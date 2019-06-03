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Истории из жизни

Рука на болоте

Эту историю услышала из разговора двух женщин в маршрутке. Диалог шел о природе, начале грибного и ягодного сезона. Далее со слов одной из женщин:

Раньше весь сезон из леса не вылезала, когда работа позволяла. Целыми днями с корзиной или с лукошком по лесу, открывая все новые и новые места, богатые ягодами и грибами. Всегда к осени куча заготовок. Ходить любила одна всегда, т.к. муж все свое свободное время проводит на рыбалке. Да и так лучше даже, никто от раздумий не отвлекает. Зверья в наших лесах почти нет, бояться нечего, так что, бывало, задерживалась в лесу до вечера, если азарт найдет. Но после одного случая в лес ни ногой, даже с кем-то.

Произошло это осенью, когда понесло меня, как обычно, на малое болото за клюквой. Это сейчас и болотом-то сложно назвать, так, участок мокрый посреди леса, хотя раньше оно огромным было... еще отец в детстве сюда водил, говорил, что местами даже трясина попадалась. Да и ягод было в разы больше. Так, вспоминая детство, думая о своем, постепенно пробиралась по сырости, отыскивая ягоды и стараясь не запнуться об кочки. Единственное опасение это змеи, поэтому под ноги приходилось смотреть внимательно. Из-за осторожности и небольшого изобилия ягод, сбор затянулся. Хотелось собрать полное лукошко, но видно не судьба. Вечерело, портилась погода, и пора возвращаться домой. Уйти от ягод не так просто, но потихоньку дошла почти до края болота, как вдруг что-то схватило за ногу, именно схватило и крепко сжало. Так не цепляются за ветки и корни. Причем схватили за ногу выше сапога, хоть они и были ниже колена. От неожиданности резко обернулась и посмотрела на ногу, с ужасом заорав. Готова поклясться, что мою ногу держала чья-то рука, торчащая из грязи. Инстинктивно дернулась, выругалась нецензурно и ломанулась оттуда. Уже дома, еле успокоившись, осмотрела ногу, на ней виднелись небольшие синяки от пальцев, более явные остались от большого и указательного со средним пальцев. Истерика началась снова, ибо это лишь подтверждало то, что произошло на болоте. С тех пор боюсь не только болота, а вообще леса, точнее того, что там обитает.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:07 by Юлия РысьПросмотров: 380Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Лес болото рука страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 23:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 309
Пожадничала женщина, слишком много лес обирала. Гармонию, видимо нарушила. Вот и рассердился лесной дух.
+ Интересная история
Зарегистрирован: 3.06.2019
#2 написал: Юлия Рысь
Вчера, 23:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 183
Цитата: Шерри
Пожадничала женщина, слишком много лес обирала. Гармонию, видимо нарушила. Вот и рассердился лесной дух.

лучше бы лесной дух так охотников и лесорубов за ноги хватал smile а то от леса скоро одни пеньки останутся и зверье совсем переведется.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#3 написал: Шерри
Сегодня, 00:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 309
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Шерри
Пожадничала женщина, слишком много лес обирала. Гармонию, видимо нарушила. Вот и рассердился лесной дух.

лучше бы лесной дух так охотников и лесорубов за ноги хватал smile а то от леса скоро одни пеньки останутся и зверье совсем переведется.

Точно подмечено)))
Зарегистрирован: 3.06.2019
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 426
Не верю в руки и синяки
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#5 написал: Глюпискатин
Сегодня, 00:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Шерри
Пожадничала женщина, слишком много лес обирала. Гармонию, видимо нарушила. Вот и рассердился лесной дух.

лучше бы лесной дух так охотников и лесорубов за ноги хватал smile а то от леса скоро одни пеньки останутся и зверье совсем переведется.

Видимо, у обладателя той руки иные ценности. Нам больше жалко зверюшек и срубленные деревья, а ему клюкву.
Зарегистрирован: 27.01.2015
#6 написал: Tasy
Сегодня, 01:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Шерри
Пожадничала женщина, слишком много лес обирала. Гармонию, видимо нарушила. Вот и рассердился лесной дух.

лучше бы лесной дух так охотников и лесорубов за ноги хватал smile а то от леса скоро одни пеньки останутся и зверье совсем переведется.

Браконьеров бы погонял так, а охотники ( если здравомыслящий) приносят какую то пользу.
Зарегистрирован: 28.06.2019
#7 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 01:13
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 183
Цитата: Глюпискатин
Видимо, у обладателя той руки иные ценности. Нам больше жалко зверюшек и срубленные деревья, а ему клюкву.

если со мной тьфу тьфу тьфу произойдет такое, то буду знать, что мой инфаркт из-за клюквы smile пипец , вот как теперь в лес ходить, когда там такие жадины
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#8 написал: Tasy
Сегодня, 01:16
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 101
Цитата: Юлия Рысь
Цитата: Глюпискатин
Видимо, у обладателя той руки иные ценности. Нам больше жалко зверюшек и срубленные деревья, а ему клюкву.

если со мной тьфу тьфу тьфу произойдет такое, то буду знать, что мой инфаркт из-за клюквы smile пипец , вот как теперь в лес ходить, когда там такие жадины

Если не забывать гостинец Хозяину леса оставлять,думаю ходить можно спокойно )))
Зарегистрирован: 28.06.2019
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