Голоса в лесу

Марьюшка Просмотров: 354 Комментарии: 5 +9 Вчера, 20:33 by

Живу я в своем доме, одна сторона забора выходит в густой красивый сосновый лес (там для лыжников курорт).Постельное белье я все после стирки развешиваю на заднем дворе. А стираю я преимущественно ночью, пока домашние спят.Итак, уже поздняя осень, но снег еще не выпал толком.Я, как обычно, нагрузившись тазиком и включив прожектор (который практически не достает до веревок, но хоть не запнуться), выхожу из дома.Наш лес всегда полон звуков, я иногда вслушиваюсь, иногда нет - просто фоном. Темноты не боюсь, спокойно вешаю простыни.У соседей завыла собака - протяжно так, тоскливо. Я еще призадумалась - она лаять любит, но выть?..И тут за забором услышала четкий такой шепот. Детский. В лесу. В 11 ночи. Что говорили, я не разобрала, но похоже было на лепет разыгравшихся детей - веселый, шкодный даже.И как будто дети ходят вдоль забора.Я замерла.И тут задергалась моя калитка в лес. Дети так дергать не могут. Домой я влетела, закрыла все замки, даже тазик забыла.Утром, при свете все осмотрела, но никаких следов, ничего не нашла.До сих про не знаю, что это было?

Ключевые слова: Лес ночь дети авторская история

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