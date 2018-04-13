Странное щёлканье

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:25

Tremolante Просмотров: 985 Комментарии: 12 +17 Сегодня, 07:25 by

Недавно грустное событие случилось: умер муж моей тёти, дядя Сеня. Я с ним не виделась лет пять, наверное, да и до этого встречались нечасто. Были всякие разногласия досадные у них в семье, хотя люди уже пожилые, и, приезжая в гости к тёте, я его никогда не заставала дома. И вот, увидела уже мёртвым, перед кремацией. Он болел, сильно похудел, и теперь человек, лежащий в гробу, выглядел совершенно незнакомым. Было прощание, на поминки я не осталась и ранним вечером вернулась домой. Немного погрустила, вспоминая эпизоды из детства - семейные праздники, непременным участником которых был дядя Сеня. Опять вспомнилось то разительное несходство облика - из воспоминаний и на похоронах, но это явление, как ни печально, вполне нормальное. Никаких негативных эмоций я не испытывала, просто лёгкая печаль.В обычное время легла спать, и тут началось странное. Несмотря на усталость, мне не спалось. Лежу в темноте, кругом тишина, и вдруг за входной дверью в общем коридоре раздаётся резкий щелчок. За ним ещё один. Подумалось в первый момент, что не так что-то в электрощитке - автомат какой-то вышибло или что-то в этом роде. У нас маленький коридор на три квартиры с соседями, который отгорожен от длинного общего железной дверью, и щиток как раз напротив моей квартиры. Щелчки повторились снова и снова. Я решила глянуть на всякий случай в глазок - мало ли, вдруг там что-то замкнуло, может, и загорелось. Или ковыряется кто-то, хотя время было уже за полночь. Свет в прихожей включать не стала, подошла тихо к двери и посмотрела в глазок. Щиток - вот он, напротив, видно прекрасно. Ничего там не искрит и не дымится, и рядом никого нет. И снова раздаются громкие, отчётливые, резкие щелчки. В коридоре пусто, хотя самый дальний край, там где железная дверь и лампа не горит, мне плохо виден. Но в нём обычно слышен малейший шорох; даже если кто-то будет стоять тихо, притаившись, он рано или поздно себя выдаст - слышимость преотличная у нас. Я стою, затаив дыхание, и прислушиваюсь. Щёлканье, такое же громкое, раздаётся то часто, то с промежутками в пару минут. И больше ни единого звука: ни шарканья ног, ничего такого. Хочется открыть дверь и выглянуть в коридор, но страшно. Никто из соседей также не выглядывает, хотя шум среди ночи, прямо скажем, очень странный и громкий. Пытаюсь понять, кто и как может таким образом хулиганить... И что это может быть кроме хулиганства. Ничего не приходит в голову, и от этого ещё страшнее.Вспоминаются некстати истории про то, почему нельзя открывать ночью дверь, когда за ней происходит что-то непонятное.Стояла я так долго, минут десять, и слушала эти оглушительные щелчки - будто кто-то со всей силы лупит о стену мокрой тряпкой. Потом всё стихло. И, опять же, ни звука. Никто не открывает и не закрывает двери. Не кашляет, не шаркает, не постукивает на ходу расшатанными плитками, по которым невозможно бесшумно пройти в нашем коридоре. Я тихонько ушла обратно к себе в комнату, не закрывая дверь в прихожую, и долго ещё лежала в кровати, прислушиваясь. Заснула под утро только. И всё это время - тишина.Не знаю, что это было такое, но ничего подобного я ни до, ни после не слышала. И тем более не знаю, связано ли это как-то с дядей Сеней... хотя невольно такие мысли возникают. Может, обидела чем-то?

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