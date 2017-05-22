Голоса в лесу

Голоса в лесуЖиву я в своем доме, одна сторона забора выходит в густой красивый сосновый лес (там для лыжников курорт).
Постельное белье я все после стирки развешиваю на заднем дворе. А стираю я преимущественно ночью, пока домашние спят.
Итак, уже поздняя осень, но снег еще не выпал толком.
Я, как обычно, нагрузившись тазиком и включив прожектор (который практически не достает до веревок, но хоть не запнуться), выхожу из дома.
Наш лес всегда полон звуков, я иногда вслушиваюсь, иногда нет - просто фоном. Темноты не боюсь, спокойно вешаю простыни.
У соседей завыла собака - протяжно так, тоскливо. Я еще призадумалась - она лаять любит, но выть?..
И тут за забором услышала четкий такой шепот. Детский. В лесу. В 11 ночи. Что говорили, я не разобрала, но похоже было на лепет разыгравшихся детей - веселый, шкодный даже.
И как будто дети ходят вдоль забора.
Я замерла.
И тут задергалась моя калитка в лес. Дети так дергать не могут. Домой я влетела, закрыла все замки, даже тазик забыла.
Утром, при свете все осмотрела, но никаких следов, ничего не нашла.
До сих про не знаю, что это было?
Вчера, 20:33 by МарьюшкаПросмотров: 354Комментарии: 5
Ключевые слова: Лес ночь дети авторская история