Рука на болоте

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 380 Комментарии: 8 +9 Вчера, 22:07 by

Эту историю услышала из разговора двух женщин в маршрутке. Диалог шел о природе, начале грибного и ягодного сезона. Далее со слов одной из женщин:Раньше весь сезон из леса не вылезала, когда работа позволяла. Целыми днями с корзиной или с лукошком по лесу, открывая все новые и новые места, богатые ягодами и грибами. Всегда к осени куча заготовок. Ходить любила одна всегда, т.к. муж все свое свободное время проводит на рыбалке. Да и так лучше даже, никто от раздумий не отвлекает. Зверья в наших лесах почти нет, бояться нечего, так что, бывало, задерживалась в лесу до вечера, если азарт найдет. Но после одного случая в лес ни ногой, даже с кем-то.Произошло это осенью, когда понесло меня, как обычно, на малое болото за клюквой. Это сейчас и болотом-то сложно назвать, так, участок мокрый посреди леса, хотя раньше оно огромным было... еще отец в детстве сюда водил, говорил, что местами даже трясина попадалась. Да и ягод было в разы больше. Так, вспоминая детство, думая о своем, постепенно пробиралась по сырости, отыскивая ягоды и стараясь не запнуться об кочки. Единственное опасение это змеи, поэтому под ноги приходилось смотреть внимательно. Из-за осторожности и небольшого изобилия ягод, сбор затянулся. Хотелось собрать полное лукошко, но видно не судьба. Вечерело, портилась погода, и пора возвращаться домой. Уйти от ягод не так просто, но потихоньку дошла почти до края болота, как вдруг что-то схватило за ногу, именно схватило и крепко сжало. Так не цепляются за ветки и корни. Причем схватили за ногу выше сапога, хоть они и были ниже колена. От неожиданности резко обернулась и посмотрела на ногу, с ужасом заорав. Готова поклясться, что мою ногу держала чья-то рука, торчащая из грязи. Инстинктивно дернулась, выругалась нецензурно и ломанулась оттуда. Уже дома, еле успокоившись, осмотрела ногу, на ней виднелись небольшие синяки от пальцев, более явные остались от большого и указательного со средним пальцев. Истерика началась снова, ибо это лишь подтверждало то, что произошло на болоте. С тех пор боюсь не только болота, а вообще леса, точнее того, что там обитает.

Ключевые слова: Лес болото рука страх авторская история

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