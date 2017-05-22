Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Голоса в лесу

Живу я в своем доме, одна сторона забора выходит в густой красивый сосновый лес (там для лыжников курорт).
Постельное белье я все после стирки развешиваю на заднем дворе. А стираю я преимущественно ночью, пока домашние спят.
Итак, уже поздняя осень, но снег еще не выпал толком.
Я, как обычно, нагрузившись тазиком и включив прожектор (который практически не достает до веревок, но хоть не запнуться), выхожу из дома.
Наш лес всегда полон звуков, я иногда вслушиваюсь, иногда нет - просто фоном. Темноты не боюсь, спокойно вешаю простыни.
У соседей завыла собака - протяжно так, тоскливо. Я еще призадумалась - она лаять любит, но выть?..
И тут за забором услышала четкий такой шепот. Детский. В лесу. В 11 ночи. Что говорили, я не разобрала, но похоже было на лепет разыгравшихся детей - веселый, шкодный даже.
И как будто дети ходят вдоль забора.
Я замерла.
И тут задергалась моя калитка в лес. Дети так дергать не могут. Домой я влетела, закрыла все замки, даже тазик забыла.
Утром, при свете все осмотрела, но никаких следов, ничего не нашла.
До сих про не знаю, что это было?
Вчера, 20:33 by МарьюшкаПросмотров: 354Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Лес ночь дети авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 814
Жутковато. Мне всегда страшно становится когда собаки выть начинают.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#2 написал: conjure one
Вчера, 21:28
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6774|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 686
"Вот говорили мне нельзя до ночи смотреть телевизор стирать бельё. Вот вам, пожалуйста.." о Известная цитата, не правда ли?! Плюсанул, потому что поди разбери, кто там на самом деле за забором шастал. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#3 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 421
Нет, развешивать бельё ночью на улице - это не для меня! Я ещё та трусиха.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (463|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 903
Мои любят гулять допоздна в деревне не смотря на темноту. Хотя собак и нет давно, никто не залает и не завоет, кроме серых. Но в эту осень слишком много медведя, ночью по помойкам лазят, гадят под домом, заборов то нет. Поэтому в темноту на улицу своих не пускаю теперь. Да они следы увидели и сами теперь боятся, даже днём в лес ходить. Но ещё год назад было спокойней и гуляли допоздна чем пугали засыпающих старушек, громкими разговорами и мощными фонариками . Гуляли несмотря на погоду. А до меня потом доходили разговоры, что по ночам чуть ли не инопланетяне прилетали. А это мои, гуляли как обычно. Ежиков ловили. В двенадцатом часу ночи, где после восьми вечера в домах света уже не увидеть.
Я это к тому, что возможно это были всёж таки детишки, гуляли и искали приключений. Да и следов не оставили - это ж не сигнально следовая полоса.
Но я и не исключаю визита страшных демонов! Анчутки - так вроде они зовутся.
Ещё Вор4уn - замечательный человек, кто не знал - писал на фосторе историю про анчутку. Можете найти на сайте. Анчутка - демон в облике ребёнка.
Но это не точно)).
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Tigger power
Вчера, 23:39
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2293|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 905
Страх то какой, а мне так нравится с песиком ночью на даче в лесу гулять, сосны скрипят только, других звуков в ночном лесу не слышала. Может дети заигралсь, а может нет... +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.