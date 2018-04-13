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Истории из жизни

Странное щёлканье

Недавно грустное событие случилось: умер муж моей тёти, дядя Сеня. Я с ним не виделась лет пять, наверное, да и до этого встречались нечасто. Были всякие разногласия досадные у них в семье, хотя люди уже пожилые, и, приезжая в гости к тёте, я его никогда не заставала дома. И вот, увидела уже мёртвым, перед кремацией. Он болел, сильно похудел, и теперь человек, лежащий в гробу, выглядел совершенно незнакомым. Было прощание, на поминки я не осталась и ранним вечером вернулась домой. Немного погрустила, вспоминая эпизоды из детства - семейные праздники, непременным участником которых был дядя Сеня. Опять вспомнилось то разительное несходство облика - из воспоминаний и на похоронах, но это явление, как ни печально, вполне нормальное. Никаких негативных эмоций я не испытывала, просто лёгкая печаль.

В обычное время легла спать, и тут началось странное. Несмотря на усталость, мне не спалось. Лежу в темноте, кругом тишина, и вдруг за входной дверью в общем коридоре раздаётся резкий щелчок. За ним ещё один. Подумалось в первый момент, что не так что-то в электрощитке - автомат какой-то вышибло или что-то в этом роде. У нас маленький коридор на три квартиры с соседями, который отгорожен от длинного общего железной дверью, и щиток как раз напротив моей квартиры. Щелчки повторились снова и снова. Я решила глянуть на всякий случай в глазок - мало ли, вдруг там что-то замкнуло, может, и загорелось. Или ковыряется кто-то, хотя время было уже за полночь. Свет в прихожей включать не стала, подошла тихо к двери и посмотрела в глазок. Щиток - вот он, напротив, видно прекрасно. Ничего там не искрит и не дымится, и рядом никого нет. И снова раздаются громкие, отчётливые, резкие щелчки. В коридоре пусто, хотя самый дальний край, там где железная дверь и лампа не горит, мне плохо виден. Но в нём обычно слышен малейший шорох; даже если кто-то будет стоять тихо, притаившись, он рано или поздно себя выдаст - слышимость преотличная у нас. Я стою, затаив дыхание, и прислушиваюсь. Щёлканье, такое же громкое, раздаётся то часто, то с промежутками в пару минут. И больше ни единого звука: ни шарканья ног, ничего такого. Хочется открыть дверь и выглянуть в коридор, но страшно. Никто из соседей также не выглядывает, хотя шум среди ночи, прямо скажем, очень странный и громкий. Пытаюсь понять, кто и как может таким образом хулиганить... И что это может быть кроме хулиганства. Ничего не приходит в голову, и от этого ещё страшнее.

Вспоминаются некстати истории про то, почему нельзя открывать ночью дверь, когда за ней происходит что-то непонятное.
Стояла я так долго, минут десять, и слушала эти оглушительные щелчки - будто кто-то со всей силы лупит о стену мокрой тряпкой. Потом всё стихло. И, опять же, ни звука. Никто не открывает и не закрывает двери. Не кашляет, не шаркает, не постукивает на ходу расшатанными плитками, по которым невозможно бесшумно пройти в нашем коридоре. Я тихонько ушла обратно к себе в комнату, не закрывая дверь в прихожую, и долго ещё лежала в кровати, прислушиваясь. Заснула под утро только. И всё это время - тишина.
Не знаю, что это было такое, но ничего подобного я ни до, ни после не слышала. И тем более не знаю, связано ли это как-то с дядей Сеней... хотя невольно такие мысли возникают. Может, обидела чем-то?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:25
Сегодня, 07:25 by TremolanteПросмотров: 985Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Ночь шум дядя авторская история

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 08:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 180
Жутковато. Атмосфера передана хорошо, сразу себя на месте автора ощущаешь+
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: supik
Сегодня, 09:10
+5
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 497
В такие моменты всегда нужно дверь перекрестить.. не раз уже здесь писала.. innocent
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 12:02
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 398
Я думаю эти звуки не связаны с дядей Сеней. Сами говорите - часто не встречались, да и не виделись до этого долго. Не думаю, что он на вас какую - то обиду затаил. Надо вам у соседей поинтересоваться, не слышали они что и от этого дальше плясать.
Прочитав ваш рассказ вспомнила свою историю, но она не к вашей теме относится. Я была маленькая лет 6-7, не помню.Окна нашей квартиры выходили на соседний дом. Мы с бабушкой с утра завтракали и тут она просит чтобы я посмотрела в окно напротив. Зрение у меня на тот момент было отличное и я в окне напротив разглядела какую то женщину. Она сидела неподвижно и ярко выделялась на фоне темноты комнаты, руки сложены, поза статична. Выглядела она очень странно,одежда странная - зелено-красные складки какие -то, да и сама поза какая -то чудная: полубоком, руки сложены на коленях, как на портрете,лицо неподвижно, прямая как палка спина. Сколько я за ней наблюдала, она даже не пошевелилась ни разу, а потом я повернулась к окну- а ее нет. Бабушка видела тоже самое. Больше мы ее в том окне никогда не видели.
Не знаю почему,но прочитав вашу историю, вспомнила свою.
++++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 13:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (157|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 390
Ой как я не люблю все эти странные и страшные звуки в ночной тишине!
Я бы не рискнула подходить к двери, да ещё смотреть в глазок!
И, да, я бы поинтересовалась у соседей слышали они или нет. А то может вы все в этот момент у дверей стояли и смотрели через глазки в этот карман)))

Плюс за историю.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: LudaM
Сегодня, 14:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 730
Нет, не обиделся. Наоборот, пришел попрощаться, все таки пять лет не виделись
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#6 написал: ponchik
Сегодня, 15:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 68
Цитата: Мать_Драконов
Ой как я не люблю все эти странные и страшные звуки в ночной тишине!Я бы не рискнула подходить к двери, да ещё смотреть в глазок!И, да, я бы поинтересовалась у соседей слышали они или нет. А то может вы все в этот момент у дверей стояли и смотрели через глазки в этот карман)))

Ой как я с Вами согласна.Тоже всегда боюсь подходить ночью к дверям, мало ли что... Один раз, сосед "белочку" словил, колотился в мою дверь, просил вызвать отряд ОМОНа, т.к. на них напали инопланетяне...
Цитата: Эмма Шульц
Жутковато. Атмосфера передана хорошо, сразу себя на месте автора ощущаешь+

Автор Вы молодец, +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#7 написал: Nlo
Сегодня, 17:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 295
Если это был дядя, то не со зла наверное, а просто слонялся первые дни после смерти. +++
Хотя если б не полное отсутствие шагов можно бы на соседей подумать. Мы например, часто по ночам затеваем шкурение дерева или покраску акрилом на лестнице. Днём помешают)))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:41
+2
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 709
Раз слышимость хорошая, то может и не у вас в отсеке щелкало. А где-то наверху или в низу. У нас соседи (такой же коридор на три квартиры) и днем с роду не откроют. Прилипнут к глазку и зырят что происходит. Хоть убивать будут на их глазах из квартиры ни ногой. Зато потом выползут и дичайшим любопытством будут подробности мусолить. Фу противно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: Morskaya Pehota
Сегодня, 20:02
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 465
Цитата: supik
В такие моменты всегда нужно дверь перекрестить.. не раз уже здесь писала.. innocent

Чем это поможет?)
Зарегистрирован: 2.09.2013
 
#10 написал: Tremolante
Сегодня, 20:27
+2
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Публикаций: 17
Комментариев: 145
Большое спасибо всем за комментарии!

У меня первым делом была мысль: "завтра надо спросить соседей, слышали ли они это", но утром, как оно бывает, всё сгладилось, показалось ночным кошмаром, "чего зря людей беспокоить" и вообще нашлись другие дела. Сегодня почитала комменты, и любопытство одолело, - решила-таки спросить. В итоге, семейство из соседней квартиры, - пара с двумя детьми, - было на даче (это была суббота), а парень из другой квартиры все выходные тусил у друзей, и дома его не было. Так что, к сожалению, никто ничего не мог сказать по этому поводу((
Зарегистрирован: 2.08.2013
#11 написал: Arhip
Сегодня, 20:52
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Репутация: (1188|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 028
Наверное после похорон какая-то нечисть за вами увязалась а потом из квартиры выманивала
+


Цитата: Мария Сайгина
У нас соседи (такой же коридор на три квартиры) и днем с роду не откроют. Прилипнут к глазку и зырят что происходит. Хоть убивать будут на их глазах из квартиры ни ногой. Зато потом выползут и дичайшим любопытством будут подробности мусолить. Фу противно.

А еще на телефон заснимут
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#12 написал: Sniff
Сегодня, 20:59
+1
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Публикаций: 75
Комментариев: 1 440
Да уж, дядя, или не дядя, но ничего хорошего там не было явно, +++
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
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