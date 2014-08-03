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Истории из жизни

Расплата

Хотя эта история началась в 70-х гг прошлого века, но отголоски её мне ещё "аукаются" до сих пор через полвека.

В моем сибирском регионе, в небольшом шахтёрском городке П , в небольшом поселке З., жили мои бабушка с дедушкой. И было у них трое детей: старший сын Саша, дочь Лида (моя мама) и младший сыночек Сережа. Жили простенько в маленьком домике. А недалеко по-соседству жила мамина подруга тетя Зина со своей матерью тетей Валей и сводной по отцу сестрой Ларисой. Отцы у девочек были разные: как впоследствии оказалось, тетя Валя старшую дочь Зину не любила (это мягко сказано!). Ларису же баловала. Мужья тети Вали умерли.

Прошло какое-то время. Старший сын моей бабушки, дядя Саша, на день молодежи утонул в местном озере, ему было 22 года (избили и скинули). Бабушка моя плакала сильно, даже на могилку по вечерам после работы и по ночам ходила. Пока какой-то мужчина там ей не встретился и настоятельно просил больше не ходить (это другая история).

Надо сказать, все дети моей бабушки красивые вышли. Мама в старших классах переписывалась с девочкой из Чехии или Польши. И та по обмену выслала ей сапожки цветные резиновые на каблучке, платочек и ещё что-то. И ходила мама красивая да модная, как говорится, не в бровь, а в глаз, на зависть всем подружкам. А потом уехала в областной центр, поступила в мед.училище, поездила по путёвкам по СССР вдоволь и вышла замуж, свадьба и т.д.

Время шло. А жизнь у подруги Зины не складывалась. Зато складывались денежки у тети Вали для младшей дочери, для Ларисы. Тетя Валя даже клубнику продавала, что по тем временам не по-коммунистически было. Как-то Зина, может, по совету своей подруги, т.е моей мамы, все же уехала в областной центр. Моя мама познакомила ее с мужчиной, другом отца, и Зина вскоре с ним сошлась и забеременела двойней. Но не этого, наверное, хотелось ее матери Вале. Думаю, где-то здесь все и началось.

Тетя Валя не приехала, прилетела, наверное, на метле, разбила сложившуюся уже почти семейную пару, забрала Зину домой, заставила сделать аборт и заперла в четырех стенах молодую женщину. Моя мама родила брата, а через год меня. И сразу сошла с ума: пыталась отравиться газом, бросилась под машину, из-под которой её увезли в психбольницу. Скажете, где мистика? Это ж - послеродовая депрессия! Не торопитесь с выводами.

В возрасте трёх недель бабушке на воспитание достались я и мой брат. Шло время. Мама периодически с тех пор попадала в больницу, мы с братом - снова к бабушке. С нами возился дед и дядя Сережа. Дядя Сережа был молодой, красивый, не пил, не курил, занимался спортом, отслужил в армии, закончил институт. В общем, хороший во всех отношениях парень. Начал работать в школе, летом - в местных лагерях. Ему предложили административное место. И вдруг ни с того ни с чего молодой 25-летний парень "съехал с катушек". Заучился? Гены подвели? Не торопитесь с выводами.

Перед тем как "съехать", они с бабушкой в электричке местной ехали. И Сережа бабушке говорит: "Смотри, мам, вон тетя Валя едет!" А бабушка по сторонам головой вертит, Вали в вагоне нет! Сережа не унимается: "Мама, да вон же она!" А бабушка никого не видит! Зародились первые сомнения. Говорят, что те, на кого порчу наслали, видят тех, кто это сделал.

Бабушка с дедом и дядей до этого накопили денег и переехали из маленького домика в просторный дом. Думали, Сережа женится, со снохой жить вместе будут, детки пойдут - все ещё лучше будет. Даже пристройки какие-то начали. А оказалось... Дядя Сережа оказался там же, где и мама: в областном психиатрическом диспансере. Когда его выписали, он пришел в нашу семейную квартиру в областном городе К. Этот день, когда его не стало, я почему-то запомнила: как он ушел "прогуляться", захлопнув за собой дверь. И не вернулся, его искали, нашли за гаражами повешенным. Незадолго до смерти он сказал моей маме: "Лида, я таким жить не буду!" Как бабушка сама не сошла с ума, я не знаю: родить трёх детей, одного сына убили, второй сошел с ума и повесился. Осталась сумасшедшая дочь и два внука-погодки на руках! Я думаю, мысль о том, что нужно заботиться о нас, внуках их с дедом и "вытянула". Дальше - больше.

Не знаю, когда и кому пришла в голову мысль, но моей крестной мамой стала Зина. В раннем детстве мы с мамой ходили в гости к её подруге, все вроде бы было нормально. Однажды в дошкольном возрасте, даже не знаю, по какой причине, меня оставили у нее ночевать. Утром тетя Валя и то ли Зина, то ли Лариса (я не помню точно, как будто кто-то стёр!) вызвались меня проводить до дома. Я помню, что я им говорю: "А дома-то никого нет! Так рано все на работе!" А мне тетя Валя отвечает елейным голосом (её я хорошо запомнила): "Ничего, деточка, ты нам покажешь, где ключи лежат. Мы дверь и откроем". Прямо как в сказке. Отвели меня малую домой, но в сам дом не вошли. Кто живёт в деревне, знает: за сенями - ещё одни стенки, кладовки...Так они в кладовку и юркнули. Даже мне маленькой это показалось странным. Обычно гости в дом идут, а не в кладовую с порога. Ушли. Потом меня допрашивали родные: Что? Где? Когда? Ну, я и рассказала, наивная. Дед, бабушка, мама что-то то долго искали в кладовке, нашли бумажку какую-то и ещё что-то. Дед сильно матюкался, все сжёг. Я получила наставления, кивнула головой, ударилась в свои детские заботы и забыла обо всем.

Прошло какое-то время. Мы с мамой и братом в очередное лето приехали на каникулы к бабушке. Я захотела увидеть свою крестную Зину. Но узнала, что Зина сошла с ума (!), лежала в больнице, а после бросилась под поезд! Совпадение? Думаю, что нет. Уже тогда отдельные фрагменты паззлов начали складываться в картинку в моем юном возрасте.

А финал этой истории был таков: я выросла, осталась в областном центре учиться. На очередных каникулах, проходя мимо заброшенного дома тети Вали, где раньше буйным цветом росла клубника, я спросила своих родных, что случилось. Лариса "пошла" по наклонной. Спилась очень молодой и умерла. Денег тетя Валя для нее накопила 15 тысяч , хватило бы на новую "Волгу", ещё на многое... Но все пошло прахом. Саму тетю Валю нашли повешенной на ремне, на дуге от металлической кровати, на коленочках стояла она возле нее. Соседи, люди деревенские, говорили, что "нечистые" мучили её или души загубленные приходили...

Сейчас я думаю, что порча это была из-за зависти. Сгубила она и маму мою, и брата ее замечательного Серёжу, и даже дочь родную (!) Зину не пожалела. Может, ещё кому жизнь загубила. Но, видно, за все в жизни заплатить придется.

P.S. Мама моя уже 40 лет "пунктирно" лежит в больнице. Иногда по несколько месяцев в году. У кого есть больные неадекватные родственники - поймут, как это тяжело. По юности бабушка брала меня в поход далеко за озеро "за богородской травой". Это была меленькая трава с голубыми цветочками. Маму мою поили. Мама тогда не болела 4 года. Бабушка умерла. Теперь я вспомню ту траву по внешнему виду и характерному запаху. Но больше ничего не знаю.

P.S.S. Совет для добрых людей: берегите своих детей! Не выставляйте свои успехи напоказ, как это принято в нашем "инстаграмном" обществе! Найдутся завистники. Осторожно впускайте в свою жизнь людей. Для завистливых: за все придет расплата! Если хоть что-то то в душе завистливое появилось, представьте себя в подробностях на месте того человека, кому вы завидует: хотели бы вы иметь такую же внешность? Представьте все детали в подробностях. Хотите их дом? Мужа? Жену? Таких детей? Родителей? Их судьбу? Их проблемы? Засомневались? Не надо завидовать! За все придется заплатить!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:53
Вчера, 18:53 by InvizibleПросмотров: 2 566Комментарии: 14
+33

Ключевые слова: Зависть расплата грех порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:13
+9
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9119|-3)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 647
Тяжёлая история.
Что могу сказать наверняка
По юности бабушка брала меня в поход далеко за озеро "за богородской травой". Это была меленькая трава с голубыми цветочками. Маму мою поили. Мама тогда не болела 4 года.

Богородская трава - это чабрец. У меня прекрасно растёт на даче. Если вашей маме от этой травы становилось лучше - заведите обязательно! Это совсем не сложно.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 19:20
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 323
"Ну что сказать, ну что сказать - устроены так люди..." Людям независтливым трудно понять завистливых - сытый голодного не разумеет.
И еще вариант - психические болезни часто наследственные, особенно часто от матери к сыну.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:29
+3
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Репутация: (1071|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 145
Цитата: Летяга
Богородская трава - это чабрец.

Я тоже сначала так подумала, потом вспомнила, что нет она другая - именно невысокая прямо на земле почти и голубые цветочки, тоже с бабулей собирали но давно это было, эх... За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: conjure one
Вчера, 19:29
+6
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 842
Чем дольше живешь, тем отчетливее понимаешь, что счастье человеческое и семейное очень хрупкое. История невероятно тяжелая, жизни сломаны, хотя и расплата наступила. Вот только лучше от этого никому не стало. Обратно уже ничего не вернёшь. За историю +++++
Богородцкая трава - это чабрец ползучий (он же тимьян ползучий)

http://lisichki.net/wp-content/uploads/2010/11/timyan.jpg
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:14
+5
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Репутация: (452|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 125
А я считаю, что завидовать не стоит хотя бы потому, что мы не знаем именно как за красивым фасадом живут. Вот, позавидуешь, наколдуешь, а себе привлечёшь ихние проблемы и беды. А оно надо ли?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Tigger power
Вчера, 20:24
+4
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Репутация: (1071|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 145
Цитата: conjure one
Богородцкая трава - это чабрец ползучий (он же тимьян ползучий)

Ага, значит все таки он)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: Asheera
Вчера, 20:44
+4
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Публикаций: 3
Комментариев: 217
Ужас сплошной. Зависть - окно в ад, человек слепнет и собой уже не владеет.
Лучшая подруга моей мамы на свадьбе моей сестры порчу сделала через подклад, ровно через год эта подруга сама вышла замуж в ту же дату, увела мужа у другой подруги. А моя сестра осталась одна с больным ребенком и поломанной молодостью.
Прошло десять лет, а эта "подруга" мамина цветет и пахнет, никакого отката.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#8 написал: conjure one
Вчера, 20:57
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4055|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 842
Цитата: Asheera
Ужас сплошной. Зависть - окно в ад, человек слепнет и собой уже не владеет.
Лучшая подруга моей мамы на свадьбе моей сестры порчу сделала через подклад, ровно через год эта подруга сама вышла замуж в ту же дату, увела мужа у другой подруги. А моя сестра осталась одна с больным ребенком и поломанной молодостью.
Прошло десять лет, а эта "подруга" мамина цветет и пахнет, никакого отката.


Возможно, как вариант, порча и подклад были сделаны "на любительском уровне", поэтому не подействовали, а всё остальное - стечение обстоятельств. Но если же всё было сделано серьёзно, то сколько ждать расплаты - этого никто не скажет точно. Но есть такая пословица: сколько верёвке не виться, а конец всё равно настанет. Очень жаль, что такое происходит, и люди своей завистью ломают жизни другим да и себя в конечном итоге губят.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#9 написал: Летяга
Вчера, 21:14
+4
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Репутация: (9119|-3)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 647
Народ, я дико извиняюсь, но где вы здесь зависть увидели? Её здесь нет. Здесь чистой воды самодурство и мстительность. Старшую дочь злобная тётка не любила потому (возможно), что второй муж наверняка пыхтел, что ему на чужого ребёнка работать приходится. Семью ей создать не позволила, чтобы не посмела стать счастливее младшей доченьки. А семья Автора попала под раздачу как пособники в неугодном ей, злобной тётке, деле.
Рядом с этой злыдней, наверное, даже дышать опасно было.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#10 написал: Asheera
Вчера, 21:57
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Репутация: (107|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 217
Цитата: Летяга
Народ, я дико извиняюсь, но где вы здесь зависть увидели? Её здесь нет. Здесь чистой воды самодурство и мстительность.

Там целый букет наверняка был, зависть в том числе, пиршество для психоаналитика.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: Ади
Сегодня, 04:00
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Публикаций: 7
Комментариев: 15
Зависть - это удел слабых и несчастный людей. Зависть - это признание самому себе, что ты не способен добиться желаемого. Жаль таких людей, ведь их жизнь пропитана этими горькими мыслями и эмоциями, когда вместо этого можно находить счастье в малом: в солнечном морозном дне, в сверкающих гранях кристаллов снежинки, в объятьях ребенка, в мурлыканье кошки, в аромате свежего хлеба. Помню был у меня тяжелый период в жизни, я с двумя маленькими детьми жила в общежитии, которое было уже непригодно для проживания людей. Нам очень не хватало денег, только благодаря умению видеть чудо в красотах природы и находить счастье в малом, я смогла пережить это время без злобы и зависти на тех, чья жизнь была лучше, чем моя на материальном уровне, я была богата духовно...
Зарегистрирован: 18.06.2015
#12 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:02
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Вот такая сволочная жизнь получилась в этой семейке. Никому не позавидуешь, что случилось с каждым. 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#13 написал: Ади
Сегодня, 04:15
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Комментариев: 15
Лежали в больнице в палате одной
Два тяжко больных человека.
Один у окошка лежал, а другой
У двери, где не было света.
Один постоянно в окошко глядел,
Другой лишь на краску дверную,
И тот, что у двери, узнать захотел
Про жизнь за окошком другую.

С готовностью первый больной рассказал,
Что видно ему из окошка:
"Там тихая речка, дощатый причал
И ходит по берегу кошка.
По синему небу плывут облака
Причудливые, как зверушки.
Сидят на причале там два рыбака,
И с внуком гуляет старушка".
И так каждый день. То про сказачный лес
Рассказывал, то про влюбленных.
Другой же сосед перестал даже есть,
Считая себя обделенным.
Он мучился злобой и зависть росла,
Его постепенно съедая.
Не мог он понять, почему же была
Тут несправедливость такая.

Однажды сосед у окна занемог,
Что не было сил разогнуться.
Он стал задыхаться и даже не мог
До кнопки своей дотянуться.
У двери сосед мог на кнопку нажать
И вызвать сестру милосердья,
Но он не нажал и остался лежать,
Глаза закрывая усердно.
На утро сестра милосердья пришла
Постель поменять за покойным.
Сосед попросил, и она помогла
Занять эту самую койку.
Когда ж он в окно, наконец, посмотрел,
На шее задергалась вена.
Увидел он вместо того, что хотел
Глухую высокую стену.

Он был потрясен и сестре рассказал
Про тихую, чистую речку,
Про сказачный лес, про дощатый причал
И небо в кудрявых овечках.
"Ах, если б он видел! – сказала сестра. –
Всю жизнь он слепым оставался".
"Зачем же тогда?.. " – тут больной прошептал…
"Да он вас утешить старался".
Автор не я.
Зарегистрирован: 18.06.2015
#14 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:50
0
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Группа: Журналисты
Репутация: (1061|0)
Публикаций: 431
Комментариев: 3 841
Он был потрясен и сестре рассказал
Про тихую, чистую речку,
Про сказачный лес, про дощатый причал
И небо в кудрявых овечках.
"Ах, если б он видел! – сказала сестра. –
Всю жизнь он слепым оставался".
"Зачем же тогда?.. " – тут больной прошептал…
"Да он вас утешить старался". braavo
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
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