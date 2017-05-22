Школьная мистика

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 442 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:33 by

Я работаю учителем в старой школе, и здесь всякое бывает. Летом я осталась одна в школе, делала ремонт, ключи были у меня. Чтобы никто не заходил чужой, я закрыла наружную дверь. По школе никого не было. За ремонтом я не заметила, что стало темнеть, но я не хотела приходить опять и завтра, тем более осталось только у дверей покрасить. Вдруг я услышала, что кто- то пробежал по коридору, я выглянула - никого.Я прошлась по этажам, крича: «Кто тут?» Было уже темно, и вдруг возле библиотеки мне показалось, что кто то стоит, я его стала ругать, чтобы тот вышел, а то я сейчас закрою школу. Но вместо ответа было только какое то движение. Вдруг я поняла, что тут что-то не то и, чувствую, уже волосы у меня становятся дыбом. Все бросив, я помчалась вниз по лестнице, вслед за мной что-то тоже спускалось. Я выскочила, дрожащими руками стала закрывать дверь. Вдруг изнутри кто-то стукнул по двери. Но я, уже закрыв дверь, успела отбежать.Потом кто-то постучал по стеклу окна. Я, взяв себя в руки, все-таки я же атеист. Версия того, что это ученики меня специально пугают, заставила меня вновь открыть дверь. Я зашла и прошлась по холлу до лестницы, прокричала: «Кто здесь? Я сейчас закрою, выходите!» И не услышав ответа, я пошла к выходу, вновь закрыла. Закрыла ворота и, когда я шла уже по улице, то мне показалось, что занавеска на окне приоткрылась, и кто-то посмотрел. Все, я уже не стала возвращаться. После мне сказали, что на месте этой школы было несколько могил.Кстати, недавно от техничек в школе услышала, как они со страхом рассказывали, что мыли в коридоре пол, дети уже ушли, и вдруг перед техничкой пробежал кто-то. Техничка не обратила внимания кто это, но сразу пошла в кабинет, куда забежал этот кто-то. Она никого не увидела. Там негде было спрятаться. Она сильно испугалась.А другая техничка ей отвечала, что слышала в этом кабинете грохот, как будто кто-то швыряет мебель на пол. Она зашла в кабинет и увидела, что ничего такого не произошло. Тоже сильно испугалась. В прошлом году в нашей школе один ученик через открытое окно ночью залез в школу, взломал кабинет завуча и украл там ноутбук, деньги, потоптал в учительской диваны кожаные, остались следы. Вот почему эти призраки не стали его пугать. Досадно…Я имела в виду: почему тогда призраки не стали именно ЕГО пугать? Может, потому, что эти призраки – дети?Наш сторож – мужчина, и тот боится на ночь там оставаться. Пока светло, он старается побыстрей там все проверить, закрыть и уйти в свою сторожку.Автор - ЛУИЗА.

Ключевые слова: Учительница старая школа бег по коридору неизвестный страх призрак

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