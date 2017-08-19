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Истории из жизни / Сны

Игорь

По квартире, которую мы покупали: нас сразу предупредили, что Игорь - хозяин квартиры - повесился в гараже, та как были проблемы с бизнесом.
Когда въехали, я первое время ничего не замечала.

Итак, Игорь.
Познакомились, если можно так сказать, мы с ним, когда муж первый раз уехал в командировку.

Легла спать. Уже находилась на рубеже между бодрствованием и сном. И чувствую (ничего не вижу, просто обычная темная комната), как на меня наползает холод… Нет, не так. Ко мне как будто... Вот как?.. А! Вот: морозильную камеру откроешь в жару, отойдешь от нее и начинаешь медленно подходить. И постепенно чувствуешь холод. И чем ближе подходишь, тем все сильнее и сильнее он тебя обволакивает.
Так вот, наоборот - «морозилка» подходила ко мне.

Сперва я испугалась. Но быстро успокоились. Им, главное, не подавать вида, что ты их видишь.
Повернулась лицом к холоду, как будто ничего не заметила. И жду. «Морозилка» отступила.

И так было несколько раз. Пока я не решилась обозначиться.
Уже точно не помню, что я сказала вслух, типа: «Ну» или «Что». В общем, дала понять: «Я знаю, ты здесь».
«Морозилка» опять отступила. И больше уже не появлялась никогда.

А Игорь стал приходить во сне. Причем не под утро, а именно тогда, как я только начинала засыпать. И даже не понимаешь, спишь ты или нет.
Рассказал, что не повесился. И уж тем более в гараже. Его убили два мужика, одного из которых он знал. Задушили в квартире, когда Игорь их пустил в дом. А потом тело повесили в ванной на полотенцесушителе. Дело быстренько прикрыли: ну, сам - так сам.
Жена его похоронила как самоубийцу - без отпевания, вот он и мучился. Про гараж жена придумала, чтобы не спугнуть потенциальных покупателей на квартиру.

Рассказал, что их собаку овчарку, которую я никогда не видела и даже не подозревала, что она у них была, звали так же, как и моего кота – Арчи.
Рассказал, что с бизнесом проблем не было. Были проблемы с компаньоном. Игорь, придя как-то в гараж, увидел голые стены. Они там хранили товар (аппаратуру, магнитофоны и так далее). Связался с компаньоном. Остальное я описала выше.

Злился на жену. Скучал по дочери, расстраивался, что той уже 27, а она еще не замужем. Ничего не рассказывал про то, как ТАМ. А я и не спрашивала. Не надо нам это знать.
В общем, как-то попросил он меня, чтобы я его отпела. Но я не могу. В церкви отпевают только по предоставлении свидетельства о смерти. Я сказала, что помогу чем могу. Ходила в церковь, ставила свечи за упокой. Заказывала службу.

Прикипели мы с ним друг к другу. Мне, наоборот, - вовсе не страшно было оставаться одной. Он как хранитель стал.
А потом он сказал: «Поводок становится короче и уже из ванны не выпускает». Это его слова.

Какое-то время я еще чувствовала его присутствие. Хотя во сне он перестал приходить. Падали мыльницы, падали тюбики с полки (но она с бортиком сантиметров шесть). В общем, падало все, что могло упасть. Сперва каждую ночь и не по разу. Муж не мог понять, что происходит. Я говорила: «В ванной влажность высокая, вот все скользит и падает».

Но постепенно это все прекратилось. Я даже точно не могу сказать, когда. И вот, года, наверное, 2-3, я уже не чувствую присутствие Игоря.
Если хожу в церковь, обязательно ставлю и ему свечку.
И что теперь с его душой?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:45
Причина: Авторская стилистика сохранена. Изменен раздел. Добавлен раздел
Сегодня, 14:45 by JossПросмотров: 336Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Призрак дух сон холод авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:56
+1
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 872
Комментариев: 7 472
С ума сойти, вот так работает наша "доблестная полиция". Человека повесили, а "органы" в самоубийцы записали. Жуть. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 15:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 78
Спасибо за историю. Прямо сюжет для фильма. Видимо жена смирилась с версией самоубийства или отношения у них были не очень, поэтому Игорь к вам за помощью пришел. От вас и требовалось сходить в церковь и поминать его. Я думаю, если он не приходит больше, значит душа обрела покой. Ведь как говорят, даже самого большого грешника можно отмолить, если часто поминать его и искренне просить упокоить его душу. Вы все равно не забывайте Игоря, по возможности ставьте свечки за упокой его души. Тем более человек не покончил с собой, а был убит, а значит мученик. Бедолага. А что не стали спрашивать его про тот свет, правильно. Нам не нужно это знать, всему своё время. Спасибо, что поделились.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: vorona2017
Сегодня, 15:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Для меня открытие, что в церкви не отпевают без свидетельства о смерти. Как же так.... Будем надеяться, что душа Игоря обрела покой. Царствие ему небесное и пусть земля будет пухом....
Зарегистрирован: 29.01.2017
#4 написал: stahlratte
Сегодня, 15:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 67
Цитата: vorona2017
Для меня открытие, что в церкви не отпевают без свидетельства о смерти. Как же так.... Будем надеяться, что душа Игоря обрела покой. Царствие ему небесное и пусть земля будет пухом....

Потому что есть индивиды, заказывающие отпевание живому человеку. На смерть так делают. Уж не знаю как действует в действительности, но историй про это масса
Зарегистрирован: 18.01.2013
#5 написал: npoxopova
Сегодня, 15:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 112
А потом он сказал: «Поводок становится короче и уже из ванны не выпускает». Это его слова

А что могли значить эти слова? О каком поводке идёт речь? Объясните, кто понимает.
Зарегистрирован: 8.03.2018
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 16:40
+1
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Репутация: (501|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 961
Я не думаю,что уж так всё строго устроено,что только тем,кого отпели там легче.А вот если как в этой истории, человека убили ,а приписали самоубийство?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 16:55
0
Онлайн
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 154
Цитата: npoxopova
А потом он сказал: «Поводок становится короче и уже из ванны не выпускает». Это его слова

А что могли значить эти слова? О каком поводке идёт речь? Объясните, кто понимает.

Я так понял, когда за него начали молиться, то душа постепенно начала обретать покой, пока не стала в итоге свободной - ушла а небо так сказать.
Зарегистрирован: 15.04.2018
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