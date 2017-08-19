Игорь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:45

Причина: Авторская стилистика сохранена. Изменен раздел. Добавлен раздел

Joss Просмотров: 336 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 14:45 by

По квартире, которую мы покупали: нас сразу предупредили, что Игорь - хозяин квартиры - повесился в гараже, та как были проблемы с бизнесом.Когда въехали, я первое время ничего не замечала.Итак, Игорь.Познакомились, если можно так сказать, мы с ним, когда муж первый раз уехал в командировку.Легла спать. Уже находилась на рубеже между бодрствованием и сном. И чувствую (ничего не вижу, просто обычная темная комната), как на меня наползает холод… Нет, не так. Ко мне как будто... Вот как?.. А! Вот: морозильную камеру откроешь в жару, отойдешь от нее и начинаешь медленно подходить. И постепенно чувствуешь холод. И чем ближе подходишь, тем все сильнее и сильнее он тебя обволакивает.Так вот, наоборот - «морозилка» подходила ко мне.Сперва я испугалась. Но быстро успокоились. Им, главное, не подавать вида, что ты их видишь.Повернулась лицом к холоду, как будто ничего не заметила. И жду. «Морозилка» отступила.И так было несколько раз. Пока я не решилась обозначиться.Уже точно не помню, что я сказала вслух, типа: «Ну» или «Что». В общем, дала понять: «Я знаю, ты здесь».«Морозилка» опять отступила. И больше уже не появлялась никогда.А Игорь стал приходить во сне. Причем не под утро, а именно тогда, как я только начинала засыпать. И даже не понимаешь, спишь ты или нет.Рассказал, что не повесился. И уж тем более в гараже. Его убили два мужика, одного из которых он знал. Задушили в квартире, когда Игорь их пустил в дом. А потом тело повесили в ванной на полотенцесушителе. Дело быстренько прикрыли: ну, сам - так сам.Жена его похоронила как самоубийцу - без отпевания, вот он и мучился. Про гараж жена придумала, чтобы не спугнуть потенциальных покупателей на квартиру.Рассказал, что их собаку овчарку, которую я никогда не видела и даже не подозревала, что она у них была, звали так же, как и моего кота – Арчи.Рассказал, что с бизнесом проблем не было. Были проблемы с компаньоном. Игорь, придя как-то в гараж, увидел голые стены. Они там хранили товар (аппаратуру, магнитофоны и так далее). Связался с компаньоном. Остальное я описала выше.Злился на жену. Скучал по дочери, расстраивался, что той уже 27, а она еще не замужем. Ничего не рассказывал про то, как ТАМ. А я и не спрашивала. Не надо нам это знать.В общем, как-то попросил он меня, чтобы я его отпела. Но я не могу. В церкви отпевают только по предоставлении свидетельства о смерти. Я сказала, что помогу чем могу. Ходила в церковь, ставила свечи за упокой. Заказывала службу.Прикипели мы с ним друг к другу. Мне, наоборот, - вовсе не страшно было оставаться одной. Он как хранитель стал.А потом он сказал: «Поводок становится короче и уже из ванны не выпускает». Это его слова.Какое-то время я еще чувствовала его присутствие. Хотя во сне он перестал приходить. Падали мыльницы, падали тюбики с полки (но она с бортиком сантиметров шесть). В общем, падало все, что могло упасть. Сперва каждую ночь и не по разу. Муж не мог понять, что происходит. Я говорила: «В ванной влажность высокая, вот все скользит и падает».Но постепенно это все прекратилось. Я даже точно не могу сказать, когда. И вот, года, наверное, 2-3, я уже не чувствую присутствие Игоря.Если хожу в церковь, обязательно ставлю и ему свечку.И что теперь с его душой?

Ключевые слова: Призрак дух сон холод авторская история

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