится, и поэтому особо не переживала.Да быть такого не может, ну и что?! Говорила моя подруга, когда я рассказала ей, что мне приснилось и привело в дикий ужас. «Нет, я в такое не верю», - уверенно сказала Юля, всякое присниться может, это просто сон, просто у тебя была тяжёлая рабочая неделя, вот и всё. Расслабься и отдохни наконец-то нормально, ты ведь этого заслужила, а ты, вместо этого, обращаешь внимания на всякие глупости. «Ну да, ну да, - замямлила я в трубку, - возможно, ты и права». Весь день этот сон не выходил у меня из головы, я будто бы чувствовала, что что-то нехорошее должно произойти в ближайшее время. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решила начать сборы в предстоящую мне поездку.А приснилось мне вот что, как сейчас помню: тёплый летний день, я гуляю по привычным мне улицам, настроение просто отличное, как раз самое время, чтобы зайти в какую-нибудь кафешку и выпить чашечку кофе. Я свернула в сквер и тут, неожиданно, погода резко сменилась, солнце спряталось за тучи, стало темно и как-то не по-летнему холодно, и зябко. Около меня промелькнула какая-то тёмная фигура и поманила за собой, я испугалась и, быстро развернувшись, побежала в обратную сторону. Тень быстро настигла меня, со словами: «Пойдём со мной, кое-что покажу», - я испуганно мотала голой и плакала, но тень меня не слышала, и, через несколько секунд, мы оказались в какой-то квартире, я сидела за столом, а передо мной эта странная фигура. Её лица поначалу я не видела, помню только длинный балахон какого-то темно-зелёного цвета. Тень раскладывала передо мной какие-то картинки, на которых были числа. Затем оно сняло капюшон, и я увидела перед собой очень симпатичного молодого человека. Он был высоким, одет в чёрный строгий костюм, но без пиджака. Я смотрела на него, не отрывая взгляда… «Д-а-а, до чего же он красив», - думала я в этот момент.- Ну что, выбирай давай! И побыстрее, - на лице парня была хитрая ухмылка. Он посмотрел на меня, прищурив свои глаза.- Ничего я не буду выбирать, и вообще, выпустите меня наконец-то, - я нервничала. Мне было очень страшно.- А придется! Иначе за тебя выберу я. О, вот эту, - сказал молодой человек и показывал мне число. Январь 13 число 2018 год. Я пыталась не смотреть ни на него, ни на эти цифры. Чушь какая, причём тут эта дата вообще?!И тут я поняла, что он имел в виду, когда показывал мне все эти числа. Нет… не может быть.- Как же так?! Мне рано ещё, я не хочу, - я заплакала.- Хорошо, но ты прямо сейчас можешь всё изменить, ты готова?- Да! - сквозь слёзы сказала я… Молодой незнакомец поменял свои таблички и быстро спрятал их в свой чемодан.- Ну, вот и всё! А теперь проваливай!Я снова оказалась одна посреди улицы. Стемнело. Я побрела домой, но, не успев сделать и пару шагов, я увидела своего друга Игоря. Стояло несколько человек, все прощались с ним, желали доброго пути и давали какие-то наставления. Я подбежала к толпе, он сказал, что уезжает и, возможно, надолго, какие-то неотложные дела, обнял меня. Он выглядел счастливым. «Ты у меня умница, ты справишься», - сказал друг, улыбнувшись.Мы стояли вместе с ним и ждали транспорт.Подъехал мотоцикл, на нём я узнала этого необычайно красивого молодого человека. Он подмигнул мне, затем махнул Игорю рукой, и тот быстро уселся сзади, держа в руках сумку с вещами. Все махали им вслед, и я тоже… Мотоцикл скрылся в ночи.«Да что такое, опять дождь», - натягивая капюшон, недовольно ворчал Игорь. «Что поделать, осень, однако», - сказала я, доставая свой зонтик из сумочки. Вечер воскресенья. Мы гуляли по городу.- Ну вот, завтра утром уже уезжаю, эх, хоть какая-то смена обстановки. Если что, ты звони, мало ли. Хотя я уверена, ты справишься!- Постараюсь! Ты уж побыстрее возвращайся! - Игорь шёл и улыбался, дождь всё усиливался, но он будто бы не обращал на него никакого внимания, а был погружен в свои мысли.Я шла рядом и молчала. В голове была мысль, рассказать ему мой сон или не стоит. Но, я, конечно же, не выдержала и всё ему рассказала, при этом подробного описывая каждую деталь своего странного сновидения.- Каждый сон что-то да значит, - вдруг перебил меня Игорь. Может, он вещий, а может, и так, ерунда, во всяком случае, отнесись к нему по-философски.Игорь проводил меня до дома. «Ну что, через неделю увидимся», - я обняла его и, усталая, побрела в подъезд до квартиры.16 сентября 2017 года. Я проснулась рано, несмотря на выходной. Спать уже не хотелось, жутко болела голова, и покалывало в висках. Странное ощущение не покидало меня. Что-то случилось. Я налила себе чашку кофе, чтобы хоть как-то отогнать этот поток мыслей, окутавших всё моё сознание. Вроде всё как обычно, но… Почему не звонит Игорь?! Уже вечереет, а мы договорились встретиться в 12… Внутри всё сжалось, стало тяжело дышать, как будто тугой комок застрял в горле. И-и-и… вот он, долгожданный звонок, господи, ну наконец-то, я, радостная, схватила телефон, уже готовая упрекнуть Игоря в его не пунктуальности и забывчивости, но вместе него я услышала голос его тёти: «Лера, Игорь умер сегодня ночью».Что было дальше, помню смутно, в глазах туман, слёзы… Может, это не правда, а просто чья то злая шутка, и на самом деле Игорь жив и всё хорошо.Мой друг умер ночью с пятницы на субботу. Оторвался тромб. Смерть была мгновенной. Обнаружили его как раз только днём, когда мне позвонила его тётя. Он умер ровно через неделю после того, как приснился этот злополучный сон.Через два дня похороны. Ничего не помню… Мне всё время было страшно, ощущение слабости, и вот… Я вижу своего друга, своего лучше друга, человека, который за такой короткий период времени стал мне близким, лежащим в гробу… Нет. Это не чья то злая шутка, а горькая правда. Игоря больше нет. Я потом ещё долго перебирала в памяти те числа, которые показывал мне этот молодой человек, сейчас уже мне их не вспомнить, но тогда, сложив их в том порядке, который он показал, мне получилась дата смерти, а именно - 16 сентября 2017 год.Возможно, это просто совпадение, а возможно и нет, и смерть действительно забрала его вместо меня, со словами: «Ты всё можешь изменить». Знаете, я до сих пор чувствую свою вину перед другом, я ещё долго приходила в себя после его смерти, плакала, что я не оказалась в том день с ним, возможно, я смогла бы помочь. А иногда мне казалось, что он меня спас, обманув таким образом смерть.Любите своих близких и друзей, цените каждый момент, проведённый с ними, потому что никто не знает, когда он будет последним.

Ключевые слова: Вещий смерть предсказание сон друг авторская история

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