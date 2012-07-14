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Истории из жизни

"Бульк!"

Было это года три назад. Дача наша находится в подмосковье, 40 км от столицы. Места очень красивые, но сложного рельефа - холмы, поля, леса, и... ух, болота и маленькие болотца, потом снова холмы... и так далее. Вот через одно такое болотце пробегала (и сейчас пробегает) тропинка от нашего дачного посёлка до ближайшей деревеньки с продуктовым магазином. Ходим по этой тропинке часто, да и тропинка уже давно в приличную такую дорожку утопталась. Слева и справа от дорожки как раз то самое болотце - достаточно глубокое с негустыми камышами и соответствующими болоту травами - мхи на редких кочках, густая ряска и прочее (по вечерам в начале лета лягушки орут - заслушаться можно).

В этот день в магазин отправились мы с сыном, на тот момент ему 15 лет было. Идем, болтаем - весело так. Правда, приспичило нас в самое пекло идти, жаркий день, часа три дня. Вдалеке трасса виднеется, машинки мелькают; птички поют, всё жужжит и на солнышке переливается. Местность там просматривается хорошо и не заметить заранее что-то или кого-то просто невозможно.
Во время разговора мы с сыном смотрим друг на друга, потом слышим характерный звук чавкающей воды справа и чуть впереди, поворачиваемся на нашу дорожку и видим следующее: метрах в пяти от нас, через дорожку, прямо перед нами (удивило, откуда взялся, как из-под земли) идет очень странного вида человек - на вид дед, голова седая, подстрижен под "горшок". Поразила его одежда - настоящий овчиный тулуп, очень поношенного вида, подвязан верёвкой.

Сразу мысль: "Жарища такая, бедный дед, бомж, наверное". Взгляд мой переключился на обувь деда. Здесь меня ждала вторая волна удивления (сына, как выяснилось позже, тоже) - на ногах было что-то несуразное с веревками, не лапти или онучи, а что-то сродни опоркам. Мы с сыном, не веря в чудеса, еще пытались найти виду этого человека какое-то объяснение в своих удивленных головах. При этом все продолжали движение - мы прямо по дороге, дед, пересекая нам путь. Описание долгое, но происходило все  достаточно быстро. Так вот, я при этом успела еще разглядеть, чем были перевязаны волосы деда - верёвочкой, как очельем. Мы поравнялись с ним, за это время дорогу нам колоритный дед уже перешел, сын оказался на два шага впереди меня, дедуля - по мою левую руку. Проходя так плотно мимо, я с великим любопытством смотрела ему в лицо. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что лицо гладенькое, загорелое, щечки круглые; глаза хитрющие, но строгие. Взглядом мы всё же встретились. Глаза светло-серые, из-под челки седой. Уф. Так он смотрел, как на детей неразумных. Жара, а на лице у него ни капли пота. В общем, рассмотрела я его - ближе некуда. Тогда еще мыслей чудесных не возникло никаких, недоумение только.

Расходимся, я отворачиваюсь... Вдруг у меня за спиной "Бульк! Квачл". Сильно так, как нырнул кто. Поворачиваемся мы с сыном - нет деда! Секунда, нет деда! Одна мысль на тот момент: "Блин, жалко дедулю, не знает, что болотце-то глубокое, в лесок, наверное, хотел "срезать" (там за болотцем - ельник), старый дурак!" Стыдно, конечно, но именно так оно и подумалось. Я давай сыну орать: "Женька, дед утоп, давай доставать скорее!" Два прыжка к месту "булька". Стоим, пялимся в это болото, на это место - ничего, вообще ничего. Тишина. Даже пузырей нет. Постояли немного, как дураки, а потом пошли дальше - в магазин за хлебушком. Долго мы еще всё это переваривали и обсуждали. Была бы я одна, не поверил бы никто. А тут во как, мы с сыном друг дружке свидетели получаемся. Поняли мы так, что лешак это был или местный Хозяюшко. Природу мы любим сильно, уважаем, может, поэтому и показался без опаски, кто ж нам поверит, сердешным?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:06 by Эмма ШульцПросмотров: 842Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Леший лес болото авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:07
0
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Комментариев: 2 534
Плюс поставил, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 10:15
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 66
"Я водяной, я водяной..."
Зарегистрирован: 7.03.2019
 
#3 написал: abrashechka
Сегодня, 10:55
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Репутация: (423|0)
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Комментариев: 336
Плюс ! Отличная история !
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#4 написал: Прохожий
Сегодня, 11:07
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Комментариев: 944
А мне понравился подспудный чёрный юмор ситуации. Если представить, что утоп все же настоящий дедушка, которого не стали спасать, так как приняли его за водяника.
Кажется, была реальная история, когда мальчик, стащив отцовский револьвер, хотел выстрелить в актера, игравшего Супермена, чтобы доказать всем неверующим: тот действительно обладает сверхъестественными способностями, и пули его не берут.
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#5 написал: dnevnik.ru
Сегодня, 12:43
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 24
Интересная история +
Зарегистрирован: 26.12.2011
#6 написал: ponchik
Сегодня, 13:34
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 64
"Поняли мы так, что лешак это был или местный Хозяюшко. Природу мы любим сильно, уважаем, может, поэтому и показался без опаски". (Цитата из текста).
Отличная история и написана хорошо, читается легко. Автор с сыном, прямо в разгар солнечного дня, нос к носу столкнулись с мистикой. Одна загадка, кто же это всё-таки был? За историю +.
Зарегистрирован: 7.07.2019
#7 написал: Liam
Сегодня, 14:38
+1
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Репутация: (78|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 650
Возможно это маг, прыгнул из своего измерения в наше, а потом обратно.

Возможно это маг, прыгнул из своего измерения в наше, а потом обратно.
Зарегистрирован: 2.07.2014
  
#8 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 15:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 177
Цитата: Прохожий
А мне понравился подспудный чёрный юмор ситуации. Если представить, что утоп все же настоящий дедушка, которого не стали спасать, так как приняли его за водяника.
Кажется, была реальная история, когда мальчик, стащив отцовский револьвер, хотел выстрелить в актера, игравшего Супермена, чтобы доказать всем неверующим: тот действительно обладает сверхъестественными способностями, и пули его не берут.

Не, мы бы не ушли, если б сомнения окончательно не развеялись. Не бросили б деда, это точно)) Но по нашим прикадкам, даже если б это был реальный дед, то за такой маленький промежуток времени не смог бы он весь туда погрузиться с головой, в тулупе и даже кругов не оставить с пузырями

Цитата: Liam
Возможно это маг, прыгнул из своего измерения в наше, а потом обратно.

Возможно это маг, прыгнул из своего измерения в наше, а потом обратно.

Вот это очень интересный вариант, даже не думала в этом направлении)
Зарегистрирован: 13.04.2018
#9 написал: FromSiberia
Сегодня, 17:22
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Комментариев: 856
Хорошая встреча, без негатива... Всегда бы так с неведомым. +++++++++++++++

Ох, многие смотрят на нас, людей, как на детишек неразумных, многие. Прям чувствую))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Nlo
Сегодня, 17:30
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Да, такой мгновенный бесследный бульк мог только чародей совершить! Плюсую )))
Зарегистрирован: 19.12.2018
#11 написал: Летяга
Сегодня, 18:31
-1
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Комментариев: 8 671
Любопытно получилось. И ещё мне интересно, почему дед одет именно так. Какой ему резон выглядеть жителем позапрошлого века, а то и раньше.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#12 написал: Morskaya Pehota
Сегодня, 18:59
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Надо было спросить, как у него дела) +
Зарегистрирован: 2.09.2013
 
#13 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 19:23
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Публикаций: 1
Комментариев: 177
Цитата: Morskaya Pehota
Надо было спросить, как у него дела) +

Честно, так хотелось! Но язык к нёбу прилип почему-то))
Зарегистрирован: 13.04.2018
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