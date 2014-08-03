Расплата

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:53

Invizible Просмотров: 2 566 Комментарии: 14 +33 Вчера, 18:53 by

Хотя эта история началась в 70-х гг прошлого века, но отголоски её мне ещё "аукаются" до сих пор через полвека.В моем сибирском регионе, в небольшом шахтёрском городке П , в небольшом поселке З., жили мои бабушка с дедушкой. И было у них трое детей: старший сын Саша, дочь Лида (моя мама) и младший сыночек Сережа. Жили простенько в маленьком домике. А недалеко по-соседству жила мамина подруга тетя Зина со своей матерью тетей Валей и сводной по отцу сестрой Ларисой. Отцы у девочек были разные: как впоследствии оказалось, тетя Валя старшую дочь Зину не любила (это мягко сказано!). Ларису же баловала. Мужья тети Вали умерли.Прошло какое-то время. Старший сын моей бабушки, дядя Саша, на день молодежи утонул в местном озере, ему было 22 года (избили и скинули). Бабушка моя плакала сильно, даже на могилку по вечерам после работы и по ночам ходила. Пока какой-то мужчина там ей не встретился и настоятельно просил больше не ходить (это другая история).Надо сказать, все дети моей бабушки красивые вышли. Мама в старших классах переписывалась с девочкой из Чехии или Польши. И та по обмену выслала ей сапожки цветные резиновые на каблучке, платочек и ещё что-то. И ходила мама красивая да модная, как говорится, не в бровь, а в глаз, на зависть всем подружкам. А потом уехала в областной центр, поступила в мед.училище, поездила по путёвкам по СССР вдоволь и вышла замуж, свадьба и т.д.Время шло. А жизнь у подруги Зины не складывалась. Зато складывались денежки у тети Вали для младшей дочери, для Ларисы. Тетя Валя даже клубнику продавала, что по тем временам не по-коммунистически было. Как-то Зина, может, по совету своей подруги, т.е моей мамы, все же уехала в областной центр. Моя мама познакомила ее с мужчиной, другом отца, и Зина вскоре с ним сошлась и забеременела двойней. Но не этого, наверное, хотелось ее матери Вале. Думаю, где-то здесь все и началось.Тетя Валя не приехала, прилетела, наверное, на метле, разбила сложившуюся уже почти семейную пару, забрала Зину домой, заставила сделать аборт и заперла в четырех стенах молодую женщину. Моя мама родила брата, а через год меня. И сразу сошла с ума: пыталась отравиться газом, бросилась под машину, из-под которой её увезли в психбольницу. Скажете, где мистика? Это ж - послеродовая депрессия! Не торопитесь с выводами.В возрасте трёх недель бабушке на воспитание достались я и мой брат. Шло время. Мама периодически с тех пор попадала в больницу, мы с братом - снова к бабушке. С нами возился дед и дядя Сережа. Дядя Сережа был молодой, красивый, не пил, не курил, занимался спортом, отслужил в армии, закончил институт. В общем, хороший во всех отношениях парень. Начал работать в школе, летом - в местных лагерях. Ему предложили административное место. И вдруг ни с того ни с чего молодой 25-летний парень "съехал с катушек". Заучился? Гены подвели? Не торопитесь с выводами.Перед тем как "съехать", они с бабушкой в электричке местной ехали. И Сережа бабушке говорит: "Смотри, мам, вон тетя Валя едет!" А бабушка по сторонам головой вертит, Вали в вагоне нет! Сережа не унимается: "Мама, да вон же она!" А бабушка никого не видит! Зародились первые сомнения. Говорят, что те, на кого порчу наслали, видят тех, кто это сделал.Бабушка с дедом и дядей до этого накопили денег и переехали из маленького домика в просторный дом. Думали, Сережа женится, со снохой жить вместе будут, детки пойдут - все ещё лучше будет. Даже пристройки какие-то начали. А оказалось... Дядя Сережа оказался там же, где и мама: в областном психиатрическом диспансере. Когда его выписали, он пришел в нашу семейную квартиру в областном городе К. Этот день, когда его не стало, я почему-то запомнила: как он ушел "прогуляться", захлопнув за собой дверь. И не вернулся, его искали, нашли за гаражами повешенным. Незадолго до смерти он сказал моей маме: "Лида, я таким жить не буду!" Как бабушка сама не сошла с ума, я не знаю: родить трёх детей, одного сына убили, второй сошел с ума и повесился. Осталась сумасшедшая дочь и два внука-погодки на руках! Я думаю, мысль о том, что нужно заботиться о нас, внуках их с дедом и "вытянула". Дальше - больше.Не знаю, когда и кому пришла в голову мысль, но моей крестной мамой стала Зина. В раннем детстве мы с мамой ходили в гости к её подруге, все вроде бы было нормально. Однажды в дошкольном возрасте, даже не знаю, по какой причине, меня оставили у нее ночевать. Утром тетя Валя и то ли Зина, то ли Лариса (я не помню точно, как будто кто-то стёр!) вызвались меня проводить до дома. Я помню, что я им говорю: "А дома-то никого нет! Так рано все на работе!" А мне тетя Валя отвечает елейным голосом (её я хорошо запомнила): "Ничего, деточка, ты нам покажешь, где ключи лежат. Мы дверь и откроем". Прямо как в сказке. Отвели меня малую домой, но в сам дом не вошли. Кто живёт в деревне, знает: за сенями - ещё одни стенки, кладовки...Так они в кладовку и юркнули. Даже мне маленькой это показалось странным. Обычно гости в дом идут, а не в кладовую с порога. Ушли. Потом меня допрашивали родные: Что? Где? Когда? Ну, я и рассказала, наивная. Дед, бабушка, мама что-то то долго искали в кладовке, нашли бумажку какую-то и ещё что-то. Дед сильно матюкался, все сжёг. Я получила наставления, кивнула головой, ударилась в свои детские заботы и забыла обо всем.Прошло какое-то время. Мы с мамой и братом в очередное лето приехали на каникулы к бабушке. Я захотела увидеть свою крестную Зину. Но узнала, что Зина сошла с ума (!), лежала в больнице, а после бросилась под поезд! Совпадение? Думаю, что нет. Уже тогда отдельные фрагменты паззлов начали складываться в картинку в моем юном возрасте.А финал этой истории был таков: я выросла, осталась в областном центре учиться. На очередных каникулах, проходя мимо заброшенного дома тети Вали, где раньше буйным цветом росла клубника, я спросила своих родных, что случилось. Лариса "пошла" по наклонной. Спилась очень молодой и умерла. Денег тетя Валя для нее накопила 15 тысяч , хватило бы на новую "Волгу", ещё на многое... Но все пошло прахом. Саму тетю Валю нашли повешенной на ремне, на дуге от металлической кровати, на коленочках стояла она возле нее. Соседи, люди деревенские, говорили, что "нечистые" мучили её или души загубленные приходили...Сейчас я думаю, что порча это была из-за зависти. Сгубила она и маму мою, и брата ее замечательного Серёжу, и даже дочь родную (!) Зину не пожалела. Может, ещё кому жизнь загубила. Но, видно, за все в жизни заплатить придется.P.S. Мама моя уже 40 лет "пунктирно" лежит в больнице. Иногда по несколько месяцев в году. У кого есть больные неадекватные родственники - поймут, как это тяжело. По юности бабушка брала меня в поход далеко за озеро "за богородской травой". Это была меленькая трава с голубыми цветочками. Маму мою поили. Мама тогда не болела 4 года. Бабушка умерла. Теперь я вспомню ту траву по внешнему виду и характерному запаху. Но больше ничего не знаю.P.S.S. Совет для добрых людей: берегите своих детей! Не выставляйте свои успехи напоказ, как это принято в нашем "инстаграмном" обществе! Найдутся завистники. Осторожно впускайте в свою жизнь людей. Для завистливых: за все придет расплата! Если хоть что-то то в душе завистливое появилось, представьте себя в подробностях на месте того человека, кому вы завидует: хотели бы вы иметь такую же внешность? Представьте все детали в подробностях. Хотите их дом? Мужа? Жену? Таких детей? Родителей? Их судьбу? Их проблемы? Засомневались? Не надо завидовать! За все придется заплатить!

Ключевые слова: Зависть расплата грех порча авторская история

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